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Новини Коронавірус і карантин
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Людям потрібно пояснити, як відбувається поділ на чотири зони і навіщо потрібен адаптивний карантин, - Зеленський

Людям потрібно пояснити, як відбувається поділ на чотири зони і навіщо потрібен адаптивний карантин, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вимагає чіткої комунікації уряду про умови адаптивного карантину, які починають діяти сьогодні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йшлося на традиційній нараді з протидії поширення коронавірусної інфекції.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, показник захворюваності зріс до 82,8 на 100 тис. населення, заповненість ліжок на Закарпатті становить майже 69%, а в Києві, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській областях і Буковині - понад 40%. Зеленський вимагає від уряду чіткого пояснення людям, як відбувається поділ на чотири зони і навіщо потрібен адаптивний карантин.

Читайте: У Тернополі пасажири поїзда влаштували бунт з вимогою зупинити його в місті, попри карантинну заборону, - мер Надал

Нагадаємо, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розділила Україну на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони за рівнем поширення коронавірусної інфекції. Розподіл почав діяти 3 серпня.

Автор: 

Зеленський Володимир (24374) карантин (18172) Шмигаль Денис (4648) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
Квартальщик, тебя вынесут с Банковой вперёд ногами, неужели ты этого ещё не понял ?
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03.08.2020 13:46 Відповісти
+13
себе в параше создавай красные зоны и сиди там со своим фейковым ковидом, клоун

а лучше просто уйди, пока не вынесли вперед ногами
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03.08.2020 13:43 Відповісти
+13
все Европа уже вышла на улицы против карантина как бесполезного ограничения а эти все еще не знают как перед выборами закрыть людей по домам.... заметьте, вовсю гуляющая Одесская и Херсонская области, где залелупым еще что-то можно словить на местных выборах не в красной зоне, а все западенские, где 10000% они ничего не поимеют, в красной... совпадение?
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03.08.2020 13:46 Відповісти
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Людям нужно объяснить, как происходит деление на четыре зоны и зачем нужен адаптивный карантин, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1074
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03.08.2020 13:43 Відповісти
pnh
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03.08.2020 13:43 Відповісти
себе в параше создавай красные зоны и сиди там со своим фейковым ковидом, клоун

а лучше просто уйди, пока не вынесли вперед ногами
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03.08.2020 13:43 Відповісти
Самолайкер, а ты из каких рашкинских ...пеней вылез?
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03.08.2020 14:17 Відповісти
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03.08.2020 13:45 Відповісти
Квартальщик, тебя вынесут с Банковой вперёд ногами, неужели ты этого ещё не понял ?
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03.08.2020 13:46 Відповісти
А в австралийском штате Виктория зарегистрированы 671 новых случаев инфицирования коронавирусом,и приняты строгие меры ! Твоя лепта в этом тоже есть?
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03.08.2020 14:09 Відповісти
Мил человек, ты не знаешь что тут реально происходит. Спи спокойно. Я тебя извещу когда эту китайскую куклу Эндрюса и его банду подельников вышвырнут из власти и потянут в суд
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03.08.2020 14:31 Відповісти
Опа-на! Ты,сидя в пригородах Мельбурна,очень хорошо знаешь,что твориться у нас тут в Молдове и в Украине,зато,ты не допускаешь,что мы можем знать,что твориться в Мельбурне... У тебя есть какие-то особые источники информации? Мне это интересно,потому что ты сейчас один из наиболее активных отрицателей Ковида,-а этим (отрицанием Ковида) сейчас занимаются пригожинские тролли. Разве это не подозрительно?
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03.08.2020 17:44 Відповісти
Что "подозрительно" ? Официальная статистика ? Это обычная простуда. В прошлом году в Австралии был гриппозный сезон: 310000 заболевших, 900 умерли. Никто по этому поводу не убивал экономику. "Ковид" за семь месяцев - умерли 200 глубоких стариков в домах престарелых или в больницах. Это фуфлодемия, а не пандемия.
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04.08.2020 01:02 Відповісти
Подозрительно то,что ты с утра до ночи на Цензоре и говоришь то,что говорят в московии и что говорят московиты другим! Разве это не подозрительно?
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04.08.2020 09:47 Відповісти
У нас дурантин; всё равно дома сижу.
А говорю тебе официальные цифры. Цифры - не люди, цифры не врут.
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04.08.2020 10:24 Відповісти
Но не все которые в карантине и заходят на Цензор,сидят тут с утра до вечера и повторяют методички Пригожина! Разве это не подозрительно?
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04.08.2020 12:26 Відповісти
Людям потрібно пояснити, як відбувається поділ на чотири зони і навіщо потрібен адаптивний карантин, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3201
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03.08.2020 14:28 Відповісти
все Европа уже вышла на улицы против карантина как бесполезного ограничения а эти все еще не знают как перед выборами закрыть людей по домам.... заметьте, вовсю гуляющая Одесская и Херсонская области, где залелупым еще что-то можно словить на местных выборах не в красной зоне, а все западенские, где 10000% они ничего не поимеют, в красной... совпадение?
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03.08.2020 13:46 Відповісти
Тернополь и Луцк забили на бубачкину красную зону.

