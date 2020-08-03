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Новини
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Карімов, який погрожував підірвати відділення банку в центрі Києва, має діагноз "олігофренія", - Геращенко

Карімов, який погрожував підірвати відділення банку в центрі Києва, має діагноз

Діагноз "олігофренія" поставлено громадянину Узбекистану Сухробу Карімову, коли йому було 10 років. В Україні він вів спокійний спосіб життя і не притягувався до кримінальної відповідальності.

Про це написав у фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"За інформацією з батьківщини терориста - Узбекистану, Сухроб Карімов з 1998 року перебував на психоневрологічному обліку з діагнозом "олігофренія". Цей діагноз йому поставили, коли йому було лише 10 років. В Україні він вів до сьогодні спокійний спосіб життя, до кримінальної відповідальності не притягувався", - написав Геращенко.

Заступник міністра зазначив, що вибухотехніки обстежили приміщення банку і не виявили там вибухівки.

"Тепер на нього чекає суд і багато років за ґратами", - припустив Геращенко.

Також читайте: МЗС Узбекистану перевіряє інформацію про терориста Карімова, який захопив відділення банку в Києві

Олігофренія - це вроджене або набуте в перші 3 роки життя слабоумство, яке виражається в недорозвиненості інтелекту.

Згідно з кримінальним законодавством, якщо психіатрична експертиза визнає, що людина в момент вчинення злочину не могла усвідомлювати свої дії, її визнають неосудною і відправляють на примусове лікування.

Читайте: Карімов, який захопив заручницю в бізнес-центрі, називав себе "святим духом"

3 серпня о 12:00 у поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" і повідомила, що у відділення, розташоване в БЦ "Леонардо", зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію.

Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівниця відділення залишилася за власним бажанням.

Поліція ввела в дію спецоперацію "Грім" і почала переговори з терористом. Незабаром стала відома особа зловмисника: це громадянин Узбекистану Сухроб Карімов. За словами співробітниці бізнес-центру, він вимагав 40 тис. грн.

Бізнес-центр "Леонардо" повністю евакуювали.

Через кілька годин Карімова було затримано. Ніхто не постраждав. У СБУ повідомили, що у нього не було при собі вибухівки.

Якщо Карімова визнають осудним, то судитимуть за теракт, і йому загрожує до 10 років за ґратами.

Карімов, який погрожував підірвати відділення банку в центрі Києва, має діагноз олігофренія, - Геращенко 01

Автор: 

тероризм (2868) психіатрія (92) Геращенко Антон (935) Сухроб Карімов (8)


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Топ коментарі
+27
Заразне, в Україні олігофренів 73% від виборців.
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03.08.2020 17:18 Відповісти
+18
Антошка ты идиот...если у него такой диагноз...то о каких много много лет ты шепчешь???
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03.08.2020 17:02 Відповісти
+17
Тогда он точно из 95 квартала!
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03.08.2020 17:03 Відповісти
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Надеюсь это не заразное заболевание ?
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03.08.2020 17:02 Відповісти
Заразне, в Україні олігофренів 73% від виборців.
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03.08.2020 17:18 Відповісти
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03.08.2020 17:27 Відповісти
Скорее, это генетическое, а не заразное. Но результаты переписи печалят
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03.08.2020 17:27 Відповісти
А может и 27... или около того..
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03.08.2020 17:35 Відповісти
И ЧТО ДИАГНОЗ ОЛИГОФРЕНИЯ НИКАК НЕ ГОВОРИТ О вменяемости иил наоброт..все индивидуально... а судя по тому как олигофрен этот действовал так многим полицаям надо еще поучитсья у психа такое впечатление что в стране управляют дурики сбежавшие с дурдома а врачей они заперли в своих камерах и палатах...
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03.08.2020 18:03 Відповісти
Олігофрен не псіх!
Олігофрен досить нормальна людина, але недорозвинута розумово!
Олігофреном був ван ГОГ!
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03.08.2020 19:41 Відповісти
Передається за допомогою телебачення та відосиків...
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03.08.2020 17:19 Відповісти
Это ценный кадр для 95 квартала!
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03.08.2020 19:30 Відповісти
"Теперь его ждет суд и много лет за решеткой", - предположил Геращенко.

