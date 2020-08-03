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Новини Агресія Росії проти України
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Затримані в Білорусі бойовики ПВК "Вагнер" зі Стамбула збиралися летіти до Латинської Америки, - російський консул

Затримані в Білорусі бойовики ПВК

Бойовики ПВК "Вагнер", яких минулого тижня затримали під Мінськом, транзитом через цю країну хотіли вилетіти в Стамбул, а звідти вирушити до Латинської Америки.

Про це консул посольства РФ у Білорусі Кирило Плетньов заявив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин", інформує Цензор.НЕТ.

"Кожен із затриманих заявив, що метою в'їзду в республіку був транзитний проїзд. 25 липня всі вони мали вилетіти з аеропорту міста Мінська в Стамбул, після чого - в третю країну. Кінцевим пунктом призначення була одна з держав у латиноамериканському регіоні", - сказав він.

"Вони не розуміють, абсолютно не розуміють, чому їм інкримінують зв'язок з опозиційними лідерами Білорусі, прізвищ яких більшість із них ніколи не чули", - додав Плетньов.

Також читайте: Затримані в Білорусі бойовики ПВК "Вагнер" кажуть, що хотіли подивитися на собор

Дипломат не зазначив, до якої саме країни Латинської Америки нібито направлялися "вагнерівці". Але низка російських ЗМІ пише, що їхньою кінцевою метою була Венесуела.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.

Автор: 

Білорусь (7969) Венесуела (273) консул (134) ПВК Вагнер (1542) Латинська Америка (27)


