COVID-19 за добу виявили у 91 дитини і 44 медиків, загалом захворіли 5163 дитини та 8799 медпрацівників, - Степанов

За минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіла 91 дитина і 44 медичні працівники.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 990 осіб. З них 91 дитина, а також 44 медичні працівники. Було госпіталізовано 158 осіб. За останню добу в Україні зафіксовано 13 летальних випадків", - сказав Степанов.

Він зазначив, що при цьому за добу одужали 333 пацієнти.

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"Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 73 тис. 158 осіб. З них 5163 дитини, а також 8799 медичних працівників", - додав Степанов.

За його словами, в цілому одужали 39 876 осіб, а летальних випадків - 1738.

"За минулу добу в цілому було здійснено 11 тис. 714 тестувань. З них 8 тис. 523 дослідження методом ПЛР, а також 3 тис. 191 дослідження методом ІФА", - зазначив Степанов.