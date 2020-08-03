УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9881 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 720 60

Зеленський заявив про необхідність забезпечення вчених всім необхідним для створення вакцин в Україні

Зеленський заявив про необхідність забезпечення вчених всім необхідним для створення вакцин в Україні

Президент України Володимир Зеленський вважає, що в країні необхідно створити можливість для розробки вакцин і ліків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це Глава держави сказав під час традиційного селекторної наради щодо запобігання поширення коронавірусу у відповідь на інформацію уряду про епідемічну ситуацію в Україні.

Президент порушив питання забезпечення всіх умов для того, щоб українські вчені мали необхідне обладнання, лабораторії, фінансування тощо, щоб стратегічно наша держава мала можливість для створення ліків і вакцин в майбутньому в Україні.

Нагадаємо, раніше Зеленський зажадав чіткої комунікації уряду про умови адаптивного карантину, які починають діяти сьогодні.

Також читайте: Людям потрібно пояснити, як відбувається поділ на чотири зони і навіщо потрібен адаптивний карантин, - Зеленський

Нагадаємо, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розділила Україну на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони за рівнем поширення коронавірусної інфекції. Розподіл почав діяти 3 серпня.

Автор: 

вакцина (4419) Зеленський Володимир (24374) карантин (18172) Офіс Президента (2033) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
всє учониє давно за бугром, тута лишились какадеміки квартальних перформацій...
показати весь коментар
03.08.2020 15:01 Відповісти
+9
Ага. Нужно им твою запись на игре х...ем на пианино показывать 24 на 7, для повышения морального духа. Все что нужно (сокращение медицинских программ в 2-3 раза) ты уже сделал.
показати весь коментар
03.08.2020 15:02 Відповісти
+9
это напоминает мне ссерию - генеральный секретарь - поручил))
показати весь коментар
03.08.2020 15:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
всє учониє давно за бугром, тута лишились какадеміки квартальних перформацій...
показати весь коментар
03.08.2020 15:01 Відповісти
Ага. Нужно им твою запись на игре х...ем на пианино показывать 24 на 7, для повышения морального духа. Все что нужно (сокращение медицинских программ в 2-3 раза) ты уже сделал.
показати весь коментар
03.08.2020 15:02 Відповісти
Зеленский заявил о необходимости обеспечения ученых всем необходимым для создания вакцин в Украине - Цензор.НЕТ 4312
показати весь коментар
03.08.2020 15:08 Відповісти
Еще год и на геращенку будет похож.
показати весь коментар
03.08.2020 15:13 Відповісти
Скорее над торчка под бутиратом. Хотя он уже и сейчас похож
показати весь коментар
03.08.2020 15:21 Відповісти
мозги заплыли....
показати весь коментар
03.08.2020 15:27 Відповісти
Там мозги -- для выдумывания шуток. Так что: "шуточный орган заплыл"
показати весь коментар
03.08.2020 15:32 Відповісти
он их не выдумывал, там авторы были которые ему шутки писали. Вова только озвучивал.
показати весь коментар
03.08.2020 16:22 Відповісти
Тем более.
Фото чуть ниже прекрасно иллюстрирует процесс рожания слов в том мозгу.
показати весь коментар
03.08.2020 17:47 Відповісти
це він на собі вакцини випробовує ? якщо так далі піде то або вибухне , або полетить як олімпійській мішка !
показати весь коментар
03.08.2020 15:29 Відповісти
А глазки то в совместном предприятии.😀Під яким препаратом цей бомбардир.
показати весь коментар
03.08.2020 15:45 Відповісти
Зеленський заявив про необхідність забезпечення вчених всім необхідним для створення вакцин в Україні - Цензор.НЕТ 7055
показати весь коментар
03.08.2020 15:58 Відповісти
алё..гараж...какая вакцина? там террориста спасать пора - рейтинг программы падает! ))))
показати весь коментар
03.08.2020 15:03 Відповісти
Ну не дурак?!
показати весь коментар
03.08.2020 15:03 Відповісти
Конечно, дурак! Причем, дистиллированный.
показати весь коментар
03.08.2020 15:05 Відповісти
"... дистиллированный."
калірований.
показати весь коментар
03.08.2020 15:12 Відповісти
Создание вакцин это не наука, а бизнес - отработанные технологии и современные исследовательские центры с дорогим обораудованием.
Ученые тут на 2-х ролях.
показати весь коментар
03.08.2020 15:04 Відповісти
А ему в мозги "советники" от медицины вложили новую схему по дерибану бабла. Если уж вкладывать деньги, то в разработки новых лекарств, медтехники и методик профилактики и лечения.
показати весь коментар
03.08.2020 17:32 Відповісти
А где "президент поручил"?
показати весь коментар
03.08.2020 15:04 Відповісти
"Взяв під особистий контроль". Хана вакцині.
показати весь коментар
03.08.2020 15:10 Відповісти
может он не может поручать, некому, наверное, просто отлично знает уровень "министров" и "слуг народа", и может поручить им только сбегать за пивом, или, там, распилить кой-чего, если что еще осталось (хотя, наверное, на такое поручений ненужно, это врожденное).
