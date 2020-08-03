УКР
Харьковский патрульный, в погоне ранивший мужчину, предстанет перед судом, - ГБР

В суд направлено обвинительное заключение в отношении командира одной из рот Управление патрульной полиции в Харьковской области. Правоохранитель обвиняется в превышении служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что 13 февраля около 3:00, во время преследования автомобиля марки "Subaru Forester", патрульный без предупреждения применил табельное оружие и осуществил 3 выстрела по автомобилю, два из которых попали в пассажира, сидевшего на заднем сиденье.

По заключению судебно-медицинской экспертизы потерпевший получил тяжелые телесные повреждения в виде сквозного пулевого ранения грудной клетки и пулевого ранения брюшной полости. Кроме этого, правоохранитель понимал, что водитель "Subaru Forester" своими действиями не создает угрозу жизни и здоровью людей.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Государственное бюро расследований выдвинуло правоохранителю подозрение в превышении власти или служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

В областном управлении полиции утверждали, что стрельбу пришлось открыть, поскольку водитель преследуемой машины пытался наехать на правоохранителя.

Пытался НАЕХАТЬ на правоохранителя, но тот БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ открыл огонь, и теперь виноват. Видимо надо было чтобы наехал, и только потом стрелять?... Один абсурд за другим
А Вы попробуйте((( Потом расскажете о своих результатах стрельбы(((
Конечно есть правила, но если чувак пытается НАЕХАТЬ на полисмена, то он о чём думает в этот момент? Предупредить полицейского, что он возмущён его замечанием? У нас народец за последние годы немного разошёлся в своём поведении на улицах, особенно подвыпивши и надо наводить элементарный порядок и уважение к другим, в том числе и полицейским ( новым). Придётся менять УК, УПК и вообще пересматривать соотношение, дичи творимой людьми на улицах и применения оружия полицейскими
Выдать рогатки полицейским пускай с ними догоняют.
Выдать рогатки и отобрать машины.
тапочьки, штоб кидацца
Есть четкие правила применения оружия,и первое из них,это предупреждающий выстрел в вверх.
бред не пиши . полицейский имеет право стрелять без предупреждения во многих случаях .
В спину ? Сбрось мне это "не бред"
Имеет, но убивать пассажиров не имеет прав.
Опыт дебила Олейника ничему не учит.
Что значит "пытается наехать"? Это версия полиции. Можете посмотреть видео как на Крещатике урод бросался с пистолетом на машину,разбил стекло и целился человеку и его жене в лицо. По версии полиции,в его действиях не нашли состава преступления, и оно и дальше работало,пока на очередном косяке не спалилось.
И да,закон четко регламентирует применения оружия,там нет двояких трактований / а может..., а вдруг бы..., и т.д/
Мы не наведём порядка в стране, если у нас народ ,как ему вздумается, будет нападать на патрульных полицейских и те, боясь потом отвечать и тягаться месяцами по прокуратурам и судам, будут бездействовать. С правовым нигилизмом, надо бороться. А то о своих правах все кукарекают, а вот с обязанностями большие проблемы
А как бы вы ответили,если бы на месте пассажира сидел кто то из ваших родных?
Закона должны придерживаться все и граждане и полиция,но применение огнестрельного оружия,это крайняя мера. Он его применил не во время угрозы своей жизни ,а во время преследования,то есть в спину стрелял.
Если кто-то пытается убить полицейского, то можно предположить, что в автомобиле - опасный преступник...
Пострадавший по какой причине убегал? По приколу? Есть есть прямая угроза жизни полицейского, он должен СТРЕЛЯТЬ, а не сопли жевать и висеть потом на портретике с ленточкой. В убегающих тоже, как это не странно, стреляют, а не соревнуются с ними в беге на длинные дистанции. Народ, не меньше, чем полицейские, должен СООБРАЖАТЬ, что он делает и какие могут быть ПОСЛЕДСТВИЯ наездов, гоночек и забегов на перегонки. У наркобарыг и террористов тоже есть родственники, так что теперь, апеллировать к их мнению о содеянном их родычами-преступниками?...
Специально для вас ,в его действиях мостава преступления внутреннее расследование не нашло:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://strana.ua/video/115690-video-kak-patrulnyj-politsejskij-s-pistoletom-nabrosilsja-na-avtomobil-v-kieve.html&ved=2ahUKEwiq-cu34P7qAhXllIsKHQtACQEQo7QBMAV6BAgEEAE&usg=AOvVaw1XoFFC862KRmqlEMv6pDah
Если вы читали внимательно мои посты, а не выборочно, то очевидно, что я говорю об общей ситуации с уличной преступностью в стране, и о том, что наши граждане вытворяют на улицах, используя ОТДЕЛЬНЫЕ примеры
Вы не Ленин и на Маркс что бы ваши труды читать внимательно, . Мы обсуждаем конкретный случай,не нужно все обобщать, каждый случай нужно рассматривать отдельно.
Если не читаешь внимательно, что ты тогда споришь до всирачки? Зачем? Не будут полицейские стрелять в бандитов, так те будут в граждан стрелять. Тебе полегчает, Ленин ты, местного разлива?
Бандит или нет,может определить только суд.
