За Кличка на виборах мера Києва готові проголосувати 41,7% тих, хто визначився, за Притулу - 11,6%, за Верещук - 9,4%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
Чинний мер Києва Віталій Кличко набрав би 41,7% голосів тих, хто визначився з вибором і голосуватиме на виборах міського голови столиці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 26-27 липня 2020 року.
Згідно з результатами дослідження, в рейтингу кандидатів на виборах мера Києва лідирує Кличко, за якого б віддали свої голоси 41,7% тих, хто визначився з вибором і має намір взяти участь у голосуванні. Телеведучого Сергія Притулу підтримали б 11,6% опитаних, нардепку від партії "Слуга народу" Ірину Верещук - 9,4%, підприємця і телеведучого Андрія Пальчевського - 9,0%, нардепа від "Європейської Солідарності" Олексія Гончаренка - 5,4% , ексглаву КМДА Олександра Попова (ОПЗЖ) - 4,5%, співголови фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадима Рабіновича - 3,5%, ексмера Києва Олександра Омельченка (партія "Єдність") - 3,3% , екснардепа Андрія Іллєнка ("Свобода") - 2,6%, представника ВО "Батьківщина" Віталія Нестора - 2,1%. Не визначились - близько 8,5% опитаних.
Зазначається, що з серпня минулого року електоральна підтримка мера Кличка зросла майже вдвічі.
Так, моделювання другого туру виборів мера показало, що за умови виходу в нього Кличка й інших потенційних кандидатів, чинний мер отримав би перемогу. У парі з Верещук з результатом - 64% проти 22%, в парі з Гончаренком - 68% проти 13%, з Пальчевським - 67% проти 20%, з Притулою - 63% проти 21%. У той же час від 13% до 20% киян ще не визначилися з вибором, або не хочуть брати участь у голосуванні в зазначених комбінаціях другого туру виборів мера.
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То може ти сліпий? хоча для тупого, очі що є, що не має.
На блондинистую внешность Верещук повелись лохи, как в своё время тупо велись на красивую блондинку Юлия Тимошенко ?
у человека 3 высших образования, серьёзная репутация, известное всему миру имя, а теперь ещё и 5 лет опыта работы на важной должности. От добра добра не ищут.
Итого - 15%.
Якби в ЄС були би плани на цю посаду - від партії на вибори мера висували би би куди потужнішу фігуру, наприклад, В'ячеслава Кириленка.
А у кириленко шансов больше, чем у гончаренко?
Політична боротьба має свої теореми і закони.
Проти Кличка в Києві нема шансів у кожного іншого претендента. Лише є шанси пробитися в другий тур і там програти з рахунком 70 на 30 (і це в кращому випадку). Минулого разу Борислав Береза саме з таким почесним рахунком і програв.
У вас не теоремы.
У вас - аксиомы... из методичек.
Вспомни, как ЕС постоянно УВЕРЕННО ДОКАЗЫВАЛИ ТЕОРЕМУ о победе порошенко.
Теорема оказалась блефом.
И все ложные.
Голоса нет, а Притула есть.
Киев, думай!!
Выборы она проиграет, но она не выигрывать выборы поставлена, а для того чтобы после них её назначили главой КМДА, чтобы мешать избранному мэру...