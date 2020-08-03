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Новини Агресія Росії проти України Війна
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РФ уже завезла на Донбас майже 3,5 тис. одиниць техніки. Збільшення поставок означатиме пряму агресію, - заява Міноборони

РФ уже завезла на Донбас майже 3,5 тис. одиниць техніки. Збільшення поставок означатиме пряму агресію, - заява Міноборони

Міністерство оборони України відповіло на політичні заяви в РФ щодо поставок зброї на Донбас у разі отримання Україною військової допомоги від США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МО.

"Кількість озброєння і військової техніки на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей відома: танків - 480 одиниць; бойових броньованих машин - понад 900 одиниць; гармат і гаубиць - майже 450 одиниць; мінометів - майже 300 одиниць; реактивних систем залпового вогню - майже 210; засобів протиповітряної оборони - майже 700; протитанкових засобів - майже 450.

Усю цю зброю Росія застосовує у воєнних діях проти України. Російське озброєння було завезено в Україну через непідконтрольну ділянку кордону нашої держави.

З початку агресії зазначене озброєння та бойова техніка використовуються не лише проти військовослужбовців ЗС України та інших військових формувань, а й проти мирного населення Донбасу. Відтак, якщо Росія хоче збільшити постачання зброї, то це свідчить про пряму збройну агресію та підтримку терористичної діяльності на рівні держави", - йдеться в тексті заяви.

Також читайте: Депутат Держдуми РФ Калашников пропонує почати офіційні поставки зброї на окупований Донбас, якщо США виділить $300 млн на військову допомогу Україні

У Міноборони наголосили, що Україна, відповідно до міжнародних договорів, отримує технічну допомогу від держав-партнерів.

"І цьогорічна ситуація - не виняток. Україна вдячна міжнародним партнерам за підтримку у боротьбі проти агресора", - зауважили в Міноборони.

Автор: 

Міноборони (7483) зброя (7537) росія (66125) Донбас (22357)


