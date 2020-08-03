УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10196 відвідувачів онлайн
Новини
16 243 37

Експертиза підтвердила, що на плівках НАБУ говорить глава ОАСК Вовк, - Маселко

Експертиза підтвердила, що на плівках НАБУ говорить глава ОАСК Вовк, - Маселко

Вищий антикорупційний суд отримав висновки експертизи записів, зроблених у приміщенні Окружного адмінсуду Києва.

Про це повідомляє адвокат Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ.

"Прокурор надав Вищому антикорсуду висновок експерта, який підтвердив, що на плівках НАБУ звучить голос саме Павла Вовка", - написав Маселко.

Також читайте: НАБУ викликає Вовка і ще 6 суддів на допити у справі ОАСК

Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Також дивіться: Вовк обговорює з головою ДСА його головування: Кононенко домовився з президентом. Вас ніхто не чіпає. АУДIО

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Восьми суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

Вища рада правосуддя закликала НАБУ не брати участь в "інформаційній кампанії", яка "підриває авторитет правосуддя". Через те, що трьох членів ВСП викликали на допит у справі ОАСК, Вища рада правосуддя звернулася до Офісу генпрокурора.

Автор: 

НАБУ (5097) прослуховування (208) експертиза (218) Вовк Павло (300) Маселко Роман (98)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
"Прокурор предоставил Высшем антикорсуду заключение эксперта, который подтвердил, что на пленках НАБУ звучит голос именно Павла Вовка".

Экспертиза подтвердила, что на пленках НАБУ говорит глава ОАСК Вовк, - Маселко - Цензор.НЕТ 3768
показати весь коментар
03.08.2020 15:46 Відповісти
+17
Бубочка стал горой на защиту- дали команду судейской комиссии- разрешения на преследование судей не давать. Такие Волки Бубочке ооочень нужны!
показати весь коментар
03.08.2020 15:58 Відповісти
+11
Вангую,не внесут в базу запрета пркидать страну,а через два дня скажут что "зник в невідомому напрямі"
показати весь коментар
03.08.2020 16:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Прокурор предоставил Высшем антикорсуду заключение эксперта, который подтвердил, что на пленках НАБУ звучит голос именно Павла Вовка".

