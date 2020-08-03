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Новини
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27 дозволів на користування надрами продано, 150 - на черзі, - комітет Ради підтримав Держгеонадра

27 дозволів на користування надрами продано, 150 - на черзі, - комітет Ради підтримав Держгеонадра

Депутати екологічного комітету парламенту схвалили діяльність Державної служби геології і надр. Про це повідомляється на сайті Держгеонадр за підсумками засідання підкомітету з питань охорони та раціонального використання надр, водних ресурсів профільного комітету ВР.

В ході засідання голова Держгеонадр Роман Опімах повідомив депутатам, що з початку року служба запустила Єдине вікно надрокористувача, що дозволило вдвічі скоротити кількість повернень документів заявникам та налагодити ефективний діалог з суб'єктами ринку. Також був запущений єдиний центр обчислень початкової вартості геоінформації та спецдозволів і розроблена нова методика їх розрахунку, яка повинна запрацювати за принципом онлайн-калькулятора.

Крім того, для підвищення рівня залучення інвестицій відомством був створений Інвестиційний атлас надрокористувача, який налічує понад 150 перспективних ділянок.

"Цього року всього виставлено 47 лотів на е-аукціони. За результатами проведених торгів продано 27 спеціальних дозволів на користування надрами на більш ніж 135 млн грн. Ці кошти надходять безпосередньо до Державного бюджету України. Зараз на узгодженні в Мінприроди перебуває 150 ділянок надр, які планується надати і виставити на аукціони, що дозволить до кінця року залучити близько 1 млрд грн в казну", - наголошується в повідомленні.

Роман Опімах також повідомив, що зараз розробляється великий пакет реформ, включаючи проєкт підтримки розвитку вітчизняних галузей надрокористування та актуалізовану Загальнодержавну програму розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, де запропонували 1% ренти спрямовувати на розвиток геологічної галузі.

"У "Надр України" є шанс стати драйвером зростання національної економіки. Саме тому Держгеонадра постійно працюють над модернізацією профільного законодавства", - сказав Опімах.

Раніше Міхеіл Саакашвілі заявив, що Рада реформ готує проєкт нового закону України про користування надрами разом з новою командою Державної служби геології і надр, який допоможе встановити прозорі правила гри і залучити інвесторів.

Автор: 

ВР (15047) Держгеонадр (420)


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Недра должны принадлежать народу.
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03.08.2020 15:59 Відповісти
Пустили Украину с молотка. Торопятся. Значит конец "комедии" уже близко
27 разрешений на недропользование продано, 150 - на очереди, - комитет Рады поддержал Госгеонедра - Цензор.НЕТ 3088
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03.08.2020 16:01 Відповісти
Управляющий продает власнисть народа и это скупка краденого. Как купят так ивернут.
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03.08.2020 16:02 Відповісти
Распродажа недр это драйвер роста экономики. О как!
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03.08.2020 16:06 Відповісти
Родиной торгуют цуки...
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03.08.2020 16:08 Відповісти
Ну вот и пошла вода в хату! Одно убивает сколько же недополучила казна за 20 лет минимум? В смысле упёрли сколько?
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03.08.2020 16:11 Відповісти
***, мені 5 гривень не хватило
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03.08.2020 16:14 Відповісти
украинцы стали ускоренно становиться лишними в Украине после того как "Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех украинцев и для меня лично".
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03.08.2020 16:15 Відповісти
Теперь зеленский и его слуги смогут поживиться на законных основаниях, курнуть айкосов и нагнуть бабу-ду
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03.08.2020 17:13 Відповісти
Привет лохам головсовавшим за зелёных вшей
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03.08.2020 17:14 Відповісти
 
 