УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9881 відвідувач онлайн
Новини
1 220 24

"Кількість правоохоронців на вулиці не вирішує проблеми індивідуального тероризму", - Геращенко

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що ще не створили прилад, який би заздалегідь інформував про те, що у людей у головах.

Про це заступник голови МВС повідомив, коментуючи ситуацію захоплення банку в центрі Києва, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Геращенко звернувся до українців із закликом, якщо в їхньому оточенні є людина, яка висловлює думку, що було б "непогано провести терористичний акт", то нехай звертаються в поліцію.

"Кількість правоохоронців на вулиці не вирішує проблеми індивідуального тероризму", - зазначив заступник міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терориста Карімова, який захопив відділення банку в Києві, затримано. ВІДЕО моменту затримання

Нагадаємо, як раніше повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, 3 серпня, о 12:00, в поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру "Леонардо") і повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію.

Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівниця відділення залишилася за власним бажанням.

Введена в дію спеціальна поліцейська операція "Грім".

Представники поліції почали переговори з терористом.

Пізніше "київський терорист" зажадав, щоб до нього допустили ЗМІ.

Особу злочинця поки не встановлено, але відомо, що йому 32 роки.

Автор: 

захоплення (220) Київ (19672) Правоохоронні органи (2708) тероризм (2868) Геращенко Антон (935)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
https://twitter.com/slevo4kin
https://twitter.com/slevo4kin
https://twitter.com/slevo4kin @slevo4kin

Арсен Борисович Аваков - украинский режиссер.

Фильмография:

1 - Штурм автобуса в Луцкой области

2 - Полтавские леса

3 - Узбек и Леонардо
показати весь коментар
03.08.2020 14:55 Відповісти
+6
В моем окружении все говорят, шо бубачка своей шутовской клоунадой терроризирует Украину.
Куда писать заявление?
показати весь коментар
03.08.2020 14:55 Відповісти
+3
нас тихонько подводят к пониманию необходимости "Зеленой диктатуры"..
показати весь коментар
03.08.2020 14:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нас тихонько подводят к пониманию необходимости "Зеленой диктатуры"..
показати весь коментар
03.08.2020 14:54 Відповісти
ісчо раз, блд

"Ласкаво просимо у світ перформативного авторитаризму, форми політики, яка за останні десятиліття досягла нових висот витонченості в Росії і тепер прибула до Сполучених Штатів (а в УА не виводилася ніколи з нашим бурлеском...).
На відміну від авторитаризму XX століття, ця постмодерна кампанія впливу 21 століття не потребує створення тотальної поліцейської держави. Він також не вимагає повного контролю інформації або масових арештів. Натомість це може здійснюватися за допомогою кількох засобів масової інформації та кількох ретельно націлених арештів (чи теракцій...)" - Енн Епплбаум. - https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/07/trump-putting-show-portland/614521/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=share#_blank https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/07/trump-putting-show-portland/614521/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=share
показати весь коментар
03.08.2020 14:59 Відповісти
прошу пана, не зеленої, а олігархічної, не була б зелена, була б оранжева чи голуба - не колір головне, а суть....Олігархи починають розуміти, що народ вже їм віри не йме....що один вихід тримати народ на прив'язі - це диктатура, а то в клоунади з партіями на виборах народ все менше і менше вірить, розуміючи що від зміни шила на мило йому не покращає....
показати весь коментар
03.08.2020 15:00 Відповісти
https://twitter.com/slevo4kin
https://twitter.com/slevo4kin
https://twitter.com/slevo4kin @slevo4kin

Арсен Борисович Аваков - украинский режиссер.

Фильмография:

1 - Штурм автобуса в Луцкой области

2 - Полтавские леса

3 - Узбек и Леонардо
показати весь коментар
03.08.2020 14:55 Відповісти
https://twitter.com/GoshaGo06574197
https://twitter.com/GoshaGo06574197 Стрєлок Воз борн ту Хєлл
https://twitter.com/GoshaGo06574197 @GoshaGo06574197

Зеленський, записуй відос.
"Группа Ялла. Учкудук трі колодца. Слушать всєм".
показати весь коментар
03.08.2020 14:58 Відповісти
в 3-м special guest star Антонина Геращенко в роли свиньи )
показати весь коментар
03.08.2020 14:59 Відповісти
а перед этим? там же было несколько короткометражек с мостами.
показати весь коментар
03.08.2020 16:05 Відповісти
В моем окружении все говорят, шо бубачка своей шутовской клоунадой терроризирует Украину.
Куда писать заявление?
показати весь коментар
03.08.2020 14:55 Відповісти
https://twitter.com/gfr_lotu

https://twitter.com/gfr_lotu M:ara



UPD: По распоряжению руководителя операции за ограждение пустили журналистов от 112, Наш и ZiK.


