Режим припинення вогню на Донбасі триває вже сьомий день без бойових втрат і стрільби з важкого озброєння, - РНБО
За даними Головного ситуаційного центру при Раді національної безпеки і оборони України, режим припинення вогню на Донбасі з опівночі 27 липня 2020 року виконується, а поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.
"На відміну від попередніх "різдвяного", "хлібного", "шкільного" та багатьох інших оголошених припинень вогню, які налічували декілька днів, сьогодні триває вже сьомий день перемир'я без пострілів з важкого озброєння і бойових втрат", - йдеться в повідомленні.
За даними програмно-апаратного комплексу СОТА, переважна більшість обстрілів велася російськими найманцями прицільно із застосуванням важкого озброєння - артилерії, мінометів, протитанкових ракетних комплексів, а також безпілотних літальних апаратів і снайперської зброї. Щотижневі втрати військовослужбовців Збройних сил України становили 2 загиблих і 6-8 поранених. Аналогічних втрат зазнавали і окупаційні угруповання.
Секретар РНБО України Олексій Данілов, коментуючи дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, висловив сподівання, що досягнуті Тристоронньою контактною групою домовленості й надалі будуть виконуватися, а будь-яким спробам дискредитації мирних ініціатив, включно з провокаціями на лінії зіткнення, буде дана жорстка відсіч.
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без потерь и тяжелого вооружения - это не перемирие и не прекращение огня...
это самоуспокоение... и желаемое за действительность...
Тарта́рия, или русский вариант - Татария - географический термин, использовавшийся в западноевропейской литературе и картографии в отношении обширных областей от Каспия до Тихого океана и до границ Китая и Индии. В русской литературе по истории картографии это географическое название до 1970-х годов переводилось словом Татария.
Это соус такой!
Видать горячая мамалыга и жара совсем погубили твой мозг....
Уже книжечка тов. С. Игнатенко видится тебе ОРИГИНАЛОМ европейских документов...
Скоро ты и афроамериканца в штанах мехом внутрь обнаружишь под собственной кроватью....
"он приводит оригинальные французские документы тех времен" - ФОТОГРАФММ он приводит в книге, КОПИИ, а ОРИГИНАЛ - это сам документ, дурашка!
Слова имеют смысл!
ПС: ты уже расстался со штанами мехом внутрь и перешёл на летнюю форму?
Вымыть свои ноги с мылом не пробовал ? Или тебе на мыло не хватает?
Ты не стесняйся, пиши, я на кусок мыла тебе так и быть по дружбе подброшу!
Просто случаются "профессиональные травмы" и "резко ухудшается здоровье", а так всё отлично.
Смена руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по «урегулированию конфликта на Донбассе» вызвала неожиданно бурную реакцию. Обсуждение традиционно свелось лишь к персоналиям и их отрывочным идеям, а не стратегии действий государства, если таковая вообще имеется.
Такое мнение https://www.obozrevatel.com/politics/minskie-tantsyi-s-volkami.htm?fbclid=IwAR1WioM89eox25UFQx26VXzsCLFxeJKvh6AvuV05moAp7IG3DAHYKjpUvfk озвучил сегодня в блоге «Обозревателя» бывший парламентарий Андрей Сенченко.
Очевидно, что Леонид Кравчук, соглашаясь на участие в этой истории, не собирался включаться в бесконечную и совершенно пустую минскую говорильню. Однако, несмотря на статус Первого Президента Украины, он обязан руководствоваться директивами, утвержденными действующим главой государства, а не идеями отдельных функционеров его офиса или своими собственными.
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D1%8B%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB-%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%BC%D1%83-%D0%BD.html Шило на мыло: Зеленский заменил Кучму на Кравчука по принципу «какая разница!» - политолог
Именно поэтому резанул слух набор мыслей, озвученных Кравчуком в эфире зомбо-канала «Россия 1»:
Первое - готовность к поиску компромисса с «народом Донбасса».
Второе - готовность к прямым переговорам с кремлевскими марионетками из ЛДНР.
Третье - утверждение, что война на Донбассе - результат действий сепаратистов.
А мы-то все эти годы наивно думали, что эта война - продолжение российской вооруженной агрессии против Украины, которая началась с оккупации Крыма. И при этом считали, что задача украинской власти последовательно развенчивать кремлевскую ложь о внутренней природе конфликта на Донбассе и о реальной роли России (https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0.html фашистское государство , страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), как государства-агрессора.
Поток идей, озвученных Леонидом Кравчуком, сбил с толку даже матерую пропагандистку информационных войск РФ Скабееву, которая, не оценив сходу сделанных Кремлю подач, пообщалась с ним в режиме издевательского стеба. Если бы она вовремя сориентировалась и подхватила сказанное новым представителем Украины в ТКГ, могла бы вместо выговора в личное дело получить внеочередное звание. Думаю, что кураторы Скабеевой быстро исправят ошибку. А это означает, что бездумные минские танцы с кремлевскими волками могут быстро перейти в драматическую для Украины фазу.
Анализ развития конфликтов, произошедших в мире за последние 50 лет, позволяет утверждать: чем дольше длится международный вооруженный конфликт, тем больше признаков внутреннего он обретает. Шесть лет промывания мозгов жителям оккупированных территорий и форматирования сознания молодежи даром не проходят.
Однако это не повод соглашаться с формулой Кремля: «Народ Донбасса» - это монолитная масса, которая ненавидит Украину и с которой надо идти на тяжелые компромиссы. А точнее - подстраивать Украину под требования Путина, закладывая мины в фундамент нашего государства.
