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МЗС Узбекистану перевіряє інформацію про терориста Карімова, який захопив відділення банку в Києві

МЗС Узбекистану перевіряє інформацію про терориста Карімова, який захопив відділення банку в Києві

Узбецькі дипломати за офіційними каналами уточнюють інформацію про громадянство чоловіка, який погрожував підірвати бомбу в банку в центрі Києва і був затриманий.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в МЗС Узбекистану.

"МЗС Узбекистану за офіційними каналами уточнює, чи є людина, яка погрожувала підірвати будівлю, громадянином Узбекистану", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, як раніше повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, 3 серпня, о 12:00, в поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру "Леонардо") і повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію.

Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівниця відділення залишилася за власним бажанням.

Введена в дію спеціальна поліцейська операція "Грім". Представники поліції почали переговори з терористом.

Пізніше "київський терорист" зажадав, щоб до нього допустили ЗМІ.

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Автор: 

Київ (19672) тероризм (2868) Узбекистан (136)


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Топ коментарі
+2
С узбеками мы ещё не общались ....
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03.08.2020 16:31 Відповісти
+2
Так він з 2012 має посвідку на постійне проживання, що дасть та перевірка?
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03.08.2020 16:35 Відповісти
+1
Накурився чи напився чогось...моча в голову стукнула.
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03.08.2020 16:33 Відповісти
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С узбеками мы ещё не общались ....
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03.08.2020 16:31 Відповісти
Это рашитские диверсии, этап номер два. Находят нариков, психов, обрабатывают их, обещают содействие, награду, что ничего не будет. К сожалению, третий этап - будут настоящие взрывы в школах, садиках, многоэтажках.... Реагировать на такое надо жестко. Тер должен был застрелен на месте. Это бы частично предотвратило будущие тер акты.
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03.08.2020 16:34 Відповісти
Бензин ослиной мочой разбавлял у себя на родине этот Василий Алибабаевич ?
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03.08.2020 16:38 Відповісти
Да какое значение имеет его национальность. Главное слово - психически неуравновешенный. Какой попался.
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03.08.2020 17:00 Відповісти
узбекишь = ***** =терроризм...
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03.08.2020 17:17 Відповісти
Накурився чи напився чогось...моча в голову стукнула.
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03.08.2020 16:33 Відповісти
Глаз узкий может он рюський...
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03.08.2020 16:34 Відповісти
"Ета нє наш Сугроб!"
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03.08.2020 16:34 Відповісти
Так він з 2012 має посвідку на постійне проживання, що дасть та перевірка?
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03.08.2020 16:35 Відповісти
Ну и что? Гражданство то осталось узбекское, и не факт, что он туда не мотается!
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03.08.2020 21:22 Відповісти
 
 