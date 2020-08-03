УКР
Новини
Геращенко: Нет информации о сотруднике госохраны, который мог поехать в оккупированный Крым с Медведчуком

Геращенко: Нет информации о сотруднике госохраны, который мог поехать в оккупированный Крым с Медведчуком

Заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что нет информации о сотруднике Государственной службы охраны, который мог поехать с нардепом от партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком и его женой в оккупированный Крым.

Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Я знаю, что Медведчук поехал в Крым, а в отношении сотрудников ГСО информации нет, если это действительно сотрудники ГСО, которые работают и нанятые ими за деньги - то будем давать этому оценку. По поводу Медведчука - это его желание отдыхать в аннексированнном Крыму, а моральная сторона вопроса, ну какая может быть моральная сторона, когда человек является другом и кумом президента государства-агрессора Владимира Путина", - отметил Геращенко.

По его словам, действия сотрудников ГСО будут оценены согласно законодательству.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Медведчук отправился в оккупированный Крым, - источник

Крым (14255) Медведчук Виктор (1719) оккупация (6867) Геращенко Антон (935)
+15
Уважаемый Антон, если они действительно выехали через пункт пропуска, почему нет информации?
03.08.2020 10:47 Відповісти
+9
Це ж яка "непосильна праця" розкрити таємницю супроводжуючих Мертветчука. Там кажуть був ще цілий екскорт Нацполіції. А вони, "негідники" не проінформували пана Геращенка.
03.08.2020 10:49 Відповісти
+8
А когда толстый что-то признавал? Вся нынешняя власть насквозь лживая. Достаточно вспомнить неофмциальный визит Зеленского в Оман, якобы за счет Ленки.
Геращенко: Нет информации о сотруднике госохраны, который мог поехать в оккупированный Крым с Медведчуком - Цензор.НЕТ 5545
03.08.2020 10:49 Відповісти
Уважаемый Антон, если они действительно выехали через пункт пропуска, почему нет информации?
03.08.2020 10:47 Відповісти
Кем уважаемый?
03.08.2020 11:02 Відповісти
В узких кругах узкоуважаемых мудей
03.08.2020 11:18 Відповісти
" По поводу Медведчука - это его желание отдыхать в аннексирована Крыму, а моральная сторона вопроса"
Какая "моральная сторона"?! Если у него там нет родственников и объектов недвижимости, то такое посещение противоречит украинскому законодательству!!!!
Исключений на "желание отдыхать в аннексирована Крыму" в законе нет!!!
03.08.2020 10:48 Відповісти
У Медведчука в Крыму дача.
03.08.2020 10:52 Відповісти
Тогда Геращенко и должен был упомянуть про это, а не косить на то, что это просто личное дело каждого "хочет он там отдыхать или нет"
03.08.2020 10:57 Відповісти
Разрешено всё, что не запрещено.
03.08.2020 10:55 Відповісти
Находиться там без причины, коими являются: родственники и недвижимость - запрещено! "Желание отдыхать", разрешенной причиной находиться там, не являются!!!
03.08.2020 11:00 Відповісти
кем или чем запрещено?
03.08.2020 11:34 Відповісти
К сожалению не противоречит... У нас каждый презерватив может ехать в Крым просто отдыхать... Ни петя ни зеля ни каких ограничений не установили!
03.08.2020 11:01 Відповісти
Да ну?!
Порядок выдачи разрешений был установлен Постановлением Кабинета министров Украины № 367 от 4 июня 2015 г. «Об утверждении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с неё» (укр. Про затвердження Порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї); согласно этому документу, лица, не имеющие украинского гражданства (в том числе жители Крыма, получившие российское гражданство, отказавшись от украинского), могут получить разрешение в Государственной миграционной службе Украины[55] при наличии веских оснований: проживания на территории Республики Крым близких родственников или расположения там мест их захоронения, права собственности на недвижимость в Крыму, поездок с целью обеспечения государственных интересов Украины либо регулярных поездок, связанных с трудовой деятельностью. Въезд в Крым с иными, в том числе туристическими, целями украинским законодательством не допускается.
03.08.2020 11:10 Відповісти
А то что по факту, ватные туристы катаются, это уже вопрос к Геращенко
03.08.2020 11:11 Відповісти
так мертвячук гражданин Украины и может спокойно ехать в Крым турЫстом.
03.08.2020 11:36 Відповісти
3. В'їзд на тимчасово окуповану територію України та виїзд з неї здійснюються через контрольні пункти:
...
громадян України - за умови пред'явлення будь-якого документа, визначеного https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14 статтею 5 Закону України "Про громадянство України" або https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3857-12 статтею 2 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України".
Это пункт 3 Порядка.
Спецразрешения, о которых вы написали, касаются иностранцев и лиц без гражданства.
Не путайте грешное с праведным, гражданину Украины никаких разрешений для поездки в Крым не нужно, нужно лишь иметь паспорт и въезжать с территории Украины.
03.08.2020 11:39 Відповісти
Я вот в северный Кипр летал отдыхать, недвижимости нету и родственников, всем по... й
03.08.2020 11:21 Відповісти
Це ж яка "непосильна праця" розкрити таємницю супроводжуючих Мертветчука. Там кажуть був ще цілий екскорт Нацполіції. А вони, "негідники" не проінформували пана Геращенка.
03.08.2020 10:49 Відповісти
А когда толстый что-то признавал? Вся нынешняя власть насквозь лживая. Достаточно вспомнить неофмциальный визит Зеленского в Оман, якобы за счет Ленки.
Геращенко: Нет информации о сотруднике госохраны, который мог поехать в оккупированный Крым с Медведчуком - Цензор.НЕТ 5545
03.08.2020 10:49 Відповісти
Брешет Антоха))))
03.08.2020 10:49 Відповісти
В МВС прес-служба є чи Геращенко суміщає посади з метою економії коштів?
03.08.2020 10:52 Відповісти
ждем выступление зоряна и шкиряка
03.08.2020 10:58 Відповісти
Етонєінтєрєсно.
Давай: «Пачіму соявальцманмарадьор нє пасаділ Мєдвєдчюка ?!!!»
03.08.2020 10:58 Відповісти
Нет информации о сотруднике госохраны, который мог поехать в оккупированный Крым, если речь о них Григорий Чалый, Владислав Галишин и Евгений Засенко, то в открытых источниках информация что они все сотрудники.
03.08.2020 10:59 Відповісти
При Порошенко Медведчук в Крым не ездил..
03.08.2020 11:00 Відповісти
прямо в Москву ...Сочі ...так ?
03.08.2020 11:03 Відповісти
А сейчас дела там появились:
Геращенко: Нет информации о сотруднике госохраны, который мог поехать в оккупированный Крым с Медведчуком - Цензор.НЕТ 863
03.08.2020 11:05 Відповісти
порох расплодил сепарню дустом не вытравишь... теперь они в Крым отдыхать ездят
03.08.2020 11:02 Відповісти
И зачем медведчукам в Крыму охрана, если они едут к своим?
03.08.2020 11:03 Відповісти
наверное потому, что среди медведчуковских "своих" есть и наши...
03.08.2020 11:40 Відповісти
Кто же тебе языката пихва поверит?
03.08.2020 11:06 Відповісти
Иудина роль Виктора Медведчука

http://cenzoriv.net/index.php?name=pages&file=Medvedchuk

Геращенко: Нет информации о сотруднике госохраны, который мог поехать в оккупированный Крым с Медведчуком - Цензор.НЕТ 6064
03.08.2020 11:42 Відповісти
 
 