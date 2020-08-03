РФ уже завезла на Донбас майже 3,5 тис. одиниць техніки. Збільшення поставок означатиме пряму агресію, - заява Міноборони
Міністерство оборони України відповіло на політичні заяви в РФ щодо поставок зброї на Донбас у разі отримання Україною військової допомоги від США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МО.
"Кількість озброєння і військової техніки на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей відома: танків - 480 одиниць; бойових броньованих машин - понад 900 одиниць; гармат і гаубиць - майже 450 одиниць; мінометів - майже 300 одиниць; реактивних систем залпового вогню - майже 210; засобів протиповітряної оборони - майже 700; протитанкових засобів - майже 450.
Усю цю зброю Росія застосовує у воєнних діях проти України. Російське озброєння було завезено в Україну через непідконтрольну ділянку кордону нашої держави.
З початку агресії зазначене озброєння та бойова техніка використовуються не лише проти військовослужбовців ЗС України та інших військових формувань, а й проти мирного населення Донбасу. Відтак, якщо Росія хоче збільшити постачання зброї, то це свідчить про пряму збройну агресію та підтримку терористичної діяльності на рівні держави", - йдеться в тексті заяви.
У Міноборони наголосили, що Україна, відповідно до міжнародних договорів, отримує технічну допомогу від держав-партнерів.
"І цьогорічна ситуація - не виняток. Україна вдячна міжнародним партнерам за підтримку у боротьбі проти агресора", - зауважили в Міноборони.
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На территорию Украины в 2014 году с территории РФ введены два армейских корпуса, которые находятся в полном подчинении южного военного округа РФ, которые на 100% укомплектованы гражданами России, которые находятся на полном денежном и материальном довольствии РФ, действия этих корпусов на постоянной основе поддерживаются, такими специальными частями армии РФ как ПВО, РЭБ, спецназ а также отдельными ракетными и артиллеристскими частями... И главное, по многочисленным заявлениям руководства РФ, к этим корпусам в любой момент времени, может придти на помощь двух миллионная армия страны-оккупанта...
Так что Минобороны нужно улучшить терминологию: прямая агрессия РФ в Украину уже длится седьмой год...
зеленое говноминобороны такое же чмошное как и говнокомандующий.
А до этого была не прямая агрессия?
Это (офигенно) я считаю. В некогда процветающий индустриальный регион Украины пришел русский мир и он превратился в такой нищий п......ц, как на картине. Помните: куда идет русский мир, там люди в 21-м веке будут пахать на коне во имя конченных идей.
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из обсуждения:
рекомендую в комментарии к картинке в конце убрать слово "идей". Так будет более жизненно.
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пряме вторгнення вже відбулось у 2014 році ...
у 20х числах серпня 2020 року пуде друга фаза вторгнення ...
от і вся різниця !
ПІЗНО БОЯТИСЬ КОЛИ ВЖЕ ВСЕ СКОЇЛОСЬ