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Новини Коронавірус і карантин
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Перетин межі між "червоною" та іншими зонами можливий лише на автомобілі, - Степанов

Перетин межі між

Через обмеження в "червоних" зонах роботи громадського транспорту перетинати кордон між "червоною" й іншими зонами можна на автомобілі, в якому не більше 5 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МОЗ Максим Степанов під час онлайн-брифінгу.

"На території, віднесеної до "червоного" рівня небезпеки, припиняється робота громадського транспорту. Тобто, перетин межі можливий винятково на власному автомобільному транспорті, якщо в ньому не більше 5 осіб, за винятком дітей до 14 років. Якщо діти до 14 років, то кількість пасажирів в цьому автомобільному транспорті може бути більше", - пояснив міністр охорони здоров'я.

Степанов додав, що при перетині меж різних карантинних зон потреби здавати тест на коронавірус немає.

Також дивіться: Органи місцевої влади можуть лише посилювати карантинні заходи, але в жодному разі не пом'якшувати, - Степанов. ВIДЕО

Нагадаємо, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розділила Україну на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони за рівнем поширення коронавірусної інфекції. Розподіл почав діяти 3 серпня.

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+24
На основі якого закону чи статті конституції здійснюється таке обмеження конституційного права громадян України на пересування?
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03.08.2020 11:20 Відповісти
+11
Зато линию фронта пересекать и ездить к окупантам можно хоть пешком хоть на машине. Дожили б***
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03.08.2020 11:32 Відповісти
+8
Це повалення Конституційного ладу. СБУ, реакція буде?
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03.08.2020 11:29 Відповісти
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На основі якого закону чи статті конституції здійснюється таке обмеження конституційного права громадян України на пересування?
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03.08.2020 11:20 Відповісти
Повторіть своє питання перед трансформаторною будкою: чому мені не можна туди заходити? Це обмеження конституційних прав на пересування!
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03.08.2020 11:30 Відповісти
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03.08.2020 11:31 Відповісти
Тоді помістіть якусь область в трансформаторну будку і повісьте табличку Вхід заборонено!.
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03.08.2020 12:18 Відповісти
Що й зроблено. COVID становить цілком конкретну небезпеку, а охорона здоров'я і життя громадян - конституційний обов'язок держави.
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03.08.2020 12:30 Відповісти
Тоді держава має компенсувати громадянам обмеження їх прав, як це роблять у нормальних країнах. А то виходить, що всі карантинні заходи проводяться виключно за рахунок громадян.
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03.08.2020 12:46 Відповісти
За заборону входити до трансформаторної будки - окрема компенсація (залежно від розміру будки).
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03.08.2020 13:05 Відповісти
Совид не опаснее сезонного гриппа !
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04.08.2020 12:08 Відповісти
Из-за сезонного гриппа Олимпиады не отменяли (уже больше 100 лет, со времен Пьера де Кубертена).
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04.08.2020 12:21 Відповісти
ВЫ не опровергли мое отверждение !
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04.08.2020 12:32 Відповісти
Есть такая штука - доказательство от противного. Предположим, что КОВИД не опаснее обычного гриппа.. Тогда, поскольку из-за гриппа Олимпиады не отменяли, из-за КОВИДа Олимпиады тоже бы не отменяли. Но Олимпиаду отменили. Получили противоречие, т.е. наше предположение (что КОВИД не опаснее гриппа) неверно.
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04.08.2020 13:11 Відповісти
Это "противоречие" только в твоем мозгу ! ты мне приведи сравнительне цыфры по периодам !
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04.08.2020 13:25 Відповісти
К сожалению, в школьных курсах алгебры и геометрии перестали учить доказывать. Восполнять этот пробел на страницах форума я не могу, обращайся к репетитору по поводу частных уроков.
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04.08.2020 13:28 Відповісти
Вы уклонились от ПРОСТЕЙШЕГО доказательсвта - приведения сравнительных цифр !
А всё ваше бла-бла - ничего не стоит !
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04.08.2020 14:38 Відповісти
Я математик и привык выбирать именно простейший путь. В данном случае - это доказательство от противного. Прежде чем отменить Олимпиаду (а это громадные финансовые и репутационные потери), организаторы все аккуратно просчитали, и я не собираюсь повторять их работу.
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04.08.2020 19:26 Відповісти
они законы на коленке на ходу сочиняют... уже запутались какой вчера озвучили... только людям на их :законы* глубоко пох
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03.08.2020 12:09 Відповісти
Згадуйте транспаранти часів якубовича про 3 сорти людей
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03.08.2020 12:28 Відповісти
А на лісапеті?
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03.08.2020 11:20 Відповісти
очевидно, можна і на іншому транспорті, навіть на приватних!!! автобусах, якщо вони пасажирський, але не громадський транспорт
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03.08.2020 11:36 Відповісти
За текстом постанови - не більше 5 людей, за винятком дітей до 14 років.
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03.08.2020 12:32 Відповісти
ми постанови не читали, але зрозуміли так, що в ній йдеться про ГРОМАДСЬКИЙ транспорт...а є визначення, що це таке...
а оце - "То есть, пересечение границы возможно исключительно на собственном автомобильном транспорте" і не більше 5 людей, за винятком дітей до 14 років, -

