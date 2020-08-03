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За Кличка на виборах мера Києва готові проголосувати 41,7% тих, хто визначився, за Притулу - 11,6%, за Верещук - 9,4%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

За Кличка на виборах мера Києва готові проголосувати 41,7% тих, хто визначився, за Притулу - 11,6%, за Верещук - 9,4%, - опитування

Чинний мер Києва Віталій Кличко набрав би 41,7% голосів тих, хто визначився з вибором і голосуватиме на виборах міського голови столиці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 26-27 липня 2020 року.

Згідно з результатами дослідження, в рейтингу кандидатів на виборах мера Києва лідирує Кличко, за якого б віддали свої голоси 41,7% тих, хто визначився з вибором і має намір взяти участь у голосуванні. Телеведучого Сергія Притулу підтримали б 11,6% опитаних, нардепку від партії "Слуга народу" Ірину Верещук - 9,4%, підприємця і телеведучого Андрія Пальчевського - 9,0%, нардепа від "Європейської Солідарності" Олексія Гончаренка - 5,4% , ексглаву КМДА Олександра Попова (ОПЗЖ) - 4,5%, співголови фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадима Рабіновича - 3,5%, ексмера Києва Олександра Омельченка (партія "Єдність") - 3,3% , екснардепа Андрія Іллєнка ("Свобода") - 2,6%, представника ВО "Батьківщина" Віталія Нестора - 2,1%. Не визначились - близько 8,5% опитаних.

За Кличка на виборах мера Києва готові проголосувати 41,7% тих, хто визначився, за Притулу - 11,6%, за Верещук - 9,4%, - опитування Рейтингу 01

Зазначається, що з серпня минулого року електоральна підтримка мера Кличка зросла майже вдвічі.

За Кличка на виборах мера Києва готові проголосувати 41,7% тих, хто визначився, за Притулу - 11,6%, за Верещук - 9,4%, - опитування Рейтингу 02

Так, моделювання другого туру виборів мера показало, що за умови виходу в нього Кличка й інших потенційних кандидатів, чинний мер отримав би перемогу. У парі з Верещук з результатом - 64% проти 22%, в парі з Гончаренком - 68% проти 13%, з Пальчевським - 67% проти 20%, з Притулою - 63% проти 21%. У той же час від 13% до 20% киян ще не визначилися з вибором, або не хочуть брати участь у голосуванні в зазначених комбінаціях другого туру виборів мера.

Також читайте: 68% українців вважають, що країна рухається в неправильному напрямі, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

За Кличка на виборах мера Києва готові проголосувати 41,7% тих, хто визначився, за Притулу - 11,6%, за Верещук - 9,4%, - опитування Рейтингу 03

Автор: 

Кличко Віталій (3527) місцеві вибори (1366) опитування (1970) рейтинг (1667) Верещук Ірина (685)


