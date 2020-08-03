Кількість зареєстрованих в Україні переселенців збільшилася за період карантину на 5,3 тис. осіб, - Мінсоцполітики
У Міністерстві соціальної політики повідомили, що кількість внутрішньо переміщених осіб з Донбасу і Криму, зареєстрованих в Україні станом на 3 серпня 2020 року, становить 1 млн 450 тис. 798 осіб.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення міністерства.
"Станом на 3 серпня 2020 року, згідно з даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, поставлено на облік 1 450 798 переселенця з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей та АР Крим", - повідомило міністерство.
Таким чином, це на 0,37%, або 5 ти. 286 осіб, більше, ніж за станом на 10 березня 2020 року.
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Люсьєна Степанківа
показати весь коментар03.08.2020 16:50 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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