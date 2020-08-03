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Новини Агресія Росії проти України
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Серед затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер" можуть бути особи з подвійним громадянством, - Геращенко

Серед затриманих у Білорусі бойовиків ПВК

У Білорусі серед затриманих бойовиків ПВК "Вагнер" можуть бути люди з подвійним громадянством.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо", про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За словами Геращенка, серед затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер" є громадяни України – це ті особи, які воювали проти України на території окупованого Донбасу.

"Вони є злочинцями і вони за законодавством Білорусі мають бути видані Україні для суду, тому міністерство внутрішніх справ вимагає від Білорусі видати цих осіб, щоб ми могли судити цих людей за злочини проти нашої країни. Оскільки ПВК "Вагнер" – це структура, яка є напівдержавною і вона використовується для просування російських державних інтересів на території України, Сирії, Судана, Лівії, зрозуміло, що Росія і їхнє керівництво будуть відстоювати цих осіб", - підкреслив заступник голови МВС.

Також читайте: Затримані в Білорусі бойовики ПВК "Вагнер" кажуть, що хотіли подивитися на собор

Також Геращенко додав, що через великий вплив Росії на Білорусь затримані "вагнерівці" через певний час можуть будуть випущені, але Україна повинна наполягати на своєму, вимагати видати тих, хто воював проти України на Донбасі.

"Називалась цифра 9 ( затриманих у Білорусі "вагнерівців" з українським громадянством – ред), але інформацію ще перевіряють. Там можуть бути люди із подвійним громадянством, бо багато тих, хто зрадив інтереси України, беруть російське громадянство. Зараз правоохоронні органи України перевіряють все, щоб мати більше інформації", – каже Геращенко.

Заступник глави МВС додав, що переговори про екстрадицію затриманих "вагнерівців" тривають і Україна буде наполягати на своїй позиції.

Також читайте: Влада Білорусі закидає затриманим "вагнерівцям" зв'язок з опозиціонерами Тихановським і Статкевичем, у РФ спростовують

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.

Автор: 

Білорусь (7969) росія (66104) подвійне громадянство (152) Геращенко Антон (935) ПВК Вагнер (1542)


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Топ коментарі
+5
Второе российское гражданство никак не отменяет первого- украинского , так , что Украина вправе требовать у Беларуси вьідачи преступников.
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03.08.2020 10:42 Відповісти
+3
Вумний...аж страшно..
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03.08.2020 10:33 Відповісти
+3
а почему у этой ваты осталось украинское гражданство , тот кто лижет тарелки не сказал?
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03.08.2020 10:35 Відповісти
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Вумний...аж страшно..
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03.08.2020 10:33 Відповісти
а почему у этой ваты осталось украинское гражданство , тот кто лижет тарелки не сказал?
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03.08.2020 10:35 Відповісти
Хорошая картинка, кмк.
Среди задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" могут быть лица с двойным гражданством, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7632
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03.08.2020 10:37 Відповісти
Второе российское гражданство никак не отменяет первого- украинского , так , что Украина вправе требовать у Беларуси вьідачи преступников.
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03.08.2020 10:42 Відповісти
звідки лизуну знати що юридично подвійне громадянство в Україні не визнається
...Закон України «Про громадянство України»
наприклад : Стаття 19. Підстави для втрати громадянства УкраїниПідставами для втрати громадянства України є:1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
...
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03.08.2020 10:47 Відповісти
Залишилося тільки затвердити механізм позбавлення громадянства бо ще Поклонська звернеться про призначення їй пенсії.
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03.08.2020 11:01 Відповісти
хто буде затверджувати "механізм" громадяни росії ізраїлю та інших панам та румуній ...іноземці в українців землю серед ночі вкрали ...хтось хоч натякнув що у зраді сидять іносранци ?
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03.08.2020 11:07 Відповісти
В цьому то і проблема, нема при владі людей яким "за державу обидно".
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03.08.2020 11:23 Відповісти
Звернеться може й Поклонська,а ось навіть бойовики (40 років) з ОРДЛО оформляють заочно за хабарі пільгові українські пенсії на прилеглих вільних територіях Донецької,Луганської області, тому що в місцевих ПФУ в основному працюють вихідці ПФУ з окупованих земель.
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03.08.2020 11:42 Відповісти
давай, гАнтошка, розказуй далі..
Усі вже зроузміли, що ти - дебіл, який навіть Конституції України не читав
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03.08.2020 10:50 Відповісти
всем преступникам кацапия раздает свои вонючие паспорта.... взял паспорт оккупанта и агрессора, автоматически перестает быть гражданином свей бывшей страны. зато это не лишает возможности судить предателя и преступника.
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03.08.2020 10:51 Відповісти
Не правильно , за принятие второго гражданства наступает ответственность , но не автоматическое лишение гражданства Украиньі. Не нужно подьігрьівать РФ , раздающей свои паспорта на всех оккупированньіх территориях , не только украинских.
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03.08.2020 10:56 Відповісти
вам нужен такой мусор? пардон - граждане.
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03.08.2020 10:58 Відповісти
Панас , решил территории дарить Путину? И почему "мусор" , люди там не имеют вьібора.
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03.08.2020 11:15 Відповісти
люди и территории это не одно и то же, выбор есть всегда... стоять в очереди за бройлерным паспортом - вот это осознанный выбор...
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03.08.2020 11:33 Відповісти
https://twitter.com/myrotvorets_
https://twitter.com/myrotvorets_ ℳγrtvorets.center
https://twitter.com/myrotvorets_ @myrotvorets_

Затриманий в Бiлорусі російський найманець Бакунович - керівник снайперської групи в ПВК Вагнер.

