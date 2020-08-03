Харьковский патрульный, в погоне ранивший мужчину, предстанет перед судом, - ГБР

В суд направлено обвинительное заключение в отношении командира одной из рот Управление патрульной полиции в Харьковской области. Правоохранитель обвиняется в превышении служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что 13 февраля около 3:00, во время преследования автомобиля марки "Subaru Forester", патрульный без предупреждения применил табельное оружие и осуществил 3 выстрела по автомобилю, два из которых попали в пассажира, сидевшего на заднем сиденье.

По заключению судебно-медицинской экспертизы потерпевший получил тяжелые телесные повреждения в виде сквозного пулевого ранения грудной клетки и пулевого ранения брюшной полости. Кроме этого, правоохранитель понимал, что водитель "Subaru Forester" своими действиями не создает угрозу жизни и здоровью людей.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Государственное бюро расследований выдвинуло правоохранителю подозрение в превышении власти или служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

В областном управлении полиции утверждали, что стрельбу пришлось открыть, поскольку водитель преследуемой машины пытался наехать на правоохранителя.