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Топ коментарі
+27
А что сейчас происходит если не прямая агрессия?
На территорию Украины в 2014 году с территории РФ введены два армейских корпуса, которые находятся в полном подчинении южного военного округа РФ, которые на 100% укомплектованы гражданами России, которые находятся на полном денежном и материальном довольствии РФ, действия этих корпусов на постоянной основе поддерживаются, такими специальными частями армии РФ как ПВО, РЭБ, спецназ а также отдельными ракетными и артиллеристскими частями... И главное, по многочисленным заявлениям руководства РФ, к этим корпусам в любой момент времени, может придти на помощь двух миллионная армия страны-оккупанта...
Так что Минобороны нужно улучшить терминологию: прямая агрессия РФ в Украину уже длится седьмой год...
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03.08.2020 17:17 Відповісти
+24
Не может быть. А раньше значит прямой агрессии не было...
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03.08.2020 17:00 Відповісти
+18
пока Овакян под шумок псевдотерриков направляет внимание людей на цирк, пуйло максимально вооружается на наших границах
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03.08.2020 16:59 Відповісти
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та какая разніца! буба ще далі відвіде війська, заборонить давати відповідь, все важке відведе за Марик і все буде пучком!
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03.08.2020 16:59 Відповісти
А что сейчас происходит если не прямая агрессия?
На территорию Украины в 2014 году с территории РФ введены два армейских корпуса, которые находятся в полном подчинении южного военного округа РФ, которые на 100% укомплектованы гражданами России, которые находятся на полном денежном и материальном довольствии РФ, действия этих корпусов на постоянной основе поддерживаются, такими специальными частями армии РФ как ПВО, РЭБ, спецназ а также отдельными ракетными и артиллеристскими частями... И главное, по многочисленным заявлениям руководства РФ, к этим корпусам в любой момент времени, может придти на помощь двух миллионная армия страны-оккупанта...
Так что Минобороны нужно улучшить терминологию: прямая агрессия РФ в Украину уже длится седьмой год...
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03.08.2020 17:17 Відповісти
Только один Крым это уже прямая агрессия.
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03.08.2020 19:54 Відповісти
Валера! Слушай приказ: бери автомат и на штурм Донецка! Если боишься штурмовать в одиночку, прихвати с собой Порошенко, Иру Геращенко и Артурчика Герасимова.
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03.08.2020 17:28 Відповісти
Jeder Angriff hat seine eigene Zeit
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03.08.2020 17:47 Відповісти
Далі Мінська не відведе - все ж діється виключно в сатвєцтвії з гібридно-переможним п-планом. За яким, між іншим, у Лугандон під пильним незрячим оком ОБСЄ була з гідінстю звезена вся ота техніка...
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03.08.2020 17:43 Відповісти
пока Овакян под шумок псевдотерриков направляет внимание людей на цирк, пуйло максимально вооружается на наших границах
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03.08.2020 16:59 Відповісти
а если будет поставлят ькак и ранее нефоциально - то єто не прямая агрессия ))) ?
зеленое говноминобороны такое же чмошное как и говнокомандующий.
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03.08.2020 17:00 Відповісти
Так наперли, что и вправду прекращение огня напоминает, теперь куда ни стрельни в своего попадешь.
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03.08.2020 17:00 Відповісти
Не может быть. А раньше значит прямой агрессии не было...
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03.08.2020 17:00 Відповісти
Цензору нужно уволить того, кто такие идиотские заголовки пишет, заголовок новости полностью искажает ее смысл. По факту в заявлении все правильно говорилось, мол "желание рашки увеличить поставки оружия террористам, которого она уже кучу навезла, только подтверждает агрессию рашки и ее поддержку терроризма на уровне государства".
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03.08.2020 17:42 Відповісти
Да перевод ПОЧТИ правильный... То рукожопам в МО нужно было так и писать: "подтверждает" либо "она уже не скрывает свою агрессию"... А вот насчет "почти"... Уже не первый раз замечаю, что в отдельных статьях, какой то отдельный редактор СПЕЦИАЛЬНО пишет "В" Донбассе... Даже если в оригинале написано "на"...
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03.08.2020 19:20 Відповісти
Специально проверил... И гугл и яндекс переводчики переводят на "на"
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03.08.2020 19:25 Відповісти
медведчук в Крыму , на 1+1 - сваты , в Минске - Кравчук ... Что дальше ?
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03.08.2020 17:01 Відповісти
Медведчук у Крим їздить із 14 го року без проблем.. Свиня Парашенко веде бізнес по сьогоднішній день в Московії і не зупиняв ні на день.. А у Мінську був кучма
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03.08.2020 18:00 Відповісти
А до цього прямої агресії не було? Може вже признаємо ворога, а то москалі зовсім сказяться.
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03.08.2020 17:01 Відповісти
А до этого была не прямая агрессия... Больше 13000 трупов это как назвать?...
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03.08.2020 17:01 Відповісти
пипец - а это что , 3500ед, любовь и мир?
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03.08.2020 17:02 Відповісти
Типа а до этого это была не прямая агрессия?! Когда в министерстве жополизы "чего изволите-с" -- это беда.
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03.08.2020 17:02 Відповісти
Увеличение поставок будет означать прямую агрессию
А до этого была не прямая агрессия?
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03.08.2020 17:03 Відповісти
Кацапня просто очередной раз берёт на понт и так психически неуравновешенного клована. Ведь поставки от США и раньше были,а бздят кокошники о какой-то "помощи рэспублыкам" лишь сейчас. Видят,что "нелох"-обычное чмо.
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03.08.2020 17:06 Відповісти
Что еще надо дибилам для понимания ситуации или это компромисы Кравчука?
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03.08.2020 17:06 Відповісти
и шо себе думает говнюкКомандующий
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03.08.2020 17:06 Відповісти
отводить войска, не стрелять... тупо капитуляция...
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03.08.2020 17:09 Відповісти
все происходит по согласованию с зелеными тварями; https://www.obozrevatel.com/society/smi-ulichili-minoboronyi-v-sryive-zakupki-***********-i-tehniki-po-gosoboronzakazu-dokument.htm
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03.08.2020 17:07 Відповісти
https://vata.d3.ru/ballada-o-donbasse-novorossiia-nepokorionnye-pobeditelnitsa-2-konkursov-2013483/?sorting=rating https://vata.d3.ru/ballada-o-donbasse-novorossiia-nepokorionnye-pobeditelnitsa-2-konkursov-2013483/?sorting=rating Картина "Баллада о Донбассе, Новороссия. Непокорённые". Победительница 2-х конкурсов https://pbs.twimg.com/media/EdiPL24XoAInejR?format=jpg&name=small https://vata.d3.ru/ballada-o-donbasse-novorossiia-nepokorionnye-pobeditelnitsa-2-konkursov-2013483/?sorting=rating
РФ уже завезла на Донбас майже 3,5 тис. одиниць техніки. Збільшення поставок означатиме пряму агресію, - заява Міноборони - Цензор.НЕТ 585

Это (офигенно) я считаю. В некогда процветающий индустриальный регион Украины пришел русский мир и он превратился в такой нищий п......ц, как на картине. Помните: куда идет русский мир, там люди в 21-м веке будут пахать на коне во имя конченных идей.

-------------
из обсуждения:

рекомендую в комментарии к картинке в конце убрать слово "идей". Так будет более жизненно.

* * *
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03.08.2020 17:10 Відповісти
Сама картина дебільна, що жінка копає посередині?
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03.08.2020 17:18 Відповісти
Міни виколупує!!))
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03.08.2020 17:41 Відповісти
хочет засохшии подсолнух пересадить, что тут не понятное - руцкии мир.
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03.08.2020 18:13 Відповісти
Увеличение поставок будет означать прямую агрессию, - заявление Минобороны - это пепец . Ещё нет , но может будет ? Нет слов , одни маты в тупость такого министерства обороны
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03.08.2020 17:17 Відповісти
Видимо, перемирие, совсем скоро, кончится большим бэнгом..
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03.08.2020 17:17 Відповісти
у клоуна полностью парализована воля, шугнули в омане или однопроцентным "новичком" подкармливают.
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03.08.2020 17:20 Відповісти
"3,5 тыс. единиц техники" та більше ніж мают більшість европейскіх країн у своїх арміях ...
пряме вторгнення вже відбулось у 2014 році ...
у 20х числах серпня 2020 року пуде друга фаза вторгнення ...
от і вся різниця !
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03.08.2020 17:28 Відповісти
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2709212455959929&set=a.1543210132560173&type=3

