Жертва нападу в поїзді Анастасія Лугова: Схема дій у цієї істоти була налагоджена, але мене врятував син

Побита в поїзді "Маріуполь-Київ" Анастасія Лугова розповіла, як їй вдалося врятуватися від ґвалтівника.

Про це вона розповіла в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Коли він (насильник. - Ред.) завів мене в своє купе, побачивши ніж, я зрозуміла, що не вийду звідси, а після того він уб'є сина, щоб не плакав. Але син мене врятував! Він став плакати і кликати мене. Ця істота не хотіла мене відпускати, говорив, що "зараз все зробимо і підеш". Але я пішла на хитрість, переконавши його, що дитина зараз всіх розбудить і нічого не вийде тоді зробити", - написала вона.

Після цього зловмисник відпустив дівчину, погрожуючи її знайти, якщо вона не повернеться.

На думку Лугової, нападник діяв за налагодженою схемою: "Він б'є дівчину з самого початку, тим самим залякує. Вона погоджується на все, аби тільки не бив. Далі звучать фрази:"будь ласкавою, інакше зроблю гірше". Дівчина робить все, боячись болю".

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Лугова впевнена, що вона не перша його жертва, а чоловік просто залишався безкарним.

"Мразота знущається, як хоче, б'є сильніше, адже тільки від цього ерекція і задоволення. А приїхавши до Києва, залишає напівживу або мертву в купе, можна прикрити - ніби спить. Сам - просто виходить. А жертву виявлять, коли всі вийдуть. І навіть не зрозуміють хто це зробив. Адже мразота їхав без квитка. Він залишиться безкарним і буде чекати наступної нічної поїздки", - написала вона.

Нагадаємо, Анастасія Лугова повідомила, що 31 липня в потязі Маріуполь-Киів один з пасажирів без верхнього одягу увірвався в купе, де вона була з маленьким сином, почав бити і намагався зґвалтувати. Нападник зламав жінці щелепу. Його затримали і передали поліції. Заступник міністра внутрішніх справ Анатолій Геращенко повідомив, що затриманий - уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович, 1975 року народження, він був тричі судимий.