За добу в Києві зафіксували 102 випадки COVID-19, одна людина померла, всього 8,5 тис. інфікованих, - Кличко

За минулу добу у 102 жителів Києва виявили коронавірус, одна людина померла. Загалом коронавірус забрав життя 135 жителів столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в своєму Telegram-каналі написав мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, на сьогодні в столиці 8554 підтверджені випадки захворювання COVID-19.

Серед захворілих: 44 жінки віком від 21 до 73 років, 54 чоловіки віком від 18 до 73 років, 4 дівчинки від 3 до 17 років. У тому числі захворіли і 6 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 14 пацієнтів. Решта на самоізоляції під контролем лікарів.

Кличко зазначив, що найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 19, в Шевченківському - 18 і в Деснянському районі - 17 випадків.

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"Будьте обережні! Бережіть себе і тих, хто поруч!" - додав мер.