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Топ коментарі
+21
10% опрошенных киевлян слабоумные ? Или будут голосовать за Верещук по приколу?
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03.08.2020 11:22 Відповісти
+19
9,5% упоротых хужинибудистов осталось.
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03.08.2020 11:18 Відповісти
+19
Україна є? А я вже не бачу. Засилля кацапської на радіо і тв. На екрані, аля кацапські серіали про бандосо-мусарів, ну ті, що для вас дегенератів Зеля відновив. Українську церкву перестали розбудовувати. ФСБшні попи, знову підняли голову. Куди не плюнь, на посаді колишній Регіонал. РФ вже не ворог, а Країна, що має вплинути на "ту сторону". Армію шаленими темпами намагаються повернути до Совкового лайна. Корупція така, що навіть Пеця - Соєвий, дітвак на цьому фоні.
То може ти сліпий? хоча для тупого, очі що є, що не має.
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03.08.2020 11:49 Відповісти
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9,5% упоротых хужинибудистов осталось.
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03.08.2020 11:18 Відповісти
Да нет. За Лешку Гончаренко, из вашей паствы Церкви Святого Рошенка 95,2%, не желает голосовать.
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03.08.2020 11:23 Відповісти
Тоб-то 73% які стали 9, 5% це перемога? Ну то йдіть і далі цим шляхом.
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03.08.2020 11:28 Відповісти
Адепт церкви святого Свыночолого, к тебе никак не дойдет, что большинство голосовало на тех выборах не за Зеленского. а исключительно "против" твоей святой свыни?
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03.08.2020 11:32 Відповісти
А в методичке не так написано...
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03.08.2020 11:34 Відповісти
Адепт тупого Кловуна, тобі не доходить, що я голосував не за Пецю, а за Україну = проти Малоросії!?
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03.08.2020 11:37 Відповісти
Та ваше поголів"я дегенератів вже півтора роки здає Україну , а Україна як була - так і є. Ти не заморилося ще дертися "України большє нєт!"?
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03.08.2020 11:39 Відповісти
Україна є? А я вже не бачу. Засилля кацапської на радіо і тв. На екрані, аля кацапські серіали про бандосо-мусарів, ну ті, що для вас дегенератів Зеля відновив. Українську церкву перестали розбудовувати. ФСБшні попи, знову підняли голову. Куди не плюнь, на посаді колишній Регіонал. РФ вже не ворог, а Країна, що має вплинути на "ту сторону". Армію шаленими темпами намагаються повернути до Совкового лайна. Корупція така, що навіть Пеця - Соєвий, дітвак на цьому фоні.
То може ти сліпий? хоча для тупого, очі що є, що не має.
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03.08.2020 11:49 Відповісти
А про велюрового Тищенко из вашего стада зебуинов даже не вспоминают
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03.08.2020 11:29 Відповісти
Це по ставках букмекерів складали?
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03.08.2020 12:08 Відповісти
это ж все 73% нтные...
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04.08.2020 15:51 Відповісти
Ни хрена себе дают киевляне: провинциальная хабалка-блондинка уже на 3-ем месте в рейтинге на важнейшую должность мэра многомиллионной столицы Украины.

На блондинистую внешность Верещук повелись лохи, как в своё время тупо велись на красивую блондинку Юлия Тимошенко ?
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18.08.2020 20:36 Відповісти
Хех! Сосна пролітає.
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03.08.2020 11:18 Відповісти
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03.08.2020 11:18 Відповісти
Даже смеяться здесь нельзя.
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03.08.2020 11:33 Відповісти
Кличко мабуть залишиться мером, не найгірший варіант.
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03.08.2020 11:19 Відповісти
в нынешних конкретных условиях Кличко - самый достойный кандидат:

