Рятувальники просять туристів, які відвідують Карпати, до походу в гори заповнювати онлайн-форму

Рятувальники просять туристів попереджати їх про заплановані походи в гори, попередньо заповнивши онлайн-форму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС в Facebook.

Зокрема, інформувати пошуково-рятувальні підрозділи ДСНС про заплановане поході по гірській місцевості слід для спрощення можливих пошукових робіт, якщо туристи заблукають. Для цього можна скористатися онлайн-формою:

- Управління ДСНС України в Івано-Франківській області: https://if.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html

- Управління ДСНС України у Закарпатській області: https://zk.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html

- Головне управління ДСНС України у Львівській області: https://lv.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html

- Управління ДСНС України у Чернівецькій області: https://cv.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html

Як повідомлялося раніше, в Рахівському районі Закарпатської області рятувальники евакуювали з гори Говерла групу з 13 туристів з малолітніми дітьми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятувальники евакуйовують із Говерли групу туристів із малолітніми дітьми, - МВС