Експертиза підтвердила, що на плівках НАБУ говорить глава ОАСК Вовк, - Маселко
Вищий антикорупційний суд отримав висновки експертизи записів, зроблених у приміщенні Окружного адмінсуду Києва.
Про це повідомляє адвокат Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ.
"Прокурор надав Вищому антикорсуду висновок експерта, який підтвердив, що на плівках НАБУ звучить голос саме Павла Вовка", - написав Маселко.
Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.
21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.
Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.
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Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.
Восьми суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.
Вища рада правосуддя закликала НАБУ не брати участь в "інформаційній кампанії", яка "підриває авторитет правосуддя". Через те, що трьох членів ВСП викликали на допит у справі ОАСК, Вища рада правосуддя звернулася до Офісу генпрокурора.
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Это ж какие надо иметь железные нервы, чтобы быть таким толерантным!
Тут за расстрел на Майдане не могут "правды" выяснить, а общество ожидает правосудия от этих "честных судей"?
на горизонте суд Линча, если так продолжат срать на головы или страны не будет. прискорбно.
посмотрим, что получится в реальности
Пока это только заключение эксперта, представленное прокурором суду.
стать президентом, прокурором, судьей, министром, спикером, начальником администрации президента, СБУ, таможни, налоговой, ментовки (с полицией не сложилось, таки осталась ментовкой), земельного управления, головою ОГА, РДА, главою (членом) общественной организации на иностранные деньги, и так по "горизонтали" вниз, до гаишника на моей улице
Ни один из выше перечисленных, за все 30 лет Украины не обеднел, а только "заработал" на госслужбе. Кто в 2 раза, а все остальное в разы, превышающую их зарплату не в раз и два, а в сотни-тысячи раз.
И пока мы это допускаем, то так и будет до бесконечности, нашей жизни точно не хватит.
Пока не найдется тот, кто сможет ...
А что сможет, каждый для себя сам выберет, что ему приятней
ВраХи зпалили рідну хату,і наступили на мій хвіст....