1. Фото паспорта Бакуновича

2. Фото з камер спостереження. Київ 2014. Двір СБУ.

Ну дуууже схожий.

Фото 1
https://pbs.twimg.com/media/EeXDgHzXsAIvJx1?format=jpg&name=small

Фото 2
https://twitter.com/myrotvorets_/status/1289651829710692352/photo/2
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03.08.2020 10:55 Відповісти
Немає сумніву. Це не туфта як по фігурантах справи Шеремета. Залишається тільки підтвердити кваліфікованим експертним висновком. Кого-кого, а цього "фрукта" треба обовязково депортувати.
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03.08.2020 11:07 Відповісти
Клоун этих безусловно "заслуженных" негодяев и мерзавцев поменяет на десяток донецко-луганских базарных бомжей и "плечевых" проституток завезённых в ОРДЛО шоферами контабандистами. "Це нашi люди" ведь и клоун пообещал даже за одного такого "нашего" отдавать по сотне ихних.Кстати говорят что большая половина этих "освобождённых из плена" получив от Украины не хилую компенсацию а некоторые и даже бесплатное жильё уже снова свалили в "плен" и ждут пока клоун их снова "обменяет".
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03.08.2020 11:01 Відповісти
никого он не *********, т.к. Беларусь их не выдаст, и поедут они спокойно туда куда и собирались - в Судан.
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03.08.2020 11:04 Відповісти
Прямо ,через белорусь? Это что самый короткиймаршрут кацарылый?
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03.08.2020 12:16 Відповісти
Они этим маршрутом всегда ездили, упоротое.
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03.08.2020 12:19 Відповісти
Ну тебе кацарылый из Польши виднее.
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03.08.2020 12:27 Відповісти
Моя покойная мама так восхищалась этим дебилом в 2014м-как он жирику напихал,но успела понять какое оно чмо продажное...
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03.08.2020 11:02 Відповісти
Лука лукавый использует головорезов Вагнера в качестве предвыборной декорации.Через 3 дня после окончания выборов вернёт их плешфюреру с беларусскими наградами и благодарственным письмом.Так что Геращенко и вся власть пусть не питает иллюзий на счёт Луки.Он достойный учитель Плешфюрера.
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03.08.2020 11:08 Відповісти
.... ага - с тройными, пятерными и десятерными!!!
авак окружил себя жополизами и сосалками, которые обложку и ту уголовного кодекса украины по тв да и то в сериале "скаты" , наверное, мельком показывали...
Что не высер - то бездоннейший бред и патологическая чушь...
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03.08.2020 11:51 Відповісти
они все там с российскими паспортами
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03.08.2020 11:52 Відповісти
Будет требовать,будет настаивать выдать преступников! Когда,уже прошла неделя,где официальный запрос хоть на одного недобитка? Ссыкунско продажная власть зедебилов ждет ,когда их вернут кацарылым,тогда может для порядка и что нибудь напишут ,зная что точно не выдадут!А сейчас страшно ,вдруг х-ло усатое решит навредить х-лу недомерку и кого нибудь еще и передаст! Тогда кадырка уже до обссыкания вислюка запугает и прийдется ему лично бандитов дыр-дыркину доставлять! Правильно мы поняли .жирный?
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03.08.2020 12:14 Відповісти
официальный запрос на что? На них открыты уголовные дела в Украине? Нет. Поэтому никакой выдачи нет и не будет.
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03.08.2020 12:37 Відповісти
Много вопросов возникает в этом случае. Как получилось что их задержали на территории Беларуси, и ответ здесь витиеватый - видать Батька решил дать путьке помеж рог или всё случилось с перепугу. Цель же которую инкриминируют в Беларуси не совсем убедительна но логична. Есть и другая версия - эти ублюдки готовили большой шухер не только в Беларуси, а одновременно и в Турции. Турки крепко дали по Панцырям пуйлу . Вот это самое пуйло и решило кинуть вызов всему миру - заварив кашу в Турции, а потом под шумок прихватить Белобратьев за кадык, по анологии Крым, даунбас. Да видать что то пошло не так или боярышник был не свежий, вот и пронесло.
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03.08.2020 15:46 Відповісти
И ещё - как сказано в одном из предсказаний, Крым будет потоплен в крови и это будет сделано не Украиной, а третьей стороной. Вот в этой истории с задержанием ублюдков имени уткина и может быть начало большого кровавого потопа. Так что кто сушил сухари, тот правильно сделал.
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03.08.2020 16:02 Відповісти
Серед затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер" можуть бути особи з подвійним громадянством, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5754
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03.08.2020 21:02 Відповісти
 
 