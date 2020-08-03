За Кличка на виборах мера Києва готові проголосувати 41,7% тих, хто визначився, за Притулу - 11,6%, за Верещук - 9,4%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Чинний мер Києва Віталій Кличко набрав би 41,7% голосів тих, хто визначився з вибором і голосуватиме на виборах міського голови столиці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 26-27 липня 2020 року.

Згідно з результатами дослідження, в рейтингу кандидатів на виборах мера Києва лідирує Кличко, за якого б віддали свої голоси 41,7% тих, хто визначився з вибором і має намір взяти участь у голосуванні. Телеведучого Сергія Притулу підтримали б 11,6% опитаних, нардепку від партії "Слуга народу" Ірину Верещук - 9,4%, підприємця і телеведучого Андрія Пальчевського - 9,0%, нардепа від "Європейської Солідарності" Олексія Гончаренка - 5,4% , ексглаву КМДА Олександра Попова (ОПЗЖ) - 4,5%, співголови фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадима Рабіновича - 3,5%, ексмера Києва Олександра Омельченка (партія "Єдність") - 3,3% , екснардепа Андрія Іллєнка ("Свобода") - 2,6%, представника ВО "Батьківщина" Віталія Нестора - 2,1%. Не визначились - близько 8,5% опитаних.

Зазначається, що з серпня минулого року електоральна підтримка мера Кличка зросла майже вдвічі.

Так, моделювання другого туру виборів мера показало, що за умови виходу в нього Кличка й інших потенційних кандидатів, чинний мер отримав би перемогу. У парі з Верещук з результатом - 64% проти 22%, в парі з Гончаренком - 68% проти 13%, з Пальчевським - 67% проти 20%, з Притулою - 63% проти 21%. У той же час від 13% до 20% киян ще не визначилися з вибором, або не хочуть брати участь у голосуванні в зазначених комбінаціях другого туру виборів мера.

Також читайте: 68% українців вважають, що країна рухається в неправильному напрямі, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА