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Партія Порошенка обігнала партію Зеленського за рейтингами на виборах у Києві, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Партія Порошенка обігнала партію Зеленського за рейтингами на виборах у Києві, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Партії "Європейська Солідарність" і "Слуга народу" є лідерами електорального рейтингу політичних сил на виборах до міськради Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 26-27 липня 2020 року.

Зокрема, за "Європейську Солідарність" віддали б голоси 19,8% тих, хто визначився і має намір голосувати, за партію "Слуга народу" - 19,3%, "УДАР" - 17,1%.

Крім того, за партію "Опозиційна платформа - За життя" проголосували б 8,0% таких опитаних, партію "Батьківщина" - 5,7%, партію Шарія - 5,0%, партію "Голос" - 4,6%, партію "Перемога Пальчевського" - 4,5%, партію "Сила і честь" - 3,0%, партію "Свобода" - 2,5%.

Партія Порошенка обігнала партію Зеленського за рейтингами на виборах у Києві, - опитування 01

Рейтинг інших політичних сил - менше 2%. Не визначились близько 11% опитаних.

Зазначається, що з серпня минулого року рейтинг партії "Слуга народу" має стабільну негативну динаміку, рейтинги партій "Європейська Солідарність" і "УДАР" - мають позитивну динаміку.

Читайте також: За Кличка на виборах мера Києва готові проголосувати 41,7% тих, хто визначився, за Притулу - 11,6%, за Верещук - 9,4%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Партія Порошенка обігнала партію Зеленського за рейтингами на виборах у Києві, - опитування 02

Автор: 

Київ (19688) місцеві вибори (1366) УДАР (89) Слуга народу (2820) Європейська Солідарність (1090)


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Топ коментарі
+56
Что, зебил, никак не можешь отойти, что слуга урода падает в пропасть?
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03.08.2020 11:40 Відповісти
+40
Просто подивись рейтинг зебільної партії рік тому. 53%. Зараз 19%. Згоден, зебілів ще занадто багато.
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03.08.2020 12:12 Відповісти
+38
Замки из зеленого песка рушатся быстрее замков из обычного песка.
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03.08.2020 11:41 Відповісти
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Сторінка 2 з 2
Брехня ці опитквання,Українців вже дістала ця огидна партійна возня олігархів і припорошених і зелених і зажиддя всі йдуть найух.
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03.08.2020 12:26 Відповісти
Точно,зомбують цифрами як в рашці
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03.08.2020 12:54 Відповісти
Серйозно, а за кого ж голосувати? За мадам Тимошенко- Капітельман? То вона, точна копія зеленського, тільки старіша і в спідниці. "Голос". Можна, було б. Аби він не мовчав.
Хто у нас бореться з кацапами і пліснявими? Проти кого плісняві штампують справи? Реально.
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03.08.2020 13:43 Відповісти
Достала-не достала. Голосуй-не голосуй. Так или иначе к кормушке припадёт очередное кодло выродков.
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04.08.2020 15:14 Відповісти
Це опитування ватно-продажного Рейтинга. Йому довірять як і словам зеленського
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03.08.2020 12:27 Відповісти
У Кличка рейтинг 41%, а у его партии третий результат - 17%! Не доплатил?
Это если бы победил Зеленский, а его партия - в хвосте!
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03.08.2020 12:30 Відповісти
Все партии - фигня. Народ ориентируется на лидера.
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03.08.2020 12:33 Відповісти
А лидер здесь однозначный Кличко - "волшебный пендель под сраку квартальным"
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04.08.2020 13:17 Відповісти
Партія пана Шарія відсотків 10 у Києві набере.
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03.08.2020 12:35 Відповісти
Я за Пальчевского!
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03.08.2020 12:35 Відповісти
ой!
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03.08.2020 12:39 Відповісти
Вимальовується коаліція у складі: БПП 19,8% +Удар 17,1%+ Слуга 19,3%. Баба жЮля, за традицією, буде в апазіції.
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03.08.2020 12:43 Відповісти
Комусь же треба бути і в опозиції, не всім же київський манюпас довіряє грабунок Києва.
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03.08.2020 16:32 Відповісти
тому й в апазіції, що її від корита погнали.
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04.08.2020 13:23 Відповісти
Соєвої каші в голові вистачить, щоб догадатись, хто з цих дядьків за якою партією стоїть? Жаль не всі грошовиті дядьки помістились в колаж.

