УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11497 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
7 178 29

Міськрада Тернополя заявила про рішучу незгоду з внесенням міста в "червону зону"

Міськрада Тернополя заявила про рішучу незгоду з внесенням міста в

Тернопільська міська рада заявляє про рішучу незгоду з постановою Кабінету Міністрів України про зарахування міста до "червоної" зони карантину відповідно до рівня поширення коронавірусної інфекції.

Про це повідомив мер Тернополя Сергій Надал, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Позачергова сесія Тернопільської міської ради заявляє рішучу незгоду проти віднесення нашого міста до т.зв. "червоної" зони карантину та транспортної блокади, впровадженої чиновниками уряду України", - написав мер Тернополя Сергій Надал на сторінці у Facebook.

Як повідомлялося, 1 серпня мер міста повідомив, що скликає позачергову сесію міської ради для обговорення законності постанови Кабінету Міністрів України про зарахування Тернополя до "червоної" зони.

Також читайте: Поділ України на карантинні зони: нові правила набули чинності. ПЕРЕЛІК

"Державна комісія ТЕБ і НС зарахувала Тернопіль до "червоного" рівня епідемічної небезпеки, що має означати заборону пасажирських перевезень, роботи установ сфери культури, громадського харчування, ТРЦ, соціальних і реабілітаційних установ тощо. Підстави ухвалення щодо Тернополя такого рішення не встановлені, оскільки показники рівня захворюваності COVID-19 у нашому місті останніми днями пішли на спад і тримаються на тому самому низькому рівні", - повідомила 1 серпня прес-служба Тернопільської міськради в суботу.

Мер Тернополя заявив, що підприємства, установи й організації Тернополя працюватимуть у звичайному режимі.

Автор: 

міськрада (478) карантин (18172) Тернопіль (409) Надал Сергій (45) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
все за планом українофобів: спочатку західні області у червону зону, а десь за два тижні, ближче до Дня Незалежності й Київ закроють, бо зелена мразота дуже нервується з приводу ходи нескорених, а привід - це епідемія.
показати весь коментар
03.08.2020 10:07 Відповісти
+10
Чому найжорсткіші обмеження саме на Західній Україні? У нас от в Києві хворих більше, на Сході в окремих містах теж гірші показники по хворобі, але там червоні зони не вводять...
І так, без введення надзвичайного стану мери можуть слати Кабмін на три букви. Власне, наш Віталя теж мусив би це зробити, коли на нього нажали і змусили метро закрити!
показати весь коментар
03.08.2020 10:05 Відповісти
+7
а был ли вирус?
показати весь коментар
03.08.2020 10:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
03.08.2020 10:03 Відповісти
Чому найжорсткіші обмеження саме на Західній Україні? У нас от в Києві хворих більше, на Сході в окремих містах теж гірші показники по хворобі, але там червоні зони не вводять...
І так, без введення надзвичайного стану мери можуть слати Кабмін на три букви. Власне, наш Віталя теж мусив би це зробити, коли на нього нажали і змусили метро закрити!
показати весь коментар
03.08.2020 10:05 Відповісти
а был ли вирус?
показати весь коментар
03.08.2020 10:07 Відповісти
Ну в мене є знайомі, які перехворіли і так, за їх відчуттями - це не зовсім грип/пневмонія. Тому, на мою думку, вірус є, інша справа що він не такий страшний, як його малюють... Грип 2009го був страшнішим і в 2009 перехворіли на H1N1 за півроку в Україні кілька мільйонів (а не 70 тис., як Ковідом). Кількість офіційних померлих від епідемій 2009 і 2020 в Україні плюс-мінус однакова!