ЗЕБЕня выпустил из дурок 8 тысяч активных психов !!!!

а этого "террориста" с олигофренией оправдает ЕСПЧ с компенсацией от Украины больших денег в евровалюте.

нет, уж, Антоша, прописывайте ему душ Шарко, витаминчики группы Б и санаторий на полгода
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03.08.2020 21:46 Відповісти
Можно таких на границе обратно на родину отправлять, у нас своих пруд пруди.
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03.08.2020 17:02 Відповісти
У Антохи аналогичный диагноз
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03.08.2020 17:02 Відповісти
Антошка ты идиот...если у него такой диагноз...то о каких много много лет ты шепчешь???
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03.08.2020 17:02 Відповісти
Чему удивляться, если у нас самих порядка 73%, а Антошка, просто один из представителей интеллектуального большинства.
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03.08.2020 17:29 Відповісти
он говорит об принудительном лечении, но олигофрения не лечится....
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03.08.2020 17:35 Відповісти
Да он "ограничено дееспособен" по закону. А это значит, что наш "самый гуманный суд в мире", вынесет вердикт: "НЕОСУДНИЙ", и его депортируют на родину, за наш с вами, счёт!... И ВСЁ!!!
(Там "злой одессит" неплохо по данной теме, в Твиттере, "проехался... "Очередной захват заложников в Киеве: пляски с цыганами и медведями...".).
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03.08.2020 18:04 Відповісти
Тогда он точно из 95 квартала!
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03.08.2020 17:03 Відповісти
У них иммунитет .
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03.08.2020 17:04 Відповісти
https://nv.ua/ukr/kyiv/bc-leonardo-prokuratura-vidkrila-spravu-novini-kiyeva-50103870.html Загроза вибуху у центрі Києва: відкрито справу за статтею «теракт» ,странно а на Донбассе кто там террористы или олигофрены с танками и ...
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03.08.2020 17:04 Відповісти
На каком основании этот олигофрен жил в Украине? Кто его содержал? На какие шиши он жил?
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03.08.2020 17:04 Відповісти
жирный олигофрен у нас геращенко
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03.08.2020 17:04 Відповісти
за решеткой ))))) ой антоха не свисти...
суда не будет - он как олигофрен скорее всего неосуден (экспертизу сами ж и сделаете),
а вот на принудительное лечение... скорее всего заработал и то... не надолго...
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03.08.2020 17:04 Відповісти
А полюции нагнали-ужос...
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03.08.2020 17:04 Відповісти
Почему миграционная служба впустила в страну олигофрена узбека?
У нас своих хватает!
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03.08.2020 17:05 Відповісти
28% . Статистика нам такое сообщила .
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03.08.2020 17:06 Відповісти
Может потому, что диагноз "олигофрения" не вписывают в паспорт?
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03.08.2020 19:44 Відповісти
вот шо зеленая власть с больными людьми делает)
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03.08.2020 17:06 Відповісти
И шо?
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03.08.2020 19:44 Відповісти
Как с такими нарушениями можно вообще организовать захват заложников и что то требовать вообще. Эти люди банально за собой не в состоянии смотреть.
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03.08.2020 17:07 Відповісти
Интересно а Антон Геращенко знает какой длинный список документов и справок(в том числе медицинских) нужно предоставить для постоянного вида на жительство?
Очень подозрительно как ему этот вид в 17-18ом году вообще дали.
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03.08.2020 17:07 Відповісти
Дали в 2013.
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03.08.2020 17:29 Відповісти
Наличие любой болезни - не повод отказать в гражданстве.
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03.08.2020 17:36 Відповісти
Ну конечно, и зачем тогда иммигранты в западные страны медосмотры проходят... Наверное, хотят просто в посольстве похвастаться своим здоровьем.
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03.08.2020 23:03 Відповісти
Мусора брехливые твари
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03.08.2020 17:08 Відповісти
А разве у ЗЮ президента не такой точно диагноз? По моему оно тоже ЗЮ олигофрен.
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03.08.2020 17:08 Відповісти
"По оценкам специалистов, от различных нервных расстройств страдает каждый третий украинец" пруф: https://tsn.ua/ru/********/ukraina-zanimaet-pervoe-mesto-po-kolichestvu-psihicheskih-rasstroystv-v-evrope-1009380.html
по чистой случайности это число совпадает с процентом голосовавших за петю
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03.08.2020 17:15 Відповісти
За Петю в 2014 голосувало 54 відсотки.
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03.08.2020 17:30 Відповісти
лица до 18 лет - украинцы, но не избиратели.
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03.08.2020 17:37 Відповісти
А вроде сегодня не так жарко.... С чего они так разбегались?
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03.08.2020 17:11 Відповісти
Полнолуние((
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03.08.2020 17:25 Відповісти
10 лет спокойно жил, и при Зеленском он себя проявил... Совпадение?
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03.08.2020 17:12 Відповісти
При Зеленском и ковид-19 на всей планете появился, совпадение?
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03.08.2020 19:47 Відповісти
я сподівався, що хоча б ковід - не його рук справа, але після ваших слів я замислився...
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03.08.2020 21:40 Відповісти
Отличный подбор актеров. Его непосодють!
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03.08.2020 17:14 Відповісти
Сбежал в неадекватном состоянии из шаурмятницы .
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03.08.2020 17:16 Відповісти
Мама вумен, папа мен... Ну а він- ....
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03.08.2020 17:17 Відповісти
XDDDD