И шо интересно, Швеция и Беларусь, в которых вообще не было карантина, по данным сайта МОЗ находятся в зеленой зоне.
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03.08.2020 14:13 Відповісти
И секта коронабесов почему-то не может показать гор трупов и намертво легшие системы здравоохранения в Швеции и Беларуси.
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03.08.2020 14:18 Відповісти
умница!

цифры по смертности от фейкового ковида и к примеру, гриппа за этот год - в студию!

может тогда начнет доходить, с каким масштабом ***** и дибилизации столкнулся Мир?!

НЕТ НИКАКОЙ ПАНДЕМИИ, все это - развод с целью срезать пузыри на биржах и дать возможность заработать на падении котировок знающим людям
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03.08.2020 14:41 Відповісти
Людям потрібно пояснити, як відбувається поділ на чотири зони і навіщо потрібен адаптивний карантин, - Зеленський - Цензор.НЕТ 251
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03.08.2020 14:57 Відповісти
Людям потрібно пояснити, як відбувається поділ на чотири зони і навіщо потрібен адаптивний карантин, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4877
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03.08.2020 14:57 Відповісти
Людям нужно объяснить, как происходит деление на четыре зоны и зачем нужен адаптивный карантин, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5178
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03.08.2020 13:48 Відповісти
Давай бухти мне как космические корабли бороздят Большой театр, а я посплю (с)
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03.08.2020 13:48 Відповісти
теперь оказывается, що зеля нелох еще и в биологии
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03.08.2020 13:51 Відповісти
Руки так и чешутся дать щелбана этому кретину .а лутше пиявку что голова отлитела накуй в ростов))
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03.08.2020 13:54 Відповісти
краще гарного копняка !
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03.08.2020 14:24 Відповісти
для пребывающих из ОРДЛО никакого адаптивного карантина нет. Что это за срань? И кто он этот президент?
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03.08.2020 13:54 Відповісти
Янелох - просто дурак и его слова ничего не значат.
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03.08.2020 13:55 Відповісти
Сначала сам объясни зачем ты за деньги налогоплательщиков ездил на свой -надцатый отдых в оранжевую зону в Ивано-Франковскую область.

1 серпня 2020 року.

Володимир Зеленський з родиною перебувають у президентській резиденції "Синьогора"
Президент https://espreso.tv/article/2018/12/27/10_faktiv_iz_zhyttya_volodymyra_zelenskogo https://espreso.tv/article/2018/12/27/10_faktiv_iz_zhyttya_volodymyra_zelenskogo Володимир Зеленський разом з родиною прибув на Прикарпаття 31 липня, повідомляє місцеве видання "https://galka.if.ua/rodina-zelenskogo-provodit-vikend/?fbclid=IwAR2X4-U35Uc2Pk3Zwdr7zzjvwA9nh2M0G0V04rlvy61lVhfVn1jOrUewVnE Галка " з посиланням на кількох джерел.

Відомо, що він проводить вихідні разом з родиною у президентській резиденції "Синьогора", що неподалік села Гута. Туди приземлився гелікоптер, який оминув Івано-Франківськ.
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03.08.2020 13:56 Відповісти
Не пам'ятаю, щоб Порошенко побував хоч в одній з президентських резиденцій. А зеленський залюбки користується іми, хоча обіцяв віддати дітям.
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03.08.2020 22:24 Відповісти
Местные власти уже просто не верят зеЛенину и его Кабмину, потому как система тестирования, интерпретации деления на карантийные зоны - является непрозрачной, мутной. Одним всё или почти всё, другим - ничего.
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03.08.2020 14:06 Відповісти
Так пригласи меров и обьясняй как в супереч конституции ты запровадив карантин, а люди, послухають твои поясення. А то шо то протявкал и скрылся до следующего видосика.
Можешь даже в смартфоне пообщаться если людей боишься.
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03.08.2020 14:06 Відповісти
подайте в КСУ скаргу, чтобы уже закончить с этой тухлой темой "противоречия карантина Конституции".
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03.08.2020 14:20 Відповісти
Людям нужно объяснить, как происходит деление на четыре зоны и зачем нужен адаптивный карантин, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3115
Давай на Ростов.
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03.08.2020 14:09 Відповісти
Здрасьте. Очередной логический перл. Действенная помощь Минздраву.

Там вообще-то в тексте Постановления написано, КАК и ЗАЧЕМ.
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03.08.2020 14:18 Відповісти
ЗЕ, Ростов ждет!
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03.08.2020 14:27 Відповісти
какой ещё Ростов?!
Только держак от лопаты в стиле Каддафи! Или хотя-бы верёвка на ноги, как в случае Муссолини.
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03.08.2020 15:13 Відповісти
а офіс президента поділили на зони ?
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03.08.2020 14:33 Відповісти
не нужно заставлять - они хотят переболеть и сэкономить на вакцинации.
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03.08.2020 14:58 Відповісти
ну як відбувається поділ на зони? Як сеча в голову як вдарить.
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03.08.2020 15:11 Відповісти
 
 