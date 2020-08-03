Людям потрібно пояснити, як відбувається поділ на чотири зони і навіщо потрібен адаптивний карантин, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вимагає чіткої комунікації уряду про умови адаптивного карантину, які починають діяти сьогодні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йшлося на традиційній нараді з протидії поширення коронавірусної інфекції.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, показник захворюваності зріс до 82,8 на 100 тис. населення, заповненість ліжок на Закарпатті становить майже 69%, а в Києві, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській областях і Буковині - понад 40%. Зеленський вимагає від уряду чіткого пояснення людям, як відбувається поділ на чотири зони і навіщо потрібен адаптивний карантин.

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Нагадаємо, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розділила Україну на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони за рівнем поширення коронавірусної інфекції. Розподіл почав діяти 3 серпня.