Карімов, який погрожував підірвати відділення банку в центрі Києва, має діагноз "олігофренія", - Геращенко

Діагноз "олігофренія" поставлено громадянину Узбекистану Сухробу Карімову, коли йому було 10 років. В Україні він вів спокійний спосіб життя і не притягувався до кримінальної відповідальності.

Про це написав у фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"За інформацією з батьківщини терориста - Узбекистану, Сухроб Карімов з 1998 року перебував на психоневрологічному обліку з діагнозом "олігофренія". Цей діагноз йому поставили, коли йому було лише 10 років. В Україні він вів до сьогодні спокійний спосіб життя, до кримінальної відповідальності не притягувався", - написав Геращенко.

Заступник міністра зазначив, що вибухотехніки обстежили приміщення банку і не виявили там вибухівки.

"Тепер на нього чекає суд і багато років за ґратами", - припустив Геращенко.

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Олігофренія - це вроджене або набуте в перші 3 роки життя слабоумство, яке виражається в недорозвиненості інтелекту.

Згідно з кримінальним законодавством, якщо психіатрична експертиза визнає, що людина в момент вчинення злочину не могла усвідомлювати свої дії, її визнають неосудною і відправляють на примусове лікування.

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3 серпня о 12:00 у поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" і повідомила, що у відділення, розташоване в БЦ "Леонардо", зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію.

Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівниця відділення залишилася за власним бажанням.

Поліція ввела в дію спецоперацію "Грім" і почала переговори з терористом. Незабаром стала відома особа зловмисника: це громадянин Узбекистану Сухроб Карімов. За словами співробітниці бізнес-центру, він вимагав 40 тис. грн.

Бізнес-центр "Леонардо" повністю евакуювали.

Через кілька годин Карімова було затримано. Ніхто не постраждав. У СБУ повідомили, що у нього не було при собі вибухівки.

Якщо Карімова визнають осудним, то судитимуть за теракт, і йому загрожує до 10 років за ґратами.