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Новини Коронавірус і карантин
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Влада втратила контроль і над епідситуацією, і над політичною. Це загрожує поверненням ще більш жорсткого карантину, - Зінкевич

Влада втратила контроль і над епідситуацією, і над політичною. Це загрожує поверненням ще більш жорсткого карантину, - Зінкевич

Заяви місцевих органів влади, які не згодні з рішеннями центральної влади щодо протиепідемічних заходів, свідчать, що у Зеленського втрачають контроль над ситуацією в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардепка Яна Зінкевич.

Парламентарка наполягає на необхідності негайного проведення позачергової сесії парламенту для впровадження термінових антикризових заходів.

"Демарші Луцької та Тернопільської міських рад, а також шокуюча щоденна статистика захворювань на COVID-19 – це свідчення того, що влада втратила контроль. Спочатку за епідеміологічною ситуацією, а тепер і політичною. Вже давно стало зрозуміло, що так званий карантин був лише формальністю і нічого спільного зі справжньою боротьбою з небезпекою не має. Але навіть така формальність обурює звичайних людей, які борються за своє виживання – і економічне, і фізичне", - зазначила Зінкевич.

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За словами нардепки, безвідповідальність влади, відсутність термінових кроків для боротьби із пандемією наражають країну на ризик повторення жорсткого карантину із ще більш драматичними наслідками для економіки і великим негативним впливом на фінансове становище людей.

Зінкевич повідомила, що "Європейська Солідарність" вже озвучила свою вимогу від влади терміново зібрати засідання Верховної Ради України, але жодної реакції так і не почула.

"Нагадаю, наші кроки доволі конкретні та реальні для впровадження. Депутати зобов’язані ухвалити закони для допомоги лікарям, насамперед – про страхування на випадок захворювання на коронавірусну хворобу. Від початку епідемії на коронавірус вже захворіли 8654 медпрацівника. З областей надходить тривожна інформація про те, що лікарям не виплачують обіцяні надбавки, або затримують їх, а медичні заклади й досі повністю не забезпечені всім необхідним для боротьби з COVID-19", – наголошує парламентарка.

"Кабінет Міністрів та Офіс Президента повинні прозвітувати про використання коштів, виділених у спеціальний коронавірусний фонд. Адже залишок всього 3 млрд нерозподілених коштів з понад 60 млрд, що були виділені на боротьбу з коронавірусом, і використання цих коштів на інші цілі, а найбільше на будівництво доріг – це нонсенс.Без конкретних і прозорих дій центру регіони і далі безконтрольно віддалятимуться від чіткої владної вертикалі, не розуміючи кроків влади", – підсумувала Зінкевич.

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Автор: 

карантин (18172) Зінкевич Яна (51) Європейська Солідарність (1090) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+29
Зелю, шизофреника Степанова, клоуна из санэпидемслужбы Ляшка, ахметовского прихвостня Шмыгаля, самодура Авакова в красную зону, на нары
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03.08.2020 18:01 Відповісти
+23
Чтобы потерять контроль,надо чтобы этот контроль вообще был. Зелемудачьё и близко ничего не контролирует за полтора года. Плывут по течению и пакуют "заносы". Всё.
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03.08.2020 18:03 Відповісти
+20
Малюська им уже подарил сертификаты на "вип-камеры"
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03.08.2020 18:03 Відповісти
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100%Влада втратила контроль і над епідситуацією, і над політичною. Це загрожує поверненням ще більш жорсткого карантину, - Зінкевич - Цензор.НЕТ 9707
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03.08.2020 19:14 Відповісти
Не нравятся эти, найди на Ютубе настоящих.
Уверен ни одного нет в советниках президента, к ним вообще никто не прислушивается. В Швеции решение вводить или не вводить карантин принимали учёные, а не политики и это оказалось единственным верным решением. Понимание этого руководителям других стран придет не сразу или вообще не придёт.
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03.08.2020 19:27 Відповісти
Не тупи, особенно - про Швецию.

На 04 августа 2020 в Швеции зафиксировано 81 012 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных не изменилось.
Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Швеции составляет 5 744 человека, сегодня зафиксировано 0 случаев смерти.
В активной фазе болезни находятся 0 человек, из них 37 в критическом состоянии. Уровень летальности: 7.09%.
Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на сегодня, 04 августа 2020 в Швеции: 0
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04.08.2020 05:16 Відповісти
Носи маску круглосуточно.
Мне плевать на дебилов, которые ничего не понимают, мало того ещё и не прислушиваются к мнению вирусологов, иммунологов, просто медработников. Ношение масок вредно для здоровья и особенно тем у кого ослаблен иммунитет.
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04.08.2020 07:47 Відповісти
А я вот думаю, чего это в Украине врачи пачками Ковидом заражаются, они, оказывается вумного Геннадия наслушались. Ношу маску, носил и буду носить, а ты пополняй ряды номинантов на премию Дарвина
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04.08.2020 07:59 Відповісти
" розумній" владі, замість того, щоб все закривати та забороняти, потрібно зробити доступними засоби захисту, ті ж маски не 9 гр за шт а 1,5 як було до карантину, дезенфектори в усіх громадських місцях і дати людям спокій, але ж тоді ніякого гешефту, так їм жити нецікаво
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03.08.2020 19:28 Відповісти
Кругом одни евреи а они гешефт ценят выше любых человеческих отношений.
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03.08.2020 19:34 Відповісти
Да Адик был в чем то прав. Много чего то мы не до понимаем. ХАБАД правит Украиной как в 1932-33 гг....
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03.08.2020 19:36 Відповісти
Знову у петєдрочерів не получилось зраду розігнати. Не цікавлять вони нікого.
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03.08.2020 19:39 Відповісти
Влада втратила контроль і над епідситуацією, і над політичною. Це загрожує поверненням ще більш жорсткого карантину, - Зінкевич - Цензор.НЕТ 9454
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03.08.2020 19:42 Відповісти
Власти потеряли ,а секта нашла?
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03.08.2020 20:15 Відповісти
так они ситуацию и не контролировали.
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03.08.2020 20:58 Відповісти
Яна, политика - это не ваше, увы. Вы говорите написанными шаблонами руководителей ПЕСа, но не своими словами
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03.08.2020 21:41 Відповісти
Да по факту власть потеряла контроль если не сразу.. то уж через два месяца после начала карантина это уж точно... Теперь только отчеты, выступления ежедневные министра , и Виталика да подсчет умерших и заболевших. Цифры уже удручающие.. но у нас все больше и больше все открывается и на все забили А власть все переложила на несознательное население ( хотя и это есть).. Но придет октябрь и не цыплят придется считать, а что то другое, вот тогда и придет настоящая беда.
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03.08.2020 22:29 Відповісти
Можешь уехать на необитаемый остров, нет???
Тогда бойся заразиться!!!
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04.08.2020 07:50 Відповісти
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