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Топ коментарі
+14
Бред! Детский лепет как со сбитым боингом и Солсбери! Я больше поверил если бы он сказал что они хотели в Минске устроить съезд сексуальных меньшинств!
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03.08.2020 17:44 Відповісти
+14
Ога. У Туреччині проти вагнеровців карні справи відкриті за участь у бойових діях проти турецьких ЗС у Лівії та Сирії.
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03.08.2020 17:45 Відповісти
+10
Странный маршрут .
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03.08.2020 17:43 Відповісти
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Странный маршрут .
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03.08.2020 17:43 Відповісти
это "запасная версия" т.н. пути отхода
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03.08.2020 20:16 Відповісти
Бред! Детский лепет как со сбитым боингом и Солсбери! Я больше поверил если бы он сказал что они хотели в Минске устроить съезд сексуальных меньшинств!
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03.08.2020 17:44 Відповісти
Все таки их цель была шпили вили получается?
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03.08.2020 19:16 Відповісти
шпили в Европах закончились уже
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03.08.2020 17:45 Відповісти
Некрасиво себе лайкать.
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03.08.2020 17:47 Відповісти
А носить летом штаны мехом внутрь - ради красоты?
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03.08.2020 18:25 Відповісти
Такие штаны носили ТВОИ ПРЕДКИ ТАРТАРОВЦЫ! У нас даже не слышали про такое. Так что не лепи твои обезьяньи штаны к людям! Готовься,говорят что списки московских консерв уже у американцев.Так что следи за ветром,-скоро к тебе подойдет здоровенный афроамериканец и скажет тебе: -А теперь иди ко мне,московская консерва,наклонись и продолжай дальше делать мне то,что ты делал московитам!
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04.08.2020 09:42 Відповісти
А ты - расист?
Чем тебе татары не угодили?
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04.08.2020 10:35 Відповісти
Баран ты тупой! Прочитай про Тартарии,СКОТ!
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04.08.2020 12:23 Відповісти
Ну, захватили они вас, мамалыжников, было дело, но это же в прошлом!
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04.08.2020 13:02 Відповісти
Тартария была до Днестра,дуралей! Крылатые фразы; -"Поскреби амфаша-почувствуешь вонь и увидишь тартаровца!" (Наполеон)
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04.08.2020 20:18 Відповісти
Нда, в штанах мехом внутрь, в сорокоградусную жару нажравшись кипящей мамалыги - не только Наполеона можно увидеть, но и Аида в тартаре...
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05.08.2020 11:02 Відповісти
Так не одевай свои прадедовские штаны в жару,дуралей! Поскреби ракетчика-консерву,- увидишь вонючего,немытого тартарина !
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05.08.2020 18:12 Відповісти
Вяло, вяло!
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05.08.2020 18:46 Відповісти
Так тужись,надуй шаровары,...
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06.08.2020 05:43 Відповісти
Ой, какое содержательное общение у нас завязалось, блеск!
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06.08.2020 09:59 Відповісти
Ты тут Иванушка-консервушка,ждешь меня чтобы я вытер об тебя ноги,Холопушка? А ну-ка подтверди! Голос!
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11.08.2020 19:07 Відповісти
Привет дорогой! Где это ты пропадал?
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12.08.2020 09:18 Відповісти
Есть голос! Послушная консервушка!
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12.08.2020 14:35 Відповісти
Ну голос. Теперь можешь усраться от радости. Удостоился чести быть отвеченным.
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12.08.2020 16:01 Відповісти
Ты тут,доходяга? Уси раются обычно в шаровары,-а у меня таких нет.Ты тут заходи каждый день,-с утра до вечера,чтобы ничего не пропустить,консервушка!
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21.08.2020 19:12 Відповісти
Я практически каждый день просматриваю свою ленту.
Какой позор!
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22.08.2020 10:17 Відповісти
Причем тут позор у тебя,-у дураков позора не бывает!
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26.08.2020 05:57 Відповісти
Согласен. Стыдно - когда видно! Но кожаные штаны мехом внутрь всё надёжно скрывают!
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26.08.2020 09:11 Відповісти
минаретов стамбульских захотелось
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03.08.2020 17:52 Відповісти
В Бразілію...ваєвать с каранавірусам...
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03.08.2020 17:45 Відповісти
Ога. У Туреччині проти вагнеровців карні справи відкриті за участь у бойових діях проти турецьких ЗС у Лівії та Сирії.
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03.08.2020 17:45 Відповісти
это не вагнеровцы . а как раз таки ихние конкуренты из МАР
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03.08.2020 19:37 Відповісти
У Білорусі? Жетони у них вагнеровські.
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04.08.2020 12:36 Відповісти
намечались интересные гастроли ...
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03.08.2020 17:45 Відповісти
В своём хроническом вранье дипломаты из НаРоссии уникальны в своём роде
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03.08.2020 17:45 Відповісти
U benzokolonki versiji meniajatsia s kazdim dniom.Eto vsegda u nix takoje,ruskije vrut vsegda
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03.08.2020 17:46 Відповісти
Я только официальных версий (от усов писькина ) насчитал штук пять с момента задержания ,,туристов,,
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03.08.2020 21:00 Відповісти
Навіть якщо це правда і летіли вони в Венесуелу чи в Сирію, то що це сильно краще?))
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03.08.2020 17:47 Відповісти
За коксом летели?
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03.08.2020 17:47 Відповісти
https://tlgrm.ru/channels/@kremlin_mother_expert Кремлёвский мамковед 18 часов назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16815 https://feedback.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=16815
🇧🇾👴🏻🌡Здоровье Лукашенко снова в повестке дня. Как https://tlgrm.ru/channels/@russica2 пишет «Незыгарь», из-за плохого самочувствия Батьки его ежегодное обращение к народу и парламенту было перенесено, а сам он не появляется на людях. У хвори есть триггер - ультимативный звонок с угрозами Путина белорусскому президенту касательно немедленного освобождения бойцов ЧВК. После сеанса связи у Лукашенко возникло крайне тяжелое проявление артериальной гипертензии.
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03.08.2020 17:47 Відповісти
Чушь , Единственная заслуга Луки в том , что он опустил Пу ниже плинтуса показав что водитель стерхов дурилка картонная, надутая пиаром. За пол года заставил РФ покупать нефть ниже рыночной, за газ не платит вообще , посадил газпромовского кандидата , забрал Банк , вкладами племянника Пу и министра финасов РФ и другой наменклатуры , в качестве особого издевательтва провел порад 9 мая , чего не делал никогда . Инфркт Луки это результат рейтинга который ему принесли , Тиховская побеждает в первом туре .
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04.08.2020 08:43 Відповісти
Спрашивайте дальше---пусть поливают! Там до Антарктиды почти близко.
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03.08.2020 17:48 Відповісти
Подожди немного... Они так скоро, и до Марса доберутся...
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03.08.2020 18:08 Відповісти
Не пройдёт туда. Америкосы всё застолбили там. Та и денег дорого. То они к Чавесу пёрли на подмогу, или коксу по первой цене набрать.
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03.08.2020 18:11 Відповісти
Мда, бульбаш усатый сорвал кацо-гебешную многоходовочку😀
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03.08.2020 17:48 Відповісти
у справі про збиття малазійського літака теж було багато версій
не допомогло
але в гебні іншого алгоритму дій очевидно немає
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03.08.2020 17:49 Відповісти
25 июля все они должны были вылететь из аэропорта города Минска в Стамбул,Источник: https://censor.net/n3211662
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны

