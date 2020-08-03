Партія Порошенка обігнала партію Зеленського за рейтингами на виборах у Києві, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Партії "Європейська Солідарність" і "Слуга народу" є лідерами електорального рейтингу політичних сил на виборах до міськради Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 26-27 липня 2020 року.

Зокрема, за "Європейську Солідарність" віддали б голоси 19,8% тих, хто визначився і має намір голосувати, за партію "Слуга народу" - 19,3%, "УДАР" - 17,1%.

Крім того, за партію "Опозиційна платформа - За життя" проголосували б 8,0% таких опитаних, партію "Батьківщина" - 5,7%, партію Шарія - 5,0%, партію "Голос" - 4,6%, партію "Перемога Пальчевського" - 4,5%, партію "Сила і честь" - 3,0%, партію "Свобода" - 2,5%.

Рейтинг інших політичних сил - менше 2%. Не визначились близько 11% опитаних.

Зазначається, що з серпня минулого року рейтинг партії "Слуга народу" має стабільну негативну динаміку, рейтинги партій "Європейська Солідарність" і "УДАР" - мають позитивну динаміку.

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