у человека 3 высших образования, серьёзная репутация, известное всему миру имя, а теперь ещё и 5 лет опыта работы на важной должности. От добра добра не ищут.
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18.08.2020 20:39 Відповісти
Очередные манипуляции и оболванивание лохтората при помощи "рейтингов" - голосуй за этих - они "проходные", а те за кого желаешь в действительности голосовать, не имеют шансов.
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03.08.2020 11:20 Відповісти
Слуги точно не мають шансів.
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03.08.2020 11:22 Відповісти
Та мне плевать и на слуг и на пэсыков - я о самой сути оболванивания населения перед выборами подобными "рейтингами".
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03.08.2020 11:24 Відповісти
Аналогично.
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03.08.2020 11:35 Відповісти
Як наплювати, коли ти півтора року гівном сходиш за Зе. Ти вже наскрізь просочився цією речовиною.
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03.08.2020 12:15 Відповісти
Плачь, девочка, плачь . Зебилам кресло киевского мэра не светит
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03.08.2020 11:24 Відповісти
А адептам святого Свыночолого?
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03.08.2020 11:25 Відповісти
также как и зеленого дрыща. Дышите глубже мамзель, вынос тела по расписанию
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03.08.2020 11:30 Відповісти
Так чего за кандидатуру от твоей святой свыни киевляне вообще голосовать не желают?
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03.08.2020 11:34 Відповісти
Нє, хабалку кияни не оберуть.
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03.08.2020 11:21 Відповісти
10% опрошенных киевлян слабоумные ? Или будут голосовать за Верещук по приколу?
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03.08.2020 11:22 Відповісти
Це упороті зелебобіки, їх по Україні близько 10%, навіть на ЦН присутня така статистика.))
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03.08.2020 11:25 Відповісти
Добавь ещё 5% за гончаренко.
Итого - 15%.
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03.08.2020 11:37 Відповісти
Все одно вас уже критично мало - я ж казав, що сходять з розуму колективно, а одужують ідивідуально.
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03.08.2020 12:08 Відповісти
зебіл, Гончаренко давно оголосив, чому він йде на ці вибори, але не планує зайняти посаду мера Києва.
Якби в ЄС були би плани на цю посаду - від партії на вибори мера висували би би куди потужнішу фігуру, наприклад, В'ячеслава Кириленка.
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03.08.2020 12:15 Відповісти
Значит лёша - дурилка картонная?
А у кириленко шансов больше, чем у гончаренко?
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03.08.2020 12:44 Відповісти
Це ти дурілка.
Політична боротьба має свої теореми і закони.
Проти Кличка в Києві нема шансів у кожного іншого претендента. Лише є шанси пробитися в другий тур і там програти з рахунком 70 на 30 (і це в кращому випадку). Минулого разу Борислав Береза саме з таким почесним рахунком і програв.
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03.08.2020 12:55 Відповісти
Не.
У вас не теоремы.
У вас - аксиомы... из методичек.
Вспомни, как ЕС постоянно УВЕРЕННО ДОКАЗЫВАЛИ ТЕОРЕМУ о победе порошенко.
Теорема оказалась блефом.
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03.08.2020 12:58 Відповісти
так теоремы или аксиомы. Учебник геометрии в школе скурил ?
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03.08.2020 14:23 Відповісти
Аксиомы в методичках.
И все ложные.
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03.08.2020 14:38 Відповісти
Повторяю вопрос - так аксиомы или теоремы. Твой бред про методички меня не интересует
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03.08.2020 14:48 Відповісти
См. выше.
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03.08.2020 14:50 Відповісти
найпотужніша кандидатура від ЄС - це якраз і є Кличко. Удар з ЄС завжди були на одній стороні барикад. у них спільне бачення напрямку розвитку країни і столиці теж.
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03.08.2020 23:08 Відповісти
Опорос..
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03.08.2020 11:22 Відповісти
Спорос..
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03.08.2020 11:31 Відповісти
Сосна отсосны!!!
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03.08.2020 11:25 Відповісти
насправді зеленочлені розуміють що київ їм не по зубам, але в них є своя лазєйка. це призначення главою кмда не вибраного киянами мера, а свою людину. думаю на випадок якщо з кличком не домовляться(про більшість в кмда_- то можуть застовувати. а закони, конституція - срааать
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03.08.2020 11:29 Відповісти
Удара нет, а Кличко есть.
Голоса нет, а Притула есть.
Киев, думай!!
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03.08.2020 11:29 Відповісти