и че ж не улетели
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03.08.2020 17:51 Відповісти
Как известно, поведение россиян вызвало у бдительных граждан Беларуси желание позвонить в местный КГБ. Россияне, как утверждается, носили одежду в стиле милитари, не пили алкоголь и не предавались увеселениям. Они также имели на тридцать человек всего три чемодана, но таких тяжелых, что их приходилось переносить коллективно. https://www.ehorussia.com/new/node/21312
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03.08.2020 17:51 Відповісти
Очевидно что готовили в Беларуссии государственный переворот.
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03.08.2020 17:51 Відповісти
А зачем? Ведь есть все основания считать, что Лукашенко и без того не перевалит за 10%? Когда такое происходит непосредственно перед выборами, очевидно же, что тут сам Лука за режиссерским креслом.
Впрочем, про Майдан тоже вбрасывалась инфа, что его организовал кремль. Так что чему удивляться...
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03.08.2020 18:03 Відповісти
По Вашему получается, что Лукашенко о таком развитии событий не подумал и впустил их в страну. Не думайте, что он наивный. Так, что насчёт подготовки боевиками переворота - это не очевидно.
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03.08.2020 18:03 Відповісти
Они уже много лет мотаются через Беларусь в третьи страны. Лукашенко естественно не препятствовал этому, поэтому и вагнеровцы чувствовали там себя уверенно и безопасно. Единственное, что они не учли, что в Беларусь скоро выборы и их могли использовать в тёмную. Собственно, оно так и получилось. Нельзя верить в такие новости,зная что такие совпадения перед выборами не случайны, их попросту не бывает. Это глупо и по-детски наивно.
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03.08.2020 18:13 Відповісти
Что они делали с 26 по 29 в Беларуси?
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04.08.2020 00:15 Відповісти
Консулу видать самому только вот-вот совсем недавно пришёл "груз" с Латинской Америки.
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03.08.2020 17:52 Відповісти
так... эта легенда хреновая)))
еще варианты
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03.08.2020 17:53 Відповісти
без вариантов. в венесуэле кока. то с чем у руцкого мида щас напряжёнка )
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03.08.2020 18:08 Відповісти
Так бывает чвквагнер убивает по всему свету а взяли в родных белорусских берёзках...
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03.08.2020 17:56 Відповісти
Какое значение имеет маршрут этих животных, их надо изолировать от внешнего мира и помочь им рассказать, кто отправил и цель.
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03.08.2020 18:02 Відповісти
вуаще нищьо не понимайут. дурачки короче. все поверили.
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03.08.2020 18:03 Відповісти
в венесуэлу. конюшня лаврова лично командировала.
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03.08.2020 18:06 Відповісти
надо было бацьке перемешать их с землей как американцы в сирии и сделать вид что их там нет
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03.08.2020 18:22 Відповісти
Три простые беларуские женщины против плешивого мракобеса и распутника - это офигительно красивая история, достойная пера Шекспира (только с хеппи-эндом надеюсь), достойная сценария Голливуда. В учебниках истории прекрасной европейской Беларуси будущего сегодняшние события будут равны золотому веку ВКЛ, Речи Посполитой, Грюнвальду и т.д.
А эти "вагнеровцы" - разменные мелкие монеты в спец операции Лукашенко -Путина по очернению беларуской бархатной революции.
Принцип "гнилой селедки" - запах хотят втереть в одного из национальных лидеров - Статкевича, протестного блогера - Тихоновского.
Порохоботы Цензора стараются разнести и втереть этот запах на радость плешивым диктаторам - ну что же, как нибудь переживем. Работа у них такая...
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03.08.2020 18:26 Відповісти
Похмелись придурок.
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03.08.2020 18:41 Відповісти
Я сначала хотел тебе, недоделанному, подробно рассказать про смехотворность и топорность постановы. Про выпячивание улик - все зашквареные как специально в Украине, поселились в ведомственном санатории ФПБ - глава которого нач избирательного штаба Лукашенко, ходили строем не снимая милитари и волоча за собой лямки парашютов.
Моментальное подтверждение личностей Прилепиным - завидная скорость в "здаче" корешей. И много чего еще...
Но потом подумал - проще тебя, валенка, НХ послать.
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03.08.2020 18:49 Відповісти
никто не говорит что 33 вагнеровца тайно прилетели в Беларусь . Такой же спектакль путина как и Бабарыко и бабская троица по легитимизации выборов в которых уже предрешен победитель , а потом в ноябре 31 карта с росийкой общая валюта , парламент и прочая скрепная белиберда .

