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Новини Коронавірус і карантин
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У Монастириському районі Тернопільщини захворюваність на COVID-19 уп’ятеро вища за середню по Україні

У Монастириському районі Тернопільщини захворюваність на COVID-19 уп’ятеро вища за середню по Україні

У Монастириському районі на Тернопільщині рівень захворюваності на коронавірус становить 983 випадки на 100 тис. населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці голова Тернопільської ОДА Володимир Труш.

За його словами, в середньому по Україні цей показник становить 189,5 хворих на 100 тис. населення.

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В цілому по області, за даними Тернопільського обласного лабораторного центру, станом на 3 серпня інтенсивний показник захворюваності становить 298 вип. на 100 тис. населення. Крім Монастириського району, рівень захворюваності перевищує обласний у Кременецькому (670 вип.), Шумському (691 вип.), Лановецькому (445 вип.), Тернопільському (310 вип.) районах та у Тернополі (378,9 вип.).

За останній тиждень найбільше випадків інфікування COVID-19 зареєстровано в Бережанському, Бучацькому, Збаразькому, Монастириському, Тернопільському, Чортківському районах та Тернополі.

Продовжують хворіти 1256 осіб. З них 167 перебувають на стаціонарному лікуванні. 38 пацієнтів - у важкому стані.

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За інформацією Труша, найбільше заповнені Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги, Збаразька, Чортківська та Монастириському райлікарні, а також обласний фтизіопульмонологічний центр.

Завантаженість ліжок становить 36,9%.

У Монастириському районі Тернопільщини захворюваність на COVID-19 уп’ятеро вища за середню по Україні 01

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Тернопільська область (606)


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s Ternopolia tam liudi bolse po zagranicam jedut?Sto takaja statistika
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03.08.2020 16:43 Відповісти
В 5 раз больше пишут липы про Ковид, хотят повышенной зарплаты от зеленых уродов.
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03.08.2020 17:29 Відповісти
А если сравнивать с печерском?
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03.08.2020 16:43 Відповісти
ісчо можна с абхєзієй сравнівать

В самопровозглашённой республике Абхазия медики и члены оперативного штаба Абхазии по защите населения от коронавирусной инфекции обеспокоены беспрепятственным движением на границе с Россией. На совещании в Минздаве Абхазии они предупредили об опасности всплеска коронавирусной инфекции, https://tass.ru/obschestvo/9105921 сообщает ТАСС.
В больнице города Гудаута ежедневно прибавляется около десяти пациентов. Приток туристов после открытия границы с 1 августа, означает возрастание угрозы заражения как среди местных жителей, так и среди туристов. Справиться с таким потоком больных будет крайне сложно, считает замминистра здравоохранения Алхас Конджария. По его данным, за первые сутки границу с Россией пересекли около семи с половиной тысяч человек.С начала пандемии в Абхазии выявлено 98 инфицированных, из них 60 пациентов прибавилось за с 22 июля по 1 августа. Трое из 98-ми умерли 37 выздоровели.
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03.08.2020 16:47 Відповісти
по монастырям,почему-то больше всего заболеваемость и почему? может потому, что днем монашат , а ночью ногами машут?
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03.08.2020 16:51 Відповісти
Це там, де "розумними" плюють на рекомендації лікарів.
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03.08.2020 16:55 Відповісти
"розумники"
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03.08.2020 16:57 Відповісти
а знаєте, який колір в Монастириського району на "зеленій" карті??? ЗЕЛЕНИЙ!
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03.08.2020 16:58 Відповісти
Брехня....
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03.08.2020 17:53 Відповісти
 
 