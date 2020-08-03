УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10701 відвідувач онлайн
Новини
35 237 133

Жертва нападу в поїзді Анастасія Лугова: Схема дій у цієї істоти була налагоджена, але мене врятував син

Жертва нападу в поїзді Анастасія Лугова: Схема дій у цієї істоти була налагоджена, але мене врятував син

Побита в поїзді "Маріуполь-Київ" Анастасія Лугова розповіла, як їй вдалося врятуватися від ґвалтівника.

Про це вона розповіла в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Коли він (насильник. - Ред.) завів мене в своє купе, побачивши ніж, я зрозуміла, що не вийду звідси, а після того він уб'є сина, щоб не плакав. Але син мене врятував! Він став плакати і кликати мене. Ця істота не хотіла мене відпускати, говорив, що "зараз все зробимо і підеш". Але я пішла на хитрість, переконавши його, що дитина зараз всіх розбудить і нічого не вийде тоді зробити", - написала вона.

Після цього зловмисник відпустив дівчину, погрожуючи її знайти, якщо вона не повернеться.

На думку Лугової, нападник діяв за налагодженою схемою: "Він б'є дівчину з самого початку, тим самим залякує. Вона погоджується на все, аби тільки не бив. Далі звучать фрази:"будь ласкавою, інакше зроблю гірше". Дівчина робить все, боячись болю".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Жертва нападу в поїзді Анастасія Лугова про свій стан: Прокинулася о 6 ранку від болю, не можу видати ні звуку, паніка і жалість до себе. ФОТО

Лугова впевнена, що вона не перша його жертва, а чоловік просто залишався безкарним.

"Мразота знущається, як хоче, б'є сильніше, адже тільки від цього ерекція і задоволення. А приїхавши до Києва, залишає напівживу або мертву в купе, можна прикрити - ніби спить. Сам - просто виходить. А жертву виявлять, коли всі вийдуть. І навіть не зрозуміють хто це зробив. Адже мразота їхав без квитка. Він залишиться безкарним і буде чекати наступної нічної поїздки", - написала вона.

Нагадаємо, Анастасія Лугова повідомила, що 31 липня в потязі Маріуполь-Киів один з пасажирів без верхнього одягу увірвався в купе, де вона була з маленьким сином, почав бити і намагався зґвалтувати. Нападник зламав жінці щелепу. Його затримали і передали поліції. Заступник міністра внутрішніх справ Анатолій Геращенко повідомив, що затриманий - уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович, 1975 року народження, він був тричі судимий.

Жертва нападу в поїзді Анастасія Лугова: Схема дій у цієї істоти була налагоджена, але мене врятував син 01

Автор: 

