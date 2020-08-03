Режим припинення вогню на Донбасі триває вже сьомий день без бойових втрат і стрільби з важкого озброєння, - РНБО

За даними Головного ситуаційного центру при Раді національної безпеки і оборони України, режим припинення вогню на Донбасі з опівночі 27 липня 2020 року виконується, а поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"На відміну від попередніх "різдвяного", "хлібного", "шкільного" та багатьох інших оголошених припинень вогню, які налічували декілька днів, сьогодні триває вже сьомий день перемир'я без пострілів з важкого озброєння і бойових втрат", - йдеться в повідомленні.

За даними програмно-апаратного комплексу СОТА, переважна більшість обстрілів велася російськими найманцями прицільно із застосуванням важкого озброєння - артилерії, мінометів, протитанкових ракетних комплексів, а також безпілотних літальних апаратів і снайперської зброї. Щотижневі втрати військовослужбовців Збройних сил України становили 2 загиблих і 6-8 поранених. Аналогічних втрат зазнавали і окупаційні угруповання.

Секретар РНБО України Олексій Данілов, коментуючи дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, висловив сподівання, що досягнуті Тристоронньою контактною групою домовленості й надалі будуть виконуватися, а будь-яким спробам дискредитації мирних ініціатив, включно з провокаціями на лінії зіткнення, буде дана жорстка відсіч.

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