"Кількість правоохоронців на вулиці не вирішує проблеми індивідуального тероризму", - Геращенко

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що ще не створили прилад, який би заздалегідь інформував про те, що у людей у головах.

Про це заступник голови МВС повідомив, коментуючи ситуацію захоплення банку в центрі Києва, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Геращенко звернувся до українців із закликом, якщо в їхньому оточенні є людина, яка висловлює думку, що було б "непогано провести терористичний акт", то нехай звертаються в поліцію.

"Кількість правоохоронців на вулиці не вирішує проблеми індивідуального тероризму", - зазначив заступник міністра.

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Нагадаємо, як раніше повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, 3 серпня, о 12:00, в поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру "Леонардо") і повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію.

Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівниця відділення залишилася за власним бажанням.

Введена в дію спеціальна поліцейська операція "Грім".

Представники поліції почали переговори з терористом.

Пізніше "київський терорист" зажадав, щоб до нього допустили ЗМІ.

Особу злочинця поки не встановлено, але відомо, що йому 32 роки.