Безусловно, и об этом ты расскажешь двоим патрульным полицейским в Днепре, которые совершили трагическую ошибку и погибли, неосторожно встретившись с "торнадовцем" из Тореза. Помнишь? Надеюсь наконец-то дойдут реалии жизни
А вы этот пост пойдите и расскажите родителям 17ти летнего пацана пассажира бма,которого точно так же застрил полицейский Олейник в Киеве, и которого сейчас судят за умышленное убийство. Надеюсь и его и этого посадят.
Вы знаете, а вот мне, этих сумасшедших юных недо-гонщиков, которые шары залили и сели за папино авто, как-то и не жалко. Подобные гоночки иногда заканчиваются, как в Харькове, очень грустно, с многочисленными жертвами и потом загорающей ,на шезлонге, на зоне Убийцей, тоже севшей обдолбленной за руль. И как-то я не вижу особого ажиотажа
В чем виноват пассажир?Что он нарушил?
так надо было просто выйти из машины и не ехать с нарушителем..и все!!!
Придётся менять УК, УПК и вообще -------- а что вы хотите, ведь эти кодексы писали Зеки из партии регионов под предводительством дважды судимого президента. И получилось так что обвиняемый получил адвоката за наши деньги, а пострадавший только каб-ку в сраку. К стати первым из обвинения вылез автор этих шедевров господин портнов. А расхлябанность общества это последствия "талантливого" руководства страной и тех 146 реформ которые вманд-чил шоколадный пи-ор петя Рошенко. А теперь он снова в ВР мутит воду поднимая шум вокруг ошибок его наследника, а ведь именно пеця виновен в приходе к власти команды зеленолицых с пустыми головами и руками ростущими с задницы.
Элементарно, Ватсон.
Убивать пассажира нельзя.
Применять оружие в ряде случаев для повреждения транспортного средства разрешено законом.
а если вас уважаемый в следующий раз застрелит полицейский на заднем пасcажирском сидении, вы будите не против?
З трьох пострілів два влучання у пасажира, хто повіре що хтів зупинити порушника, або косий або це замовлене вбивство.
Навіть і не думав пробувати, в арміі з калаша стріляв, впевнений що кути пострілу все рівно задає стрілець, не вмієшь, не берись.
Не уверен - не нажимай на курок.
Это твои депутаты имеют право на ошибку))
Только лётчики и зенитчики знают, что по движущейся мишени нужно стрелять с упреждением. Иными словами если целиться во вражеского лётчика, то очередь сразит бортстрелка. 😐
"пытался наехать на правоохранителя"
"водитель "Subaru Forester" своими действиями не создает угрозу жизни и здоровью людей"
p.s. ну всё логично, будет сидеть.
"Развели" пацана. А все от слабого уровня служебной подготовки. +Наверное "свидетели" были(((
Если верить УВД- там все правомерно((
Применения оружия небыло. Было его использование, для остановки транспортного средства путем его повреждения. В результате опасных маневров водилы- пострадал пассажир(((.
Хотя.... Может водила "крутой" и забашлял.......... Если сумма нормальная, можно немного и посидеть(((
Надо полагать, что полицию аннулируют как таковую. Она должна вроде быть, но ее одновременно нету. Самовыживание граждан, возможно, вразумит народ-грабленосец и он наконец начнет голосовать башкой
Здесь палка с двумя концами, с одной стороны полицейских нужно дрессировать чтобы все было в рамках закона, но с другой стороны если перегнуть палку то получим деморализованных полицейских, военных, которые не то что в правонарушителей, в зеленых человечков будут боятся стрелять!
Вже отримали.
Правильно. У полиции вообще нужно отобрать оружие.
Полицию затравили настолько, что они уже сами себя боятся.
Условия задачи: водитель попытался задавить полицейского трогаясь с места, а потом ехал по пустой улице, не создавая опасности.
Вопрос: что делать?
Полицейскому еще повезло, что потерпевший не негр!
На сколько надо не уважать полицейских. которые честно исполняли свой долг??
И почему молчит соловей-Геращенко??
Теперь необходимо ввести новую службу, -Прокурор-Патрульный!
Типо - судья Дредд?
Где столько сильвестров сталонней наберём? ))
ахаха смех у копа прав меньше чем у вороны и реклама по радио ...шукаемо патрульных аххахх ..надо им выдавать вместо пистолета огурец и пончики как тому кому из симпсонов..)_)
Граждане полицаи увольняйтесь один хрен до пенсии не доработаете а еще и могут посадить зачем такая полиция))))
Дурдом,вместо того, что бы наградить,судят.
Коп стріляв знаходячись позаду автомобіля,попав в пасажира на задньому сидінні...При цьому пояснює,що він стріляв щоб попередити наїзд на нього...Але автомобіль рухався вперед,а не назад і відповідно наїзджати ні на кого не міг...Дуже сподіваюсь.що на суд не прийде Аваков для відмазки свого і не притягне з собою Кличка як у випадку з Олійником...Який,застріливши пасажира в подібній ситуаціі до цього часу працює в поліціі...
"О Национальной полиции
Статья 46. Применение огнестрельного оружия . Пункт 7) для остановки транспортного средства путем его повреждения, если водитель своими действиями создает угрозу жизни или здоровью людей и / или полицейского." Где здесь сказано, о стрельбе по пассажирам?! Виноват однозначно.
Зебилы не понимают
https://censor.net/user/323211 Это их карма.
Это скорее результат:"...до основания, а затем...."
https://youtu.be/NPlatfSAWlo
