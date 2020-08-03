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Новини
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У Львові анонім "замінував" приміщення трьох судів, евакуйовано майже 200 осіб, - Нацполіція

У Львові анонім

Співробітники Національної поліції у Львові перевіряють повідомлення від невідомого про замінування приміщення, де розташовується три суди міста. Евакуйовано майже 200 осіб

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 3 серпня, о 14:20 в поліцію надійшло повідомлення від аноніма про те, що заміновано Галицький районний суд, який розташований на вулиці Чоловського у Львові", - йдеться в повідомленні.

Наразі на місці події працюють фахівці-вибухотехніки, кінологи і поліцейські.

Так, загалом із приміщення, де розташований Галицький, Сихівський районний суд, а також Львівський окружний адміністративний суд, евакуйовано майже 200 співробітників і відвідувачів.

Правоохоронці обстежують будівлю і прилеглу територію.

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Автор: 

Львів (3091) мінування (1218)


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Топ коментарі
+3
там случаем никаких судов по Бене нету?

обычно вся движуха с минированиями приурочена к заседаниям по вышвыриванию его людей из незаконно удерживаемых ими руководства и набсоветов интересным Бене госструктур
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03.08.2020 16:19 Відповісти
+2
І вимагає 40 000 грн?!
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03.08.2020 16:16 Відповісти
+1
Бггггг....
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03.08.2020 16:16 Відповісти
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І вимагає 40 000 грн?!
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03.08.2020 16:16 Відповісти
Этих уродов и догхантеров надо сажать пожизненно .
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03.08.2020 16:20 Відповісти
...з кожного судді, а з голови суду 100 тис.
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03.08.2020 16:21 Відповісти
Бггггг....
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03.08.2020 16:16 Відповісти
там случаем никаких судов по Бене нету?

обычно вся движуха с минированиями приурочена к заседаниям по вышвыриванию его людей из незаконно удерживаемых ими руководства и набсоветов интересным Бене госструктур
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03.08.2020 16:19 Відповісти
Цирковая труппа призеденыша видимо поняла, что их гундосики с Ишаком вызывают только смех и прозрение у ЗЕбилов73. Взялись за любимое, сценки в стиле экшен. Тоже смешно, но не сразу.
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03.08.2020 16:28 Відповісти
ты быдло уверено, что в Виннице есть такой театр? ты само, насекомое, хоть раз театр посещало?
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03.08.2020 22:36 Відповісти
Если бы этих минеров как следует наказывали, лет от 8ми скажем, подобные заминирования бы прекратились.
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03.08.2020 16:56 Відповісти
Хіба важко щоб кожен телефон-автомат проглядувався камерою?..З мобілами так ще простіше...Стільки коштів тратиться на оті "евакуаціі-перевірки"...Значить,поліціі це вигідно отаким чином демонструвати свою потрібність і зайнятість...Здається,в "Швейка" є такий персонаж - двірник,що звечора смітив,а вранці підмітав...за що мав файну зарплату...
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03.08.2020 17:10 Відповісти
 
 