І так, в 2009 Ющу і Юльці хватило розуму не зупиняти метро!
показати весь коментар
03.08.2020 10:11 Відповісти
Риторичне питання.....
Майже по класику.
показати весь коментар
03.08.2020 10:15 Відповісти
Ненаш Віталя, схоже, заодно з окупаційною владою. Один із негідників, що стояли на сцені майдану, а потім "розвели" народ.
показати весь коментар
03.08.2020 11:23 Відповісти
все за планом українофобів: спочатку західні області у червону зону, а десь за два тижні, ближче до Дня Незалежності й Київ закроють, бо зелена мразота дуже нервується з приводу ходи нескорених, а привід - це епідемія.
показати весь коментар
03.08.2020 10:07 Відповісти
мер черкас огризнувся і не чіпають...
а от відмову тернопільських з луцбкими подаватимуть, як зарвавшийся захід - а це додаткові голоси на виборах
показати весь коментар
03.08.2020 11:00 Відповісти
чипатимуть чи ні - далі побачимо. гАтношка вже сьогодні погрожував мерам за невиконання постанови кабміну.. Вони свідомо накаляють ситуацію, бо їм потрібен привід з застосування жорстких превентивних дій, бо потім може бути запіздно (для них).
показати весь коментар
03.08.2020 11:05 Відповісти
так дії вже вводяться - про це послідовно повідомляють змі
на заході після луцького терориста, на сході після романа скрипника, в маріуполі після юлія цезаря біля сінагоги
перевірки на дорогах, бо аварій багато і перегружені фури по такій жарі мнуть асфальт
після вчорашньої спроби згвалтування у потязі - по мєнту на поїзд буде
ну, а в луцьку і тернополі не зупинятимуться
але викопають люди картоплю, поховають по погребах, і тоді...
показати весь коментар
03.08.2020 11:17 Відповісти
А в гааалубуюююю??
🤗
показати весь коментар
03.08.2020 10:10 Відповісти
Просятся именно в зелёную.
показати весь коментар
03.08.2020 11:00 Відповісти
Мені дуже цікаво, такі терміни як децентралізація, самоврядування, можуть допомогти місцевій владі в даній ситуації,
Чи їм простіше домовитися з лікарями трішки скоротити кількість, так званих, безсимптомних хворих...
показати весь коментар
03.08.2020 10:12 Відповісти
Сильно децентралізація допомогла Кличку,Гепі і Філатову, коли їм наказали метро зупинити? Хоча взагалі-то функціонування метро - виключні повноваження місцевої влади і Кабмін можна було законно послати! Ну Гепа ще якось намагався зуби показати, і що? Все одно довелося і йому метро закрити...
показати весь коментар
03.08.2020 10:15 Відповісти
Так отож, залишається другий варіант, але там все в ціні питання, 300% надбавки роблять свою злу справу.
Бо логічно, таку надбавку мали б отримувати всі хто потрапляє в групу ризику, працівники торгівлі, водії громадського транспорту, вихователі садочків, тіж лікарі всіх медичних закладі.
показати весь коментар
03.08.2020 10:29 Відповісти
Я бы на месте Зе таких меров лично расстреливал в подвалах на Банковой!
показати весь коментар
03.08.2020 10:28 Відповісти
зе поїздив по цих областях, прийом був неподобающий і не дуже й висвітлювався...
ів-франківськ - там потопи - тому і не попав на червоний карандаш
показати весь коментар
03.08.2020 11:05 Відповісти
В ідеалі, якщо розхитати ситуацію в західних областях і довести її до збройного протистояння з так званою "владою", то питання прєкращєнія огня на востокє буде вирішено необхідністю потдєржанія порядка на западє.
показати весь коментар
03.08.2020 10:35 Відповісти
збройне - це вже занадто, а щоденна подача на тв, як розсадників вірусу - візьме голоси для слуг по інших частинах країни
показати весь коментар
03.08.2020 11:07 Відповісти
Київ: більше 5000 вірусних! НОРМАЛЬНО, можна жити...
Тернопіль: 500 вірусних (в 10 раз менше!)! ЗАКРИТИ, ПЕРЕГОРОДИТИ, СПАЛИТИ????
показати весь коментар
03.08.2020 10:50 Відповісти
Спалити?
За шо?
Ви добре подумали?
показати весь коментар
03.08.2020 10:59 Відповісти
Ви дуже "вчоний" арихметик? На одній Троєщіні народу у декілька разів більше, ніж у Тернополі.
показати весь коментар
03.08.2020 12:40 Відповісти
Населення Тернополя - 216 384 особи, населення всього Деснянського району (Троєщина+Лісовий) - 368 тис.

Так що там у декілька разів більше? А, ну бидло-гопоти - так, на Трєщині в рази більше, ніж в Тернополі!
показати весь коментар
03.08.2020 13:19 Відповісти
Молодцы!
Не соглашайтесь.
Живите, как обычно и будет вам счастье.
показати весь коментар
03.08.2020 10:58 Відповісти
Тернопільська народна дупомийна республіка? А які там є "предприятия", що продовжуть працювати?
показати весь коментар
03.08.2020 12:41 Відповісти
Ну Опілля, наприклад, чи Молохія...

На слові "дупомийна" кацап спалився!
показати весь коментар
03.08.2020 13:15 Відповісти
Не кацап - жиддЪ.
показати весь коментар
03.08.2020 14:17 Відповісти
Ага, мабудь з Дніпра до Італіі їздили нічні горшки виносити за старими італійцями. А потім заразу цю транзитом через Бориспіль привезли додому. Якщо я кацап, то ви, хлопче, син Валі Матвієнко. Чи донька?
показати весь коментар
03.08.2020 14:44 Відповісти
Ну так не тиражуй кацапську пропаганду про горшки... Процентів 70 народу їде на заробітки в сільське господарство (на трускавки, яблука і тд), ще 20% - на будівництво. Решта - інші професії.
У мене купа родичів (до речі, деякі з того ж міста, що і алкашка Матвієнко родом) їздить на Польщу чи Чехію і ніхто ніколи ніякі горшки не виносив... Або на ферму, або на будівництво.


А коли у нас була нормальна влада в 2006-2008, то вони перестали їздити на Польщу, бо майже ті самі гроші мали на будівництві в Києві! Але ж потім мудрий нарід обрав Яника...
показати весь коментар
03.08.2020 16:10 Відповісти
 
 