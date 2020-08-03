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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ з початку доби здійснили один провокаційний постріл біля Південного, - Міноборони

Найманці РФ з початку доби здійснили один провокаційний постріл біля Південного, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська з початку доби здійснили один провокаційний постріл по позиціях українських воїнів на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

З початку поточної доби станом на 12.00 сьогодні, 03 серпня, в районі відсічі і стримування збройної агресії РФ на Сході України, наші воїни зафіксували один факт порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ.

Сталося це о 06.18 в районі н.п. Південне, де противник здійснив один провокаційний постріл зі станкового протитанкового гранатомета.

Захисники України вогонь у відповідь не відкривали.

Бойових втрат в лавах Об'єднаних сил від початку поточної доби немає.

Читайте: За минулу добу найманці РФ двічі відкривали провокаційний вогонь біля Південного і Красногорівки, втрат немає, - штаб ОС

Про всі випадки порушень вимог дотримання всеосяжного режиму повного припинення вогню з боку збройних формувань РФ, представники української сторони СЦКК повідомляють команді наглядової моніторингової місії ОБСЄ щодо взаємодії.

"Підрозділи Об'єднаних сил продовжують дотримуватися умов припинення вогню, постійно перебуваючи напоготові до адекватного реагування на можливі небезпечні дії противника, в разі виникнення загрози особовому складу наших підрозділів під час ворожого обстрілу, або загрози захоплення території", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

Міноборони (7483) обстріл (29234) Донбас (22357)


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Топ коментарі
+5
А не тьі ли зробило це разом?
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03.08.2020 13:21 Відповісти
+4
Но наши молодцы, огонь в ответ не открывали. Молча стерпели и зафиксировали обстрел. Горжусь нашей армией. Умрут а не ответят. Мы за такой армией и таким гавнокомандующим как за каменной стеной.
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03.08.2020 13:20 Відповісти
+4
Нет такого понятия как провокационный обстрел! Такое понятие только могло возникнуть в одурманеном наркотиками мозге скомороха!
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03.08.2020 13:36 Відповісти
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Но наши молодцы, огонь в ответ не открывали. Молча стерпели и зафиксировали обстрел. Горжусь нашей армией. Умрут а не ответят. Мы за такой армией и таким гавнокомандующим как за каменной стеной.
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03.08.2020 13:20 Відповісти
А не тьі ли зробило це разом?
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03.08.2020 13:21 Відповісти
Отвечать нечем. Контракты по поставке боеприпасов сорваны (проТАРАНены) цинично, системно, планомерно, по предательски. И Ю. Бутусов об этом почему-то нигугу...
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03.08.2020 18:03 Відповісти
Почему-то вспомнился старый анекдот из американской жизни..... Суд допрашивает старенькую свидетельницу. Мэм что вы видели ? - Сначала ребята пререкались : Джо ударил Билли стулом ,а Билл откусил ему ухо. Потом начали ссориться: Джо разбил Биллу колено бейсбольной битой ,а тот ударил его ножом. Тут набежало много парней с пистолетами и я ушла ,понимая ,что всё может кончиться дракой. Та пальнули всего лишь из гранатомета....Шо за шум?
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03.08.2020 13:21 Відповісти
Наемники РФ с начала суток осуществили один провокационный выстрел возле Пивденного, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2164
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03.08.2020 13:21 Відповісти
в отместку должны звучать тока безззвучные залпы
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03.08.2020 13:27 Відповісти
А немцы в 41 Киев бомбили и стреляли тоже провокационно?
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03.08.2020 13:27 Відповісти
Нет такого понятия как провокационный обстрел! Такое понятие только могло возникнуть в одурманеном наркотиками мозге скомороха!
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03.08.2020 13:36 Відповісти
Ось!І мене мучило,як вони,блін,розрізняють?!
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03.08.2020 14:10 Відповісти
Найманці РФ з початку доби здійснили один провокаційний постріл біля Південного, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3142
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03.08.2020 13:44 Відповісти
Росія-країна терорист!
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03.08.2020 17:27 Відповісти
 
 