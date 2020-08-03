Перетин межі між "червоною" та іншими зонами можливий лише на автомобілі, - Степанов
Через обмеження в "червоних" зонах роботи громадського транспорту перетинати кордон між "червоною" й іншими зонами можна на автомобілі, в якому не більше 5 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МОЗ Максим Степанов під час онлайн-брифінгу.
"На території, віднесеної до "червоного" рівня небезпеки, припиняється робота громадського транспорту. Тобто, перетин межі можливий винятково на власному автомобільному транспорті, якщо в ньому не більше 5 осіб, за винятком дітей до 14 років. Якщо діти до 14 років, то кількість пасажирів в цьому автомобільному транспорті може бути більше", - пояснив міністр охорони здоров'я.
Степанов додав, що при перетині меж різних карантинних зон потреби здавати тест на коронавірус немає.
Нагадаємо, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розділила Україну на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони за рівнем поширення коронавірусної інфекції. Розподіл почав діяти 3 серпня.
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А всё ваше бла-бла - ничего не стоит !
а оце - "То есть, пересечение границы возможно исключительно на собственном автомобильном транспорте" і не більше 5 людей, за винятком дітей до 14 років, -
-це просто пояснення міністра...його слова...він так розуміє
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zapr-641 15. На території регіону (адміністративно-територіальної одиниці), на якій установлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки, додатково до протиепідемічних обмежень, передбачених для "зеленого", "жовтого" та "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки, забороняються:1) регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, крім перевезення:легковими автомобілями, кількість пасажирів, включаючи водія, в яких не більше п'яти осіб без урахування осіб віком до 14 років;службовими та/або орендованими автомобільними транспортними засобами підприємств, закладів та установ за умови забезпечення водіїв та пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту в межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які поінформовано не менше ніж за два дні органи Національної поліції;
прем,єр, як би, іще ж при ділах...
Тот, который дал карт бланш зеленой власти на всю эту клоунаду?
Як сповістити про зупинку? Є стоп-кран....
Бл@дь, ну почему у зеленых что ни министр, то тупой и еще тупее?!
https://zaxid.net/pasazhiri_vchinili_bunt_u_potyazi_i_domoglisya_yogo_zupinki_v_ternopoli_n1505847
С 1 сентября - блокпосты. Быдло нужно кнутом...
Такие ограничения должны опираться на букву Закона и быть для всех, без исключения, а не регулироваться хотелками дурачков, которым дали власть!