Антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання голові ДСАУ Холоднюку, підозрюваному в захопленні державної влади
Вищий антикорупційний суд обрав голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила в коментарі Укрінформу речниця суду Олеся Чемерис.
"ВАКС обрав голові Державної судової адміністрації запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 16 вересня поточного року", - сказала вона.
Крім того, суд зобов'язав голову ДСА утриматися від спілкування з іншими фігурантами і свідками у справі.
Нагадаємо, 17 липня 2020 року заступник Генерального прокурора повідомив про підозру 12 особам, у тому числі голові ДСА та голові ОАСК. За версією слідства, підозрювані мали на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП), створення штучних перешкод у їхній роботі, а також втручалися у діяльність державних діячів.
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государство Украина проиграло собственной коррумпированной судебной системе!
они все одинаковые
А суды у нас самые гуманные....к тем кто при власти и при деньгах.
Таке дивне поєднання: дикунські звичаї та відсутність етики разом с великою пихою "цивілізаторів - імперців".
Нихрена себе, компашка управляет ВСЕМИ судьями Украины!