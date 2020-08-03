"Укрзализныця" должна выделить средства на охрану в поездах, - Геращенко
"Укрзализныця" должна и оборудовать вагоны видеокамерами и выделить средства на охрану.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо", об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко, комментируя ситуацию вокруг избиения женщины в поезде сообщением Мариуполь - Киев.
"Мы считаем, что "Укрзализныця" должна проявить инициативу не после того, как произошло такое избиение с попыткой изнасилования, а постоянно должна заботиться о безопасности пассажиров в поездах, в пассажирском вагоне должны быть видеокамеры, нужно, чтобы УЗ выделила средства на охрану. Это может быть не только полиция, а могут быть частные структуры, которые на конкурсной основе получат право обеспечивать охрану в поездах", - говорит Геращенко.
По его словам, поездов очень много и нужно, чтобы это была система сотрудничества УЗ с частными структурами охраны, потому что только полицейскими эту проблему могут не решить.
Напомним, Анастасия Луговая сообщила, что 31 июля в поезде Мариуполь-Киев один из пассажиров без верхней одежды ворвался в купе, где она была с маленьким сыном, начал бить и пытался изнасиловать. Напавший мужчина сломал женщине челюсть. Его задержали и передали полиции. Замминистра внутренних дел Анатолий Геращенко сообщил, что задержанный - уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения, был трижды судим.
Чтобы дело легче было поламать??? Или просто дебилы, кичащиеся своей "осведомленностью"?????????? Куда смотрят редакторы???? Этот "даун" Вас оставит без штанов(((((((((
Сподіваюсь Ви необдумано це зробили (іронія)