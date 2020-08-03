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Рятувальники просять туристів, які відвідують Карпати, до походу в гори заповнювати онлайн-форму

Рятувальники просять туристів, які відвідують Карпати, до походу в гори заповнювати онлайн-форму

Рятувальники просять туристів попереджати їх про заплановані походи в гори, попередньо заповнивши онлайн-форму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС в Facebook.

Зокрема, інформувати пошуково-рятувальні підрозділи ДСНС про заплановане поході по гірській місцевості слід для спрощення можливих пошукових робіт, якщо туристи заблукають. Для цього можна скористатися онлайн-формою:

- Управління ДСНС України в Івано-Франківській області: https://if.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html

- Управління ДСНС України у Закарпатській області: https://zk.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html

- Головне управління ДСНС України у Львівській області: https://lv.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html

- Управління ДСНС України у Чернівецькій області: https://cv.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html

Як повідомлялося раніше, в Рахівському районі Закарпатської області рятувальники евакуювали з гори Говерла групу з 13 туристів з малолітніми дітьми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятувальники евакуйовують із Говерли групу туристів із малолітніми дітьми, - МВС

Рятувальники просять туристів, які відвідують Карпати, до походу в гори заповнювати онлайн-форму 01

Автор: 

гори (84) туризм (1564) ДСНС (5166)


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Топ коментарі
+3
В Румінештах Карпати набагато мальовничіші за наші. Недаремно там мешкав Дракула.
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03.08.2020 12:43 Відповісти
+2
Гуцули спочатку звели ліси під корінь, а тепер - закликають у походи до свого гостинного краю.
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03.08.2020 12:05 Відповісти
+2
Я збіжу у Ясіню в пошуках мобільного зв'язку, потім дочекаюся своєї черги в кол-центрі, потім залишу заявку. Після чого побіжу назад, щоби дочекатися рятувальників.
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03.08.2020 13:18 Відповісти
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Правильно,так должно быть.
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03.08.2020 12:00 Відповісти
А якщо в мене похід на 200 км, то мені в усіх чотирьох областях реєструватися?
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03.08.2020 12:02 Відповісти
если хотел бы рассчитывать на оперативную помощь спасателей - почему нет?

Сколько уже печальных примеров. Давно пора.
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03.08.2020 12:08 Відповісти
Печальные примеры чего? Примеры того, что заблудившиеся туристы не смогли позвонить спасателям? Но как заполнение онлайн-формы о предстоящем походе может упростить поисковые работы, если туристы не могут сообщить спасателям о необходимости их спасать? Заполненная онлайн-форма не является заявкой на спасение и оно не может начаться раньше, чем о такой необходимости сообщат знакомые или родственники потерявшихся. То есть, ни о какой оперативности в оказании помощи не может идти речи.
А если заблудившиеся могут позвонить, то им предварительная форма не нужна.
Единственные, кому полезна такая онлайн-форма - это спасатели, которым она практически не облегчает поиски, но облегчает штрафование или получение денег за спасение.
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03.08.2020 12:59 Відповісти
Печальные примеры - это гибель многих туристов в Карпатах. Именно вследствие истечения длительного времени и позднего их обнаружения.

А о полезности формы - для начала откройте ее по ссылке, прежде чем пускаться в рассуждения. И если будете по-прежнему считать ее бессмысленной - позвоните в ГСЧС, объясните профессионалам что они дураки и как на самом деле надо.
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03.08.2020 13:10 Відповісти
Вы не вчитались в мои рассуждения. Ещё раз: каким образом заполнение онлайн-формы о предстоящем походе может упростить поисковые работы, если нет сигнала о необходимости начать это делать? Никто никого не начинает спасает, если нет причины. Вам больше нравятся красивые но пустые рекламные обещания об оперативности помощи.
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03.08.2020 13:48 Відповісти
открыли онлайн-форму?
В Карпатах трагедии именно связаны с тем, что туристы теряют ориентировку и не могут выйти сами. Связи чаще всего нет. Поиски идут несколько дней, и никто не знает где именно их искать. Да откройте даже здесь новости по тегу "карпаты" - с чего вы взяли, что работой по спасению никто не занимается системно?

А теперь откройте онлайн-форму. И кто вам сказал, что их не собираются прозванивать по форме? Хотя бы в случаях когда плохие погодные условия?
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03.08.2020 14:07 Відповісти
Ходить в гори или в лес за грибами надо со своим адвокатом!
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03.08.2020 12:03 Відповісти
Гуцули спочатку звели ліси під корінь, а тепер - закликають у походи до свого гостинного краю.
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03.08.2020 12:05 Відповісти
В чем проблема онлайн хоть в 6-ти зарегистрироваться?
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03.08.2020 12:04 Відповісти
В тому, що це - дибільно зроблене.
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03.08.2020 12:06 Відповісти
То підкажить як не по дебільному. Краще сидячи на дивані нічого не робити,а тільки критикувати намагання покращити житя тих,хто хоть щось пробує змінити.
Я правильно вас зрозумів?
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03.08.2020 12:11 Відповісти
Я вважаю, що треба допетрати до того, щоби на одні гори зробити одну рятувальну службу. Одна - у Карпатах, друга - у Криму, третя - на Кавказі.
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03.08.2020 12:18 Відповісти
Ну так зайдіть на сайт,знайдій зворотній зв'язок і надішліть їм свої бачення як правильно налаштувати роботу. Якщо ви дійсно фахівець в цій справі,
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03.08.2020 12:24 Відповісти
Я, краще, просто не буду реєструватись.
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03.08.2020 12:32 Відповісти
Цє ваше право, але я б для таких сміливих які не рееструються, ввів би обов'язкове стягнення повної суми на витрати пов'язані з роботами по їх пошуку та євакуації.
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03.08.2020 12:37 Відповісти
Нізащо: рятувальники тодв переб'ються між собою за право привласнити собі суму витрат.
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03.08.2020 12:41 Відповісти
после этого лучше идти гулять в онлайн-горы
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03.08.2020 12:08 Відповісти

