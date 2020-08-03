Терориста Карімова, який захопив відділення банку в Києві, затримано. ВІДЕО моменту затримання
"Київський терорист" Карімов Сухроб затриманий спецпризначенцями. Вибуху не сталося.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"Співробітники ЦСО "А" СБУ затримали зловмисника, який захопив заручника у відділенні "Універсал банк" у БЦ " еонардо". Операція проведена успішно. В цейчас проводиться перевірка приміщення на вибухонебезпечні предмети", - йдеться в повідомленні.
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Заступник глави МВС Антон Геращенко підтвердив затримання: "Терорист захоплений живим. Вибуху не сталося. Далі суд і тривале тюремне ув'язнення".
Заступник керівника з питань реформування СБУ Сергій Пунь повідомив, що зараз приміщення банку перевіряють вибухотехніки. Відкрито кримінальне провадження за статтею 258 (терористичний акт).
Нагадаємо, як раніше повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, 3 серпня, о 12:00, в поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру "Леонардо") і повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію.
Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівниця відділення залишилася за власним бажанням.
Введена в дію спеціальна поліцейська операція "Грім".
Представники поліції почали переговори з терористом.
Пізніше "київський терорист" зажадав, щоб до нього допустили ЗМІ.
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Он представился так: «Я - Святой Дух, Господь Бог».
На вопрос, что у него случилось, мужчина ответил: «А Вас все устраивает в жизни?».
«Да все не так, ребята. Украина - это свободная страна, свободное государство, как и в принципе все остальные страны мира. Недавно у вас были выборы - вы выбрали шута. Зеленский - это Машка, актер, шут.
Он взял на себя обязательства управлять страной, быть верным, честным, преданным сыном страны и изменить жизнь украинцев к лучшему. За эти полтора года что-то поменялось? До него были столько президентов - хоть один президент что-то поменял? Да им плевать на народ! Они к народу относятся как к скоту.
Украинцы, имея богатую землю, едут за границу, чтобы получить какие-то деньги, чтобы жить, чтобы выжить.
Все президенты (которые были до этого - ред.) - они марионетки, шуты!
Не должно быть ни одного президента. Президенты - это предатели. Какой президент хоть раз заступился за хоть одного гражданина Украины?».
Другие подробности. На вопрос, какое тогда должно быть управление, если нет президента, мужчина ответил: «Святой дух - общемировое: один человек управляет всем миром. Согласно закону Бога. Бог же - он один».
По мнению злоумышленника, много религий - это большая проблема человечества, так как религия - это инструмент управления сознанием.