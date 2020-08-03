МЗС Узбекистану перевіряє інформацію про терориста Карімова, який захопив відділення банку в Києві

Узбецькі дипломати за офіційними каналами уточнюють інформацію про громадянство чоловіка, який погрожував підірвати бомбу в банку в центрі Києва і був затриманий.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в МЗС Узбекистану.

"МЗС Узбекистану за офіційними каналами уточнює, чи є людина, яка погрожувала підірвати будівлю, громадянином Узбекистану", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, як раніше повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, 3 серпня, о 12:00, в поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру "Леонардо") і повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію.

Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівниця відділення залишилася за власним бажанням.

Введена в дію спеціальна поліцейська операція "Грім". Представники поліції почали переговори з терористом.

Пізніше "київський терорист" зажадав, щоб до нього допустили ЗМІ.

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