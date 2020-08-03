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Новини
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У Запорізькому СІЗО один з ув'язнених викупив для себе всі місця в камері підвищеного комфорту

У Запорізькому СІЗО один з ув'язнених викупив для себе всі місця в камері підвищеного комфорту

Один з ув'язнених в Запорізькому СІЗО викупив всі місця в камері підвищеного комфорту, таким чином інші ув'язнені не можуть отримати доступ до цієї камері.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу омбудсмена.

У рамках реалізації національного превентивного механізму працівники Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини спільно із громадськими моніторами здійснили візит до державної установи "Запорізький слідчий ізолятор" та Запорізької міської медичної частини філії ДУ "Центр охорони здоров’я ДКВС України" в Запорізькій області.

Під час спілкування із засудженими та особами, узятими під варту, члени моніторингової групи не отримали скарг щодо катування, жорстокого або такого, що принижує гідність, поводження і покарання.

31 травня 2020 року в Запорізькому СІЗО запроваджено експериментальний проєкт з облаштування та функціонування камери з покращеними умовами, до якої в’язні можуть потрапити, сплативши 3410 гривень на місяць. Проте, скористатись цією послугою в’язні СІЗО не зможуть, бо усі три місця в цій камері оплатила одна особа.

Також дивіться: Платні камери з'явилися в СІЗО Одеси та Миколаєва, - Мін'юст. ФОТОрепортаж

Крім того члени моніторингової групи звернули увагу керівництва установи на недотримання більшістю працівників протиепідемічних вимог та нехтування засобами індивідуального захисту, що може спричинити потрапляння на територію установи гострої респіраторної хвороби СOVID-19.

Автор: 

Запоріжжя (2297) СІЗО (728)


