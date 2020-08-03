Зеленський заявив про необхідність забезпечення вчених всім необхідним для створення вакцин в Україні
Президент України Володимир Зеленський вважає, що в країні необхідно створити можливість для розробки вакцин і ліків.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це Глава держави сказав під час традиційного селекторної наради щодо запобігання поширення коронавірусу у відповідь на інформацію уряду про епідемічну ситуацію в Україні.
Президент порушив питання забезпечення всіх умов для того, щоб українські вчені мали необхідне обладнання, лабораторії, фінансування тощо, щоб стратегічно наша держава мала можливість для створення ліків і вакцин в майбутньому в Україні.
Нагадаємо, раніше Зеленський зажадав чіткої комунікації уряду про умови адаптивного карантину, які починають діяти сьогодні.
Нагадаємо, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розділила Україну на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони за рівнем поширення коронавірусної інфекції. Розподіл почав діяти 3 серпня.
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Фото чуть ниже прекрасно иллюстрирует процесс рожания слов в том мозгу.
калірований.
Ученые тут на 2-х ролях.
памятникиклоуны
Раз,два вакцины сделаны.
Без финансирования, а зачем, можно и так просто раз, два и готово.
"Создание необходимых условий для..." требует больших денег. Он уже решил этот вопрос?
А може аж цілий лімон баксів виділить?
Зелёное говно pnx
Будет очередной распил бабла!
Наукою займатись, це не чреслами на сцені трясти - далеко не всі можуть.
Потрібні десятиліття для створення середовища, де можуть зростати, плекатись науковці.
В Україні сьогодні процвітає (у медицині) лженаука, псевдонаука, імітація науки.