27 дозволів на користування надрами продано, 150 - на черзі, - комітет Ради підтримав Держгеонадра

Депутати екологічного комітету парламенту схвалили діяльність Державної служби геології і надр. Про це повідомляється на сайті Держгеонадр за підсумками засідання підкомітету з питань охорони та раціонального використання надр, водних ресурсів профільного комітету ВР.

В ході засідання голова Держгеонадр Роман Опімах повідомив депутатам, що з початку року служба запустила Єдине вікно надрокористувача, що дозволило вдвічі скоротити кількість повернень документів заявникам та налагодити ефективний діалог з суб'єктами ринку. Також був запущений єдиний центр обчислень початкової вартості геоінформації та спецдозволів і розроблена нова методика їх розрахунку, яка повинна запрацювати за принципом онлайн-калькулятора.

Крім того, для підвищення рівня залучення інвестицій відомством був створений Інвестиційний атлас надрокористувача, який налічує понад 150 перспективних ділянок.

"Цього року всього виставлено 47 лотів на е-аукціони. За результатами проведених торгів продано 27 спеціальних дозволів на користування надрами на більш ніж 135 млн грн. Ці кошти надходять безпосередньо до Державного бюджету України. Зараз на узгодженні в Мінприроди перебуває 150 ділянок надр, які планується надати і виставити на аукціони, що дозволить до кінця року залучити близько 1 млрд грн в казну", - наголошується в повідомленні.

Роман Опімах також повідомив, що зараз розробляється великий пакет реформ, включаючи проєкт підтримки розвитку вітчизняних галузей надрокористування та актуалізовану Загальнодержавну програму розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, де запропонували 1% ренти спрямовувати на розвиток геологічної галузі.

"У "Надр України" є шанс стати драйвером зростання національної економіки. Саме тому Держгеонадра постійно працюють над модернізацією профільного законодавства", - сказав Опімах.

Раніше Міхеіл Саакашвілі заявив, що Рада реформ готує проєкт нового закону України про користування надрами разом з новою командою Державної служби геології і надр, який допоможе встановити прозорі правила гри і залучити інвесторів.