..
..
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03.08.2020 21:26 Відповісти
твои женшчыны обеспечивают явку на выборы где плешивый заведомо получает победу . Что потом они будут делать когда Ермошкина даст луке 78% а бабе Свете 1.5% ? Скажут доверчивым лохам спасибо , до следующих встреч ? Ты скотина росийская палишься когда называешь патриотов Украины прохоботами . захлопни свою кгбшную пасть , росийская прокладка .

..
..
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03.08.2020 21:24 Відповісти
Не вижу смысла открывать спор о будущем Беларуси с чмошником под свежеиспеченым прокси - нулевкой, которая сольется, перелогинится, переобуется или навсегда слиняет.
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03.08.2020 21:59 Відповісти
и не открывай оацевская свинья . тебе все равно сказать нечего .

..
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04.08.2020 00:15 Відповісти
Куда бы они не направлялись,цели их явно были неблаговидные.То есть белорусов бы они в результате точно подставили. А лавровским дипломатам верить станет теперь лишь слепоглухонемой с необитаемомго острова, не имеющий связи с внешним миром.
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03.08.2020 18:26 Відповісти
Лу почав бачити скрізь все...
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03.08.2020 18:39 Відповісти
а шо тут бачити?жириновскій озвучив ясно:Он предложил Лукашенко провести «красивые выборы» без своего участия и добавил, что лучшим вариантом для Белоруссии будет вхождение в состав России.
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03.08.2020 19:23 Відповісти
А из Латинской Америки прямо на мыс Каннаверелл -- дальше : на Марс !
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03.08.2020 19:30 Відповісти
наверно Эрдоган узнал шо к нему летят вагнеровцы и кацапам срочно понабилось менять методичку.
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03.08.2020 20:49 Відповісти
Было бы неплохо если это так...но путем вуду...после исполнения смертного приговора подписанного лукой
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03.08.2020 21:37 Відповісти
Почему не летели прямо из рачки, или там дорогу в Стамбул забыли?
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03.08.2020 21:47 Відповісти
Раша уже запуталась во вранье.. Сначала говорили Судан, потом отдых в Белоруссии , потом Стамбул, а теперь Латинская Америка ( а почему не через Кабул добирались или через Ханой..)
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03.08.2020 22:24 Відповісти
Но ряд российских СМИ пишет, что их конечной целью была Венесуэла.

А что, кремлевско-венесуэльская любовь уже прошла? Что, посмотреть шпили-вили нельзя было слетать чартером из Внуково или любого другого подходящего аэродрома ДОСААФ?
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03.08.2020 22:39 Відповісти
Среди задержанных российских вагнеровцев в Беларуси двое являются профессиональными снайперами. Один из них с достоверностью был в Киеве во время расстрела людей на Майдане в 2014 году. Московиты расстреливали украинцев для дальнейшего оправдания московской интервенции.
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03.08.2020 22:41 Відповісти
общее обеспечение по В.Суворову
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04.08.2020 01:05 Відповісти
Деградация спецслужб РФ. https://www.youtube.com/channel/UCqHebFiH59oyemqQUUF3lUg?view_as=subscriber гибридная война
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04.08.2020 08:52 Відповісти
 
 