У меня вопрос к думающим людям - Как *** контора Рейтинг может проводить столько масштабных так званых соц-опросов когда у них в конторе числится в штате всего - ЧЕТЫРЕ сотрудника !!!
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03.08.2020 11:29 Відповісти
Для последующего оболванивания населения через СМИ этого вполне достаточно.
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03.08.2020 11:41 Відповісти
дуже просто: замовляють опитування у різних партійних структур (а ті постійно моніторять електорат) а потім складають середнє арифметичне.
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03.08.2020 12:07 Відповісти
Як завжди- по інформації букмекерів!)))
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03.08.2020 12:09 Відповісти
Зеленые обезьяны, сосать банан!
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03.08.2020 11:31 Відповісти
А за каклєту скільки проголосує?
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03.08.2020 11:35 Відповісти
Ну какой из Кличка шоумен? Голосовать нужно за Претулу.
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03.08.2020 11:39 Відповісти
Проблема что клоун сосну губернатором хочет назначить
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03.08.2020 11:45 Відповісти
Ну от і добре друге місце притула,вітаю киян без руцкого міру!!!Зелбуїни і жопоблок накуй!!
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03.08.2020 11:45 Відповісти
Обидно....Такая яркая личность!? Эта Верещухина прям мессия для киевлян ! Она бы всем показала, как тупая ,базарная хабалка ,с помощью демагогии,может манипулировать сознанием легковерного быдла ! Дайте булаву треплу! (Как же фамилия соответствует содержанию !? -классический случай!)
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03.08.2020 11:53 Відповісти
Верещук - це Зеленський в обці.
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03.08.2020 12:09 Відповісти
за верещук - подивися оригінал http://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/rg_kyiv_082020_press.pdf на сторінках 23 та 26, і круте піке зелених ліній...
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03.08.2020 12:11 Відповісти
Верещук перспективный политик. Я бы за нее проголосовал, если бы она не была зеленой.
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03.08.2020 12:11 Відповісти
Ті хто побував під знаком Зе - це тупи, не голосуйте за трупів, ніколи.
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03.08.2020 12:12 Відповісти
Трупи а не тупи, хоча щось у цьому фройді є.)))
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03.08.2020 12:13 Відповісти
Верная мысль ! Была бы она желтокожей и исповедовала иудаизм ,ей бы цены не было!
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03.08.2020 12:16 Відповісти
В чому її перспектива? Чорнорота хабалка- маніпуляторша.
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03.08.2020 13:33 Відповісти
Если условно считать, рейтинг верный, то единственно хорошо, что хрипатая пролетает,но с другой стороны, комунофашисты (за життя и шария) держатся на плаву у быдло киевского, а Притула идет сам, почему то все рашистские и украинские партии искусственно создают вакуум вокруг "Голоса".
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03.08.2020 12:29 Відповісти
А поясните, Бога ради, бывшему начальнику научно-методического отдела - КАК опрашиваемый, который собрался голосовать, но НЕ определился, называет КОНКРЕТНОГО кандидата?
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03.08.2020 12:50 Відповісти
Одне злодійсько-мафіозне шобло!!! Один Притула заслуговує уваги!!!
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03.08.2020 13:07 Відповісти
Весь Брест- Литовський проспект загижений мордою пальчевського. Фу
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03.08.2020 13:27 Відповісти
Зелёные не зря выдвинули кандидатом "баба-нет, баба-нет!" Верещук. Женщина у которой не закрывается рот, которая может верещать перекрикивая собеседника бесконечно, обвиняет собеседника в манипуляциях хотя постоянно манипулирует сама, бесконечный поток обвинений, хамства и оскорблений.
Выборы она проиграет, но она не выигрывать выборы поставлена, а для того чтобы после них её назначили главой КМДА, чтобы мешать избранному мэру...
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03.08.2020 14:02 Відповісти
Конкуренцию Кличку может составить только Лёня или Лесик.
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03.08.2020 14:29 Відповісти
Как пели в руской народной песне: наш народ голосует за пид-ра, наш народ будет пид-ру рад. Виталя это отреченец на выборах президента в 14 году и уговорил его пеца Рошенко за посаду хера Киева. Так что думайте нужен ли вам мер идущий на сговор с барыгой.
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03.08.2020 15:31 Відповісти
20% за верещучку или пальчевского во втором туре??? Дебилизм не лечится, только лоботомия свидетелям зебилов!
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04.08.2020 00:24 Відповісти
+++ за Кличка!
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04.08.2020 15:50 Відповісти
 
 