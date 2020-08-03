"Кількість правоохоронців на вулиці не вирішує проблеми індивідуального тероризму", - Геращенко
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що ще не створили прилад, який би заздалегідь інформував про те, що у людей у головах.
Про це заступник голови МВС повідомив, коментуючи ситуацію захоплення банку в центрі Києва, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
Геращенко звернувся до українців із закликом, якщо в їхньому оточенні є людина, яка висловлює думку, що було б "непогано провести терористичний акт", то нехай звертаються в поліцію.
"Кількість правоохоронців на вулиці не вирішує проблеми індивідуального тероризму", - зазначив заступник міністра.
Нагадаємо, як раніше повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, 3 серпня, о 12:00, в поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру "Леонардо") і повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію.
Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівниця відділення залишилася за власним бажанням.
Введена в дію спеціальна поліцейська операція "Грім".
Представники поліції почали переговори з терористом.
Пізніше "київський терорист" зажадав, щоб до нього допустили ЗМІ.
Особу злочинця поки не встановлено, але відомо, що йому 32 роки.
Будь ласка, зачекайте...
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"Ласкаво просимо у світ перформативного авторитаризму, форми політики, яка за останні десятиліття досягла нових висот витонченості в Росії і тепер прибула до Сполучених Штатів (а в УА не виводилася ніколи з нашим бурлеском...).
На відміну від авторитаризму XX століття, ця постмодерна кампанія впливу 21 століття не потребує створення тотальної поліцейської держави. Він також не вимагає повного контролю інформації або масових арештів. Натомість це може здійснюватися за допомогою кількох засобів масової інформації та кількох ретельно націлених арештів (чи теракцій...)" - Енн Епплбаум. - https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/07/trump-putting-show-portland/614521/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=share#_blank https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/07/trump-putting-show-portland/614521/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=share
https://twitter.com/slevo4kin
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Арсен Борисович Аваков - украинский режиссер.
Фильмография:
1 - Штурм автобуса в Луцкой области
2 - Полтавские леса
3 - Узбек и Леонардо
https://twitter.com/GoshaGo06574197 Стрєлок Воз борн ту Хєлл
https://twitter.com/GoshaGo06574197 @GoshaGo06574197
Зеленський, записуй відос.
"Группа Ялла. Учкудук трі колодца. Слушать всєм".
Куда писать заявление?
https://twitter.com/gfr_lotu M:ara
UPD: По распоряжению руководителя операции за ограждение пустили журналистов от 112, Наш и ZiK.
https://twitter.com/i/status/1290235951743148034
Кто разрешение дал Аваков или Баканов?
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Докладываю значит...
Надя Савченко выражала такое мнение и Володя Рубан.
Ещё, мусора в Кагарлыке - брали людей в заложники, издевались над ними, насиловали морально и физически (так как Антоха записыват всех в террористы - то это террористы точно), а остальные члены террористической аваовской банды покрывали их.
1-притомний "закон про зброю" для громадян, такий, щоб психи типу Ківи, луцькі та київські "терористи" зброю не отримали,
2-"закон про використання засобів відеоаудіофіксації" громадянами для боротьби з правопорушеннямм..
- і роботи поліцаям стане менше, а людям спокійніше..
якщо ж печерне правосуддя проти, то й не пздть, мусора-паразіти..