-це просто пояснення міністра...його слова...він так розуміє
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03.08.2020 13:22 Відповісти
Трохи прогулявся по посиланнях, але цю постанову знайшов. Ось потрібний пункт (Постанову можна поживитися, якщо "клацнути" мишею):

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zapr-641 15. На території регіону (адміністративно-територіальної одиниці), на якій установлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки, додатково до протиепідемічних обмежень, передбачених для "зеленого", "жовтого" та "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки, забороняються:1) регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, крім перевезення:легковими автомобілями, кількість пасажирів, включаючи водія, в яких не більше п'яти осіб без урахування осіб віком до 14 років;службовими та/або орендованими автомобільними транспортними засобами підприємств, закладів та установ за умови забезпечення водіїв та пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту в межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які поінформовано не менше ніж за два дні органи Національної поліції;
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03.08.2020 13:59 Відповісти
вже пишуть, що постанова за підписом самого степанова і він перевищив повноваження...
прем,єр, як би, іще ж при ділах...
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03.08.2020 14:49 Відповісти
Це вже серйозно. Я поки не бачив. Почекаємо, у вівторок щось проясниться - туди або сюди.
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04.08.2020 01:10 Відповісти
но только на красном антомобили.
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03.08.2020 11:21 Відповісти
Точно. И только на первой передаче.
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03.08.2020 11:25 Відповісти
это если водила дальтоник )
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03.08.2020 11:29 Відповісти
Самокат прокатит??
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03.08.2020 11:23 Відповісти
этот не украинский служивый нарезает границы Украины похлеще минского сходняка,осталось только блокпосты выставлять и дробление Украины (федерализация короновирусная ) готова...
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03.08.2020 11:23 Відповісти
чем меньше в области людей на выборах голосовало за СН тем краснее карантин
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03.08.2020 11:49 Відповісти
ой,нагрешили..... кста, Степанов -из Славянска
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03.08.2020 12:00 Відповісти
Це повалення Конституційного ладу. СБУ, реакція буде?
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03.08.2020 11:29 Відповісти
сбу из той же шайки. нашёл к кому взывать.
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03.08.2020 13:28 Відповісти
Это что в Польшу и тд опять отменяется весь транспорт?
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03.08.2020 11:30 Відповісти
а степашке все не ймется. дохрюкается он, что его народ на пожизненный карантин отправит, или спишет полностью как жертву вируса. заигрался уже в конец он.
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03.08.2020 11:30 Відповісти
какой такой народ, вевель?
Тот, который дал карт бланш зеленой власти на всю эту клоунаду?
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03.08.2020 11:50 Відповісти
Зато линию фронта пересекать и ездить к окупантам можно хоть пешком хоть на машине. Дожили б***
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03.08.2020 11:32 Відповісти
Степанова стало слишком много, от него уже реально тошнит.
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03.08.2020 11:36 Відповісти
