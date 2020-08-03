Харьковский патрульный, в погоне ранивший мужчину, предстанет перед судом, - ГБР
В суд направлено обвинительное заключение в отношении командира одной из рот Управление патрульной полиции в Харьковской области. Правоохранитель обвиняется в превышении служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Следствием установлено, что 13 февраля около 3:00, во время преследования автомобиля марки "Subaru Forester", патрульный без предупреждения применил табельное оружие и осуществил 3 выстрела по автомобилю, два из которых попали в пассажира, сидевшего на заднем сиденье.
По заключению судебно-медицинской экспертизы потерпевший получил тяжелые телесные повреждения в виде сквозного пулевого ранения грудной клетки и пулевого ранения брюшной полости. Кроме этого, правоохранитель понимал, что водитель "Subaru Forester" своими действиями не создает угрозу жизни и здоровью людей.
В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Государственное бюро расследований выдвинуло правоохранителю подозрение в превышении власти или служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).
В областном управлении полиции утверждали, что стрельбу пришлось открыть, поскольку водитель преследуемой машины пытался наехать на правоохранителя.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Опыт дебила Олейника ничему не учит.
И да,закон четко регламентирует применения оружия,там нет двояких трактований / а может..., а вдруг бы..., и т.д/
Закона должны придерживаться все и граждане и полиция,но применение огнестрельного оружия,это крайняя мера. Он его применил не во время угрозы своей жизни ,а во время преследования,то есть в спину стрелял.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://strana.ua/video/115690-video-kak-patrulnyj-politsejskij-s-pistoletom-nabrosilsja-na-avtomobil-v-kieve.html&ved=2ahUKEwiq-cu34P7qAhXllIsKHQtACQEQo7QBMAV6BAgEEAE&usg=AOvVaw1XoFFC862KRmqlEMv6pDah
Убивать пассажира нельзя.
Применять оружие в ряде случаев для повреждения транспортного средства разрешено законом.
Это твои депутаты имеют право на ошибку))
"водитель "Subaru Forester" своими действиями не создает угрозу жизни и здоровью людей"
p.s. ну всё логично, будет сидеть.
Если верить УВД- там все правомерно((
Применения оружия небыло. Было его использование, для остановки транспортного средства путем его повреждения. В результате опасных маневров водилы- пострадал пассажир(((.
Хотя.... Может водила "крутой" и забашлял.......... Если сумма нормальная, можно немного и посидеть(((
Вопрос: что делать?
На сколько надо не уважать полицейских. которые честно исполняли свой долг??
И почему молчит соловей-Геращенко??
Теперь необходимо ввести новую службу, -Прокурор-Патрульный!
Где столько сильвестров сталонней наберём? ))
На сколько надо не уважать полицейских. которые честно исполняли свой долг??
И почему молчит соловей-Геращенко??
Теперь необходимо ввести новую службу, -Прокурор-Патрульный!
Статья 46. Применение огнестрельного оружия . Пункт 7) для остановки транспортного средства путем его повреждения, если водитель своими действиями создает угрозу жизни или здоровью людей и / или полицейского." Где здесь сказано, о стрельбе по пассажирам?! Виноват однозначно.