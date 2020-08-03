Міськрада Тернополя заявила про рішучу незгоду з внесенням міста в "червону зону"

Тернопільська міська рада заявляє про рішучу незгоду з постановою Кабінету Міністрів України про зарахування міста до "червоної" зони карантину відповідно до рівня поширення коронавірусної інфекції.

Про це повідомив мер Тернополя Сергій Надал, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Позачергова сесія Тернопільської міської ради заявляє рішучу незгоду проти віднесення нашого міста до т.зв. "червоної" зони карантину та транспортної блокади, впровадженої чиновниками уряду України", - написав мер Тернополя Сергій Надал на сторінці у Facebook.

Як повідомлялося, 1 серпня мер міста повідомив, що скликає позачергову сесію міської ради для обговорення законності постанови Кабінету Міністрів України про зарахування Тернополя до "червоної" зони.

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"Державна комісія ТЕБ і НС зарахувала Тернопіль до "червоного" рівня епідемічної небезпеки, що має означати заборону пасажирських перевезень, роботи установ сфери культури, громадського харчування, ТРЦ, соціальних і реабілітаційних установ тощо. Підстави ухвалення щодо Тернополя такого рішення не встановлені, оскільки показники рівня захворюваності COVID-19 у нашому місті останніми днями пішли на спад і тримаються на тому самому низькому рівні", - повідомила 1 серпня прес-служба Тернопільської міськради в суботу.

Мер Тернополя заявив, що підприємства, установи й організації Тернополя працюватимуть у звичайному режимі.