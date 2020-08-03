Геращенко: Нет информации о сотруднике госохраны, который мог поехать в оккупированный Крым с Медведчуком

Заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что нет информации о сотруднике Государственной службы охраны, который мог поехать с нардепом от партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком и его женой в оккупированный Крым.

Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Я знаю, что Медведчук поехал в Крым, а в отношении сотрудников ГСО информации нет, если это действительно сотрудники ГСО, которые работают и нанятые ими за деньги - то будем давать этому оценку. По поводу Медведчука - это его желание отдыхать в аннексированнном Крыму, а моральная сторона вопроса, ну какая может быть моральная сторона, когда человек является другом и кумом президента государства-агрессора Владимира Путина", - отметил Геращенко.

По его словам, действия сотрудников ГСО будут оценены согласно законодательству.

