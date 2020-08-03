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Справа Nord Stream-2: Польща оштрафувала Газпром на $57 млн ​​за небажання співпрацювати у розслідуванні

Справа Nord Stream-2: Польща оштрафувала Газпром на $57 млн ​​за небажання співпрацювати у розслідуванні

Польський антимонопольний регулятор UOKiK оштрафував "Газпром" за небажання співпрацювати з ним у розслідуванні щодо проєкту Nord Stream 2 на 213 млн злотих ($ 57 млн).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомило польське відомство.

Накладення штрафу на Газпром пов'язано з проведеним розслідуванням, що стосуються створення консорціуму, який фінансує будівництво газопроводу "Північний потік 2" без "необхідної" (як вважає польський регулятор) на те згоди UOKiK.

UOKiK пред'явив звинувачення шести компаніям: "Газпрому", Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall Dea.

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"В ході цього розгляду голова UOKiK звернувся по документи, що стосуються справи, також до Газпрому, однак компанія відмовилася надати інформацію, важливу для проведеного розгляду", - нарікає польське відомство.

Автор: 

Газпром (3395) Польща (8632) Північний потік (2473)


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Топ коментарі
+14
ржеч Посполита опять решила слегка ощипать монголоидных свинособак.
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03.08.2020 10:03 Відповісти
+13
Конечно из-за поребричья посылышится визг-"этарусафобия и намплевать".. Но проблема для лаптей в том,что в Польше точно найдется кацапского барахла на 57лямов$. Которое с успехом конфискуют.
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03.08.2020 10:10 Відповісти
+9
Гавноед, что такое "путин"?.Это )(уйло?
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03.08.2020 10:12 Відповісти
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Фигня, вот если бы на 57 млрд, да и впереди еще минимум 2 суда, там как раз сейчас судится французская компания которую тоже поляки оштрафовали.
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03.08.2020 09:58 Відповісти
Так само казали про позов Нафтогазу, потім тихенько заплатили 3 млрд.
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03.08.2020 10:41 Відповісти
если клован сумел обмануть всех нас, то хто же мы?
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03.08.2020 09:59 Відповісти
На 73% лохторат!!)))
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03.08.2020 10:00 Відповісти
Почему ты говоришь о себе во множественном числе?
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03.08.2020 10:05 Відповісти
где я о себе во множественном числе?
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03.08.2020 10:20 Відповісти
Расслабься и прочитай свой пост выше
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03.08.2020 10:23 Відповісти
расслабился, перечитал - да сказал за "всех нас" - де я о себе во множественном числе? - или разницу не чувствуем?
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03.08.2020 10:27 Відповісти
нарит - ты меня иногда убиваешь и чем дальше тем чаще....
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03.08.2020 10:31 Відповісти
не ну если клован ВАС не ******? - то все путем...
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03.08.2020 10:52 Відповісти
если мой коммент вроде бы за "нас всех" тебе ето показалось множественным моим числом? - а не баран ли ты?
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03.08.2020 10:24 Відповісти
"Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!" ("АС Пушкин").
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03.08.2020 10:31 Відповісти
ах, я посмел сказать, шо клован ****** весь нарит и еще попытался к нему примазаться, а не **** ли я во множественном числе?
задел тот колхозник....
нo многое стало понятно - хто кого как и почему ето вообще случилось...
видимо у меня сламалась поправка на дебилизм.....
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03.08.2020 10:42 Відповісти
Знаєш, не раз говорив з "операми"... Так от, вони казали, що коли люди скаржаться на шахраїв, в тому числі, циган-гадалок, їм смішно стає: більшість "трохи не просяться, щоб їх обманули...". Не "клован обманув" - він просто "балаганний паяц", якого "смикали за ниточки". Так що, "наріт" не бачив, що це "маріонетка"? Їм же, ми і тут писали про це... Однак вони створили в своїй голові образ "своєго, в доску, пацана" (кожний - "свого"), бо вони "хотіли бачить саме такого..."!!! А зараз скиглять, що їх "нає...ли...". А коли кажеш, що це зробив не "хтось", а вони самі, ображаються... Вони самі захотіли, щоб їх "нає..ли", а тепер "шукають винного" у своїй дурості...
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03.08.2020 11:01 Відповісти
bardzo dobrze!
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03.08.2020 09:59 Відповісти
ржеч Посполита опять решила слегка ощипать монголоидных свинособак.
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03.08.2020 10:03 Відповісти
не умничай...
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03.08.2020 10:04 Відповісти
это правда. они адиннарот и братьянавек.
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03.08.2020 10:05 Відповісти
Пиз@еж и провокация (зеленский,венедиктова&деркач)
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03.08.2020 10:11 Відповісти
Маленькая Польша строит большую казляндию.
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03.08.2020 10:07 Відповісти
Гавноед, что такое "путин"?.Это )(уйло?
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03.08.2020 10:12 Відповісти
количество монет в кармане...
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03.08.2020 11:29 Відповісти
Конечно из-за поребричья посылышится визг-"этарусафобия и намплевать".. Но проблема для лаптей в том,что в Польше точно найдется кацапского барахла на 57лямов$. Которое с успехом конфискуют.
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03.08.2020 10:10 Відповісти
сетует польское ведомство
Новый вид озабоченности?
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03.08.2020 10:21 Відповісти
Надо понимать , что европейские компании , участвующие в СП-2 , предоставили запрошенную информацию , раз их не штрафуют вместе с Газпромом? И возникает вопрос , почему АМКУ не ведет аналогичное расследование? Ведь Украиньі єтот вопрос касается не меньше , чем Польши?
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03.08.2020 10:49 Відповісти
немедленно отправить в Польщу украинского ежеля для списания штрафов...
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03.08.2020 11:27 Відповісти
Все правильно,давите недоделка кремлевского,давите.....
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03.08.2020 14:15 Відповісти
Молодцы Поляки, по рогам его и помеж его.
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03.08.2020 15:55 Відповісти
 
 