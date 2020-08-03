УКР
Майор полиции задержан в Одессе при получении 1,5 тыс. долларов взятки. ФОТОрепортаж

1,5 тысячи долларов США неправомерной выгоды требовал сотрудник сектора криминальной полиции одного из отделений Лиманского отдела одесской полиции за избежание уголовной ответственности. Взяточник задержан во время передачи ему денег.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Как сообщили в ведомстве, к работникам Одесского управления Департамента внутренней безопасности НПУ обратился 26-летний мужчина и сообщил о противоправных действиях одного из сотрудников полиции Одесской области. После проверки информация подтвердилась.

Установлено, что оперуполномоченный сектора криминальной полиции одного из отделений полиции Лиманского ОП ГУНП в Одесской области требовал от мужчины неправомерную выгоду. Майор полиции предложил помочь избежать наказания 28-летнему брату заявителя, которого задержали за совершение грабежа. Свои услуги полицейский оценил в 1,5 тысячи долларов США.

Майор полиции задержан в Одессе при получении 1,5 тыс. долларов взятки 01

По материалам внутренней безопасности НПУ следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Николаев, под процессуальным руководством прокуратуры области, внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Следователь ГБР, полицейский и их сообщник вымогали в Полтаве $80 тыс.: всех задержали с поличным. ФОТОрепортаж

Взяточника задержали во время передачи ему оговоренной суммы - 1,1 тысячи долларов США и 11,5 тысячи гривен. Деньги изъяли.

Майор полиции задержан в Одессе при получении 1,5 тыс. долларов взятки 02

Фигуранту уже объявлено о подозрении. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. Сейчас майор полиции задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Майор полиции задержан в Одессе при получении 1,5 тыс. долларов взятки 03
Майор полиции задержан в Одессе при получении 1,5 тыс. долларов взятки 04
Фото: сайт Нацполиции

взятка (4793) Одесская область (3497) Нацполиция (15512) правоохранительные органы (2712) силовики (2518)
+4
не может быть - глазам не верю - у авакова все святые работают ......
03.08.2020 12:11 Відповісти
+3
Пошёл против системы - не отстёгивал наверх....
03.08.2020 12:27 Відповісти
+2
Коррупцию нужно приравнять к геноциду народа и расстреливать!
03.08.2020 12:29 Відповісти
Імітація бурхливої бортьби з корупцією триває,впіймали чергову тюльку ,дрібноту!! Де акули корупціі??)))
а шо такого - новая полиция работает по новому
Майор? 1,5 тысячи? Нда, времена настали...
В Україні таких "майорів" мають щодня десятками на нари запроторювати !!! ))
адєса-другоє государство, там взяткі мона.
Здається, що ви в чомусь праві щодо геноциду. Коррупція знищує економічні можливості, знижує рівень і тривалість життя населення.
Коррупция и казнокрадство в Украине это нищета и бедность народа, нищета и бедность это высокая смертность - геноцид.