Карімов, який погрожував підірвати відділення банку в центрі Києва, має діагноз "олігофренія", - Геращенко - Цензор.НЕТ 5070
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03.08.2020 17:38 Відповісти
Скорее шизофрения, по разговору терорист не похож на недоумка.
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03.08.2020 17:20 Відповісти
ну так, може бути, на таку роль або несповна розуму підуть, або наркомани за дозою, або людина, яку підвели до таких обставин .....у нас скоро кожен, хто добивається правди, будуть рахувати за недоумка, бо хіба ж можна добитись правди в олігархічній країні?
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03.08.2020 17:21 Відповісти
та внас олігофренія масштабна...починаючи з самого президента
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03.08.2020 17:23 Відповісти
А судьи кто!?
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03.08.2020 19:55 Відповісти
психіатри
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04.08.2020 11:25 Відповісти
Вот видите что может творить один невменяемый чел, а люди некоторых стран ещё и власть дают в одни руки по приколу, а потом миллионы жертв.
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03.08.2020 17:24 Відповісти
Смеяться в каком месте? Да "олигофрен" неспособен подобные требования даже сформулировать!!!... Их "предел" - метла или лопата... (И то - под контролем...). Насмотрелся на них - и в детстве - мать работала учителем во вспомогательной школе, и позже, на взрослых... Такое впечатление, что народ Украины за "олигофренов" держат... Да откройте в Гугле - "Олигофрены. Фото", и всё станет ясно...
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03.08.2020 17:26 Відповісти
Кравчук говорил в 2014 г, что если Россия войдёт в Украину, .то пойдёт с охотничьим ружьём в ополчение. я уже начал путаться что у нас в Украине происходит? по всем действиям власти похоже на Гражданское противостояние из за бдюхости,а на самом деле в Украине обычная война между Украиной и оккупантом Московией с её колониями и захваченные земли Крыма и Донбасса
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03.08.2020 17:27 Відповісти
Блін, який цирк: https://www.youtube.com/watch?v=mZkhNeJW-fY&feature=emb_logo
Навіть французи так не вміють.
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03.08.2020 17:28 Відповісти
У Рюкзакова не хватит на всех олигофренов и психбольницы наградных пистолетов
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03.08.2020 17:32 Відповісти
если сравнить рожу с кривляниями бубочки, то ещё вопрос кто олигофрен
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03.08.2020 17:36 Відповісти
Карімов, який погрожував підірвати відділення банку в центрі Києва, має діагноз "олігофренія", - Геращенко - Цензор.НЕТ 4824
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03.08.2020 17:36 Відповісти
++. та даже если бы и не олигофрен, у провёдших децтво с мотыгой в руках нет "мелкой моторики" пальцев )) куда ему бімбу собірать? )) кроме того, шо кроме этого есчо и знать шо-то надо ))
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03.08.2020 18:02 Відповісти
Трохи оффтоп. Знайшов отаке:

Карімов, який погрожував підірвати відділення банку в центрі Києва, має діагноз "олігофренія", - Геращенко - Цензор.НЕТ 6753
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03.08.2020 18:12 Відповісти
Дванадцять балів
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03.08.2020 18:19 Відповісти
Окремо сподобалася кото-туманність :3
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03.08.2020 18:33 Відповісти
така собі чеширська кото-туманність ) у керола тоже дофіга цікавого повязанного з квантовою фізикою )
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03.08.2020 18:38 Відповісти
да, дофига в этом деле есть интересных наблюдений. йа б добавил сюда ещё одно доказательство, то шо в евангелии нашёл - "в начале было слово. и слово было машинное" ) отсюда есть одно следствие - это изречение лежит в основе нлп и сёдня юзается элпешниками под заказ "земных божков" по перепрошивке толпы. имхо - маск в понимании виртуальности мира нехило так продвинулся, чинит батутчков и остальных своими высказываниями так, шо у тех аж шкурка заворачивается ))
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03.08.2020 18:36 Відповісти
шедеврально!
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03.08.2020 21:44 Відповісти
Наконец нашелся очередной министр в партию зеленых соплей.
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03.08.2020 17:36 Відповісти
Замість Авакова?
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03.08.2020 18:29 Відповісти
Какая разница,когда в ЗЕпартии все олигофрены.
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03.08.2020 20:53 Відповісти
Аваков, здається, там чи не єдиний міністр, хто не з зеленої партії.
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03.08.2020 21:08 Відповісти
а от репортаж з місця попереднього, полтавського перформенсу

...Раз я не можу знайти поліцейських на патрулюванні, пошукаю їх на чергуванні у відділку. Наприклад - у селещі Шишаки.
-Добрий вечір. Ви спали?
- Ні, - сонним голосом відповідає опер, аж після третього дзвінка відчинивши мені двері о другій ночі.
- Де поліція?
- Значить, доповідаю, - поліцейський відкашлявся. - Спецоперація продовжується. Але всі пости вже зняли. Вранці вже будуть пошуки. Знову будуть чесать поля. А толку в блокпостах вже немає. Але робота триває. В Байраку сидять хлопці по полях цілу ніч.
- Та я була там щойно. Нікого нема.
- Та вони сидять в полях. Ви їх так не знайдете. Переодягнулися в цивільну форму… Хоча всі прекрасно знають, що немає нашого бігуна там зараз. Ми, як прокляті, під пекучим сонцем прочісували поля з соняшником. Я дивився на крокомір - шість з половиною кілометрів пройшов! А цей соняшник колючий, зараза, ще й пилок! В мене тепер на руках та обличчі алергія. Мазь купив в аптеці, але ефекту поки що - нуль. А ще через добу в кукурудзі шукали. Там вже легше.
- Ви думаєте, прочісувати поля було поганою ідеєю?
-Ну, ще на перший день пошуків - це логічно. Але через день-два треба було припиняти операцію і просто оголошувати терориста у розшук. А в мене таке враження, що Аваков просто знущається з нас. Цирк якийсь… Заради картинки, розумієте? - https://texty.org.ua/articles/101584/nu-zhyzn-taka-mene-dostala-nu-izvini-rodnoj-yak-policiya-lovyla-poltavskoho-rembo-kradiya-mashyn-i-veterana-desantnyka-reportazh/?src=main
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03.08.2020 17:45 Відповісти
Я ТАУ И ЗНАЛ что єто сторонник ЗЕ. Судя из диагноза.
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03.08.2020 17:54 Відповісти
подумаешь, некоторые с таким диагнозом даже ************ стал
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03.08.2020 18:12 Відповісти
https://twitter.com/donikroman
https://twitter.com/donikroman