На місцевих виборах у Києві готові проголосувати за "ЄС" - 19,8% з тих, хто визначився, "Слугу народу", - 19,3%, "УДАР" - 17,1%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9696
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03.08.2020 16:38 Відповісти
да патамушта Вона сама эти картинки стряпает))))
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03.08.2020 17:28 Відповісти
ето шарий вам ету картинку нарисовал? а где тогда еще вней медведчук кучма и все твои друзья ?
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04.08.2020 11:20 Відповісти
Кароше нажремсся каришнева гуано приправленого зеленой плесенью и укатанного стиклянным пидаликом.
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03.08.2020 17:12 Відповісти
С такой коалицией землю продадут за фантики аж бегом,голосуйте лохи вот только с чем вы оставите своих детей.
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04.08.2020 10:56 Відповісти
За единственную, украинскую партию "Голос" голосуют меньше, чем за рашистские, это парадокс, либо конец Украине?
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03.08.2020 12:47 Відповісти
Так еси пупсики на подсосе у чекирастов, то парабздоксав нима.
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03.08.2020 17:13 Відповісти
"Голос" украинская партия? Они там все на содержании Пинчука и Сороса.
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04.08.2020 10:51 Відповісти
16,8% упоротих любителів 95 кварталу, та 7% кацаполюбів? Жах!
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03.08.2020 13:37 Відповісти
В прошлом году на парламентских выборах киевляне проголосовали так (по партийным спискам):

1. СН - 36,5%
2. ЕС - 16,7%
3. Голос - 9,9%
4. Батькивщина - 8,4%
5. Оппоблок - 7,8%
6. Сила и Честь - 5,5%.

Остальные менее 5% (минимум для попадания в городской совет).
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03.08.2020 13:38 Відповісти
19,3% за слугу еврейского народа, 8% за жоппоблок, 5% за петушария + 4,5% за кацапскую консерву пальчевского, а в итоге мы имеем 36,8% киевлян ВАТА . Каждый третий житель Киева ненавидит Украину и украинцев.
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03.08.2020 13:51 Відповісти
И исчё 20 за карышнивую лалиту, то вааще пистец.
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03.08.2020 17:16 Відповісти
Не так - еврейская - это сАлидарность.
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04.08.2020 12:29 Відповісти
Пиз.ець Києву. "ЖОПОблок"- 8%, Шарій 5%, а "Свобода" - 2.5%.
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03.08.2020 14:53 Відповісти
Між усіма партіями ніякої різниці,усі вони представляють інтереси олігархата
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03.08.2020 15:07 Відповісти
Я бачив як Свободівці "чистили" морди ригам. А тепер хто це може зробити?
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03.08.2020 15:12 Відповісти
Але ніхто й досі не бачив хоч одного свободівського добробату...
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03.08.2020 19:52 Відповісти
зато мы видели десятки убитых свободовцев на Майдане.
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04.08.2020 12:05 Відповісти
А конкретно, з залізними аргументами можна?
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04.08.2020 00:13 Відповісти
Та они все из одного корыта хлебают...
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04.08.2020 10:48 Відповісти
А осенью за рекламу ЗЕ будут бить морду. Вот только некому будет, все зебобики ушли в очень глубокое подполье и вовсю топят против бывшего кумира.
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03.08.2020 15:29 Відповісти
молодцы киевляне!
только ЕС!
зеленЫх нах!
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03.08.2020 15:52 Відповісти
Не знав, що скільки в Києві любілєлєй "Сватів". Вже все вони зробили, щоб з них навіть кури сміялися, а лохи не перевелися.
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03.08.2020 17:17 Відповісти
Киев прибічникам януковича отдавать нельзя,пускай они там у себя в Кривом Рогу и на донбассе порядок наведут.Тоько ЭС и Удар!
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03.08.2020 19:21 Відповісти
А рейтинги чомусь ростуть в агента російських спеслужб Порошенко...
На місцевих виборах у Києві готові проголосувати за "ЄС" - 19,8% з тих, хто визначився, "Слугу народу", - 19,3%, "УДАР" - 17,1%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 411
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03.08.2020 20:16 Відповісти
Вы с ванюшей сулимой не пара случайно? Одними словами испражняетесь. В эти кацапские методички верят только сектанты жульки-воровки,что и доказывает рейтинг бабули
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03.08.2020 21:20 Відповісти
рейтинг ничего не доказывает, кроме тупости народа. 73 процента показывает это.
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04.08.2020 11:46 Відповісти
Дуже ви мене засмучуєте, кияни.
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03.08.2020 22:52 Відповісти
Згоден. Ще забагато готові віддати голоси за СН та зажоп(((
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04.08.2020 11:18 Відповісти
Брехня.Порошенко опять тарифы поднимет на 100 %
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04.08.2020 10:42 Відповісти
Кроме Порошенко с Фирташем и Зеленского с Коломойским в Украине больше никого нет?
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04.08.2020 11:08 Відповісти
Хмельницький є. Балотуйся.
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04.08.2020 11:19 Відповісти
И это еще не октябрь.
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04.08.2020 11:17 Відповісти
народ починає щось підозрювати)))

невже Зелена пліснява потроху сповзає з очей?
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04.08.2020 11:19 Відповісти
Есть такие города, которые любят жрать говно и просить добавки. Киевляне дважды голосовали за Леню Космоса. Почему бы теперь дважды не проголосовать за Боксера? Боксер хуже Лени Космоса, значит, за него можно проголосовать и трижды.

