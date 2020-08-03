Серед затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер" можуть бути особи з подвійним громадянством, - Геращенко

У Білорусі серед затриманих бойовиків ПВК "Вагнер" можуть бути люди з подвійним громадянством.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо", про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За словами Геращенка, серед затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер" є громадяни України – це ті особи, які воювали проти України на території окупованого Донбасу.

"Вони є злочинцями і вони за законодавством Білорусі мають бути видані Україні для суду, тому міністерство внутрішніх справ вимагає від Білорусі видати цих осіб, щоб ми могли судити цих людей за злочини проти нашої країни. Оскільки ПВК "Вагнер" – це структура, яка є напівдержавною і вона використовується для просування російських державних інтересів на території України, Сирії, Судана, Лівії, зрозуміло, що Росія і їхнє керівництво будуть відстоювати цих осіб", - підкреслив заступник голови МВС.

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Також Геращенко додав, що через великий вплив Росії на Білорусь затримані "вагнерівці" через певний час можуть будуть випущені, але Україна повинна наполягати на своєму, вимагати видати тих, хто воював проти України на Донбасі.

"Називалась цифра 9 ( затриманих у Білорусі "вагнерівців" з українським громадянством – ред), але інформацію ще перевіряють. Там можуть бути люди із подвійним громадянством, бо багато тих, хто зрадив інтереси України, беруть російське громадянство. Зараз правоохоронні органи України перевіряють все, щоб мати більше інформації", – каже Геращенко.

Заступник глави МВС додав, що переговори про екстрадицію затриманих "вагнерівців" тривають і Україна буде наполягати на своїй позиції.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.