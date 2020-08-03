Майор полиции задержан в Одессе при получении 1,5 тыс. долларов взятки. ФОТОрепортаж

1,5 тысячи долларов США неправомерной выгоды требовал сотрудник сектора криминальной полиции одного из отделений Лиманского отдела одесской полиции за избежание уголовной ответственности. Взяточник задержан во время передачи ему денег.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Как сообщили в ведомстве, к работникам Одесского управления Департамента внутренней безопасности НПУ обратился 26-летний мужчина и сообщил о противоправных действиях одного из сотрудников полиции Одесской области. После проверки информация подтвердилась.

Установлено, что оперуполномоченный сектора криминальной полиции одного из отделений полиции Лиманского ОП ГУНП в Одесской области требовал от мужчины неправомерную выгоду. Майор полиции предложил помочь избежать наказания 28-летнему брату заявителя, которого задержали за совершение грабежа. Свои услуги полицейский оценил в 1,5 тысячи долларов США.

По материалам внутренней безопасности НПУ следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Николаев, под процессуальным руководством прокуратуры области, внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины).

Взяточника задержали во время передачи ему оговоренной суммы - 1,1 тысячи долларов США и 11,5 тысячи гривен. Деньги изъяли.

Фигуранту уже объявлено о подозрении. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. Сейчас майор полиции задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.





Фото: сайт Нацполиции