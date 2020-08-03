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Новини Боротьба з корупцією
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Антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання голові ДСАУ Холоднюку, підозрюваному в захопленні державної влади

Антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання голові ДСАУ Холоднюку, підозрюваному в захопленні державної влади

Вищий антикорупційний суд обрав голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила в коментарі Укрінформу речниця суду Олеся Чемерис.

"ВАКС обрав голові Державної судової адміністрації запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 16 вересня поточного року", - сказала вона.

Крім того, суд зобов'язав голову ДСА утриматися від спілкування з іншими фігурантами і свідками у справі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення ВАКС щодо запобіжного заходу главі ДСА Холоднюку, який проходить у справі ОАСК, свідчитиме про обґрунтованість підозр проти суддів, - Бутусов

Нагадаємо, 17 липня 2020 року заступник Генерального прокурора повідомив про підозру 12 особам, у тому числі голові ДСА та голові ОАСК. За версією слідства, підозрювані мали на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП), створення штучних перешкод у їхній роботі, а також втручалися у діяльність державних діячів.

Автор: 

Вовк Павло (300) Антикорупційний суд ВАКС (1981) Холоднюк Зеновій (27) ДСАУ (32)


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Топ коментарі
+25
Ни чего себе - Подозрение в захвате государственной власти - под личное обязательство .Если докажут ,то и на премию потянет .
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03.08.2020 19:52 Відповісти
+11
Был бы он активистом или волонтером, а так, нехай гуляет...
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03.08.2020 19:59 Відповісти
+10
Блин!!! .. я ждал этого решения.. и я разочаровался!
государство Украина проиграло собственной коррумпированной судебной системе!
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03.08.2020 19:55 Відповісти
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Ни чего себе - Подозрение в захвате государственной власти - под личное обязательство .Если докажут ,то и на премию потянет .
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03.08.2020 19:52 Відповісти
Был бы он активистом или волонтером, а так, нехай гуляет...
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03.08.2020 19:59 Відповісти
Он сказал "я так больше не буду". Такое обязательство - уже основание для незаключения под стражу, а в перспективе - вообще для закрытия дела.
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03.08.2020 20:14 Відповісти
"это вам не мелочь по карманам творить", за которую дают пятерку 😕
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03.08.2020 20:16 Відповісти
Блин!!! .. я ждал этого решения.. и я разочаровался!
государство Украина проиграло собственной коррумпированной судебной системе!
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03.08.2020 19:55 Відповісти
Там нет шансов.
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03.08.2020 19:58 Відповісти
Так она ж потужно реформирована 2015-2019?
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04.08.2020 02:16 Відповісти
Личное обязательство чего? Это что, опять клоунуда? 100 дней Бонапарта?
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03.08.2020 19:57 Відповісти
Мда, премия товарища Дарвина по-украински... А как же национальная безопасность, как статьи Конституции Украины, вы говорите: мышиная возня
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03.08.2020 19:58 Відповісти
Удобные для себя законы придумали попуасы.
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03.08.2020 20:09 Відповісти
Вот если бы на Бубочку вигвамы и шаржы рисовал,тогда, да,СИЗО 60 дней без вариантов! А "захват государственной власти"- проходное обвинение, так пи- пи чувак пошел и сделал.
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03.08.2020 20:22 Відповісти
та да подумаеш
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04.08.2020 09:50 Відповісти
нас рать на эту новость
они все одинаковые
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03.08.2020 20:33 Відповісти
хто?
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03.08.2020 21:46 Відповісти
и нет никакой украины и росии есть феодалы которые кровью холопов выясняют отношения
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04.08.2020 09:14 Відповісти
А кто сейчас у нас през, шоколад или скоморох, а может скоморох продолжает дело, начатое шоколадом, те есть семейная династия коррупционеров, воров и предателей Украины?
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03.08.2020 20:38 Відповісти
Суды в Украине - организованная преступная группировка (ОПГ).
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03.08.2020 21:14 Відповісти
Все вот эти антикоррупционные суды, всякие антикоррупционные органы и надежда на них, напоминает мне Мюнхаузена со сказками про то, как он сам себя за шиворот из болота вытянул. Все они, твари, замазаны по самое горло! Выбирать из очень сильно замазанных и просто сильно замазанных бесполезно Они там сидят, получают сотни тысяч зарплаты в месяц и смеются над нами, идиотами.
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03.08.2020 21:29 Відповісти
Да олег над терпилами идиотами
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04.08.2020 09:56 Відповісти
Что же он такого сделал? Может уведомите?
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03.08.2020 21:39 Відповісти
парашка, до куратора 3дуй, нехай тебе поінформує...
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03.08.2020 21:49 Відповісти
Неповажне ставлення до візіві і тикання - головний прояв росіянина... В Україні батька і матір на "Ви", не те що незнайому людину... вас викрито. Гадаю, СБУ здатне зайнятись резидентом ворога.
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04.08.2020 06:28 Відповісти
Як би у жінки Зеленського мали намір захопили її гаманець, або, не дай Боже, його захопили б - це булоб процесом віку..за грати довічно..а так - ТІЛЬКИ створили банду судій та мали намір ТІЛЬКИ ЗАХОПИТИ ВЛАДУ В УКРАЇНІ !! Так за це ті судді мають на відпочинок не летіти??? Всі 8 суддів - у відпустці!! За кордоном на голові з Вовком. Надо себе та народ не поважати, щоб терпіти таке нахабство...Може їм треба в очі подивитися.....або поцілувати у протилежне місце??
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03.08.2020 22:33 Відповісти
Видимо мамой поклялся что не сбежит.
А суды у нас самые гуманные....к тем кто при власти и при деньгах.
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04.08.2020 09:27 Відповісти
и нет никакой украины и росии есть феодалы которые кровью холопов выясняют отношения
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04.08.2020 09:46 Відповісти
Україна об'єктивно існує. А от щодо того чи є вона для холопів і феодалів, а ще й з єреф...
Таке дивне поєднання: дикунські звичаї та відсутність етики разом с великою пихою "цивілізаторів - імперців".
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04.08.2020 10:17 Відповісти
Понятно, что они просто строили свою схему, но "захват государственной власти" им влепили правильно!
Нихрена себе, компашка управляет ВСЕМИ судьями Украины!
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04.08.2020 10:21 Відповісти
 
 