Что это ? Глупость или предательство ? Зеленский капитулирует а западная часть страны может помешать этому. Надо найти способ нейтрализовать эти территории. Восточные и юго-восточные в основном ватные по мышлению а северные и центральные 50 на 50%-ов. План Кремля должен быть исполнен любой ценой а тем более что России Западная Украина не нужна как источник сопротивления. Учения "Кавказ"-20 и есть начало вторжения при том что Украинская Армия восстановленная Порошенко на данное время уничтожается Тараном и Хомчаком. Будет отдан приказ как в 1938-м весной в Чехословакии о капитуляции.
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03.08.2020 11:50 Відповісти
поезда остановились на месте?)
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03.08.2020 11:37 Відповісти
А як же тоді поїзди, що прямують через Тернопіль? Зокрема 81 Київ-Ужгород-Київ. Він просто не зупинятиметься в Тернополі чи його пустять іншим маршрутом, в об'їзд області?
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03.08.2020 11:48 Відповісти
просто Тернопіль став місцем зупинки на вимогу.
Як сповістити про зупинку? Є стоп-кран....
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03.08.2020 12:25 Відповісти
И как она обозначена, эта "граница", и на каком основании кто-то может запретить "пересечение"?
Бл@дь, ну почему у зеленых что ни министр, то тупой и еще тупее?!
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03.08.2020 11:48 Відповісти
Еще раз и много раз буду спрашивать. Все решения Зеленского и его ОПГ предательство или глупость ?
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03.08.2020 11:53 Відповісти
Деление на зоны политическая акция Зе-предателей для капитуляции.
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03.08.2020 11:51 Відповісти
Геноцид 1932-33годов провели в Украине на 98% евреи состоявшие тогда в ГПУ-НКВД и гос и партапарате тогдашней коммунистичекой власти. Кто и сколько их в команде еврея Зеленского ?
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03.08.2020 11:59 Відповісти
Украина падет в ближайшее время если большинство украинского народаэтого не поймет да не остановит зарвавшегося скомороха с его кликой 95 квартала.
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03.08.2020 12:02 Відповісти
так у нас новые "отдельные територии"!
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03.08.2020 12:10 Відповісти
туфта. Никто уже ничего не запретит:
https://zaxid.net/pasazhiri_vchinili_bunt_u_potyazi_i_domoglisya_yogo_zupinki_v_ternopoli_n1505847
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03.08.2020 12:11 Відповісти
отменят поезда, и всё
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03.08.2020 13:27 Відповісти
Еще не вечер.
С 1 сентября - блокпосты. Быдло нужно кнутом...
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03.08.2020 12:16 Відповісти
Одне дратує,що оця наволоч,яка дорвалася до посад,вважає Українців якимись маленькими дітьми,так народ порве вас знахабнілу наволч,затямте не НАРОД для вас *******,а ви чиновники найняті людьми.
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03.08.2020 12:20 Відповісти
Это мне напоминает шлагбаум Кличка на Труханов остров. Особые товарищи якобы имеют право ездить на остров на машинах, а обычные почему то нет.
Такие ограничения должны опираться на букву Закона и быть для всех, без исключения, а не регулироваться хотелками дурачков, которым дали власть!
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03.08.2020 12:37 Відповісти
Все эти опозиционые партии, порошенка, юли, и других тоже согласны в зоны превратить Украину, им всем это выгодно. Все они, их сми и есть разносчики ковида,ни одному вирусу ни какой карантин не под силу. Власть в Украине это и есть зараза сожрала страну теперь до людей добирается. Вся власть громадам на места там и разобраться легче будет какая у кого зона, податки, и устав.
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03.08.2020 13:02 Відповісти
не пошли бы все *****, уроды! почекайте, доиграетесь...
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03.08.2020 13:24 Відповісти
Степашка,йди на хрін!
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03.08.2020 17:14 Відповісти
 
 