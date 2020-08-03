У Тернополі пасажири поїзда влаштували бунт з вимогою зупинити його в місті, попри карантинну заборону, - мер Надал
У Тернополі пасажири поїзда влаштували бунт, щоб домогтися його зупинці в місті, незважаючи на заборону "Укрзалізниці".
Як передає "УНІАН", про це сьогодні на позачерговій сесії міської ради повідомив мер Тернополя Сергій Надал, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що після того, як Тернопіль внесли до "червоної" карантинної зони, в мерію почали надходити повідомлення від місцевих жителів, які стали заручникам ситуації на залізниці. Він зачитав одне з них. "Саме зараз перебуваємо у потягу №49, на який "Укрзалізниця" нам продала квитки учора вже після внесення Тернополя до "червоної" зони. Про те, що потяг не зупинятиметься у Тернополі, дізналися від провідниці. Начальник потяга вибачився і запропонував виходити у Хмельницькому або у Львові о першій годині ночі або о четвертій відповідно. Нас таких заручників – 15 лише в одному вагоні. Чому нас як злочинців етапують заблокованими в потягу без права і можливості вийти в рідному місті?", – озвучив повідомлення мер.
Він також повідомив, що сьогодні вранці люди все ж таки добилися зупинки поїзда в Тернополі, який прибував з Херсона.
"Там їхали 85 жителів Тернополя, їхали батьки з дітьми, хворими на ДЦП. Тільки коли тернополяни підняли бунт, начальник поїзда все ж погодився зупинитися і висадити людей у Тернополі", - розповів Надал.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Да плевать уже люди хотели на зебильный барановирус и фейковую пандемию
Испанку перекарантинить не получилось. Все равно те, кому должно умереть, умерли. Сейчас масштабов испанки нет и близко - ни по скорости распространения, ни по летальности. Нет послевоенной разрухи и голода, из-за которых испанка прошла столь агрессивно.
Сама же идея, что карантином можно остановить респираторную инфекцию, противоречит основам эпидемиологии этих самых респираторных инфекций. Поэтому пандемии азиатского, гонконгского, свиного гриппа проходили без всяких карантинов.
Почему эти основы забылись именно сейчас - спросите Билла Гейтса.
Это должно было типа напугать?
А вернуться может разве что в виде сезонной простуды. По крайней мере свиной грипп на свою первую осень катастрофического роста не дал.
-----------------------------------------
Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні-травні 2020 року:
Усього - 239967
з них найчисельніші:
туберкульоз - 1405
ВІЛ -1355
рак - 32208
Хвороби системи кровообігу - 164384
Хвороби органів дихання - 5057
Хвороби органів травлення - 9598
Хвороби сечостатевої системи - 1071
транспортні нещасні випадки - 1360
випадкове отруєння та дія алкоголю - 1025
навмисне самоушкодження - 2435
COVID-19 - 663
Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/
PS Спамити пост, з яким ви незгодні, або який вам просто не подобається - це боягузство. Спам - це пост, який виходить за межі теми або порушує загальноприйняті норми спілкування.
Закон про карантин тут не катит.
Стаття 32. Обмежувальні протиепідемічні заходи
Обмежувальні протиепідемічні заходи встановлюються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за поданням відповідного головного державного санітарного лікаря у разі, коли в окремому населеному пункті, у дитячому виховному, навчальному чи оздоровчому закладі виник спалах інфекційної хвороби або склалася неблагополучна епідемічна ситуація, що загрожує поширенням інфекційних хвороб. Обмеженням підлягають ті види господарської та іншої діяльності, що можуть сприяти поширенню інфекційних хвороб.
Види і тривалість обмежувальних протиепідемічних заходів встановлюються залежно від особливостей перебігу інфекційної хвороби, стану епідемічної ситуації та обставин, що на неї впливають.