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Топ коментарі
+28
хостел откроет ..пятизвездочный.
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03.08.2020 15:20 Відповісти
+23
Логично. Теперь может в аренду сдавать по любой цене. Монополия.
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03.08.2020 15:20 Відповісти
+22
а как вы думали? имеет возможность значит))) (такое не предполагалось, да малюська?))))
а захочет и админ корпус выкупит ))) и будете у него разрешения спрашивать в сортир сходить)))) или к розетке - мобилу зарядить )))
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03.08.2020 15:22 Відповісти
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хостел откроет ..пятизвездочный.
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03.08.2020 15:20 Відповісти
только бизнес, ничего лиШнего
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03.08.2020 15:24 Відповісти
Пахану "готелю" інтим не пропонувати, лише кеш.
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03.08.2020 15:41 Відповісти
а услуга то пользуется популярностью, пора делать одноместные люксы с видом на море/горы/Хрещатик
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03.08.2020 16:24 Відповісти
Что там камеру выкупил! Кое-кто из "не-наших" может тюрьму всю выкупить с прилегающими скверами и парками!!! Тут только начни...
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03.08.2020 16:40 Відповісти
Логично. Теперь может в аренду сдавать по любой цене. Монополия.
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03.08.2020 15:20 Відповісти
субаренда - по научному ))))
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03.08.2020 15:24 Відповісти
Хороший "харчок" у морду Малюсьці і всій "зеленій владі"... "Смачний" такий... Підозрюваний прямо пояснив, "хто в домі хазяїн", і закого він має "блазенят"...
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03.08.2020 15:58 Відповісти
Это если он в аренду нумера брал. А если ВИП-обслуживание в номерах покупал?
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03.08.2020 20:04 Відповісти
Вряд-ли он выкупил места для этого - скорее не хочет жить с соседями.
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03.08.2020 16:19 Відповісти
богатому успешному не охота иметь соседями простьіх уркаганов.
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03.08.2020 16:57 Відповісти
Примерно так.
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03.08.2020 17:27 Відповісти
вносите поправку, одна камера в одни руки
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03.08.2020 15:22 Відповісти
а как вы думали? имеет возможность значит))) (такое не предполагалось, да малюська?))))
а захочет и админ корпус выкупит ))) и будете у него разрешения спрашивать в сортир сходить)))) или к розетке - мобилу зарядить )))
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03.08.2020 15:22 Відповісти
шоб не перділи
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03.08.2020 15:22 Відповісти
А тюрьму можно выкупить ?
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03.08.2020 15:23 Відповісти
канешна...любой каприз за большие деньги )))) и конвой в бикини ходить будет))))
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03.08.2020 15:25 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C И даже построить...
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03.08.2020 22:35 Відповісти
тролят манюську)
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03.08.2020 15:23 Відповісти
Де там те нещастя хворе в одіяльці, яке вже п"ять років посадити не можуть за вкрадені 2 лярда? Є куди вкладатись. Можна побудувати персональну тюрьму в Кончі чи Козині. Шапкокрад теж в Межигіррі можже відсидіти.
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03.08.2020 15:25 Відповісти
что то малюська на голове перестоял....
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03.08.2020 15:25 Відповісти
Малюська подлый злобный поц. Стоять на голове для него просто имидж. Все думают, что он дурак, а он подлец.
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03.08.2020 15:53 Відповісти
Воно просто зелена гнида як вся команда ЗЕ.
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03.08.2020 21:50 Відповісти
Прикольно, кто побогаче будет шиковать один в роскоши а остальное быдло еще плотнее набьют в камеры чтоб спали по очереди.
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03.08.2020 15:26 Відповісти
...и сдает почасово)))
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03.08.2020 15:27 Відповісти
Больше двух в одни руки не давать!)
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03.08.2020 15:28 Відповісти
А по брони еще не сдаются номера?
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03.08.2020 15:29 Відповісти
Ріелтори вже й там
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03.08.2020 15:29 Відповісти
Дебільне нововведення Зекоманди...Тіки Тупому не ясно, що всі ці камери будуть окуповані злодіями з авторитетом, або хабарниками та корупціонерами...Інші камери, як були роками так і залишаться розсадниками туберкульоза та чорної плесені...Наступний крок, мабуть, вьязниці підвищеного комфорту з все включено у додатках....Невже цей дебілізм ніхто не бачить з оточення цього блазня??
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03.08.2020 15:33 Відповісти
чом це не бачать? це ж вони самі запровадили
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03.08.2020 15:38 Відповісти
Вони їм ще пишаються.
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03.08.2020 17:56 Відповісти
Уплотнить
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03.08.2020 15:33 Відповісти
Сталевар?
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03.08.2020 15:34 Відповісти
кормилец
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03.08.2020 16:11 Відповісти
абсурд. поверить не могу, как, впрочем, и в происходящее вокруг с апреля 2019
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03.08.2020 15:36 Відповісти
...чувак вирішив бізнес зробити, скупив оптом по 100, а тепер буде віддавати по 200, головне бізнес на дому, непотрібно паритись в корках і охорона оплачена. Думаю, що скоро він викупить місця в інших тюрмах. Тюремний алігарх в майбутньому, - на свабоду з чємоданом грошей.
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03.08.2020 15:37 Відповісти
Цену срочно поднять в два раза. Скорее всего что бы самому сидеть в камере---логично в целом. Надо было сразу допереть и делать на одного платные.
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03.08.2020 16:07 Відповісти
А в конституционный суд не пробовали обратиться?
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03.08.2020 15:39 Відповісти
Повишати ціни, і робити нові. А ну і ПДВ потрібно обкладати. І зявиться нова бюджетоутворююча галузь.
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03.08.2020 15:48 Відповісти
Есть место где деньги ничего не решают,это тот свет где блат и деньги не помогут,в остальных местах деньги решают,даже в таком месте как тюрьма.
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03.08.2020 15:52 Відповісти
тю, а казали - ФОПи притісняють!
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03.08.2020 15:53 Відповісти
напомнило, когда пассажирка выкупил места в маршрутке для себя одной

