За сутки в ВСУ один новый случай COVID-19, трое военнослужащих выздоровели, - Командование Медсил

По состоянию на 10.00 3 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 217 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил.

За минувшие сутки зарегистрирован 1 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. На Киевщине больной военнослужащий под наблюдением медицинской службы находится на лечении в домашних условиях.

Всего за время пандемии выздоровели - 628 человек, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 553 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 143 человека.

Вчера сообщалось о 625 выздоровевших и 219 активных случаях болезни. Таким образом, за сутки в рядах ВСУ выздоровело три человека, а количество болеющих сократилось на два. Летальных случаев на минувшие сутки не было.

