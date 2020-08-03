Геращенко: Нет информации о сотруднике госохраны, который мог поехать в оккупированный Крым с Медведчуком
Заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что нет информации о сотруднике Государственной службы охраны, который мог поехать с нардепом от партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком и его женой в оккупированный Крым.
Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Я знаю, что Медведчук поехал в Крым, а в отношении сотрудников ГСО информации нет, если это действительно сотрудники ГСО, которые работают и нанятые ими за деньги - то будем давать этому оценку. По поводу Медведчука - это его желание отдыхать в аннексированнном Крыму, а моральная сторона вопроса, ну какая может быть моральная сторона, когда человек является другом и кумом президента государства-агрессора Владимира Путина", - отметил Геращенко.
По его словам, действия сотрудников ГСО будут оценены согласно законодательству.
Какая "моральная сторона"?! Если у него там нет родственников и объектов недвижимости, то такое посещение противоречит украинскому законодательству!!!!
Исключений на "желание отдыхать в аннексирована Крыму" в законе нет!!!
Порядок выдачи разрешений был установлен Постановлением Кабинета министров Украины № 367 от 4 июня 2015 г. «Об утверждении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с неё» (укр. Про затвердження Порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї); согласно этому документу, лица, не имеющие украинского гражданства (в том числе жители Крыма, получившие российское гражданство, отказавшись от украинского), могут получить разрешение в Государственной миграционной службе Украины[55] при наличии веских оснований: проживания на территории Республики Крым близких родственников или расположения там мест их захоронения, права собственности на недвижимость в Крыму, поездок с целью обеспечения государственных интересов Украины либо регулярных поездок, связанных с трудовой деятельностью. Въезд в Крым с иными, в том числе туристическими, целями украинским законодательством не допускается.
...
громадян України - за умови пред'явлення будь-якого документа, визначеного https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14 статтею 5 Закону України "Про громадянство України" або https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3857-12 статтею 2 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України".
Это пункт 3 Порядка.
Спецразрешения, о которых вы написали, касаются иностранцев и лиц без гражданства.
Не путайте грешное с праведным, гражданину Украины никаких разрешений для поездки в Крым не нужно, нужно лишь иметь паспорт и въезжать с территории Украины.
Давай: «Пачіму соявальцманмарадьор нє пасаділ Мєдвєдчюка ?!!!»
