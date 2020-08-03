Справа Nord Stream-2: Польща оштрафувала Газпром на $57 млн за небажання співпрацювати у розслідуванні
Польський антимонопольний регулятор UOKiK оштрафував "Газпром" за небажання співпрацювати з ним у розслідуванні щодо проєкту Nord Stream 2 на 213 млн злотих ($ 57 млн).
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомило польське відомство.
Накладення штрафу на Газпром пов'язано з проведеним розслідуванням, що стосуються створення консорціуму, який фінансує будівництво газопроводу "Північний потік 2" без "необхідної" (як вважає польський регулятор) на те згоди UOKiK.
UOKiK пред'явив звинувачення шести компаніям: "Газпрому", Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall Dea.
"В ході цього розгляду голова UOKiK звернувся по документи, що стосуються справи, також до Газпрому, однак компанія відмовилася надати інформацію, важливу для проведеного розгляду", - нарікає польське відомство.
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Я сам обманываться рад!" ("АС Пушкин").
задел тот колхозник....
нo многое стало понятно - хто кого как и почему ето вообще случилось...
видимо у меня сламалась поправка на дебилизм.....
Новый вид озабоченности?