Терорист, погрожуючи вибухом, захопив банк у Києві, в будівлі є заручник, - Геращенко
3 серпня, о 12:00, в поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру "Леонардо") і повідомила, що до відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник міністра МВС Антон Геращенко.
Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівник відділення залишилася за власним бажанням.
Введена в дію спеціальна поліцейська операція "Грім".
Представники поліції почали переговори з терористом.
Як пише паблік ДТП.Kiev.ua, на місці події перебуває Нацгвардія і швидка допомога. Дорогу перекрили, роззяв не підпускають.
Фото: Perepichka News/ДТП.Kiev.ua
"Прохання до громадян і гостей міста змінити маршрути переміщення і обходити район перехрестя вул. Богдана Хмельницького і вул. Володимирської", - написав він.
Нагадаємо, 23 липня близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.
Терорист погрожував підірвати себе і поліцейського. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.
Після обіду Скрипник відпустив Шияна і сховався в лісі в Решетилівському районі Полтавської області.
Вночі 1 серпня Скрипника знайдено і ліквідовано.
Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.
Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.
Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.
В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.
Суд відправив Кривоша в СІЗО без права застави. На засіданні з обрання запобіжного заходу він заперечував наявність спільників.
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И полиция будет при деле - и потому уважаемые люди, раз при деле - и внимание лохтората отвлекают от проблем насущных, которые называются "денег нет, а вы держитесь"(С)
https://www.youtube.com/watch?v=hn-tK4F47T0