Кабмін схвалив підвищення пенсійних виплат для 9,6 тис. членів сімей загиблих в АТО/ООС воїнів
Кабінет міністрів України схвалив підвищення пенсійних виплат для 9,6 тис. членів сімей військовослужбовців, які загинули під час участі в АТО / ООС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан на своїй сторінці в Facebook.
"За дорученням президента України Володимира Зеленського, Кабмін затвердив проєкт постанови "Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб". Документом передбачено підвищення пенсійних виплат для 9,6 тис. членів сімей військовослужбовців, які загинули під час участі в АТО / ООС", - написав Мокан, за результатами позачергового засідання уряду в понеділок.
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показати весь коментар03.08.2020 12:38 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Игорь Кезля
показати весь коментар03.08.2020 12:53 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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