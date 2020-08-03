УКР
"Укрзализныця" должна выделить средства на охрану в поездах, - Геращенко

"Укрзализныця" должна выделить средства на охрану в поездах, - Геращенко

"Укрзализныця" должна и оборудовать вагоны видеокамерами и выделить средства на охрану.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо", об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко, комментируя ситуацию вокруг избиения женщины в поезде сообщением Мариуполь - Киев.

"Мы считаем, что "Укрзализныця" должна проявить инициативу не после того, как произошло такое избиение с попыткой изнасилования, а постоянно должна заботиться о безопасности пассажиров в поездах, в пассажирском вагоне должны быть видеокамеры, нужно, чтобы УЗ выделила средства на охрану. Это может быть не только полиция, а могут быть частные структуры, которые на конкурсной основе получат право обеспечивать охрану в поездах", - говорит Геращенко.

По его словам, поездов очень много и нужно, чтобы это была система сотрудничества УЗ с частными структурами охраны, потому что только полицейскими эту проблему могут не решить.

Напомним, Анастасия Луговая сообщила, что 31 июля в поезде Мариуполь-Киев один из пассажиров без верхней одежды ворвался в купе, где она была с маленьким сыном, начал бить и пытался изнасиловать. Напавший мужчина сломал женщине челюсть. Его задержали и передали полиции. Замминистра внутренних дел Анатолий Геращенко сообщил, что задержанный - уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения, был трижды судим.

Укрзализныця (7062) Геращенко Антон (935)
