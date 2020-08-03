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Терориста Карімова, який захопив відділення банку в Києві, затримано. ВІДЕО моменту затримання

"Київський терорист" Карімов Сухроб затриманий спецпризначенцями. Вибуху не сталося.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Співробітники ЦСО "А" СБУ затримали зловмисника, який захопив заручника у відділенні "Універсал банк" у БЦ " еонардо". Операція проведена успішно. В цейчас проводиться перевірка приміщення на вибухонебезпечні предмети", - йдеться в повідомленні.

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Терориста Карімова, який захопив відділення банку в Києві, затримано 01
Терориста Карімова, який захопив відділення банку в Києві, затримано 02
Терориста Карімова, який захопив відділення банку в Києві, затримано 03
Терориста Карімова, який захопив відділення банку в Києві, затримано 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Кількість правоохоронців на вулиці не вирішує проблеми індивідуального тероризму", - Геращенко

Терориста Карімова, який захопив відділення банку в Києві, затримано 05Терориста Карімова, який захопив відділення банку в Києві, затримано 06
Терориста Карімова, який захопив відділення банку в Києві, затримано 07

Заступник глави МВС Антон Геращенко підтвердив затримання: "Терорист захоплений живим. Вибуху не сталося. Далі суд і тривале тюремне ув'язнення".

Заступник керівника з питань реформування СБУ Сергій Пунь повідомив, що зараз приміщення банку перевіряють вибухотехніки. Відкрито кримінальне провадження за статтею 258 (терористичний акт).

Нагадаємо, як раніше повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, 3 серпня, о 12:00, в поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру "Леонардо") і повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію.

Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівниця відділення залишилася за власним бажанням.

Введена в дію спеціальна поліцейська операція "Грім".

Представники поліції почали переговори з терористом.

Пізніше "київський терорист" зажадав, щоб до нього допустили ЗМІ.

Автор: 

Київ (19672) спецпризначенці (221) тероризм (2868)


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Топ коментарі
+64
Цей узбєк? Нє?Террорист Каримов, захвативший отделение банка в Киеве, задержан - Цензор.НЕТ 483
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03.08.2020 15:02 Відповісти
+51
Террорист Каримов, захвативший отделение банка в Киеве, задержан - Цензор.НЕТ 7494
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03.08.2020 15:04 Відповісти
+49
Хватить, астанавітєсь! На широкій груді авякяна і так місця вже немає для медалей і нагород!
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03.08.2020 15:02 Відповісти
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епідемія "тірора", як один з наслідків розповсюдження ковід та й провалу реформ!
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03.08.2020 22:17 Відповісти
Молодцы, хлопцы!
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03.08.2020 22:17 Відповісти
Українці будьте пильні,не спроста "теракти" зачастили,області непокірних ізолюють під марку карантину,фактично Україну федерелізують Макаков готує звертання демократії і мусорську диктатуру.
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03.08.2020 22:22 Відповісти
совсем 95-й квартал скис
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04.08.2020 00:40 Відповісти
сабакав?! тебе не надаело?!
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04.08.2020 01:19 Відповісти
Молодцы, чётко.
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04.08.2020 02:12 Відповісти
Моя думка,це постанова.Пояснювати не буду тим,хто не зрозумів.
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04.08.2020 03:59 Відповісти
Такое ощущение что этими комичными "террористами" отвлекают народ от низких рейтингов ZE
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04.08.2020 04:11 Відповісти
очередной тупой ролик преЗЕдента
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04.08.2020 05:08 Відповісти
тепер трактористи будуть кожен день? дивіться "зелупяє" всі
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04.08.2020 06:56 Відповісти
Терориста Карімова, який захопив відділення банку в Києві, затримано - Цензор.НЕТ 6470
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04.08.2020 07:17 Відповісти
а чо спецназеры в легких бронежилетах... на такие захваты надо тяжелые одевать...
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04.08.2020 07:18 Відповісти
тануна. жарко же. а вдруг по кукурузе бегать придётся в центре Киева...
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04.08.2020 07:26 Відповісти
D ....
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04.08.2020 07:32 Відповісти
Терориста Карімова, який захопив відділення банку в Києві, затримано - Цензор.НЕТ 1547
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04.08.2020 07:52 Відповісти
Сухроб Каримов заявил, что он - резидент Украины и проживает здесь «около 5 лет».
Он представился так: «Я - Святой Дух, Господь Бог».

На вопрос, что у него случилось, мужчина ответил: «А Вас все устраивает в жизни?».
«Да все не так, ребята. Украина - это свободная страна, свободное государство, как и в принципе все остальные страны мира. Недавно у вас были выборы - вы выбрали шута. Зеленский - это Машка, актер, шут.
Он взял на себя обязательства управлять страной, быть верным, честным, преданным сыном страны и изменить жизнь украинцев к лучшему. За эти полтора года что-то поменялось? До него были столько президентов - хоть один президент что-то поменял? Да им плевать на народ! Они к народу относятся как к скоту.
Украинцы, имея богатую землю, едут за границу, чтобы получить какие-то деньги, чтобы жить, чтобы выжить.
Все президенты (которые были до этого - ред.) - они марионетки, шуты!
Не должно быть ни одного президента. Президенты - это предатели. Какой президент хоть раз заступился за хоть одного гражданина Украины?».
Другие подробности. На вопрос, какое тогда должно быть управление, если нет президента, мужчина ответил: «Святой дух - общемировое: один человек управляет всем миром. Согласно закону Бога. Бог же - он один».
По мнению злоумышленника, много религий - это большая проблема человечества, так как религия - это инструмент управления сознанием.
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04.08.2020 08:32 Відповісти
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