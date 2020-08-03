Поліція охорони коштуватиме "Укрзалізниці" 250 млн грн щорічно, - член наглядової ради УЗ Лещенко

Залучення поліції охорони до супроводу пасажирських поїздів буде коштувати АТ "Укрзалізниця" додаткових 250 млн грн щорічно.

Про це повідомив у Facebook член наглядової ради компанії Сергій Лещенко, передає Цензор.НЕТ.

"УЗ тривалий час намагається залучити представників поліції для присутності в поїздах з метою забезпечення громадського порядку. Проте поліція наполягає на тому, щоб такі послуги надавалися платно і трактувалися не як забезпечення громадського порядку, а як охорона. В масштабах УЗ це додаткові 250 млн грн в рік - нагадаю, без будь-якої компенсації збитків пасажирських перевезень", - написав він.

Лещенко зазначив, що пасажири "Укрзалізниці" за рік платять близько 2 млрд грн ПДВ, і з цих податків утримується поліція, "тому цілком логічно, щоб гроші платників податків йшли на забезпечення громадського порядку цих самих платників податків, в тому числі в поїздах, силами Національної поліції України".

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Він також нагадав, що транспортна міліція не супроводжує потяги з 2012 року, її ліквідували в 2015 році.

Нагадаємо, Анастасія Лугова повідомила, що 31 липня в потязі Маріуполь-Киів один з пасажирів без верхнього одягу увірвався в купе, де вона була з маленьким сином, почав бити і намагався зґвалтувати. Нападник зламав жінці щелепу. Його затримали і передали поліції. Заступник міністра внутрішніх справ Анатолій Геращенко повідомив, що затриманий - уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович, 1975 року народження, він був тричі судимий.