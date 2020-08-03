Людям потрібно пояснити, як відбувається поділ на чотири зони і навіщо потрібен адаптивний карантин, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вимагає чіткої комунікації уряду про умови адаптивного карантину, які починають діяти сьогодні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йшлося на традиційній нараді з протидії поширення коронавірусної інфекції.
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, показник захворюваності зріс до 82,8 на 100 тис. населення, заповненість ліжок на Закарпатті становить майже 69%, а в Києві, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській областях і Буковині - понад 40%. Зеленський вимагає від уряду чіткого пояснення людям, як відбувається поділ на чотири зони і навіщо потрібен адаптивний карантин.
Нагадаємо, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розділила Україну на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони за рівнем поширення коронавірусної інфекції. Розподіл почав діяти 3 серпня.
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а лучше просто уйди, пока не вынесли вперед ногами
А говорю тебе официальные цифры. Цифры - не люди, цифры не врут.
И шо интересно, Швеция и Беларусь, в которых вообще не было карантина, по данным сайта МОЗ находятся в зеленой зоне.
цифры по смертности от фейкового ковида и к примеру, гриппа за этот год - в студию!
может тогда начнет доходить, с каким масштабом ***** и дибилизации столкнулся Мир?!
НЕТ НИКАКОЙ ПАНДЕМИИ, все это - развод с целью срезать пузыри на биржах и дать возможность заработать на падении котировок знающим людям
1 серпня 2020 року.
Володимир Зеленський з родиною перебувають у президентській резиденції "Синьогора"
Президент https://espreso.tv/article/2018/12/27/10_faktiv_iz_zhyttya_volodymyra_zelenskogo https://espreso.tv/article/2018/12/27/10_faktiv_iz_zhyttya_volodymyra_zelenskogo Володимир Зеленський разом з родиною прибув на Прикарпаття 31 липня, повідомляє місцеве видання "https://galka.if.ua/rodina-zelenskogo-provodit-vikend/?fbclid=IwAR2X4-U35Uc2Pk3Zwdr7zzjvwA9nh2M0G0V04rlvy61lVhfVn1jOrUewVnE Галка " з посиланням на кількох джерел.
Відомо, що він проводить вихідні разом з родиною у президентській резиденції "Синьогора", що неподалік села Гута. Туди приземлився гелікоптер, який оминув Івано-Франківськ.
Можешь даже в смартфоне пообщаться если людей боишься.
Давай на Ростов.
Там вообще-то в тексте Постановления написано, КАК и ЗАЧЕМ.
Только держак от лопаты в стиле Каддафи! Или хотя-бы верёвка на ноги, как в случае Муссолини.