Роман Донік

@donikroman

·https://twitter.com/donikroman/status/1290275189511434241 2 ч

Я ж не шучу, когда говорю, что СБУшники задержали террориста по незнанию. МВД готовилось к длительным переговорам и новой серии увлекательного ток шоу. Без этих шоу, Аваков и Геращенко уже ни на что не годятся. Ну, кроме фальсификации резонансных дел.
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03.08.2020 18:18 Відповісти
Что же это за напасть такая!! Всякая сволочь и наволочь, при......зденные и не очень, со всего СНГ прутся табунами, к нам в Украину!! Что им тут мёдом намазано?? Или миграционная служба за 2 доллара сделает документы кому хочешь!! На хрена они нам нужны?? Всякие каримовы, шереметы, рыбаки и пекари, безработные и пенсионеры из россии, из которых большинство чокнутых на голову!! потом имеем с ними проблемы!! Интересно, кто это в миграционной службе и за сколько бабок, пропускают таких дураков и больных на голову, к нам в страну!! геращенко !! А полиция отслеживает такие вопросы или занимается только отжатием бизнеса.
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03.08.2020 18:26 Відповісти
Какая страна, такие и террористы.
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03.08.2020 18:27 Відповісти
..діагноз "олігофренія" не завадив Ківі стати депутатом.. а незафіксований діагноз нарколога (бо засцяв сцяти) наркоше Зєлє - презом..
все "цікавіше" стає жити у нас в Україні завдяки сміливим експериментам зебілів
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03.08.2020 18:39 Відповісти
Не усложняйте. Слабоумные просто выбрали себе подобных.
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03.08.2020 20:55 Відповісти
Стараннями Авакова і Зеленського в Україні виникла мода на тероризм. Тепер усім придуркам хочеться замовити кіно в презедента. А Аваков покаже, який він незамінний.
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03.08.2020 18:42 Відповісти
каже блюдолиз -олігофрен, а з виду -електорат Зебілів. Тепер одного на рег. виборах невистачатиме. Штош...
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03.08.2020 18:45 Відповісти
У Луцкого террориста по словам Антоши - шизофрения, у этого олигофрения.
Может у Антоши манечка?
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03.08.2020 19:00 Відповісти
Карімов, який погрожував підірвати відділення банку в центрі Києва, має діагноз "олігофренія", - Геращенко - Цензор.НЕТ 5958
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03.08.2020 19:11 Відповісти
За шатуны попэрэдныка никого не посадили и в "терактах" зевакова никто не подсудный - все на учёте как под копирку.
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03.08.2020 19:11 Відповісти
хорошая болячка, особенно проявляется спустя после 1 года власти, на любом месте
что не слуга, перед выборами мессия, после, подвержен болячке
говорят одно, делают другое
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03.08.2020 20:24 Відповісти
у пирожных ботов у всех такое же.
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04.08.2020 03:01 Відповісти
Как и у остальных 72.99999%.
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04.08.2020 03:01 Відповісти
Привлекли к этой клоунаде олигофрена, что бы не было суда. Вот и весь терроризм. Нами правят дегенераты, олигофрены и клоуны во главе с мелким ЗЕленым ЧМО.
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04.08.2020 06:27 Відповісти
 
 