Карантин для региона и ограничительные мероприятия для региона вводятся центральной властью только на основании закона "Про захист населення ...." (в простонародье о ЧС.). Где все давно и подробно расписано. Но он не введен. Поэтому органы местного самоуправления могут посылать Ваву и компанию с чистым сердцем.
Зебилы проясните?
Никаких карантинов и масок.
И весь город на праздник "последнего звонка".
Кстати очень пророческое название праздника.
СЦЕНАРИЙ написан один на все страны/штаты/районы и так далее, в которых у власти "бубочки". Для "папуасов", избравших "бубочек", никто отдельный сценарий писать не будет, зачем "чернила" тратить?
Раз написано, что поезда не должны вставать - они не остановятся.
Раз написано, что маски нужно дома, в квартире носить (это не шутка, это уже предлагают эксперты) - значит, так и будет.
Борьба с вирусом к этому делу не относится, главное, угробить побольше людей и добить экономику, чтобы нужные люди скупили нужные ассеты за бесценок, а "бубочки" смогли удержаться у власти путем террора в странах с раздеребаненной экономикой и ************* все больше населением.
Не стоит даже задумываться о вирусе, это не имеет к вирусу никакого отношения.
В данном случае ситуация позволяла учесть внесение Тернополя в красную зону и просто не продавать билет до станции, на которой поезд заведомо не остановится. Но даже если случилось так, как случилось - это не повод для бунта. К билету прикреплена страховка - пусть эксперты расскажут, попадает ли карантинный проезд без остановки под страховой случай.
Молодцы!
БИтиЁ, как говорится, определяет сознание.
Начальник понял, что его будут просто бить, причем, возможно, даже ногами.
Ни Зеленский, ни Ермак, ни Степанов, ни Аваков, ни Ляшко, ни Баканов и т.д. - никто не должен уйти. Никто.
Далі. Я ще можу зрозуміти відмову садити на поїзди людей із Тернополя. Але чому не можна там висадити людей, які добираються додому з відпочинків чи відряджень, поїхавши туди ще до цього розділення на зони?
Помните как телевизор обещал что как только Порошенко уйдёт, тут же закончится война, доллар станет по 8 гривен, тарифы упадут до советских (ну, почти), все олигархи покончат жизнь самоубийством от ужаса перед Голобородькой и т.д.
Помните ? ))
Не переживайте. Всё будет хорошо. Если они не уйдут по-хорошему, им устроят несколько бунтов, в ходе которых может всё случиться.
Лохторат лейбористкой партии, то есть про-китайских коммуняк?
А как же.
" Жёсткий карантин же у вас"
Огромные надежды я питаю, что карантин еще ужесточат и продлят до 31 декабря (именно 31 декабря полность заканчиваются выплаты по ковиду федералами).
Поскольку местные про-китайские коммуняки "гулянки" карантинные устраивать горазды только за федеральный счет, то после отмены выплат федералами, с долгом в штате Виктория в 70 миллиардов баксов и практически полностью убитой коммуняками экономикой премьерствовать премьеру Эндрюсу будет очень "весело".
Я горячо желаю, чтобы левацкие учителя - а учителя в гос. школах сплошь леваки и находятся на содержании штата - не получали зарплату и ходили с плакатами: "Эндрюс, *******, давай денег, жрать нечего, мы же за тебя голосовали целых 10 лет, ****."
А на ЭКМО можно лежать месяцами - но это исключительные случаи, когда сошлись многие неблагоприятные факторы.
80% населения все равно никогда не заразятся - хотя бы из-за снижения патогенности уже при минимальном охвате. Да и нынешними черепашьими темпами до этого показателя ползти лет 20. Ни одна простудная пандемия столько не длилась, даже агрессивный гонконгский грипп, дававший сотни тысяч заражений в сутки только в мегаполисах.
ВО!
Я давно говорю: пусть купят скафандр - и спят спокойно.
Также по улицам можно ходить не просто в маске, а маске для сноркела с трубкой во рту (ласты надевать необязательно).
По доброй воле хотят на зону?