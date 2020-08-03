У Запорізькому СІЗО один з ув'язнених викупив для себе всі місця в камері підвищеного комфорту

Один з ув'язнених в Запорізькому СІЗО викупив всі місця в камері підвищеного комфорту, таким чином інші ув'язнені не можуть отримати доступ до цієї камері.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу омбудсмена.

У рамках реалізації національного превентивного механізму працівники Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини спільно із громадськими моніторами здійснили візит до державної установи "Запорізький слідчий ізолятор" та Запорізької міської медичної частини філії ДУ "Центр охорони здоров’я ДКВС України" в Запорізькій області.

Під час спілкування із засудженими та особами, узятими під варту, члени моніторингової групи не отримали скарг щодо катування, жорстокого або такого, що принижує гідність, поводження і покарання.

31 травня 2020 року в Запорізькому СІЗО запроваджено експериментальний проєкт з облаштування та функціонування камери з покращеними умовами, до якої в’язні можуть потрапити, сплативши 3410 гривень на місяць. Проте, скористатись цією послугою в’язні СІЗО не зможуть, бо усі три місця в цій камері оплатила одна особа.

Також дивіться: Платні камери з'явилися в СІЗО Одеси та Миколаєва, - Мін'юст. ФОТОрепортаж

Крім того члени моніторингової групи звернули увагу керівництва установи на недотримання більшістю працівників протиепідемічних вимог та нехтування засобами індивідуального захисту, що може спричинити потрапляння на територію установи гострої респіраторної хвороби СOVID-19.