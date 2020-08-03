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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві зафіксували 102 випадки COVID-19, одна людина померла, всього 8,5 тис. інфікованих, - Кличко

За добу в Києві зафіксували 102 випадки COVID-19, одна людина померла, всього 8,5 тис. інфікованих, - Кличко

За минулу добу у 102 жителів Києва виявили коронавірус, одна людина померла. Загалом коронавірус забрав життя 135 жителів столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в своєму Telegram-каналі написав мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, на сьогодні в столиці 8554 підтверджені випадки захворювання COVID-19.

Серед захворілих: 44 жінки віком від 21 до 73 років, 54 чоловіки віком від 18 до 73 років, 4 дівчинки від 3 до 17 років. У тому числі захворіли і 6 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 14 пацієнтів. Решта на самоізоляції під контролем лікарів.

Кличко зазначив, що найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 19, в Шевченківському - 18 і в Деснянському районі - 17 випадків.

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"Будьте обережні! Бережіть себе і тих, хто поруч!" - додав мер.

За добу в Києві зафіксували 102 випадки COVID-19, одна людина померла, всього 8,5 тис. інфікованих, - Кличко 01

Автор: 

карантин (18172) Кличко Віталій (3527) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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В Киеве каждый день больше 100 новых случаев но он в зеленой зоне, чтоб не бунтовали лишний раз.
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03.08.2020 10:15 Відповісти
т.е. заболевает 1 из 40000 каждый день? Караул, вымираем, срочно введите медицинские танки и авианосцы в Киев!!111)
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03.08.2020 10:19 Відповісти
Чому Київ досі не червона зона?!
Чекаєте доки буде по тисячі хворих щодня?!
Ню-ню................ дочекаєтесь!
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03.08.2020 10:16 Відповісти
єпідемія імбецилії, очевидно, більш страшна, як це наочно показує Владіслав
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03.08.2020 10:33 Відповісти
чет х.з. - в НьюЙорке все обосрались, а там наверное получше с медпомощью чем в "Кличкобаде"?
что-то здесь не так. еще того и гляди скажут шо эт Украина вирус выпустила, а сама имеет вакцину))
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03.08.2020 10:18 Відповісти
 
 