В Киеве метро начали строить в 1949 году, а последнюю станцию открыли в 2013 году. За это время построили 52 станции. Значит, каждые 5 лет открывали 4 новые станции. А за последние 7 лет - ни одной новой станции метро не построено.

Киев выглядит хуже зачуханного райцентра:
Партія Порошенка обігнала партію Зеленського за рейтингами на виборах у Києві, - опитування - Цензор.НЕТ 2655
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04.08.2020 11:43 Відповісти
а с каких это пор открытие новых станций метро - показатель зачуханности! сколько новых станций метро открыто в харькове за последние 7 лет?! а в Днепре?
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04.08.2020 12:06 Відповісти
Вся ця зграя - політики, олігархи і так далі давно навчилися за допомогою виборів зміцнювати свої позиції (маніпулювати в потрібну сторону, результат буде завжди на їх користь). Ходити на вибори - це просто давати цим покітькам картбланш для свого грабежу.
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04.08.2020 11:48 Відповісти
Так і має бути по всій Украіні.Крапка !!!
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04.08.2020 11:49 Відповісти
Ви праві. На Україні вже всі поставили крапку!!!
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04.08.2020 11:56 Відповісти
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04.08.2020 12:19 Відповісти
Как выглядит Киев при Кличко:

Партія Порошенка обігнала партію Зеленського за рейтингами на виборах у Києві, - опитування - Цензор.НЕТ 1450
Партія Порошенка обігнала партію Зеленського за рейтингами на виборах у Києві, - опитування - Цензор.НЕТ 5062
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04.08.2020 11:52 Відповісти
А при Зеленському він як виглядає?
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04.08.2020 12:05 Відповісти
я тебе и в берлине, и во франкфурте, и в париже найду не хуже подворотни. и ты как истинный лох будешь винить во всем Кличко.
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04.08.2020 12:08 Відповісти
Это не подворотни. Это улица Старовокзальная. Почти центр Киева. 5 минут ходьбы до площади Победы.
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04.08.2020 12:53 Відповісти
Ты за кого письку дрочишь?
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04.08.2020 12:10 Відповісти
Кияни порозумнішали. Це означає, що у хабалки-верещучки шанси нульові.
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04.08.2020 12:14 Відповісти
Мда...пацани к успеху шлі, через рік про партію слуги урода вже й пам"ятати не будуть)
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04.08.2020 12:15 Відповісти
При "злочинній владі" ми їздили у великих тролейбусах і трамваях за 1,5 грн. Тепер, після того як Порошенко і Кличко покерували, ми їздимо на задрипаних маленьких маршрутках за 8 грн.
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04.08.2020 12:27 Відповісти
Отрыв минимальный, а радости - полные штаны.
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04.08.2020 12:48 Відповісти
Слуга народу то таке, а нічого що за шмарія 4.4% і за зрадників ще 7
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04.08.2020 12:48 Відповісти
Это то и самое нехорошее, остальное - рабочий процесс.
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04.08.2020 13:32 Відповісти
Тридцать лет танцев на граблях! Люди, вам это ещё не надоело?
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04.08.2020 12:53 Відповісти
Там вверху какой-то чудик написал, что и в Берлине можно найти такие жуткие виды, как в Киеве. Вот вам ответ, как говорится почувствуйте разницу:

Берлин: 3,6 млн жителей.
Киев: 3 млн жителей.

Т.е., Берлин всего на 20% больше Киева. Города одного порядка. Но .....

Берлинский метрополитен: 10 линий, 173 станции.
Киевский метрополитен: 3 линии, 52 станции.

Чувствуете разницу?

"Злочинна влада" открыла в Киеве 6 новых станций метро. Последнюю в декабре 2013 года. Потом пришли рэволюционэры. И все разворовали. Ни одной новой станции метро не построили за 7 лет. Ни одной, Карл!!!! Все только разворовали. Рэволюционэры.

Но глупая киевская интеллигенция говорит: "Хочем повторить". Пойдут голосовать опять за Кличка, за БПП ПЕС, за Удар, за Батькивщину. За всех, кто разворовал эту страну и этот город. "Хочем повторить".
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04.08.2020 13:13 Відповісти
то що, тре було не країну захищати та всі ресурси кидати на відновлення армії, а для тебе станціїї метрополітену будувати??
Ти точно "фінансист"???
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04.08.2020 13:59 Відповісти
Да ужж, за шарикова 5 это конечно многовато...
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04.08.2020 13:32 Відповісти
так обісратись лише за рік можуть тільки феєричні довбо**оби )))
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04.08.2020 13:57 Відповісти
только ЕС !!!
уже нажрались все этих слуг урода.. хватит
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04.08.2020 15:53 Відповісти
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