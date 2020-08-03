Мита на дизпаливо підвищать прибуток "Укртатнафти" та її частку на ринку, - експерт
Запровадження мит на імпорт дизельного палива з Росії дозволить ПАТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ) підвищити власний прибуток і збільшити свою частку на паливному ринку.
Про це повідомив директор спеціальних програм НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.
"Компанія в разі запровадження відповідних санкцій отримає, звісно, від цього надалі прибуток і перерозподіл ринку на свій бік", - повідомив експерт.
На його думку, в разі запровадження мит ринок може зіштовхнутися з дефіцитом палива і, отже, з негативними наслідками.
Уникнути цього, за словами Рябцева, можна, отримавши від ініціатора запровадження мит - компанії "Укртатнафта" - гарантії безперебійного постачання ринку паливом у разі скорочення імпорту.
"Мається на увазі без ажіотажних усіх цих накруток і будь-яких інших. І в тому обсязі, який дорівнює можливому обсягу скорочення поставок. Тобто це має бути обов'язковою умовою запровадження будь-яких мит, будь-яких обмежень, будь-яких квот, будь-яких схожих обмежень на ринку", - зазначив Рябцев.
Нагадаємо, на початку липня "Укртатнафта" звернулася в Міненерго з проханням запровадити мита на імпорт ДТ з Росії. Це вже друга з початку цього року спроба "Укртатнафти" домогтися запровадження мит.
21 лютого "Укртатнафта", "Укрнафта" та "Укргазвидобування", контрольовані групою "Приват", а також НАК "Нафтогаз України" зажадали негайно запровадити мито на дизельне паливо в розмірі 8,46% і до 2024 року підвищити його до 25,4 %. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Мінекономрозвитку вирішила не порушувати антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну дизпалива і скрапленого газу, тобто відмовилася запровадити мито.
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Чим тоді Бєня кращий за Васадзе, який пролобіював підвищення мита на імпортні тачки, щоб мати можливість свой Лайноси по 8-10 штук баксів продавати?
Получить гарантии от Коломойского (владелец Кременчугского НПЗ), все равно что поверить шакалу, что он не будет есть мясо.
Для нормального дизеля Євро-5 чи Євро-6 - і кацапська соляра лайно, і Бєніна - не фонтан, а білоруська БДСМ - взагалі сеча кінська! Треба заправлятися польським/прибалтійським дизелем...
Ясно що у нас дизель не такій якісний як в европі, але раз німці продають тут свої авто з евро 5 та 6, значить не бояться.
Всё самое худшее уже всплыло на поверхность: по данным «Инфляционного отчета НБУ» за 2-й квартал 2020г., ВВП Украины сразу рухнул на 11%.
Об этом https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10214201467790311&id=1822982899 пишет сегодня в Фейсбуке директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.
Понятно, что деньги на нашем рынке будут дорожать, паника может начаться в любой момент. Мы видим, что в нужном ключе рынок не реагирует на риторику В.Зеленского и Д.Шмыгаля. И «веселуха» еще не началась, очевидно, что финансово-экономический блок Кабмина и НБУ к столкновению с евро и «американцем» не готовы.
Грядут корпоративные дефолты и банкротства, т.к. реальный сектор украинской экономики не развивается, лишь продолжается движение по пресловутому замкнутому кругу, а именно: сокращение прямых иностранных инвестиций и сжатие внутреннего рынка кредитования - отсутствие модернизации производств и как следствие технологическое отставание - снижение конкурентоспособности предприятий - девальвация гривны - рост инфляции.
Да, такое сегодня движение по замкнутому кругу.
Но что-то ведь надо делать? Методом исключения, прихожу к тому, что нужно действовать в рамках регуляторного поля. Пора предлагать «Слугам народа» законодательные акты, которые бы ограничивали спекулятивные движения на финансовом рынке, создавали условия для бизнеса хеджирования и реальные стимулы для устойчивого подъема производящей экономики.
Что еще посоветовал бы Д.Шмыгалю? Прежде всего, в развитии реального сектора экономики смелее смещать акценты на объединение конкурентных потенциалов товарного и фондового рынков Украины, используя эффект масштаба, и не цепляться за узкие местечковые отраслевые сектора, где уже невозможно быстро повысить капитализацию компаний и предприятий.
Наконец, пора уже кардинально решать проблемы в сфере движения капитала и снижать барьеры для прямых иностранных инвестиций. Для этого надо оперативно создавать условия бизнесу хеджирования, а в Верховной Раде проголосовать за проект Закона о рынках капитала.
Если Кабмин и Рада не будут решать эти проблемы в 2020г., то нехватка внешнего финансирования и прямых иностранных инвестиций будет и дальше сильно влиять на рост волатильности гривны и высокий уровень инфляции.
По-прежнему украинские товарный и фондовый рынки в текущем году будут жить своей тяжелой жизнью, не связанной с изменчивостью прогнозов НБУ, Минфина и Минэкономразвития.
И мы постоянно будем спрашивать, что дальше будут делать Кабмин и Рада по выводу из пике экономики страны? Девальвировать гривну, подстегивая экспорт, или укреплять нацвалюту, борясь с инфляцией?
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Другие недавние статьи Гончарова:
- https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%B7-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%82-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0.html Обрушение пирамиды ОВГЗ и дефолт Украины нам еще предстоит пережить
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B8.html «Если хотите сохранить сбережения, гривны у вас не должно быть»
Кстати, сегодня на межбанке гривна возобновила падение. Торги завершились на отметке 27,88 грн за долл (в продаже), тогда как на конец торгов в пятницу было 27,74…
ніби всі забули, хто найняв хлопчика удавати президента
Повышение пошлин на импорт приведет к росту цен на ВСЁ!
Почему-то в статье не упоминается про импорт топлива из Беларуси, Литвы, Румынии.
Бене насрать на все, кроме своего кармана.
Почему бы импорт из расии запретить совсем, а пошлины не повышать?
Кроме этого, Беня понимает, шо логистика поставок сырой нефти сейчас очень сложная.
Сначала танкерами в Одессу, потом по трубе до Кременчуга. В результате себестоимость производства нефтепродуктов увеличится.
Сейчас завод в Кременчуге работает на украинской нефти, поставка которой лимитирована. Т.е. объемы не увеличатся, и возникнет дефицит, на котором Беня тоже наварится.
Ведь он не говорит о полном запрете поставок из кацапстана, а только об увеличении пошлины, которая ляжет на потребителя.
Повторюсь - импорт из расии запретить, из других стран увеличить. Это один нормальный путь. Точка.
платитьблагодарить Беню за Бубочку.