Терориста Карімова, який захопив відділення банку в Києві, затримано. ВІДЕО моменту затримання

"Київський терорист" Карімов Сухроб затриманий спецпризначенцями. Вибуху не сталося.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Співробітники ЦСО "А" СБУ затримали зловмисника, який захопив заручника у відділенні "Універсал банк" у БЦ " еонардо". Операція проведена успішно. В цейчас проводиться перевірка приміщення на вибухонебезпечні предмети", - йдеться в повідомленні.

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Заступник глави МВС Антон Геращенко підтвердив затримання: "Терорист захоплений живим. Вибуху не сталося. Далі суд і тривале тюремне ув'язнення".

Заступник керівника з питань реформування СБУ Сергій Пунь повідомив, що зараз приміщення банку перевіряють вибухотехніки. Відкрито кримінальне провадження за статтею 258 (терористичний акт).

Нагадаємо, як раніше повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, 3 серпня, о 12:00, в поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру "Леонардо") і повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію.

Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівниця відділення залишилася за власним бажанням.

Введена в дію спеціальна поліцейська операція "Грім".

Представники поліції почали переговори з терористом.

Пізніше "київський терорист" зажадав, щоб до нього допустили ЗМІ.