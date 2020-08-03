РФ уже завезла на Донбас майже 3,5 тис. одиниць техніки. Збільшення поставок означатиме пряму агресію, - заява Міноборони

Міністерство оборони України відповіло на політичні заяви в РФ щодо поставок зброї на Донбас у разі отримання Україною військової допомоги від США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МО.

"Кількість озброєння і військової техніки на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей відома: танків - 480 одиниць; бойових броньованих машин - понад 900 одиниць; гармат і гаубиць - майже 450 одиниць; мінометів - майже 300 одиниць; реактивних систем залпового вогню - майже 210; засобів протиповітряної оборони - майже 700; протитанкових засобів - майже 450.

Усю цю зброю Росія застосовує у воєнних діях проти України. Російське озброєння було завезено в Україну через непідконтрольну ділянку кордону нашої держави.

З початку агресії зазначене озброєння та бойова техніка використовуються не лише проти військовослужбовців ЗС України та інших військових формувань, а й проти мирного населення Донбасу. Відтак, якщо Росія хоче збільшити постачання зброї, то це свідчить про пряму збройну агресію та підтримку терористичної діяльності на рівні держави", - йдеться в тексті заяви.

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У Міноборони наголосили, що Україна, відповідно до міжнародних договорів, отримує технічну допомогу від держав-партнерів.

"І цьогорічна ситуація - не виняток. Україна вдячна міжнародним партнерам за підтримку у боротьбі проти агресора", - зауважили в Міноборони.