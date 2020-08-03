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Кабмін схвалив підвищення пенсійних виплат для 9,6 тис. членів сімей загиблих в АТО/ООС воїнів

Кабмін схвалив підвищення пенсійних виплат для 9,6 тис. членів сімей загиблих в АТО/ООС воїнів

Кабінет міністрів України схвалив підвищення пенсійних виплат для 9,6 тис. членів сімей військовослужбовців, які загинули під час участі в АТО / ООС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан на своїй сторінці в Facebook.

"За дорученням президента України Володимира Зеленського, Кабмін затвердив проєкт постанови "Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб". Документом передбачено підвищення пенсійних виплат для 9,6 тис. членів сімей військовослужбовців, які загинули під час участі в АТО / ООС", - написав Мокан, за результатами позачергового засідання уряду в понеділок.

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Кабмін схвалив підвищення пенсійних виплат для 9,6 тис. членів сімей загиблих в АТО/ООС воїнів 01

Автор: 

пенсія (1597) сім’я (111) військовослужбовці (4812) Антитерористична операція (6637) операція Об’єднаних сил (6725) Мокан Василь (55)


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А можно поподробнее? А не пустое бла-бла-бла. Кому и сколько и за счет каких средств? А то вы уже медикам "повышали" и на 300% и на 70%, а до сих пор не можете выплатить элементарную зарплату.
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03.08.2020 12:38 Відповісти
а шо на ето скажет мвф?
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03.08.2020 12:53 Відповісти
 
 