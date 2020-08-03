Кількість одужалих після коронавірусу, перевищила кількість хворих тільки в Чернівецькій області, - РНБО

У чотирьох областях України - Донецькій, Полтавській, Херсонській, Луганській - не зафіксовано нових випадків COVID-19 за добу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 25 нових випадків захворювання COVID-19, 3 померли, 11 одужали, наразі в області хворіють 674 людини (на 11 більше, ніж за минулу добу);

- у Волинській області підтверджено 61 випадок захворювання, одужали 5, наразі хворіють 1 072 особи (на 56 більше, ніж днем раніше);

- у Дніпропетровській області 17 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті, наразі хворіють 293 людини (на 16 більше, ніж за минулу добу);

- у Донецькій області не виявлено нових випадків захворювання, смерті й одужання, хворіють 229 осіб;

- у Житомирській області 27 осіб захворіли, хворіють 425 осіб (на 27 більше);

- у Закарпатській області 51 новий випадок захворювання, 1 випадок смерті та 34 - одужання, наразі хворіють 3 003 особи (на 16 більше за добу);

- у Запорізькій області 23 нові хворі, наразі хворіють 212 осіб (на 23 більше);

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- в Івано-Франківській області зафіксовано 119 нових випадків захворювання і 15 одужань, наразі хворіють 3 088 людини (на 104 більше);

- у Києві 102 нові випадки захворювання, 1 випадок смерті, наразі хворіють 5 425 людей (на 101 більше за добу);

- у Київській області 22 нові хворі, 20 одужалих, наразі хворіють 1 064 людини (на 2 більше за добу);

- у Кіровоградській області 1 новий випадок захворювання, наразі хворіють 36 осіб (на 1 більше за добу);

- у Луганській області немає нових випадків захворювання і одужання, хворіють 25 осіб;

- у Львівській області підтверджено 128 нових випадків захворювання COVID-19, 2 випадки смерті та 33 випадки одужання, наразі хворіють 7 249 осіб (на 103 більше за добу);

- у Миколаївській області 21 новий випадок захворювання, наразі хворіють 182 особи (на 21 більше за добу);

- в Одеській області 68 нових випадків захворювання, наразі хворіють 2 080 осіб (на 68 більше за добу);

- у Полтавській області немає нових випадків захворювання і одужання, наразі хворіють 113 осіб;

- у Рівненській області 75 нових випадків захворювання, 3 випадки смерті та 28 випадків одужання, наразі хворіє 1 341 людина (на 44 більше за добу);

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- у Сумській області 12 нових випадків захворювання, наразі хворіють 182 людини (на 12 більше);

- у Тернопільській області 27 нових випадків захворювання і 17 випадків одужання, наразі хворіють 1 250 осіб (на 10 більше за добу);

- у Харківській області 88 нових випадків захворювання, 66 осіб одужали, наразі хворіють 1 565 людини (на 22 більше, ніж днем раніше);

- у Херсонській області немає нових випадків захворювання і одужання, хворіють 20 осіб;

- у Хмельницькій області 9 нових випадків захворювання, наразі хворіють 224 людини (на 9 більше за добу);

- у Черкаській області 5 осіб захворіли, одужала 1 людина, наразі хворіють 200 (на 4 більше за добу);

- у Чернівецькій області 82 нові випадки захворювання, 2 випадки смерті, 103 людини одужали, наразі хворіють 1 238 осіб (на 23 менше за добу);

- у Чернігівській області 17 нових випадків захворювання, наразі хворіють 354 особи (на 17 більше за добу).