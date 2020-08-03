Зеленський заявив про необхідність забезпечення вчених всім необхідним для створення вакцин в Україні

Президент України Володимир Зеленський вважає, що в країні необхідно створити можливість для розробки вакцин і ліків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це Глава держави сказав під час традиційного селекторної наради щодо запобігання поширення коронавірусу у відповідь на інформацію уряду про епідемічну ситуацію в Україні.

Президент порушив питання забезпечення всіх умов для того, щоб українські вчені мали необхідне обладнання, лабораторії, фінансування тощо, щоб стратегічно наша держава мала можливість для створення ліків і вакцин в майбутньому в Україні.

Нагадаємо, раніше Зеленський зажадав чіткої комунікації уряду про умови адаптивного карантину, які починають діяти сьогодні.

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Нагадаємо, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розділила Україну на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони за рівнем поширення коронавірусної інфекції. Розподіл почав діяти 3 серпня.