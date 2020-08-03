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В Україні відкрився ринок газу для населення: формула "Амстердам+" припинила дію

В Україні відкрився ринок газу для населення: формула

З 1 серпня в Україні відкрився ринок природного газу для побутових споживачів, які отримали можливість самостійно обирати собі постачальника газу.

"Сьогодні (1 серпня – прим.) відкрився ринок газу для українців і ніби нічого не змінилось. Земля крутиться, газ тече по трубі, постачальник — той самий газзбут, що й вчора. Але одночасно змінилось все — українці нарешті отримали можливість відчути себе вільними клієнтами, які мають право вибору, замість статусу споживача.", — написав 1 серпня в Facebook голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Відповідно, з 1 серпня припинила дію формула ціноутворення на газ на базі газового хабу TTF в Нідерландах плюс вартість його доставки — так звана формула "Амстердам+". Однак вартість газу для населення й надалі продовжить формуватися за принципом імпортного паритету - тобто ціна газу на європейському хабі плюс вартість його доставки в Україну.

"Поки ми є нетто-імпортером газу, ціна в Україні буде "імпортний паритет плюс". По іншому працювати не може. Якщо видобуток перевищить споживання, то буде формула експортний паритет. Це аксіоми ринкових механізмів, інакше не працює", - пояснив в кінці липня генеральний директор "Оператор ГТС України Сергій Макогон.

Формула імпортного паритету при визначені ціни на газ закріплена в рішенні уряду про вибір постачальника "останньої надії", яким став державний НАК "Нафтогаз України". Згідно з постановою Кабінету Міністрів, постачальник "останньої надії" змушений гарантовано продавати газ населенню упродовж 60 днів за ціною на газовому на хабі в Німеччині NCG плюс вартість доставки в Україну.

Нагадаємо, принцип імпортного паритету при формуванні ціни на природний газ для населення діє з 2017 року. До 2020 року діяла так звана формула "Дюссельдорф+", тобто ціна на хабі NCG плюс доставка в Україну.  З лютого 2020 року почала діяти формула "Амстердам+", яка передбачала вартість газу на хабі TTF плюс його доставку. Такий підхід для визначення ціни газу для населення був запроваджений урядом Олексія Гончарука і затверджений урядом Дениса Шмигаля у меморандумі з МВФ.

Формула імпортного паритету – "Роттердам+" – також діяла в Україні в 2016-2019 роках для визначення вартості вугілля для встановлення прогнозу вартості електроенергії виключно для промислових споживачів. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам – Роттердам – Антверпен. Формулу було скасовано 1 липня 2019 року із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля й електроенергії для промисловців зросла.

10 липня за сприяння Офісу президента України і за посередництва Міністерства енергетики державна компанія "Центренерго" уклала контракт на купівлю українського вугілля за ціною імпортного паритету, розрахованою за формулою "Роттердам+".

Автор: 

газ (10496) Коболєв Андрій (823)


