Перетин межі між "червоною" та іншими зонами можливий лише на автомобілі, - Степанов

Через обмеження в "червоних" зонах роботи громадського транспорту перетинати кордон між "червоною" й іншими зонами можна на автомобілі, в якому не більше 5 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МОЗ Максим Степанов під час онлайн-брифінгу.

"На території, віднесеної до "червоного" рівня небезпеки, припиняється робота громадського транспорту. Тобто, перетин межі можливий винятково на власному автомобільному транспорті, якщо в ньому не більше 5 осіб, за винятком дітей до 14 років. Якщо діти до 14 років, то кількість пасажирів в цьому автомобільному транспорті може бути більше", - пояснив міністр охорони здоров'я.

Степанов додав, що при перетині меж різних карантинних зон потреби здавати тест на коронавірус немає.

Також дивіться: Органи місцевої влади можуть лише посилювати карантинні заходи, але в жодному разі не пом'якшувати, - Степанов. ВIДЕО

Нагадаємо, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розділила Україну на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони за рівнем поширення коронавірусної інфекції. Розподіл почав діяти 3 серпня.