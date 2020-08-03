В Україні за тиждень скоротилася кількість зареєстрованих безробітних на 5,7 тис. осіб, - Держслужба зайнятості

Державна служба зайнятості за минулий тиждень зареєструвала 12,8 тис. нових безробітних. Однак загальна кількість їх скоротилася за тиждень на 5,7 тис. осіб - до 506,4 тис. безробітних.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", Держслужба зайнятості повідомила, що кількість одержувачів допомоги з безробіття за тиждень також скоротилася на 4,5 тис. осіб - до 426,4 тис. безробітних.

Водночас нині показник кількості одержувачів допомоги з безробіття все одно на 84,5% вищий порівняно з показником на цю дату минулого року, а загальна кількість безробітних - майже на 80%, свідчать дані відомства.

Загалом за час карантину служба зареєструвала 395,3 тис. нових безробітних і почала виплату допомоги 325,5 тис. безробітних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні офіційно зареєстровано 518 тис. безробітних: 58% із них - жінки, 42% - чоловіки, - Держслужба зайнятості