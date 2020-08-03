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Новини
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В межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" вже видано кредитів на понад 3,3 млрд грн, - заступниця голови ОП Ковалів

В межах програми

На 1 серпня в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" вже видано кредитів більш ніж на 3,3 млрд грн для 1 755 компаній.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента України Юлія Ковалів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.

"Ініційована Президентом на початку року програма кредитування "5-7-9%" ефективно реалізується. Станом на 1 серпня сума виданих кредитів становить понад 3,3 мільярда гривень для 1755 компаній. У структурі кредитного портфеля найбільше коштів було надано підприємствам сільського господарства (62%) та переробної промисловості (14%)", – розповіла заступниця керівника Офісу Президента.

Також читайте: За програмою "Доступні кредити 5-7-9%" банки видали вже майже 2,5 млрд грн, - Мінфін

За її словами, серед регіонів України за кількістю оформлених договорів лідирують Харківська (12%), Київська (11%) та Сумська (8%) області.

Ковалів зазначила, що нині програма кредитування "5-7-9%" доступна у 18 банках, ще 10 фінансових установ виявили бажання долучитися до неї, що свідчить про успішність ініціативи.

Заступниця голови ОП вказала, що програма буде постійно розширюватися, до участі в ній будуть намагатися залучити якомога більшу кількість підприємств і приватних осіб.

Автор: 

кредит (3866) Ковалів Юлія (70) Офіс Президента (2033)


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Топ коментарі
+5
В рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уже выдано кредитов более чем на 3,3 млрд грн, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 4527
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03.08.2020 15:12 Відповісти
+5
А главное, все кредиты под 5, 7 и 9% достались правильным людям. А заплатят за них остальные, неправильные.
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03.08.2020 15:28 Відповісти
+3
позичальники вже почали купувати собі острови
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03.08.2020 15:17 Відповісти
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В рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уже выдано кредитов более чем на 3,3 млрд грн, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 4527
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03.08.2020 15:12 Відповісти
беня и ахметка набрали кредитов на 3.3 млрд.грн... что-то совсем мало))
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03.08.2020 15:34 Відповісти
..хочу кредит,хотя бы под 9%-ХРЕН достанется. Уже все раздали...
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03.08.2020 15:16 Відповісти
позичальники вже почали купувати собі острови
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03.08.2020 15:17 Відповісти
И сколько из 3 лярдов досталось не Бене?
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03.08.2020 15:22 Відповісти
На бене свет клином не сошелся. Еще есть Ахметов.
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03.08.2020 15:50 Відповісти
Та ти що,цілих 100 мільйонів євро.
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03.08.2020 15:24 Відповісти
А главное, все кредиты под 5, 7 и 9% достались правильным людям. А заплатят за них остальные, неправильные.
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03.08.2020 15:28 Відповісти
Може вона особисто це розкаже і покаже на графіку перспективи кредитів особисто Карімову Сухробу Рахматовічу.
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03.08.2020 15:40 Відповісти
Выдали , но вопрос в том СКОЛЬКО из них будет возвращено)))
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03.08.2020 21:29 Відповісти
 
 