или когда акционный товар в Маркетопте скупило одно лицо

такие моменты надо в законах прописывать
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03.08.2020 15:54 Відповісти
Если хоть один арестант подаст в европейский суд по правам человека на дискриминацию и на нарушение прав человека , то сколько украинцы заплатят ему компенсации ? Все в Украине через ЖО
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03.08.2020 15:54 Відповісти
Ну, що, чекаємо "другу частину Марлезонського балету" - обід з ресторану, шампанського і баб у камеру... Третьою частиною, мабуть, буде "корпоратив", з "зіркою естради" з Банкової... Єдине боюся - може замовить слона (як у Чехова)... Тоді прийдеться ламать двері і зносить перегородки - у теперішні слон не пройде...
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03.08.2020 15:55 Відповісти
Платные камеры , это нарушения прав человека, все задержанные должны имеет равные условия .
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03.08.2020 15:57 Відповісти
Ошибаетесь. Например за мошеничество или что по фин-части сравнивать с уголовкой с нанесением тяжких телесных повреждений---разные вещи. На это и было расчитано такое нововедение.
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03.08.2020 16:03 Відповісти
Что за бред Вы несёте ? Что-то курите ?
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03.08.2020 16:08 Відповісти
Откуда Вам знать , что мошенничество или финансы могут ещё больше наказываться как телесные повреждения , если мошенничество затрагивает большое количество людей ?
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03.08.2020 16:11 Відповісти
Курить я бросил в ровно в 30 лет, в 1983г. И то что за драку дают меньше---знают все. Всегда были люди и не только на Сизо но и после приговора которые бы хотели иные условия. И такое предоставлялось, но у нас шло на карман начальнику зоны к примеру. Ведь многим по суду предлагают погасить ущерб, и делают так они. И сидят иначе такие. Вы на форуме ведь---бросьте манеру курева и бреда.
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03.08.2020 16:24 Відповісти
***-*** и только *** -*** и ничего нет написано к тому , на основание какого закона , в сизо должны быть одни ровные , а другие равные . Нет элементарного понятые того , что государство обязано обеспечивать людей содержащий под стражей в сизо равными человеческими условиями , потому что эти люди ещё не признаны виновными судом в совершение преступления.
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03.08.2020 17:08 Відповісти
Будет сдавать в аренду . Многие в Европе платят деньги за то , чтобы их "посадили в тюрьму" на пару недель .
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03.08.2020 16:13 Відповісти
ну и как все это сочетается с наказанием за преступление?
почему то в США нету вип камер в тюрьмах
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03.08.2020 16:15 Відповісти
А Малюська в курсе?
Обычный день в ужгородском СИЗО...

Ирландское виски, чешское пиво и интернет: в сети показали, как живут задержанные в ужгородском СИЗО
У Запорізькому СІЗО один з ув'язнених викупив для себе всі місця в камері підвищеного комфорту - Цензор.НЕТ 8461
У Запорізькому СІЗО один з ув'язнених викупив для себе всі місця в камері підвищеного комфорту - Цензор.НЕТ 8731
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03.08.2020 16:18 Відповісти
Малюська заявил, что к 24г бесплатных камер в Украине не будет.
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03.08.2020 16:18 Відповісти
Чел отсидел в тюрьме, но денег не бьіло и сидел в долг, освободился, а тут судисполнитель с исполнительньім листом а еще процентьі, пеня, так ?
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03.08.2020 17:17 Відповісти
Гулять так гулять...
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03.08.2020 16:18 Відповісти
И ведь верно ! Вы думали что тюрьма -наказание !?? Наивные ,это место где правильные пацаны пережидают пандемию. Не хилые условия проживания,ресторанное меню ,девушки без социальной ответственности,что еще надо? А ВЕРТУХАИ ХОДЯТ НА ЦИРЛАХ,- чего изволите-с?
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03.08.2020 16:23 Відповісти
Братаны не простят.
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03.08.2020 16:29 Відповісти
Вторичный рынок камер в СИЗО.
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03.08.2020 16:30 Відповісти
Короче надо больше грабить и воровать, отсидка будет комфортнее.
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03.08.2020 16:51 Відповісти
Бизнес есть бизнес!
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03.08.2020 17:12 Відповісти
Наступним кроком цього "заключонного" буде замовити Малюську в ролі офіціянта,а Зєлєнського в ролі піаніста...
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03.08.2020 17:13 Відповісти
Вот же куркуль!
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03.08.2020 18:17 Відповісти
У Запорізькому СІЗО один з ув'язнених викупив для себе всі місця в камері підвищеного комфорту - Цензор.НЕТ 2022
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03.08.2020 18:42 Відповісти
Маразьмус Голобородька во всей красе.
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03.08.2020 19:44 Відповісти
отмывание наворованного
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03.08.2020 19:53 Відповісти
Вот так надо с экономическими преступниками, только дороже счет выставлять. Как граф Монте-Кристо пленил барона Данглара и продавал ему за очень дорого винцо, жареную курочку и прочие яства. Пока все денежки не отобрал.
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03.08.2020 22:05 Відповісти
камери підвищеного комфорту.... який пздц
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03.08.2020 22:31 Відповісти
 
 