Рятувальники просять туристів, які відвідують Карпати, до походу в гори заповнювати онлайн-форму
Рятувальники просять туристів попереджати їх про заплановані походи в гори, попередньо заповнивши онлайн-форму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС в Facebook.
Зокрема, інформувати пошуково-рятувальні підрозділи ДСНС про заплановане поході по гірській місцевості слід для спрощення можливих пошукових робіт, якщо туристи заблукають. Для цього можна скористатися онлайн-формою:
- Управління ДСНС України в Івано-Франківській області: https://if.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html
- Управління ДСНС України у Закарпатській області: https://zk.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html
- Головне управління ДСНС України у Львівській області: https://lv.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html
- Управління ДСНС України у Чернівецькій області: https://cv.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html
Як повідомлялося раніше, в Рахівському районі Закарпатської області рятувальники евакуювали з гори Говерла групу з 13 туристів з малолітніми дітьми.
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Сколько уже печальных примеров. Давно пора.
А если заблудившиеся могут позвонить, то им предварительная форма не нужна.
Единственные, кому полезна такая онлайн-форма - это спасатели, которым она практически не облегчает поиски, но облегчает штрафование или получение денег за спасение.
А о полезности формы - для начала откройте ее по ссылке, прежде чем пускаться в рассуждения. И если будете по-прежнему считать ее бессмысленной - позвоните в ГСЧС, объясните профессионалам что они дураки и как на самом деле надо.
В Карпатах трагедии именно связаны с тем, что туристы теряют ориентировку и не могут выйти сами. Связи чаще всего нет. Поиски идут несколько дней, и никто не знает где именно их искать. Да откройте даже здесь новости по тегу "карпаты" - с чего вы взяли, что работой по спасению никто не занимается системно?
А теперь откройте онлайн-форму. И кто вам сказал, что их не собираются прозванивать по форме? Хотя бы в случаях когда плохие погодные условия?
Я правильно вас зрозумів?
"Карпатские горы - обширная горная система протяженностью около 1500км. и высотой до 2655м. в Центральной и Восточной Европе, тянущаяся от Чехии до Сербии.
А с какой страной у вас прежде всего возникает ассоциация, когда речь идёт о Карпатах? Это зависит от того, в какой стране вы живёте. Житель Украины сразу вспомнит Говерлу, Буковель, Славское и Закарпатье, а словак - Татры (часть Карпат в Словакии). Но половина этих гор находится в Румынии, где они занимают 40% территории страны и имеют кардинальное климатическое, культурное и хозяйственное значение."