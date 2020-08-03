Міськрада Тернополя заявила про рішучу незгоду з внесенням міста в "червону зону"
Тернопільська міська рада заявляє про рішучу незгоду з постановою Кабінету Міністрів України про зарахування міста до "червоної" зони карантину відповідно до рівня поширення коронавірусної інфекції.
Про це повідомив мер Тернополя Сергій Надал, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Позачергова сесія Тернопільської міської ради заявляє рішучу незгоду проти віднесення нашого міста до т.зв. "червоної" зони карантину та транспортної блокади, впровадженої чиновниками уряду України", - написав мер Тернополя Сергій Надал на сторінці у Facebook.
Як повідомлялося, 1 серпня мер міста повідомив, що скликає позачергову сесію міської ради для обговорення законності постанови Кабінету Міністрів України про зарахування Тернополя до "червоної" зони.
"Державна комісія ТЕБ і НС зарахувала Тернопіль до "червоного" рівня епідемічної небезпеки, що має означати заборону пасажирських перевезень, роботи установ сфери культури, громадського харчування, ТРЦ, соціальних і реабілітаційних установ тощо. Підстави ухвалення щодо Тернополя такого рішення не встановлені, оскільки показники рівня захворюваності COVID-19 у нашому місті останніми днями пішли на спад і тримаються на тому самому низькому рівні", - повідомила 1 серпня прес-служба Тернопільської міськради в суботу.
Мер Тернополя заявив, що підприємства, установи й організації Тернополя працюватимуть у звичайному режимі.
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І так, без введення надзвичайного стану мери можуть слати Кабмін на три букви. Власне, наш Віталя теж мусив би це зробити, коли на нього нажали і змусили метро закрити!
І так, в 2009 Ющу і Юльці хватило розуму не зупиняти метро!
Майже по класику.
а от відмову тернопільських з луцбкими подаватимуть, як зарвавшийся захід - а це додаткові голоси на виборах
на заході після луцького терориста, на сході після романа скрипника, в маріуполі після юлія цезаря біля сінагоги
перевірки на дорогах, бо аварій багато і перегружені фури по такій жарі мнуть асфальт
після вчорашньої спроби згвалтування у потязі - по мєнту на поїзд буде
ну, а в луцьку і тернополі не зупинятимуться
але викопають люди картоплю, поховають по погребах, і тоді...
🤗
Чи їм простіше домовитися з лікарями трішки скоротити кількість, так званих, безсимптомних хворих...
Бо логічно, таку надбавку мали б отримувати всі хто потрапляє в групу ризику, працівники торгівлі, водії громадського транспорту, вихователі садочків, тіж лікарі всіх медичних закладі.
ів-франківськ - там потопи - тому і не попав на червоний карандаш
Тернопіль: 500 вірусних (в 10 раз менше!)! ЗАКРИТИ, ПЕРЕГОРОДИТИ, СПАЛИТИ????
За шо?
Ви добре подумали?
Так що там у декілька разів більше? А, ну бидло-гопоти - так, на Трєщині в рази більше, ніж в Тернополі!
Не соглашайтесь.
Живите, как обычно и будет вам счастье.
На слові "дупомийна" кацап спалився!
У мене купа родичів (до речі, деякі з того ж міста, що і алкашка Матвієнко родом) їздить на Польщу чи Чехію і ніхто ніколи ніякі горшки не виносив... Або на ферму, або на будівництво.
А коли у нас була нормальна влада в 2006-2008, то вони перестали їздити на Польщу, бо майже ті самі гроші мали на будівництві в Києві! Але ж потім мудрий нарід обрав Яника...