https://twitter.com/i/status/1290235951743148034
показати весь коментар
03.08.2020 14:56 Відповісти
Своих пустили.
Кто разрешение дал Аваков или Баканов?
показати весь коментар
03.08.2020 15:00 Відповісти
Значить точно знали, що у цього чебурека-терориста вибухівки немає. Інакше не ризикували б цивільними, бо сидіти їм самим у випадку загибелі заручників з їх вини було б довго.
показати весь коментар
03.08.2020 17:12 Відповісти
Количество правоохранителей на улице не решает проблему индивидуального терроризма - та звісно що кількість не завжди визначає якість.....це наслідки потужних реформ з 2014 року....Источник: https://censor.net/n3211614
показати весь коментар
03.08.2020 14:56 Відповісти
Надо внимательно следить за руками. О влекается внимание на время выполнения фокуса.
показати весь коментар
03.08.2020 14:58 Відповісти
так может разгоним ментов к ипеням? Количество ж не влияет....
показати весь коментар
03.08.2020 14:59 Відповісти
"Геращенко обратился к украинцам с призывом, если в их окружении есть человек, который выражает мнение, что было бы "неплохо провести террористический акт", то пусть обращаются в полицию."
-----------
Докладываю значит...
Надя Савченко выражала такое мнение и Володя Рубан.
Ещё, мусора в Кагарлыке - брали людей в заложники, издевались над ними, насиловали морально и физически (так как Антоха записыват всех в террористы - то это террористы точно), а остальные члены террористической аваовской банды покрывали их.
показати весь коментар
03.08.2020 15:02 Відповісти
Гражданин Геращенко! Если человек заходит с бомбой и угрожает ее взорвать, то он подвергает опасности жизни невинных людей. Выход один - безусловное уничтожение одного ради спасения других. Если неправ, то поправьте.
показати весь коментар
03.08.2020 15:05 Відповісти
Неплохо было бы взорвать пукан Антошке
показати весь коментар
03.08.2020 15:13 Відповісти
"Количество правоохранителей на улице не решает проблему индивидуального терроризма", - отметил замминистра- если так,тогда бюджет МВД урезать на половину и на столько же сократить численост
показати весь коментар
03.08.2020 15:15 Відповісти
Проблему индивидуального терроризма решают не количеством правоохранительной системы в оцеплении инцидента, а правовой базой, регламентирующей отношение к террору. В Израиле, где вперемешку живут потенциальные террористы и субъекты захвата, никто никого не захватывает, а у нас Президент лично выполняет идиотские требования террористов. Теперь любой придурок может требовать что угодно, вплоть до полета на Альфа Центавра. А еще недавно у нас захват заложников был диковинкой. Может дело во власти?
показати весь коментар
03.08.2020 15:20 Відповісти
Коли людей лякати достатньо сильно і достатньо довго, то вони підуть за будь-ким, хто пообіцяє порятунок. (Ствен Кінг)
показати весь коментар
03.08.2020 15:44 Відповісти
Якісь жалюгідні постанови від зеленої плясняви.
показати весь коментар
03.08.2020 16:05 Відповісти
Зато у каждого есть (ну, почти у каждого) "прибор" - собственные глаза, чтобы видеть ХАПУГУ и РВАЧА "правоохранителя типа": "хатынки" и "мерседесики" не скроешь от глаз люсдских, а ваши "отмазки" вдекларациях, которые проверяют такие же ХАПУГИ и РВАЧИ, повесьте "на гвоздик" в туалете!
показати весь коментар
03.08.2020 16:44 Відповісти
Заходе невідомий з гранатою у кабіну машиніста в київському метро і заявляє: "Це теракт. Я захопив цей поїзд. Вези мене в Париж." Машиніст йому:"Та як же, це ж метро. Я з колії з'їхати не можу..." Терорист:"Вези в Париж, бо зараз все підірву." Машиніст в мікрофон:"Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка Париж."
показати весь коментар
03.08.2020 17:22 Відповісти
Антошка, кидай вже облизувати жирні тарілки та приймайте з аваковими:
1-притомний "закон про зброю" для громадян, такий, щоб психи типу Ківи, луцькі та київські "терористи" зброю не отримали,
2-"закон про використання засобів відеоаудіофіксації" громадянами для боротьби з правопорушеннямм..
- і роботи поліцаям стане менше, а людям спокійніше..
якщо ж печерне правосуддя проти, то й не пздть, мусора-паразіти..
показати весь коментар
03.08.2020 18:25 Відповісти
 
 