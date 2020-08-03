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Кількість зареєстрованих в Україні переселенців збільшилася за період карантину на 5,3 тис. осіб, - Мінсоцполітики

Кількість зареєстрованих в Україні переселенців збільшилася за період карантину на 5,3 тис. осіб, - Мінсоцполітики

У Міністерстві соціальної політики повідомили, що кількість внутрішньо переміщених осіб з Донбасу і Криму, зареєстрованих в Україні станом на 3 серпня 2020 року, становить 1 млн 450 тис. 798 осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення міністерства.

"Станом на 3 серпня 2020 року, згідно з даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, поставлено на облік 1 450 798 переселенця з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей та АР Крим", - повідомило міністерство.

Таким чином, це на 0,37%, або 5 ти. 286 осіб, більше, ніж за станом на 10 березня 2020 року.

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Міністерство соціальної політики (1275) переселенці (987)


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Дивно якось виходить - під час карантину ніхто нікуди не пересувався, а переселенців стало більше? Як це так вийшло, хто може пояснити такі дива?
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03.08.2020 16:50 Відповісти
 
 