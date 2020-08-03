В межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" вже видано кредитів на понад 3,3 млрд грн, - заступниця голови ОП Ковалів

На 1 серпня в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" вже видано кредитів більш ніж на 3,3 млрд грн для 1 755 компаній.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента України Юлія Ковалів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.

"Ініційована Президентом на початку року програма кредитування "5-7-9%" ефективно реалізується. Станом на 1 серпня сума виданих кредитів становить понад 3,3 мільярда гривень для 1755 компаній. У структурі кредитного портфеля найбільше коштів було надано підприємствам сільського господарства (62%) та переробної промисловості (14%)", – розповіла заступниця керівника Офісу Президента.

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За її словами, серед регіонів України за кількістю оформлених договорів лідирують Харківська (12%), Київська (11%) та Сумська (8%) області.

Ковалів зазначила, що нині програма кредитування "5-7-9%" доступна у 18 банках, ще 10 фінансових установ виявили бажання долучитися до неї, що свідчить про успішність ініціативи.

Заступниця голови ОП вказала, що програма буде постійно розширюватися, до участі в ній будуть намагатися залучити якомога більшу кількість підприємств і приватних осіб.