"Карпатские горы - обширная горная система протяженностью около 1500км. и высотой до 2655м. в Центральной и Восточной Европе, тянущаяся от Чехии до Сербии.
А с какой страной у вас прежде всего возникает ассоциация, когда речь идёт о Карпатах? Это зависит от того, в какой стране вы живёте. Житель Украины сразу вспомнит Говерлу, Буковель, Славское и Закарпатье, а словак - Татры (часть Карпат в Словакии). Но половина этих гор находится в Румынии, где они занимают 40% территории страны и имеют кардинальное климатическое, культурное и хозяйственное значение."
Рятувальники просять туристів, які відвідують Карпати, до походу в гори заповнювати онлайн-форму - Цензор.НЕТ 5523

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03.08.2020 12:23 Відповісти
В Румінештах Карпати набагато мальовничіші за наші. Недаремно там мешкав Дракула.
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03.08.2020 12:43 Відповісти
Там ведмедів бурих на сьогодні нараховують місцеві лісники десь до 800. Є шанс пообідати ведмежатиною або навпаки.
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03.08.2020 12:54 Відповісти
Действительно....
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03.08.2020 12:43 Відповісти
Зареєструватися у рятувальників точно не зашкодить. Особливо, зателефонувавши їм у момент виходу на маршрут і отримавши консультації по обстановці щодо стану мостів, рівня рік, стану доріг, взимку про стан снігового покрову і лавинну обстановку. Врахуйте їх рекомендації. А якщо зареєструєтеся, то рятувальники хоч будуть знати скільки вас і звідки ви щоб розрахувати власні сили і засоби при пошуково-рятувальних роботах, дати інформацію вашим рідним. Фактично, виходячи на маршрут в Карпатах, ви даєте рятувальникам орієнтовні координати де вас шукати в певний проміжок часу і те, що вас треба шукати, якщо ви не вийшли на зв'язок у контрольний термін. Реєструючись, ви обмінюєтеся з рятувальниками своїми телефонними номерами. І для вас важливо, щоб в горах був сигнал мобільного зв'язку. Поки в Карпатах це не скрізь. Також важливо вам мати зовнішній акумулятор на випадок повного розряду телефону. Також не зайвими вам будуть альтернативні засоби подати сигнал людям, що ви потребуєте допомоги і де ви: потужний ліхтарик або лазерна указка вночі, дзеркало вдень, все для розпалювання сигнального багаття, можливо сигнальні ракети чи кольорові дими.
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03.08.2020 12:52 Відповісти
Я збіжу у Ясіню в пошуках мобільного зв'язку, потім дочекаюся своєї черги в кол-центрі, потім залишу заявку. Після чого побіжу назад, щоби дочекатися рятувальників.
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03.08.2020 13:18 Відповісти
Зробіть так, як зробили естонці з зимовими рибалками : виходиш на лід - зареєструйся. Повинен мать при собі спецкостюм непромокаючий, "поплавок" - півгодини у крижаній воді, а людина холоду не чує. Крім того, "льодові шила", шнур рятувальний. І спиртне на льоду - "ні-ні"... Якщо при рятуванні рятувальники чогось не виявлять, або "перегар" почують - луплять такий штраф, що "десятому закажеш...". Так і тут : ідеш у гори -реєструйся, май при собі аварійні засоби, аптечку, засоби зв"язку, запас продуктів.... Чогось нема - штраф... А то - як у гори пертися, то "всё херня, мы "крутые"!!!...". А як "усралися", так "Куди дивляться спасателі?!!!"
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03.08.2020 13:07 Відповісти
Дозвольте спитати, які засоби зв'язку мені брати, якщо більша частина гір знаходиться поза-межами покриття мобільної мережі? Може, мені допоможе дримба, або трембіта? Стану сі на кичері й затрембітаю до трембіт-центру допомоги!
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03.08.2020 13:29 Відповісти
Таке враження, що ти сьогодні вже чарку-другу затрембітав.
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03.08.2020 13:34 Відповісти
Вуйку, Ви там "палєнки" сьорбнули, чи "боровички"? Що таке "комплекс аварійних заходів", відомо? Якщо "клепки не вистачає...", то малюю "алгоритм". При реєстрації тургрупа повинна повідомить маршрут руху. Тоді, хоч приблизно, рятувальники будуть знать, в якому напрямку рухаться для пошуків. Крім того, рятувальникам відомі "мертві зони" і "точки зв"язку", які повідомлять "туристам", вказавши їх на карті... По-третє, рятувальники вкажуть, з яких точок зручніше вийти до цих точок, до житла, дороги, чи якогось прихистку... "Не корчте з себе дурня...", вважаючи, що вас оточують "взагалі ідіоти"... Я рибалю та збираю гриби, частенько, у прикордонній зоні, і щоб не платить "дурні гроші" за роумінг, в тих місцях, де сигнал телефону білоруською станцією перехоплюється, не телефоную... Також знаю тамтешні "мертві зони"... І дружині, на карті, вказую район, де буду рибалить чи збирать гриби... (на зимову рибалку вже більше 20-ти років ношу моток шнура, 25 м. Ні разу не знадобився... Але - НОШУ... В якості "талісману"...). Так що, "перднули Ви в калюжу, вуйцю...".
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03.08.2020 13:50 Відповісти
 
 