показати весь коментар
03.08.2020 15:15 Відповісти
это напоминает мне ссерию - генеральный секретарь - поручил))
показати весь коментар
03.08.2020 15:05 Відповісти
Вова да, Вова стратег. Через півроку пандемії COVID19 до нього дійшло, що треба створювати вакцини!
показати весь коментар
03.08.2020 15:05 Відповісти
Насамперед треба забезпечити припіздента пілюлями і санітарами!
показати весь коментар
03.08.2020 15:06 Відповісти
********* и памперсами.
показати весь коментар
03.08.2020 15:07 Відповісти
Это нужно был делать полгода назад а не когда уже во многих странах заканчивают проводить испытания и готовятся к производству.
показати весь коментар
03.08.2020 15:08 Відповісти
Ну да, когда фонд по борьбе с ковидом роздали то на дороги, то ментам. Давайте еще раз сбросимся.
показати весь коментар
03.08.2020 15:08 Відповісти
Корукцию и кумовство побороли дороги построили щя также и вакцину изобретём...
показати весь коментар
03.08.2020 15:09 Відповісти
кто сел за продажу масок?
показати весь коментар
03.08.2020 15:09 Відповісти
Х...й вам в ж...у, это Верховная Рада
показати весь коментар
03.08.2020 15:22 Відповісти
так кто их посадит,они же памятники клоуны
показати весь коментар
03.08.2020 15:26 Відповісти
Это, как с выплатой надбавки 300% врачам за борьбу с коронавирусом?...
показати весь коментар
03.08.2020 15:09 Відповісти
Введіть в пошуку Google maps "маленьке зелене чмо"😀
показати весь коментар
03.08.2020 15:10 Відповісти
Что это заявление мне дает, и что мне делать, или это просто сообщили, что блазень жив здоров, чтоб я не переживал?
показати весь коментар
03.08.2020 15:10 Відповісти
Атец нации, Абеспокоился. А ви, невдячні, не розумієте.
показати весь коментар
03.08.2020 15:13 Відповісти
В Україні треба створити вакцину проти подібних презедентів! Ліувати потрібно хірургічними методами. Ліки на поможуть!
показати весь коментар
03.08.2020 15:10 Відповісти
У нас сусідка таку вакцину жене, шо вчоним і не снилася. І без інвестицій, шо характерно.
показати весь коментар
03.08.2020 16:30 Відповісти
неадекват
показати весь коментар
03.08.2020 15:12 Відповісти
Так уже лям же давал? Что никто не согласился ??? Феерический долбо@б.
показати весь коментар
03.08.2020 15:13 Відповісти
2 августа с мордовской исследовательской лаборатории иностранные спецслужбы похитили двух инопланетян -. газета "Мордовский Моряк"
показати весь коментар
03.08.2020 15:15 Відповісти
Леня Космос первый, а кто второй?
показати весь коментар
03.08.2020 15:23 Відповісти
"когда у общества нет цветовой дифференциации по зонам, то нет цели!" )
показати весь коментар
03.08.2020 15:17 Відповісти
Вакцины сделать!!! Есть!!!
Раз,два вакцины сделаны.
Без финансирования, а зачем, можно и так просто раз, два и готово.
показати весь коментар
03.08.2020 15:26 Відповісти
Вакцина есть? -- Придите к Бубочке и получите миллион (один миллион амер. долларов). Он обещалЬ!
показати весь коментар
03.08.2020 15:37 Відповісти
А літачок, а бомбочки?! Все, в бібочки нова забавка?
показати весь коментар
03.08.2020 15:29 Відповісти
Бубочка думает, что для разработки вакцины нужен микроскоп, пробирки и холодильник. А про миллиард американских долларов ему никто не сказал...
показати весь коментар
03.08.2020 15:31 Відповісти
Всіх вчених забезпечують шпателями та шмарклями з вірусом
показати весь коментар
03.08.2020 15:35 Відповісти
Он про деньги для ученых не сказал. Или я не увидел?
"Создание необходимых условий для..." требует больших денег. Он уже решил этот вопрос?
показати весь коментар
03.08.2020 15:35 Відповісти
Нечего обсуждать. Очередная шутка кв-95.
показати весь коментар
03.08.2020 15:38 Відповісти
И ДАЛ ИМ СПИРТ И ВАТУ !)
показати весь коментар
03.08.2020 15:48 Відповісти
а в нас є такі вчені ?
показати весь коментар
03.08.2020 15:54 Відповісти
нет.
показати весь коментар
03.08.2020 16:25 Відповісти
Тримайте 5000 гривень і ні в чому собі не відмовляйте.
А може аж цілий лімон баксів виділить?
показати весь коментар
03.08.2020 16:03 Відповісти
Эко хватил булавоносец ! Где ж стока денег взять? Может зряплату кварталу снизить?
показати весь коментар
03.08.2020 16:14 Відповісти
Ще би самих учоних десь роздобути. Останніх бачили на речовому ринку. Труси продавали. Але то давно було... А от клоунів в крахні ще фата.
показати весь коментар
03.08.2020 16:24 Відповісти
Гнида, зарплата врача двести баксов,
Зелёное говно pnx
показати весь коментар
03.08.2020 17:19 Відповісти
"Вакцина" от ОРВИ (а коронавирус это ГРИПП) - это БРЕД и околонаучная ЧУШЬ!/
Будет очередной распил бабла!
показати весь коментар
03.08.2020 18:27 Відповісти
Та уже нема кому ті умови створювати.
Наукою займатись, це не чреслами на сцені трясти - далеко не всі можуть.

Потрібні десятиліття для створення середовища, де можуть зростати, плекатись науковці.
В Україні сьогодні процвітає (у медицині) лженаука, псевдонаука, імітація науки.
показати весь коментар
03.08.2020 21:12 Відповісти
Давати як новину абсолютно банальні заяви зеленського виглядає як його тролінг.
показати весь коментар
03.08.2020 21:30 Відповісти
 
 