РФ уже завезла на Донбас майже 3,5 тис. одиниць техніки. Збільшення поставок означатиме пряму агресію, - заява Міноборони - Цензор.НЕТ 5592
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03.08.2020 17:28 Відповісти
Ну да,стріляти не дають,щоб потусторонні спокійно розміщували нове озброєння ?
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03.08.2020 17:30 Відповісти
Жодних агресивних дій відносно агресивного окупанта !!))
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03.08.2020 17:38 Відповісти
3.5 тыщи провокаций, но зебики не поведутся
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03.08.2020 17:32 Відповісти
Звісно не поведуться - Зе винце пити на Коче Заспє непогано, там міни і снаряди з Донасу не літають
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03.08.2020 18:27 Відповісти
https://censor.net/news/3211648/rf_uje_zavezla_na_donbass_pochti_35_tys_edinits_tehniki_uvelichenie_postavok_budet_oznachat_pryamuyu...ватники водят муру,у нас граница с Московией более 1000 км .причём здесь Донбасс и и оккупированный Крым, это всё наше и это потом,во всём Мире понимают,что Московии нужна вся Украина.
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03.08.2020 17:37 Відповісти
Оці 3,5 одиниць техніки, якої на Донбасі до 2014 року не було, мали бути давно запротокольовані, скріплені печатками компетентних органів і надані відповідним світовим органам у якості доказів прямої агресії.
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03.08.2020 17:39 Відповісти
таки да кривая...правильное название "гибридная"...к сожалению это не все понимают...особенно те кто учил войны по дедовоевалам...
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03.08.2020 22:14 Відповісти
А чому міністрерство оборони не використовує термін найсвітлішого і найрозумнішого голуба - "та сторона"? Що нариваються?
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03.08.2020 17:41 Відповісти
"Аваков провів Медведчука у Крим. Поліція України співпрацює з окупантами?"https://m.youtube.com/watch?v=Q3cLNVAMLnc
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03.08.2020 17:42 Відповісти
"...будет означать прямую агрессию"! Какие ж мы толерантные по отношению к убийцам, мародёрам и оккупантам, бл...до!!!
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03.08.2020 17:42 Відповісти
ну шо, срані миротворці, зійшлися пасєрєдінє?
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03.08.2020 17:53 Відповісти
Аннексированный Крым и оккупированные Донецк с Луганском - это, конечно, не прямая агрессия. Понятно.
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03.08.2020 17:57 Відповісти
т.е. 3500 еще норм, а 3501 это уже агрессия? ок.
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03.08.2020 18:05 Відповісти
🤔🤫🤦
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03.08.2020 18:14 Відповісти
А ЗАРАЗ НЕМАЄ АГРЕСІЇ МОСКОВІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ ?
ПІЗНО БОЯТИСЬ КОЛИ ВЖЕ ВСЕ СКОЇЛОСЬ
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03.08.2020 18:25 Відповісти
А до сих пор это была непрямая, и вообще не агрессия, а провокация на ответные действия. Но Украина не та страна! Мы на провокации не поддаёмся.
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03.08.2020 18:39 Відповісти
клоуну расскажите
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03.08.2020 18:46 Відповісти
Уж более 6 лет как ПРЯМАЯ АГРЕССИЯ (с 10-12 июля 2014)! Смешно слышать такие пафосные и громкие заявления и фактически капитулировать в Минске (аж два раза)!
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03.08.2020 18:55 Відповісти
Аннексия Крыма это тоже ПРЯМАЯ АГРЕССИЯ 20.02.2014
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03.08.2020 20:02 Відповісти
Крым бездарно и ТРУСЛИВО сдали без боя! А вот, в июле 2014 вооруженные силы РФ нагло и бесцеремонно ВТОРГЛИСЬ в Украину с тяжелыми боями и большими для себя потерями, то началась "горячая" агрессивная война, которую петя предпочел трусливо "не заметить" и капитулировал в Минске!
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03.08.2020 21:22 Відповісти
И что за КРЫСА завелась в редакции Цензора??? Это что за перевод "В" Донбассе??? Донбасс это государство??? Или "В" означает между слоев угля?)))
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03.08.2020 19:11 Відповісти
а шо, редакция данного ресурса - цензоры еще те! странно, почему "нет"?
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03.08.2020 19:27 Відповісти
Та вже, якось більш кривіше і не буває
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03.08.2020 19:54 Відповісти
якщо щосекунди не лунають вибухи, то це "постреливают"
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03.08.2020 20:52 Відповісти
Та не пряма, а відкрита
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03.08.2020 22:05 Відповісти
От які дебіли пишуть ці заяви "...якщо Росія хоче збільшити постачання зброї, то це свідчить про пряму збройну агресію...", а от більше 6 р. - це що було? - "крива агресія"?
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04.08.2020 08:45 Відповісти
 
 