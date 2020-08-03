В Україні відкрився ринок газу для населення: формула "Амстердам+" припинила дію

З 1 серпня в Україні відкрився ринок природного газу для побутових споживачів, які отримали можливість самостійно обирати собі постачальника газу.

"Сьогодні (1 серпня – прим.) відкрився ринок газу для українців і ніби нічого не змінилось. Земля крутиться, газ тече по трубі, постачальник — той самий газзбут, що й вчора. Але одночасно змінилось все — українці нарешті отримали можливість відчути себе вільними клієнтами, які мають право вибору, замість статусу споживача.", — написав 1 серпня в Facebook голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Відповідно, з 1 серпня припинила дію формула ціноутворення на газ на базі газового хабу TTF в Нідерландах плюс вартість його доставки — так звана формула "Амстердам+". Однак вартість газу для населення й надалі продовжить формуватися за принципом імпортного паритету - тобто ціна газу на європейському хабі плюс вартість його доставки в Україну.

"Поки ми є нетто-імпортером газу, ціна в Україні буде "імпортний паритет плюс". По іншому працювати не може. Якщо видобуток перевищить споживання, то буде формула експортний паритет. Це аксіоми ринкових механізмів, інакше не працює", - пояснив в кінці липня генеральний директор "Оператор ГТС України Сергій Макогон.

Формула імпортного паритету при визначені ціни на газ закріплена в рішенні уряду про вибір постачальника "останньої надії", яким став державний НАК "Нафтогаз України". Згідно з постановою Кабінету Міністрів, постачальник "останньої надії" змушений гарантовано продавати газ населенню упродовж 60 днів за ціною на газовому на хабі в Німеччині NCG плюс вартість доставки в Україну.

Нагадаємо, принцип імпортного паритету при формуванні ціни на природний газ для населення діє з 2017 року. До 2020 року діяла так звана формула "Дюссельдорф+", тобто ціна на хабі NCG плюс доставка в Україну. З лютого 2020 року почала діяти формула "Амстердам+", яка передбачала вартість газу на хабі TTF плюс його доставку. Такий підхід для визначення ціни газу для населення був запроваджений урядом Олексія Гончарука і затверджений урядом Дениса Шмигаля у меморандумі з МВФ.

Формула імпортного паритету – "Роттердам+" – також діяла в Україні в 2016-2019 роках для визначення вартості вугілля для встановлення прогнозу вартості електроенергії виключно для промислових споживачів. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам – Роттердам – Антверпен. Формулу було скасовано 1 липня 2019 року із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля й електроенергії для промисловців зросла.

10 липня за сприяння Офісу президента України і за посередництва Міністерства енергетики державна компанія "Центренерго" уклала контракт на купівлю українського вугілля за ціною імпортного паритету, розрахованою за формулою "Роттердам+".