Экспертиза подтвердила, что на пленках НАБУ говорит глава ОАСК Вовк, - Маселко - Цензор.НЕТ 3768
показати весь коментар
03.08.2020 15:46 Відповісти
Все же, ну при чем здесь симпатичный волк Джигарханяна, к уроду Окружного суда, который помогает Путлеру уничтожать системные институты (судебную систему) Украины.
показати весь коментар
03.08.2020 16:42 Відповісти
И ТОЛКУ?!
показати весь коментар
03.08.2020 15:47 Відповісти
https://censor.net/user/163398 - "И ТОЛКУ?!"
Это ж какие надо иметь железные нервы, чтобы быть таким толерантным!
показати весь коментар
03.08.2020 15:52 Відповісти
волк уже у зайцев в Австрии - передает всем привет)
показати весь коментар
03.08.2020 15:52 Відповісти
Підвісити цього Вовка за яйця на Хрещатику, щоб кожен міг підійти і плюнути йому в пику. Під...ас заднєприводний.
показати весь коментар
03.08.2020 15:56 Відповісти
Обов*язково!!!! Але нехай спочатку він мльдівській простітутці,що його поставила,конкретний строк впаяє!
показати весь коментар
04.08.2020 07:15 Відповісти
В нашей стране его и с такими уликами и фактами оправдают.
показати весь коментар
03.08.2020 15:58 Відповісти
Берите выше - повысят в должности, наградят и премируют.
показати весь коментар
03.08.2020 16:12 Відповісти
Бубочка стал горой на защиту- дали команду судейской комиссии- разрешения на преследование судей не давать. Такие Волки Бубочке ооочень нужны!
показати весь коментар
03.08.2020 15:58 Відповісти
а петя обнимает оккупанта
показати весь коментар
03.08.2020 16:07 Відповісти
Читай классиков, тролль зеленый! Давеча была большая статья Бутусова на эту тему!
показати весь коментар
03.08.2020 20:08 Відповісти
Вангую,не внесут в базу запрета пркидать страну,а через два дня скажут что "зник в невідомому напрямі"
показати весь коментар
03.08.2020 16:00 Відповісти
Завтра эксперт исчезнет в неизвестном направлении,а экспертиза будет признана неправомочной. Кроме того,вовк получит от клована орден "за заслуги".
показати весь коментар
03.08.2020 16:06 Відповісти
ну чему удивляться? ну сказал, ну подтвердили.... и шо? кого повесили, расстреляли, дали пж + конфискация??? Ау!
Тут за расстрел на Майдане не могут "правды" выяснить, а общество ожидает правосудия от этих "честных судей"?
на горизонте суд Линча, если так продолжат срать на головы или страны не будет. прискорбно.
показати весь коментар
03.08.2020 16:16 Відповісти
Не трогайте Волчару ! Такие судии крайне необходимы всякой власти ,а зеленой особенно!
показати весь коментар
03.08.2020 16:16 Відповісти
Напомните ,пожалуйста,кого Вовк осудил при предыдущей власти и кого оправдал..Про патриотов не надо
показати весь коментар
04.08.2020 10:26 Відповісти
"подрывает авторитет правосудия" - как так? Правосудия нет, а авторитет есть?
показати весь коментар
03.08.2020 16:16 Відповісти
Ну, прям как в песне: - "жопа есть, а слова нет".
показати весь коментар
03.08.2020 19:23 Відповісти
да ничего уже нету
показати весь коментар
03.08.2020 20:21 Відповісти
как бы НАБУ совершенно независимый орган ...
посмотрим, что получится в реальности
показати весь коментар
03.08.2020 16:18 Відповісти
Еще по пленкам Мельниченко суд сказал, что без предоставления записывающего устройства пленки не доказательство
показати весь коментар
03.08.2020 16:26 Відповісти
Я что-то пропустил, и суд над Вовком уже состоялся?
Пока это только заключение эксперта, представленное прокурором суду.
показати весь коментар
03.08.2020 16:54 Відповісти
Если писало НАБУ значит есть и устройство
показати весь коментар
03.08.2020 19:38 Відповісти
Цэ ево Сораз зоставил. Печеньками пытал.
показати весь коментар
03.08.2020 16:45 Відповісти
Ну быстренько они экспертизу провели. Вот бы и по некоторым другим всплывшим записям такая оперативность. Хотя... вспоминаем кто у власти и не воспрашаем, там уже давно "танго втроём" разве это возможно?)).
показати весь коментар
03.08.2020 17:20 Відповісти
осталось зелёнке наградить серого героем Украины и выдать бесплатную путёвку в санаторий с видом на море...А вокруг тишина...
показати весь коментар
03.08.2020 17:46 Відповісти
а где пленки с родственником ватноголовой Крысы ермаком??? ваЗЕлин опять взял под свой "контроль")))))
показати весь коментар
03.08.2020 18:55 Відповісти
Это можно было и не по голосу определить, а по вопиющей наглости, возмутительному цинизму, дичайшему жлобству и кричайшей продажностью этой истоты. И не судья он, а грязный оборотень в мантии.
показати весь коментар
03.08.2020 19:16 Відповісти
Хаха... Подорвать авторитет правосудия???!!! Какой авторитет и кто считает это правосудием?
показати весь коментар
03.08.2020 20:19 Відповісти
А чому не арештований Вовк? Неможуть вручити повiстки суддям ,тому що тi в вiдпустцi? Але якщо вони нена Мальдивах,а в краiнi,то невже неможливо iх знайти i заарештувати? Вони ж звинувачуються в спробах захопити владу ,а це тяжкий злочин.Це якийсь не то фарс ,не то комедiя,тобто знущання над правосуддям та громадянами Украiни!
показати весь коментар
03.08.2020 20:37 Відповісти
лучший бизнес в УКРАИНЕ, -
стать президентом, прокурором, судьей, министром, спикером, начальником администрации президента, СБУ, таможни, налоговой, ментовки (с полицией не сложилось, таки осталась ментовкой), земельного управления, головою ОГА, РДА, главою (членом) общественной организации на иностранные деньги, и так по "горизонтали" вниз, до гаишника на моей улице
Ни один из выше перечисленных, за все 30 лет Украины не обеднел, а только "заработал" на госслужбе. Кто в 2 раза, а все остальное в разы, превышающую их зарплату не в раз и два, а в сотни-тысячи раз.
И пока мы это допускаем, то так и будет до бесконечности, нашей жизни точно не хватит.
Пока не найдется тот, кто сможет ...
А что сможет, каждый для себя сам выберет, что ему приятней
показати весь коментар
03.08.2020 20:51 Відповісти
Вовк называет эти обвиненияhttps://censor.net/news/3209269/geroyi_skandalnyh_plenok_vovk_obvinil_vo_vsem_inostrannyh_agentov_po_zakazu_inostrannyh_gosudarstv_pytayutsya.Источник: https://censor.net/n3211628

ВраХи зпалили рідну хату,і наступили на мій хвіст....
показати весь коментар
04.08.2020 07:14 Відповісти
 
 