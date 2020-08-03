Луцьк потрапив до "червоної зони" випадково, але карантин все одно потрібно посилювати, - ОДА

Голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко заявив, що Луцьк потрапив до "червоної зони" випадково, але все одно в місті зобов'язані виконувати рішення державної комісії про посилення карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Перший".

Головна санітарна лікарка Наталія Янко пояснила, що нових хворих у Рівному та Львові більше, ніж у Луцьку. Натомість Луцьк потрапив до "червоної зони" через те, що 68 відсотків усіх хворих на Волині виявили саме в обласному центрі.

"Це абсурдний показник і похибка методики", - сказала голова обласної ради Ірина Вахович.

"До п'ятниці все виправиться. Це випадкова помилка статистів. У нас немає такої катастрофічної ситуації, щоб вводити червону зону", - заявив також голова ОДА Юрій Погуляйко.

"Маємо те, що маємо. Не я ж в п'ятницю ухвалював це рішення", - сказав Погуляйко.

Водночас він сказав, що Луцьк зобов'язаний виконувати рішення державної комісії, поки його не переглянули.

Нагадаємо, 31 липня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) розділила Україну на 4 карантинні зони залежно від рівня захворюваності на COVID-19. Луцьк потрапив до "червоної" зони. Згідно з новими правилами, в місті має бути зупинено громадський транспорт, закрито ТРЦ, кафе і ресторани, а також заборонено відвідування навчальних закладів.

Луцька міськрада відмовилася посилювати карантин, оскільки це суперечить Конституції України.

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