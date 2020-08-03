Затримані в Білорусі бойовики ПВК "Вагнер" зі Стамбула збиралися летіти до Латинської Америки, - російський консул

Бойовики ПВК "Вагнер", яких минулого тижня затримали під Мінськом, транзитом через цю країну хотіли вилетіти в Стамбул, а звідти вирушити до Латинської Америки.

Про це консул посольства РФ у Білорусі Кирило Плетньов заявив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин", інформує Цензор.НЕТ.

"Кожен із затриманих заявив, що метою в'їзду в республіку був транзитний проїзд. 25 липня всі вони мали вилетіти з аеропорту міста Мінська в Стамбул, після чого - в третю країну. Кінцевим пунктом призначення була одна з держав у латиноамериканському регіоні", - сказав він.

"Вони не розуміють, абсолютно не розуміють, чому їм інкримінують зв'язок з опозиційними лідерами Білорусі, прізвищ яких більшість із них ніколи не чули", - додав Плетньов.

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Дипломат не зазначив, до якої саме країни Латинської Америки нібито направлялися "вагнерівці". Але низка російських ЗМІ пише, що їхньою кінцевою метою була Венесуела.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.