На самом деле жители оккупированных территорий - никакая не однородная масса, а люди, миллионы из которых - жертвы российской агрессии и оккупации, и лишь тысячи - преступники, предавшие собственную страну.
Первым нужна нормальная безопасная жизнь, а не «кремлевские» компромиссы. Вторые любой ценой хотят избежать ответственности за преступления, да еще и легализоваться в качестве власти Донбасса, формально входящего в Украину, но фактически живущего по кремлевским правилам. Именно им так необходимы индульгенция за преступления, прямые переговоры и те самые «компромиссы».
Прозвучавшие от Кравчука предложения о создании на Донбассе свободной экономической зоны и о включении в состав делегации первого премьер-министра Украины Витольда Фокина ярко демонстрируют оторванное от жизни представление о том, чем сегодня живут оккупированные территории и чем они жили перед войной.
Донбасс - это вам не Одесса, где духом предпринимательства и желанием экономических свобод пропитано все. В довоенном Донбассе право заниматься бизнесом принадлежало немногим. Удел же, да и желание, большинства состоял в том, чтобы иметь работу и зарплату. В послевоенном, измученном нищетой и бесправием Донбассе людям, в первую очередь, понадобится работа, элементарные социальные гарантии, восстановление гарантированных Конституцией прав и простое давно забытое ощущение безопасности. Именно в этом состоит первостепенная задача украинского государства.
Что же касается возможного включения в нашу делегацию авторитетных людей с донбасскими корнями, то, при всем уважении к Витольду Фокину, степень его влияния на настроения «народа Донбасса» можно сравнить со степенью влияния героя соцтруда Алексея Стаханова на отношение к труду ПТУшников образца 2020 года.
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%BA%D0%B3-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B2.html Возглавить ТКГ в Минске должен не Кравчук, а Порошенко - политолог
Пора хотя бы на седьмом году войны России против Украины перестать врать самим себе и гражданам страны, живущим по обе стороны линии фронта. Сегодня оккупированный Донбасс, как и Крым, - часть захваченного «русским миром» жизненного пространства с режимом опричнины, рублевой зоной, российскими учебниками в школах и абсолютным бесправием аборигенов, заключенных в резервацию.
«Русский мир» под «натиском» Кравчука отступать не собирается. У Кремля для Украины существует как минимум три «мирных плана»:
Первый - формирование на всех уровнях украинской власти пророссийского большинства с последующим изменением внешнеполитического курса страны и постепенной интеграцией в путинскую империю. Предпосылкой его реализации является фактически состоявшаяся информационная оккупация страны.
Второй - фиксация «факта» внутреннего конфликта в Украине, начавшегося с «проявлений сепаратизма, вызванных неприятием Майдана и киевской хунты», ослабление международных санкций, втягивание Украины в переговоры с представителями «народа Донбасса», «компромисс» в ущерб суверенитету нашей страны и реинтеграция Донбасса с метастазами «русского мира».
Третий - простой и жесткий - создание на оккупированном Донбассе аналога Южной Осетии: признание донбасских «республик», официальное включение их в рублевую зону, легализация патроната Кремля и поставок оружия, а также обязательное создание на этих территориях «по многочисленным просьбам» постоянных военных баз России.
Пока Киев и его представители путаются в понятиях или продолжают рассказывать о пяти никому не ведомых планах реинтеграции, кремлевская волчья стая действует по всем сценариям одновременно. Окончательный же выбор зависит от того, с какой стороны Украина подставится больше. Или с какой нас с вами подставят.
Здравый смысл подсказывает, что война и оккупация Крыма и Донбасса закончатся лишь тогда, когда затраты Кремля на ее продолжение и содержание оккупированных территорий вместе с потерями от санкций поставят российский режим на грань выживания.
Очевидно, вопрос доведения таких санкций до уровня, достаточного для принуждения агрессора к миру и возврату наших территорий, не может быть предметом обсуждения в любом формате, в котором участвует Россия.
Для прекращения российской агрессии и освобождения своих территорий Украина должна использовать все имеющиеся инструменты, но при этом адекватно оценивать их потенциал.
Единственная задача, которая при определенных условиях по плечу минской ТКГ, - освобождение заложников.
Нормандским партнерам (Путин, разумеется, не в счет), неоднократно обещавшим стать донорами восстановления Донбасса, необходимо настойчиво предлагать украинскую программу реинтеграции временно оккупированных территорий. Остановка за малым - определиться с ее содержанием.
Что же касается реальной деоккупации Крыма и Донбасса, то без оставшихся Будапештских гарантов - США и Великобритании - здесь не обойтись. При этом вопрос освобождения наших территорий нужно обсуждать не только с точки зрения интересов Украины, а, в первую очередь, в контексте геополитических процессов.
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B5%D1%82.html После победы Байдена Путин приползет на коленях к Киеву и попросит забрать Крым обратно - эксперт
Все перечисленные направления являются необходимыми, но недостаточными для восстановления суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Надо прекратить бессмысленный спор о том, что мы возвращаем - людей или территории? Никакие территории, без понимания и поддержки граждан Украины, живущих по обе стороны линии фронта, мы не
А потом, как обустроятся и начнут гатить из всех стволов...
Дура......
Учи историю Украины..... Т вооружение было отведено по минским! Его уже давно не было на передке!!!
Практически все потери украинских солдат в этих голимых "перемириях" - это минометы, мины и снайпера!!!
Идиотка блин!