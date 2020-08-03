Партія Порошенка обігнала партію Зеленського за рейтингами на виборах у Києві, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Партії "Європейська Солідарність" і "Слуга народу" є лідерами електорального рейтингу політичних сил на виборах до міськради Києва.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 26-27 липня 2020 року.
Зокрема, за "Європейську Солідарність" віддали б голоси 19,8% тих, хто визначився і має намір голосувати, за партію "Слуга народу" - 19,3%, "УДАР" - 17,1%.
Крім того, за партію "Опозиційна платформа - За життя" проголосували б 8,0% таких опитаних, партію "Батьківщина" - 5,7%, партію Шарія - 5,0%, партію "Голос" - 4,6%, партію "Перемога Пальчевського" - 4,5%, партію "Сила і честь" - 3,0%, партію "Свобода" - 2,5%.
Рейтинг інших політичних сил - менше 2%. Не визначились близько 11% опитаних.
Зазначається, що з серпня минулого року рейтинг партії "Слуга народу" має стабільну негативну динаміку, рейтинги партій "Європейська Солідарність" і "УДАР" - мають позитивну динаміку.
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Хто у нас бореться з кацапами і пліснявими? Проти кого плісняві штампують справи? Реально.
Это если бы победил Зеленский, а его партия - в хвосте!
1. СН - 36,5%
2. ЕС - 16,7%
3. Голос - 9,9%
4. Батькивщина - 8,4%
5. Оппоблок - 7,8%
6. Сила и Честь - 5,5%.
Остальные менее 5% (минимум для попадания в городской совет).
только ЕС!
зеленЫх нах!
невже Зелена пліснява потроху сповзає з очей?
В Киеве метро начали строить в 1949 году, а последнюю станцию открыли в 2013 году. За это время построили 52 станции. Значит, каждые 5 лет открывали 4 новые станции. А за последние 7 лет - ни одной новой станции метро не построено.
Киев выглядит хуже зачуханного райцентра:
Берлин: 3,6 млн жителей.
Киев: 3 млн жителей.
Т.е., Берлин всего на 20% больше Киева. Города одного порядка. Но .....
Берлинский метрополитен: 10 линий, 173 станции.
Киевский метрополитен: 3 линии, 52 станции.
Чувствуете разницу?
"Злочинна влада" открыла в Киеве 6 новых станций метро. Последнюю в декабре 2013 года. Потом пришли рэволюционэры. И все разворовали. Ни одной новой станции метро не построили за 7 лет. Ни одной, Карл!!!! Все только разворовали. Рэволюционэры.
Но глупая киевская интеллигенция говорит: "Хочем повторить". Пойдут голосовать опять за Кличка, за
БПППЕС, за Удар, за Батькивщину. За всех, кто разворовал эту страну и этот город. "Хочем повторить".
Ти точно "фінансист"???
уже нажрались все этих слуг урода.. хватит