Жертва нападу в поїзді Анастасія Лугова: Схема дій у цієї істоти була налагоджена, але мене врятував син
Побита в поїзді "Маріуполь-Київ" Анастасія Лугова розповіла, як їй вдалося врятуватися від ґвалтівника.
Про це вона розповіла в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Коли він (насильник. - Ред.) завів мене в своє купе, побачивши ніж, я зрозуміла, що не вийду звідси, а після того він уб'є сина, щоб не плакав. Але син мене врятував! Він став плакати і кликати мене. Ця істота не хотіла мене відпускати, говорив, що "зараз все зробимо і підеш". Але я пішла на хитрість, переконавши його, що дитина зараз всіх розбудить і нічого не вийде тоді зробити", - написала вона.
Після цього зловмисник відпустив дівчину, погрожуючи її знайти, якщо вона не повернеться.
На думку Лугової, нападник діяв за налагодженою схемою: "Він б'є дівчину з самого початку, тим самим залякує. Вона погоджується на все, аби тільки не бив. Далі звучать фрази:"будь ласкавою, інакше зроблю гірше". Дівчина робить все, боячись болю".
Лугова впевнена, що вона не перша його жертва, а чоловік просто залишався безкарним.
"Мразота знущається, як хоче, б'є сильніше, адже тільки від цього ерекція і задоволення. А приїхавши до Києва, залишає напівживу або мертву в купе, можна прикрити - ніби спить. Сам - просто виходить. А жертву виявлять, коли всі вийдуть. І навіть не зрозуміють хто це зробив. Адже мразота їхав без квитка. Він залишиться безкарним і буде чекати наступної нічної поїздки", - написала вона.
Нагадаємо, Анастасія Лугова повідомила, що 31 липня в потязі Маріуполь-Киів один з пасажирів без верхнього одягу увірвався в купе, де вона була з маленьким сином, почав бити і намагався зґвалтувати. Нападник зламав жінці щелепу. Його затримали і передали поліції. Заступник міністра внутрішніх справ Анатолій Геращенко повідомив, що затриманий - уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович, 1975 року народження, він був тричі судимий.
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Я уже сомневаюсь.
(я могу ошибаться, но смердит Луцким террористом, которого бы уже завалили 15 раз, будь это реальный захват. либо СБУ разогнать надо)
1. Ехала с отдыха на море.
2. На море не встречалась с общением с данной особью.
3. Во время путешествия в поезде было общение с данной особью, вагон-ресторан, помочь постелить постель, разговоры о жизни.
4. Муж действительно актер или это однофамилец.
если в посадках мона наловить таких..... без камер?
И даже, если женщина в короткой юбке - это что позволяет ее бить и насиловать?!
Коли вона вдягається як лярва, то коли кажеш А, то кажи й Б. А так вона напоролася на нормального високопримативного хлопа, який ще випив трохи, котрий зрозумів все буквально. Чоловіча сексуальність буває дуже лютою, там мозок відключається. Тому думайте перед тим як сракою привселюдно крутити...