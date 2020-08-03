COVID-19 за добу виявили у 91 дитини і 44 медиків, загалом захворіли 5163 дитини та 8799 медпрацівників, - Степанов
За минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіла 91 дитина і 44 медичні працівники.
Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 990 осіб. З них 91 дитина, а також 44 медичні працівники. Було госпіталізовано 158 осіб. За останню добу в Україні зафіксовано 13 летальних випадків", - сказав Степанов.
Він зазначив, що при цьому за добу одужали 333 пацієнти.
"Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 73 тис. 158 осіб. З них 5163 дитини, а також 8799 медичних працівників", - додав Степанов.
За його словами, в цілому одужали 39 876 осіб, а летальних випадків - 1738.
"За минулу добу в цілому було здійснено 11 тис. 714 тестувань. З них 8 тис. 523 дослідження методом ПЛР, а також 3 тис. 191 дослідження методом ІФА", - зазначив Степанов.
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Примерно у трети были признаки пневмонии, часто с жаром, влажным кашлем и хрипами, но - без одышки и трудностей с дыханием, которые наблюдаются в более серьезных случаях.
Грэм Робертс, консультант-педиатр из Саутгемптонского университета, объясняет: "У детей [с Covid-19] преимущественно страдают верхние дыхательные пути (нос, рот, горло), поэтому у них проявляются симптомы простуды, вирус не опускается в нижние дыхательные пути - в легкие, и нет картины пневмонии, угрожающей жизни, как у взрослых".
Доля детей, у которых болезнь перешла в серьезную или критическую стадию с ОДН (синдромом острой дыхательной недостаточности) и шоковым состоянием - гораздо ниже (6%), чем взрослых китайцев (19%) - особенно старшего поколения, с хроническими сердечно-сосудистыми или легочными заболеваниями.
Согласно февральскому отчету миссии ВОЗ в Китае, только 2,4% инфицированных - 18-летние и младше. У 2,5% из них болезнь перешла в серьезную форму, у 0,2 - в критическую.https://www.bbc.com/russian/vert-fut-52231282
- дальше можно не продолжать.
Данные https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2020/03/16/peds.2020-0702.full.pdf китайского исследования заболеваемости детей Covid-19 подтверждают, что чуть больше половины заразившихся испытывали легкие симптомы, такие как температура, кашель, больное горло, насморк, ломота в теле и чихание).
Примерно у трети были признаки пневмонии, часто с жаром, влажным кашлем и хрипами, но - без одышки и трудностей с дыханием, которые наблюдаются в более серьезных случаях.
Грэм Робертс, консультант-педиатр из Саутгемптонского университета, объясняет: "У детей [с Covid-19] преимущественно страдают верхние дыхательные пути (нос, рот, горло), поэтому у них проявляются симптомы простуды, вирус не опускается в нижние дыхательные пути - в легкие, и нет картины пневмонии, угрожающей жизни, как у взрослых".
Доля детей, у которых болезнь перешла в серьезную или критическую стадию с ОДН (синдромом острой дыхательной недостаточности) и шоковым состоянием - гораздо ниже (6%), чем взрослых китайцев (19%) - особенно старшего поколения, с хроническими сердечно-сосудистыми или легочными заболеваниями.
Согласно февральскому отчету миссии ВОЗ в Китае, только 2,4% инфицированных - 18-летние и младше. У 2,5% из них болезнь перешла в серьезную форму, у 0,2 - в критическую.https://www.bbc.com/russian/vert-fut-52231282
Источник: https://censor.net/n3211538