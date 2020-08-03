Поліція охорони коштуватиме "Укрзалізниці" 250 млн грн щорічно, - член наглядової ради УЗ Лещенко
Залучення поліції охорони до супроводу пасажирських поїздів буде коштувати АТ "Укрзалізниця" додаткових 250 млн грн щорічно.
Про це повідомив у Facebook член наглядової ради компанії Сергій Лещенко, передає Цензор.НЕТ.
"УЗ тривалий час намагається залучити представників поліції для присутності в поїздах з метою забезпечення громадського порядку. Проте поліція наполягає на тому, щоб такі послуги надавалися платно і трактувалися не як забезпечення громадського порядку, а як охорона. В масштабах УЗ це додаткові 250 млн грн в рік - нагадаю, без будь-якої компенсації збитків пасажирських перевезень", - написав він.
Лещенко зазначив, що пасажири "Укрзалізниці" за рік платять близько 2 млрд грн ПДВ, і з цих податків утримується поліція, "тому цілком логічно, щоб гроші платників податків йшли на забезпечення громадського порядку цих самих платників податків, в тому числі в поїздах, силами Національної поліції України".
Він також нагадав, що транспортна міліція не супроводжує потяги з 2012 року, її ліквідували в 2015 році.
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Гнать набсоветы поганой метлой.
Наблюдатель хренов.
Аваков!!! Алё!!! А морда не треснет?
Одна из самых высоких концентраций всякого ворья - это поезда. Но ментам похер. Они даже не регистрируют той вакханалии, которая происходит в поездах ночью. И сопровождать не хотят. Доплатите им видетили. Количество краж в поездах думаю на порядки превышает количество зарегистрированных и тех, когда люди просто плюнули на наших ментов.
А все потому, что обратившись - тебя ещё и раскрутят на бабки за розыск, или попросят "поляну накрыть" чтоб они зад от стула оторвали и бумажку заполнили протокола о краже. Я не говорю о том, что они чего то искать будут.
Абсурд какой-то!!!!
И безбилетчиков не брать, в крайнем случае брать паспорт и до конца поездки у начальника поезда на хранении.
За полчаса поездки вооруженный неадекват может натворить очень много.
вот их и запустите - будет щястье всем
І що зараз? Чудо-реФФорматор збирається розродитися геніяльною чудо-реФФормою?