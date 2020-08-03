У Монастириському районі Тернопільщини захворюваність на COVID-19 уп’ятеро вища за середню по Україні

У Монастириському районі на Тернопільщині рівень захворюваності на коронавірус становить 983 випадки на 100 тис. населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці голова Тернопільської ОДА Володимир Труш.

За його словами, в середньому по Україні цей показник становить 189,5 хворих на 100 тис. населення.

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В цілому по області, за даними Тернопільського обласного лабораторного центру, станом на 3 серпня інтенсивний показник захворюваності становить 298 вип. на 100 тис. населення. Крім Монастириського району, рівень захворюваності перевищує обласний у Кременецькому (670 вип.), Шумському (691 вип.), Лановецькому (445 вип.), Тернопільському (310 вип.) районах та у Тернополі (378,9 вип.).

За останній тиждень найбільше випадків інфікування COVID-19 зареєстровано в Бережанському, Бучацькому, Збаразькому, Монастириському, Тернопільському, Чортківському районах та Тернополі.

Продовжують хворіти 1256 осіб. З них 167 перебувають на стаціонарному лікуванні. 38 пацієнтів - у важкому стані.

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За інформацією Труша, найбільше заповнені Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги, Збаразька, Чортківська та Монастириському райлікарні, а також обласний фтизіопульмонологічний центр.

Завантаженість ліжок становить 36,9%.