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Топ коментарі
+31
хто знає нових постачальників газу для населення ?
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03.08.2020 15:15 Відповісти
+26
Рынок вроде есть но на нем стоит одинокий продавец.))
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03.08.2020 15:21 Відповісти
+22
Вы говорят теперь свободны, хотите покупайте газ у единственного поставщика а хотите не покупайте, но за трубу все равно должны платить, свобода выбора мля.
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03.08.2020 15:24 Відповісти
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ну и что делать? если в течении двух месяцев не выберешь поставщика?
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03.08.2020 15:15 Відповісти
будет автоматом нафтогаз по своим ценам
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03.08.2020 15:21 Відповісти
валежник.на крайняк забор разобрать можна
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03.08.2020 15:37 Відповісти
Мебель тоже сгодится,еще всякий хлам,книжки, двери внутренние ....да ночью можно где кустик а где и дерево..главное чтоб мусора не заметили и балаклаву одеть а то вдруг веб-камера установлена....
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03.08.2020 17:15 Відповісти
Там вибір як при совку.....
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03.08.2020 20:08 Відповісти
хто знає нових постачальників газу для населення ?
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03.08.2020 15:15 Відповісти
никто
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03.08.2020 15:18 Відповісти
ага, оральный секс
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03.08.2020 15:19 Відповісти
Амстердам закрили, буде відкрито Роттердам+! )))
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03.08.2020 15:17 Відповісти
Не не не, будет не Роттердам +, а Вроттедам+++.
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03.08.2020 15:56 Відповісти
Через Попенгаген...
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03.08.2020 16:01 Відповісти
Это ближе к Рош Ашана.
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03.08.2020 16:06 Відповісти
если есть рынок - значит можно отказаться от "услуг" ... ? и от отопления -тоже? глобальное потепление же.
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03.08.2020 15:17 Відповісти
Рынок вроде есть но на нем стоит одинокий продавец.))
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03.08.2020 15:21 Відповісти
Вы говорят теперь свободны, хотите покупайте газ у единственного поставщика а хотите не покупайте, но за трубу все равно должны платить, свобода выбора мля.
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03.08.2020 15:24 Відповісти
а доставка абонплатой за 2019 или 2015 посчитают? огласите весь список, лохи ещё не созрели на новые квитанции.
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03.08.2020 16:29 Відповісти
Де список постачальників газу щоб населення могло обрати дешевий газ, бажано свій газ з українською ціною???
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03.08.2020 15:24 Відповісти
в мечтах зебилов только.
Газ дешевле не будет, наоборот будет только дорожать.
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03.08.2020 15:53 Відповісти
Записывай: Днепр,Минора,Беня КАЛОмойша.
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03.08.2020 21:04 Відповісти
ага, труба одна, поставщики разные, за идиотов держат народ
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03.08.2020 15:25 Відповісти
зато директоров наверное много... (а к ним нужно + бухгалтер, офис, обслуга, техника и т.п.)
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03.08.2020 15:27 Відповісти
Представь себе, так и в Европе то же самое... В Европе тоже идиоты?
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03.08.2020 15:53 Відповісти
Причому за трубу низького тиску нарід заплатив з власної кишень немалі гроші свого часу.
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03.08.2020 16:11 Відповісти
Наперсточники а не власть .
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03.08.2020 15:25 Відповісти
хочу... Хельсинкигазазбут...как оформить? )))
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03.08.2020 15:28 Відповісти
Продам газ.
Недорого.
В Україні відкрився ринок газу для населення: формула "Амстердам+" припинила дію - Цензор.НЕТ 7140
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03.08.2020 15:30 Відповісти
Дюссельдорф+ отменили и заменили на Амстердам+... Конечно! Реверс - виртуальный, Амстердам - дальше чем Дюссельдорф, потому и накрутки за "доставку" в Украину брать можно больше!
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03.08.2020 15:30 Відповісти
Обдираловка. Однозначно. Грося с Порохом замутили, ети продолжают... Где наш газ, котрий, апприори, не можете стоить для населения "как в Европах"? Хотят, чтоб мьі платили,как в Германии... А мне ЗП платить, как в Германии? 7.5 евро. В час, не за день? Ще и насмехаются, мол, "поставщика можете вибирать"... Из чего вибирать?
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03.08.2020 15:40 Відповісти
Та ясный перец - Порох снова виноват! БГГГГ....
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03.08.2020 15:43 Відповісти
может Зинка?, или проклятые евробляхеры?
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03.08.2020 15:52 Відповісти
Якщо Зінка з євробляхерами рулить Зєлєнскім і країною, то таки Зінка з ********* і винувата.
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03.08.2020 16:15 Відповісти
Бенька рулит.
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03.08.2020 21:05 Відповісти
Совок бесплатно все хочет, а как же! Может херово работаешь, поетому на газ тебе не хватает?
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03.08.2020 16:19 Відповісти
Я уверен - итог этого бардака будет один: повышение тарифов. Зебилы, вы за это голосовали!
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03.08.2020 15:42 Відповісти
В своё время и за пороха голосовали, только при нём газ был по 8, а сейчас по 3.
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03.08.2020 16:17 Відповісти
а в паРаше по чем газ?
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03.08.2020 16:20 Відповісти
Ловкость рук и никакого мошенничества!
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03.08.2020 15:46 Відповісти
ТАК ГДЕ СПИСОК НЕМОНОПОЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ !!!???
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03.08.2020 15:47 Відповісти
соя. что вы скажете по поводу искоренения вашего потужного и очень мыролюбного реформизма?
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03.08.2020 15:48 Відповісти
Вони пішли радитись до букмекерів.
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03.08.2020 16:06 Відповісти
а где наш газ украинский??????????

