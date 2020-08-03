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Новини
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В Україні за тиждень скоротилася кількість зареєстрованих безробітних на 5,7 тис. осіб, - Держслужба зайнятості

В Україні за тиждень скоротилася кількість зареєстрованих безробітних на 5,7 тис. осіб, - Держслужба зайнятості

Державна служба зайнятості за минулий тиждень зареєструвала 12,8 тис. нових безробітних. Однак загальна кількість їх скоротилася за тиждень на 5,7 тис. осіб - до 506,4 тис. безробітних.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", Держслужба зайнятості повідомила, що кількість одержувачів допомоги з безробіття за тиждень також скоротилася на 4,5 тис. осіб - до 426,4 тис. безробітних.

Водночас нині показник кількості одержувачів допомоги з безробіття все одно на 84,5% вищий порівняно з показником на цю дату минулого року, а загальна кількість безробітних - майже на 80%, свідчать дані відомства.

Загалом за час карантину служба зареєструвала 395,3 тис. нових безробітних і почала виплату допомоги 325,5 тис. безробітних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні офіційно зареєстровано 518 тис. безробітних: 58% із них - жінки, 42% - чоловіки, - Держслужба зайнятості

Автор: 

безробіття (560) Держслужба зайнятості (179)


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Топ коментарі
+3
Статус безробітного втрачають люди які не ходять відмічатись і які відмовляють від двох запропонованих варіантів працевлаштування. Це люди втратили статус безробітного а не працевлаштувались!
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03.08.2020 16:25 Відповісти
+1
еще 7,5 тысяч не согласились укладывать асфальт в подворотнях?) больше вакансий шмыгали не придумали же....
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03.08.2020 16:27 Відповісти
+1
Померли?
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03.08.2020 18:26 Відповісти
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Статус безробітного втрачають люди які не ходять відмічатись і які відмовляють від двох запропонованих варіантів працевлаштування. Це люди втратили статус безробітного а не працевлаштувались!
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03.08.2020 16:25 Відповісти
еще 7,5 тысяч не согласились укладывать асфальт в подворотнях?) больше вакансий шмыгали не придумали же....
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03.08.2020 16:27 Відповісти
Не дадут тебе сегодня путинский пирожок .
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03.08.2020 16:29 Відповісти
а тебе колину велюровую котлетку
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03.08.2020 16:54 Відповісти
а ето у вас шариевцев путинский пирожек називается ?
ето из серии какашка зеленского ?
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03.08.2020 16:59 Відповісти
В Украине не может быть безработных . Есть масса хитрожопых . Это факт .
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03.08.2020 16:27 Відповісти
Статистика - штука упряма.
Количество безработных в Украине перестало расти три недели назад, однако падает показатель уплаты единого социального взноса (ЕСВ), что свидетельствует о перемещении части рабочих мест в теневой сектор, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
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03.08.2020 16:30 Відповісти
Люди просто уезжают.
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03.08.2020 16:45 Відповісти
Поїхали до Коблева та Крилівки працювати. Не відмічаються у СЗН
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03.08.2020 17:36 Відповісти
Померли?
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03.08.2020 18:26 Відповісти
Що виїхали в іншу країну на ПМЖ ?
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03.08.2020 18:45 Відповісти
 
 