У Львові анонім "замінував" приміщення трьох судів, евакуйовано майже 200 осіб, - Нацполіція

Співробітники Національної поліції у Львові перевіряють повідомлення від невідомого про замінування приміщення, де розташовується три суди міста. Евакуйовано майже 200 осіб

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 3 серпня, о 14:20 в поліцію надійшло повідомлення від аноніма про те, що заміновано Галицький районний суд, який розташований на вулиці Чоловського у Львові", - йдеться в повідомленні.

Наразі на місці події працюють фахівці-вибухотехніки, кінологи і поліцейські.

Так, загалом із приміщення, де розташований Галицький, Сихівський районний суд, а також Львівський окружний адміністративний суд, евакуйовано майже 200 співробітників і відвідувачів.

Правоохоронці обстежують будівлю і прилеглу територію.

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