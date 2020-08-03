Карімов, який погрожував підірвати відділення банку в центрі Києва, має діагноз "олігофренія", - Геращенко
Діагноз "олігофренія" поставлено громадянину Узбекистану Сухробу Карімову, коли йому було 10 років. В Україні він вів спокійний спосіб життя і не притягувався до кримінальної відповідальності.
Про це написав у фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"За інформацією з батьківщини терориста - Узбекистану, Сухроб Карімов з 1998 року перебував на психоневрологічному обліку з діагнозом "олігофренія". Цей діагноз йому поставили, коли йому було лише 10 років. В Україні він вів до сьогодні спокійний спосіб життя, до кримінальної відповідальності не притягувався", - написав Геращенко.
Заступник міністра зазначив, що вибухотехніки обстежили приміщення банку і не виявили там вибухівки.
"Тепер на нього чекає суд і багато років за ґратами", - припустив Геращенко.
Олігофренія - це вроджене або набуте в перші 3 роки життя слабоумство, яке виражається в недорозвиненості інтелекту.
Згідно з кримінальним законодавством, якщо психіатрична експертиза визнає, що людина в момент вчинення злочину не могла усвідомлювати свої дії, її визнають неосудною і відправляють на примусове лікування.
3 серпня о 12:00 у поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" і повідомила, що у відділення, розташоване в БЦ "Леонардо", зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію.
Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівниця відділення залишилася за власним бажанням.
Поліція ввела в дію спецоперацію "Грім" і почала переговори з терористом. Незабаром стала відома особа зловмисника: це громадянин Узбекистану Сухроб Карімов. За словами співробітниці бізнес-центру, він вимагав 40 тис. грн.
Бізнес-центр "Леонардо" повністю евакуювали.
Через кілька годин Карімова було затримано. Ніхто не постраждав. У СБУ повідомили, що у нього не було при собі вибухівки.
Якщо Карімова визнають осудним, то судитимуть за теракт, і йому загрожує до 10 років за ґратами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Олігофрен досить нормальна людина, але недорозвинута розумово!
Олігофреном був ван ГОГ!
ЗЕБЕня выпустил из дурок 8 тысяч активных психов !!!!
а этого "террориста" с олигофренией оправдает ЕСПЧ с компенсацией от Украины больших денег в евровалюте.
нет, уж, Антоша, прописывайте ему душ Шарко, витаминчики группы Б и санаторий на полгода
(Там "злой одессит" неплохо по данной теме, в Твиттере, "проехался... "Очередной захват заложников в Киеве: пляски с цыганами и медведями...".).
суда не будет - он как олигофрен скорее всего неосуден (экспертизу сами ж и сделаете),
а вот на принудительное лечение... скорее всего заработал и то... не надолго...
У нас своих хватает!
Очень подозрительно как ему этот вид в 17-18ом году вообще дали.
по чистой случайности это число совпадает с процентом голосовавших за петю
Навіть французи так не вміють.
...Раз я не можу знайти поліцейських на патрулюванні, пошукаю їх на чергуванні у відділку. Наприклад - у селещі Шишаки.
-Добрий вечір. Ви спали?
- Ні, - сонним голосом відповідає опер, аж після третього дзвінка відчинивши мені двері о другій ночі.
- Де поліція?
- Значить, доповідаю, - поліцейський відкашлявся. - Спецоперація продовжується. Але всі пости вже зняли. Вранці вже будуть пошуки. Знову будуть чесать поля. А толку в блокпостах вже немає. Але робота триває. В Байраку сидять хлопці по полях цілу ніч.
- Та я була там щойно. Нікого нема.
- Та вони сидять в полях. Ви їх так не знайдете. Переодягнулися в цивільну форму… Хоча всі прекрасно знають, що немає нашого бігуна там зараз. Ми, як прокляті, під пекучим сонцем прочісували поля з соняшником. Я дивився на крокомір - шість з половиною кілометрів пройшов! А цей соняшник колючий, зараза, ще й пилок! В мене тепер на руках та обличчі алергія. Мазь купив в аптеці, але ефекту поки що - нуль. А ще через добу в кукурудзі шукали. Там вже легше.
- Ви думаєте, прочісувати поля було поганою ідеєю?
-Ну, ще на перший день пошуків - це логічно. Але через день-два треба було припиняти операцію і просто оголошувати терориста у розшук. А в мене таке враження, що Аваков просто знущається з нас. Цирк якийсь… Заради картинки, розумієте? - https://texty.org.ua/articles/101584/nu-zhyzn-taka-mene-dostala-nu-izvini-rodnoj-yak-policiya-lovyla-poltavskoho-rembo-kradiya-mashyn-i-veterana-desantnyka-reportazh/?src=main
https://twitter.com/donikroman
Роман Донік
@donikroman
·https://twitter.com/donikroman/status/1290275189511434241 2 ч
Я ж не шучу, когда говорю, что СБУшники задержали террориста по незнанию. МВД готовилось к длительным переговорам и новой серии увлекательного ток шоу. Без этих шоу, Аваков и Геращенко уже ни на что не годятся. Ну, кроме фальсификации резонансных дел.
все "цікавіше" стає жити у нас в Україні завдяки сміливим експериментам зебілів
Может у Антоши манечка?
что не слуга, перед выборами мессия, после, подвержен болячке
говорят одно, делают другое