Луцьк потрапив до "червоної зони" випадково, але карантин все одно потрібно посилювати, - ОДА
Голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко заявив, що Луцьк потрапив до "червоної зони" випадково, але все одно в місті зобов'язані виконувати рішення державної комісії про посилення карантину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Перший".
Головна санітарна лікарка Наталія Янко пояснила, що нових хворих у Рівному та Львові більше, ніж у Луцьку. Натомість Луцьк потрапив до "червоної зони" через те, що 68 відсотків усіх хворих на Волині виявили саме в обласному центрі.
"Це абсурдний показник і похибка методики", - сказала голова обласної ради Ірина Вахович.
"До п'ятниці все виправиться. Це випадкова помилка статистів. У нас немає такої катастрофічної ситуації, щоб вводити червону зону", - заявив також голова ОДА Юрій Погуляйко.
"Маємо те, що маємо. Не я ж в п'ятницю ухвалював це рішення", - сказав Погуляйко.
Водночас він сказав, що Луцьк зобов'язаний виконувати рішення державної комісії, поки його не переглянули.
Нагадаємо, 31 липня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) розділила Україну на 4 карантинні зони залежно від рівня захворюваності на COVID-19. Луцьк потрапив до "червоної" зони. Згідно з новими правилами, в місті має бути зупинено громадський транспорт, закрито ТРЦ, кафе і ресторани, а також заборонено відвідування навчальних закладів.
Луцька міськрада відмовилася посилювати карантин, оскільки це суперечить Конституції України.
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Просто так захотелось самодуру Степанову или Ляшко, что бы хоть кого то запихнуть в красную зону, которую они выдумали.
Никаких критериев попаданию в любую зону, не соблюдено.
Это наглядный беспредел власти, типа что хочу то и ворочу, а вы рабы молчите и исполняйте наши хотелки.
Нет, так не будет.
Янукович уже воротил по беспределу, но видимо его судьба не впечатлила Зеленского.
Решил повторить его путь
ОГА - это не выборный орган, поэтому не имеют право говорить от имени громады.
Только избранные органы местной власти - мэры, городские и поселковые советы имеют право говорить от имени громады, которая их избрала.
Укрзалізниця припинила продаж квитків до Луцька і Тернополя та у зворотному напрямку відповідно до рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/3/7261658/ https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/3/7261658/ https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/3/7261658/#comments 5 https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/522936/?fbclid=IwAR3_QE0oKPF2odqVwt6tuySQz6aKyciXC5NxIMnkRZllOae2oSsL6IKX1OI сайт УЗ
Дослівно: "Станом на 1 серпня квитки вже не продавалися до станцій Луцьк і Тернопіль на дати, починаючи з 3 серпня, як це передбачено рішенням".
Деталі: Обмеження діє для поїздів:№41/42 Дніпро-Трускавець,№98/97 Ковель-Київ,№88/87 Ковель-Новоолексіївка,№12/11 Одеса-Львів,№81/82 Київ-Ужгород,№49/50 Київ-Трускавець,№136/135 Чернівці-Одеса,№108/107 Одеса-Ужгород,№110/109 Львів-Херсон,№86/85 Львів-Новоолексіївка,№715/716 Київ-Львів.
Пасажирам вказаних поїздів, які планували поїздку до Луцька і Тернополя та у зворотному напрямку, запропонували компенсацію повної вартості квитків.
Укрзалізниця просить з розумінням поставитися до ситуації та не перешкоджати роботі залізничної галузі.
Наверное все областные центры Украины и столица Киев скоро окажутся в красной зоне, потому, что по всем прогнозам социологов и опросам, ни в одном областном центре на ближайших местных выборах не победит ставленник Зеленского от "слуги народа" в меры этих городов.
Случайно наехали подумали надо ужесточить.