Мита на дизпаливо підвищать прибуток "Укртатнафти" та її частку на ринку, - експерт

Запровадження мит на імпорт дизельного палива з Росії дозволить ПАТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ) підвищити власний прибуток і збільшити свою частку на паливному ринку.

Про це повідомив директор спеціальних програм НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"Компанія в разі запровадження відповідних санкцій отримає, звісно, від цього надалі прибуток і перерозподіл ринку на свій бік", - повідомив експерт.

На його думку, в разі запровадження мит ринок може зіштовхнутися з дефіцитом палива і, отже, з негативними наслідками.

Уникнути цього, за словами Рябцева, можна, отримавши від ініціатора запровадження мит - компанії "Укртатнафта" - гарантії безперебійного постачання ринку паливом у разі скорочення імпорту.

"Мається на увазі без ажіотажних усіх цих накруток і будь-яких інших. І в тому обсязі, який дорівнює можливому обсягу скорочення поставок. Тобто це має бути обов'язковою умовою запровадження будь-яких мит, будь-яких обмежень, будь-яких квот, будь-яких схожих обмежень на ринку", - зазначив Рябцев.

Нагадаємо, на початку липня "Укртатнафта" звернулася в Міненерго з проханням запровадити мита на імпорт ДТ з Росії. Це вже друга з початку цього року спроба "Укртатнафти" домогтися запровадження мит.

21 лютого "Укртатнафта", "Укрнафта" та "Укргазвидобування", контрольовані групою "Приват", а також НАК "Нафтогаз України" зажадали негайно запровадити мито на дизельне паливо в розмірі 8,46% і до 2024 року підвищити його до 25,4 %. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Мінекономрозвитку вирішила не порушувати антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну дизпалива і скрапленого газу, тобто відмовилася запровадити мито.