или он в Красную книгу уже занесен?
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03.08.2020 15:55 Відповісти
хаз украинской добычи с 14 года считается мыролюбно среформированым.
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03.08.2020 16:04 Відповісти
Тонет вечером в море пасажирский пароход. Спасается двое, еврей и украинец. Оба успели что то схватить до того, как выпрыгнул за борт. Еврей схватил свой кошелёк и свёрток с куском сала, украинец схватил свой гаманец. Выплыли на необитаемый остров. Упали на песок, заснули. Утром встали, осмотрелись, остров пустынен и безлюден.
Украинец спрашивает, - пожрать есть что?
Еврей - сало.
- Дай шматок.
- Не, что значит дай? Просто так? Не могу, давай в ярмарку сыграем.
- Ну давай.
Еврей соорудил из хвороста прилавок. Подходит украинец, - сало сколько стоит?
- 1000 гривен за 100 грамма.
- А чего так дорого?
- Ну не знаю, не знаю. Походите по ярмарке, может где и дешевле найдёте.
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03.08.2020 16:05 Відповісти
когда одна труба то и рынку труба, возле каждого дома были закопаны бочки для сжиженного газа их какой-то мудак выкопал и посадили на одну трубу. Вот если бы эти бочки были бы то от это было рынком так как эти бочки могли заправлять любой поставщик а так это одна болтовня о рынке((((
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03.08.2020 16:09 Відповісти
Это рынок орального секса.
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03.08.2020 16:18 Відповісти
Очень существенное замечание, что именно орального, а не просто.
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03.08.2020 16:37 Відповісти
Рынок обычного был в Амстердаме, новое поколение - свежие веяния.
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03.08.2020 16:48 Відповісти
Мне понятно, когда раки по 3, но маленькие, а по 5, но большие. Как может быть газ дороже или дешевле, если газ природный и его качество в разных месторождениях практически одинаковое. И вообще - это смесь. И труба одна и та же. И если один продавец газа выставит более высокую цену, так никто, по идее, брать такой газ не будет. И продавцы это понимают, и выставляют одинаковые цены, чтобы не пролететь. Зачем тогда мне выбор разных продавцов, если цены у них одинаковые? Загадка, однако.
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03.08.2020 16:22 Відповісти
Правильно! В Амстердаме дурь позабористее!!!
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03.08.2020 16:41 Відповісти
б..ь платив за трубу щоб до будинку провели ,а тепер ще й за ту, за яку хрін зрозумієш кому ?
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03.08.2020 16:44 Відповісти
Не матерись,еще рано. Ты за воздух должен платить и за то что живешь в этом мире. За все надо платить. Даже сперва чем умереть ты должен спрсить разрешения и заплатить. Кругом одни евреи...
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03.08.2020 17:25 Відповісти
це вже було.косата продавала газ, бабло виводила в офшори,а потім заявляла,що населення не платить.населення весь час було в боргах.
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03.08.2020 16:44 Відповісти
А тебе что с этого..Румыны что имеют к нашим бедам ?
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03.08.2020 17:22 Відповісти
Чёрт голову сломает. От накрутили мля, чтобы никто ничего не понял))) в итоге государство самоустранились от очередной своей функции- сдерживания монополистов в установлении цен и тарифов. Сволочи! Это государство? Развели анархию! Зачем налоги вам платить? Что вы делаете для людей? НИЧЕГО!!!!
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03.08.2020 16:51 Відповісти
Черт то голову не сломает. Он в кресле министра МВД прирос а ты меньше думай. Сказали платить то и плати. Кругом одни евреи....
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03.08.2020 17:27 Відповісти
страна не пуганных продавцов газа))))
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03.08.2020 16:54 Відповісти
Фасоль и горох надо иметь про запас...все же газ какой-никакой же...
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03.08.2020 17:18 Відповісти
Да не партесь народ...если зима будет холодная то платить придется много а если теплая то тоже много...это вам ни это....кругом одни евреи....
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03.08.2020 17:21 Відповісти
знает даже кроха
дрюссельдоф эта харашо
ротердам - плохо
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03.08.2020 17:27 Відповісти
https://***********.livejournal.com/146244.html Ринок газу
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03.08.2020 17:45 Відповісти
Зе-власть знала, что эта формула роттердам была создана для обогащения олигархов, обнищания народа и сдерживания развития экономики Украины за счёт высоких тарифов, так её и не перекрыла, а значит с неё имела тоже и увозила в оман.
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03.08.2020 19:21 Відповісти
получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа.Источник: https://censor.net/n3211623

Із кого?????Великий вибір??? ДЕ?????????????????????
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03.08.2020 20:07 Відповісти
Надо брать вилы.
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03.08.2020 21:24 Відповісти
Весь импортный газ идёт с территории рф. Но платим евро-прокладкам по цене еврохаб плюс. Мило.
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04.08.2020 02:14 Відповісти
 
 