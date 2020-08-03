У Тернополі пасажири поїзда влаштували бунт з вимогою зупинити його в місті, попри карантинну заборону, - мер Надал

У Тернополі пасажири поїзда влаштували бунт, щоб домогтися його зупинці в місті, незважаючи на заборону "Укрзалізниці".

Як передає "УНІАН", про це сьогодні на позачерговій сесії міської ради повідомив мер Тернополя Сергій Надал, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що після того, як Тернопіль внесли до "червоної" карантинної зони, в мерію почали надходити повідомлення від місцевих жителів, які стали заручникам ситуації на залізниці. Він зачитав одне з них. "Саме зараз перебуваємо у потягу №49, на який "Укрзалізниця" нам продала квитки учора вже після внесення Тернополя до "червоної" зони. Про те, що потяг не зупинятиметься у Тернополі, дізналися від провідниці. Начальник потяга вибачився і запропонував виходити у Хмельницькому або у Львові о першій годині ночі або о четвертій відповідно. Нас таких заручників – 15 лише в одному вагоні. Чому нас як злочинців етапують заблокованими в потягу без права і можливості вийти в рідному місті?", – озвучив повідомлення мер.

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Він також повідомив, що сьогодні вранці люди все ж таки добилися зупинки поїзда в Тернополі, який прибував з Херсона.

"Там їхали 85 жителів Тернополя, їхали батьки з дітьми, хворими на ДЦП. Тільки коли тернополяни підняли бунт, начальник поїзда все ж погодився зупинитися і висадити людей у Тернополі", - розповів Надал.