побиття (957) напад (1139) потяг (1986)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
І не кажи... Якийсь гвалтівник... От якби це були АТОшники, чи депутати, або судді із прокурорами! Оце була би новина. Це було би цікаво! А так, якась там громадянка, якийсь злодій...
показати весь коментар
03.08.2020 11:55 Відповісти
+15
занадто багато уваги для типового злочину. Може вона не проста "громадянка".
Хоча, її приклад - врятувалась, не побоялась заявити, гвалтівника затримали, позитивний. Тому вважаю, що правильно роблять, що поширюють.
показати весь коментар
03.08.2020 11:53 Відповісти
+12
А , ты , не смотри."Действительно..." !???? Это пока тебя не коснулось. Это не перебор. Это действительность . Надо постить, надо кричать во весь голос, надо спасать и спасаться.
показати весь коментар
03.08.2020 12:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
ну шо от тебя чертылы можно ещё ожидать...., у вас зебилов только одно на уме -жопы, дрочка и синие бабы...
показати весь коментар
03.08.2020 13:51 Відповісти
Интересно, если бы ей сейчас предложили все вернуть назад, чтобы ничего не было - ни нападения, ни стресса у ребенка, ни хайпа и интереса к ее персоне - она согласилась бы?
Я уже сомневаюсь.
показати весь коментар
03.08.2020 12:04 Відповісти
Похоже на даму с собачкой из Ухани.
показати весь коментар
03.08.2020 12:13 Відповісти
ну да, вертать бабло взад? нету дурних
(я могу ошибаться, но смердит Луцким террористом, которого бы уже завалили 15 раз, будь это реальный захват. либо СБУ разогнать надо)
показати весь коментар
03.08.2020 13:03 Відповісти
Для тупоголовых зебилов объясняю! В этой новости она хочет сказать что, насильник серийный.
показати весь коментар
03.08.2020 12:11 Відповісти
У нее нет никаких оснований, поэтому она просто поддерживает хайп, каждый день публикуя новые подробности.
показати весь коментар
03.08.2020 12:26 Відповісти
Іде дуже грамотна медіа-накачка цієї персони. Теж помітив
показати весь коментар
04.08.2020 10:31 Відповісти
Женщину жалко. Несколько вопросов:
1. Ехала с отдыха на море.
2. На море не встречалась с общением с данной особью.
3. Во время путешествия в поезде было общение с данной особью, вагон-ресторан, помочь постелить постель, разговоры о жизни.
4. Муж действительно актер или это однофамилец.
показати весь коментар
03.08.2020 12:11 Відповісти
вагонные споры обычное дело и каши из них не сварить
показати весь коментар
03.08.2020 12:12 Відповісти
А правда в тому, що дружини депутатів,іншої еліти не їздять на поїздах, автобусах, а ми-незахищене бидло всі в поїздах в Україні їздимо та ризикуєм життям, навіть поліцію забрали з поїздів...
показати весь коментар
03.08.2020 12:17 Відповісти
"Мразота издевается, как хочет, бьет сильнее, ведь только от этого эрекция и удовольствие. А по приезду в Киев оставляет полуживую или мертвую в купе, можно прикрыть - будто спит. Сам - просто выходит. А жертву обнаружат, когда все выйдут. И даже не поймут кто это сделал. Ведь мразота ехал без билета. Он останется безнаказанным и будет ждать следующей ночной поездки", это пишет она! Полет мысли у ведущей, ого может это репитиция сериала?
показати весь коментар
03.08.2020 12:20 Відповісти
причем нет никаких доказательств что это происходит регулярно и "жертву обнаружат, когда все выйдут.". Просто поддерживает хайп. Решила монетизировать историю по максимуму.
показати весь коментар
03.08.2020 12:28 Відповісти
Просто она хочет привлечь к этому внимание, так как это серьезная проблема, жервы таких насильников не хотят идти в полицию, так как не доверяют, и боятся осуждения всяких идиотов... Некоторые могут вообще наложить на себя руки, и ни кто не понимает почему...
показати весь коментар
03.08.2020 12:36 Відповісти
Если бы она привела примеры, тогда можно поверить. Но она просто ляпает языком, без примеров или ссылок на других потерпевших. Вывод - 100% монетизация хайпа.
показати весь коментар
03.08.2020 12:40 Відповісти
Когда тебе так лицо разобьют, я посмотрю что ты тут писать будешь.
показати весь коментар
03.08.2020 12:45 Відповісти
пруфы про других жертв у нее есть?
показати весь коментар
03.08.2020 12:48 Відповісти
Та хай пише, але ж до біса дятлів, які вірять бабським казочкам.
показати весь коментар
03.08.2020 14:03 Відповісти
А насильники обмениваются опытом, и их количество растёт.
показати весь коментар
03.08.2020 12:38 Відповісти
Когда тебе так разобьют иббало, можешь хайп не поддерживать.
показати весь коментар
03.08.2020 13:22 Відповісти
Шо-то я не слышал, что находят трупы девушек в поездах. Или полиция их скрывала? Цена этого нападения 250 млн. - кому это выгодно, тот и заказал нападение.
показати весь коментар
03.08.2020 12:34 Відповісти
Реінкарнація Чикатила
показати весь коментар
03.08.2020 12:44 Відповісти
ахаха, надо таким палиться под камеры?
если в посадках мона наловить таких..... без камер?
показати весь коментар
03.08.2020 13:12 Відповісти
Щось у мене великі підозри, що у цієї мамочки спідниця до пупа і конкретно весь вечір сракою крутила по вагону.
показати весь коментар
03.08.2020 14:00 Відповісти
Вы эту женщину не знаете - зачем ее оскорблять. Тем более, что она ехала с маленьким сыном.
И даже, если женщина в короткой юбке - это что позволяет ее бить и насиловать?!
показати весь коментар
03.08.2020 14:13 Відповісти
Це мої здогадки. Вона тут понаписувала свої казок, то нічого?
Коли вона вдягається як лярва, то коли кажеш А, то кажи й Б. А так вона напоролася на нормального високопримативного хлопа, який ще випив трохи, котрий зрозумів все буквально. Чоловіча сексуальність буває дуже лютою, там мозок відключається. Тому думайте перед тим як сракою привселюдно крутити...
показати весь коментар
03.08.2020 14:30 Відповісти
А ще хочуть лугандон з амністованими бандюками приєднати!...
показати весь коментар
03.08.2020 14:06 Відповісти
Сколько можно обсасывать эту историю. Свидетелей нет - можно рассказывать, что угодно. Бабам верить себя не уважать.
показати весь коментар
03.08.2020 15:57 Відповісти
Тихцем провела мужика в вагон, сина виперла в пусте сусіднє купе, щоб зайнятись сєкасом. Останнім залишилась незадоволена, і почала мужику виїдати мозок. Той, п'яний і необтяжений правилами етикету, заїхав 3,14здливій пабі по ye'балу. Хитра баба згадала про "посткоітальноє нєсаґласіє" і можливість відсудити кругленьку суму, як це роблять голлівудські акторки-незайманки, яких ґвалтували хтиві режисери шляхом насильницького кунілінгусу. Можливо.
показати весь коментар
04.08.2020 10:25 Відповісти
У мене питання, чому до цього випадку мовчав міністр внтрішніх справ? Невже він не допускав, що потяги в нічний час без поліції - це місце ідеальних злочинів. Чи туди Toyota Prius не заїде?
показати весь коментар
03.08.2020 17:15 Відповісти
Примелькалась уже эта рожа журнашлюшки с "интера"---сколько можно?
показати весь коментар
04.08.2020 00:08 Відповісти
Бігав в одних трусах по вагону? Мабуть, це такий камуфляж, щоб ніхто не звернув на нього увагу, і щоб гарантовано добігти через вокзал, перон до вагону. Звичайний уркаган, із поїхавшим дахом. Цікаво, чи знайдуть авакянські мусара в цього шизоїда "посвідчення учасника АТО" чи докази участі у війні у складі добробату
показати весь коментар
04.08.2020 10:13 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 