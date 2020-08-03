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Терорист, погрожуючи вибухом, захопив банк у Києві, в будівлі є заручник, - Геращенко

Терорист, погрожуючи вибухом, захопив банк у Києві, в будівлі є заручник, - Геращенко

3 серпня, о 12:00, в поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру "Леонардо") і повідомила, що до відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник міністра МВС Антон Геращенко.

Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівник відділення залишилася за власним бажанням.

Введена в дію спеціальна поліцейська операція "Грім".

Представники поліції почали переговори з терористом.

Як пише паблік ДТП.Kiev.ua, на місці події перебуває  Нацгвардія і швидка допомога. Дорогу перекрили, роззяв не підпускають.

Терорист, погрожуючи вибухом, захопив банк у Києві, в будівлі є заручник, - Геращенко 01
Терорист, погрожуючи вибухом, захопив банк у Києві, в будівлі є заручник, - Геращенко 02

Фото: Perepichka News/ДТП.Kiev.ua

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"Прохання до громадян і гостей міста змінити маршрути переміщення і обходити район перехрестя вул. Богдана Хмельницького і вул. Володимирської", - написав він.

Нагадаємо, 23 липня близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.

Терорист погрожував підірвати себе і поліцейського. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.

Після обіду Скрипник відпустив Шияна і сховався в лісі в Решетилівському районі Полтавської області.

Вночі 1 серпня  Скрипника знайдено і ліквідовано.

Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Суд відправив Кривоша в СІЗО без права застави. На засіданні з обрання запобіжного заходу він заперечував наявність спільників.

Терорист, погрожуючи вибухом, захопив банк у Києві, в будівлі є заручник, - Геращенко 03

Автор: 

Київ (19672) тероризм (2868) Геращенко Антон (935)


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Топ коментарі
+66
А Геращенко не мог бы скюообщить весь график захватов террористов на август, чтобы ориентироваться как то?
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03.08.2020 13:01 Відповісти
+39
Как резвятся ребята ававкова, бесконечный цирк 🤔🤔🤔
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03.08.2020 13:00 Відповісти
+37
РюкзАков и компашка хорошо поработала со стоящими на учете в псих-диспансерах. Все должны сплотится вокруг Оманского Ишака, во имя борьбы с террооризмом))) Спасибо хоть дома не взрывают как на засРашке!
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03.08.2020 13:07 Відповісти
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Скоро каждую неделю, как по расписанию, "террористы" будут что-нибудь чде-нибудь в Украине "захватывать", а полиция будет захваченных бодро освобождать.
И полиция будет при деле - и потому уважаемые люди, раз при деле - и внимание лохтората отвлекают от проблем насущных, которые называются "денег нет, а вы держитесь"(С)
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03.08.2020 14:43 Відповісти
Терорист, погрожуючи вибухом, захопив банк у Києві, в будівлі є заручник, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3076
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03.08.2020 14:47 Відповісти
Это только начало! Все случится осенью - Валерий Соловей : Украина, Беларусь, Россия

https://www.youtube.com/watch?v=hn-tK4F47T0
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03.08.2020 14:48 Відповісти
Да как-то пофик.
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03.08.2020 15:01 Відповісти
Зйомки 3 серії серіалу... Підкажіть а в який серії віслюк буде виносити заручників на руках?
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03.08.2020 15:26 Відповісти
Так скоро руссо терорісто і офіс преза захопить а всі будуть думати, що чергова постанова
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04.08.2020 01:01 Відповісти
вы фсёё врётииии.
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04.08.2020 02:01 Відповісти
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