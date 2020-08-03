В Україні за тиждень скоротилася кількість зареєстрованих безробітних на 5,7 тис. осіб, - Держслужба зайнятості
Державна служба зайнятості за минулий тиждень зареєструвала 12,8 тис. нових безробітних. Однак загальна кількість їх скоротилася за тиждень на 5,7 тис. осіб - до 506,4 тис. безробітних.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", Держслужба зайнятості повідомила, що кількість одержувачів допомоги з безробіття за тиждень також скоротилася на 4,5 тис. осіб - до 426,4 тис. безробітних.
Водночас нині показник кількості одержувачів допомоги з безробіття все одно на 84,5% вищий порівняно з показником на цю дату минулого року, а загальна кількість безробітних - майже на 80%, свідчать дані відомства.
Загалом за час карантину служба зареєструвала 395,3 тис. нових безробітних і почала виплату допомоги 325,5 тис. безробітних.
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ето из серии какашка зеленского ?
Количество безработных в Украине перестало расти три недели назад, однако падает показатель уплаты единого социального взноса (ЕСВ), что свидетельствует о перемещении части рабочих мест в теневой сектор, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.