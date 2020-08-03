Затримані в Білорусі бойовики ПВК "Вагнер" зі Стамбула збиралися летіти до Латинської Америки, - російський консул
Бойовики ПВК "Вагнер", яких минулого тижня затримали під Мінськом, транзитом через цю країну хотіли вилетіти в Стамбул, а звідти вирушити до Латинської Америки.
Про це консул посольства РФ у Білорусі Кирило Плетньов заявив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин", інформує Цензор.НЕТ.
"Кожен із затриманих заявив, що метою в'їзду в республіку був транзитний проїзд. 25 липня всі вони мали вилетіти з аеропорту міста Мінська в Стамбул, після чого - в третю країну. Кінцевим пунктом призначення була одна з держав у латиноамериканському регіоні", - сказав він.
"Вони не розуміють, абсолютно не розуміють, чому їм інкримінують зв'язок з опозиційними лідерами Білорусі, прізвищ яких більшість із них ніколи не чули", - додав Плетньов.
Дипломат не зазначив, до якої саме країни Латинської Америки нібито направлялися "вагнерівці". Але низка російських ЗМІ пише, що їхньою кінцевою метою була Венесуела.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.
Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".
У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.
У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.
СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.
Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.
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Чем тебе татары не угодили?
Какой позор!
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16815 https://feedback.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=16815
🇧🇾👴🏻🌡Здоровье Лукашенко снова в повестке дня. Как https://tlgrm.ru/channels/@russica2 пишет «Незыгарь», из-за плохого самочувствия Батьки его ежегодное обращение к народу и парламенту было перенесено, а сам он не появляется на людях. У хвори есть триггер - ультимативный звонок с угрозами Путина белорусскому президенту касательно немедленного освобождения бойцов ЧВК. После сеанса связи у Лукашенко возникло крайне тяжелое проявление артериальной гипертензии.
не допомогло
але в гебні іншого алгоритму дій очевидно немає
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны
и че ж не улетели
Впрочем, про Майдан тоже вбрасывалась инфа, что его организовал кремль. Так что чему удивляться...
еще варианты
А эти "вагнеровцы" - разменные мелкие монеты в спец операции Лукашенко -Путина по очернению беларуской бархатной революции.
Принцип "гнилой селедки" - запах хотят втереть в одного из национальных лидеров - Статкевича, протестного блогера - Тихоновского.
Порохоботы Цензора стараются разнести и втереть этот запах на радость плешивым диктаторам - ну что же, как нибудь переживем. Работа у них такая...
Моментальное подтверждение личностей Прилепиным - завидная скорость в "здаче" корешей. И много чего еще...
Но потом подумал - проще тебя, валенка, НХ послать.
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А что, кремлевско-венесуэльская любовь уже прошла? Что, посмотреть шпили-вили нельзя было слетать чартером из Внуково или любого другого подходящего аэродрома ДОСААФ?