Влада втратила контроль і над епідситуацією, і над політичною. Це загрожує поверненням ще більш жорсткого карантину, - Зінкевич

Заяви місцевих органів влади, які не згодні з рішеннями центральної влади щодо протиепідемічних заходів, свідчать, що у Зеленського втрачають контроль над ситуацією в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардепка Яна Зінкевич.

Парламентарка наполягає на необхідності негайного проведення позачергової сесії парламенту для впровадження термінових антикризових заходів.

"Демарші Луцької та Тернопільської міських рад, а також шокуюча щоденна статистика захворювань на COVID-19 – це свідчення того, що влада втратила контроль. Спочатку за епідеміологічною ситуацією, а тепер і політичною. Вже давно стало зрозуміло, що так званий карантин був лише формальністю і нічого спільного зі справжньою боротьбою з небезпекою не має. Але навіть така формальність обурює звичайних людей, які борються за своє виживання – і економічне, і фізичне", - зазначила Зінкевич.

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За словами нардепки, безвідповідальність влади, відсутність термінових кроків для боротьби із пандемією наражають країну на ризик повторення жорсткого карантину із ще більш драматичними наслідками для економіки і великим негативним впливом на фінансове становище людей.

Зінкевич повідомила, що "Європейська Солідарність" вже озвучила свою вимогу від влади терміново зібрати засідання Верховної Ради України, але жодної реакції так і не почула.

"Нагадаю, наші кроки доволі конкретні та реальні для впровадження. Депутати зобов’язані ухвалити закони для допомоги лікарям, насамперед – про страхування на випадок захворювання на коронавірусну хворобу. Від початку епідемії на коронавірус вже захворіли 8654 медпрацівника. З областей надходить тривожна інформація про те, що лікарям не виплачують обіцяні надбавки, або затримують їх, а медичні заклади й досі повністю не забезпечені всім необхідним для боротьби з COVID-19", – наголошує парламентарка.

"Кабінет Міністрів та Офіс Президента повинні прозвітувати про використання коштів, виділених у спеціальний коронавірусний фонд. Адже залишок всього 3 млрд нерозподілених коштів з понад 60 млрд, що були виділені на боротьбу з коронавірусом, і використання цих коштів на інші цілі, а найбільше на будівництво доріг – це нонсенс.Без конкретних і прозорих дій центру регіони і далі безконтрольно віддалятимуться від чіткої владної вертикалі, не розуміючи кроків влади", – підсумувала Зінкевич.

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