Найманці РФ з початку доби здійснили один провокаційний постріл біля Південного, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська з початку доби здійснили один провокаційний постріл по позиціях українських воїнів на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

З початку поточної доби станом на 12.00 сьогодні, 03 серпня, в районі відсічі і стримування збройної агресії РФ на Сході України, наші воїни зафіксували один факт порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ.

Сталося це о 06.18 в районі н.п. Південне, де противник здійснив один провокаційний постріл зі станкового протитанкового гранатомета.

Захисники України вогонь у відповідь не відкривали.

Бойових втрат в лавах Об'єднаних сил від початку поточної доби немає.

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Про всі випадки порушень вимог дотримання всеосяжного режиму повного припинення вогню з боку збройних формувань РФ, представники української сторони СЦКК повідомляють команді наглядової моніторингової місії ОБСЄ щодо взаємодії.

"Підрозділи Об'єднаних сил продовжують дотримуватися умов припинення вогню, постійно перебуваючи напоготові до адекватного реагування на можливі небезпечні дії противника, в разі виникнення загрози особовому складу наших підрозділів під час ворожого обстрілу, або загрози захоплення території", - йдеться в повідомленні.