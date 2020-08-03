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Новини Коронавірус і карантин
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17 українських заробітчан можуть оштрафувати на 9600 євро і вислати з Естонії за порушення самоізоляції

17 українських заробітчан можуть оштрафувати на 9600 євро і вислати з Естонії за порушення самоізоляції

145 українців прилетіли в Естонію спецрейсом 21 липня. Вони мали провести 2 тижні в самоізоляції, але замість цього частина заробітчан вирушила працювати.

Департамент здоров'я і Департамент поліції з'ясували, що українці 46 разів порушили правила самоізоляції. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на естонське видання EER.

"Можна вислати іноземця з Естонії, покарати роботодавця штрафом до 32 000 євро або почати кримінальну справу за поширення інфекційних хвороб. Держава не має толерантно ставитися до подібних порушень і безвідповідальної поведінки", - сказав міністр внутрішніх справ Естонії Март Хельме.

Самих заробітчан можуть оштрафувати на суму до 9600 євро і вислати з країни.

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Автор: 

карантин (18172) українці (2548) Естонія (1645) заробітчани (673) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Роботуни-пофігісти, це вам не ЗЕвлада в Україні.
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03.08.2020 20:02 Відповісти
+4
а нафига было работать 1 год? если не заплатили сразу, то однозначно, шо не будут платить и дальше.
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03.08.2020 20:08 Відповісти
+3
Зеленский обещал что вернет заробитчан в Украину ну и где они? Брехло подлое что хорошего сделало народу , а не олигархам, потому что для олигархов он стелится. Что он народу сделал? Цена на электроэнергию в Украине уже выше европейской. Это так зеленые сатанисты стараются для народа аж пыхтят? С нашими пенсиями и зарплатами электроэнергия стоит выше, чем в ЕС. Нормально? Куда катимся?
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03.08.2020 20:11 Відповісти
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Роботуни-пофігісти, це вам не ЗЕвлада в Україні.
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03.08.2020 20:02 Відповісти
А от при бабі Юлі ... ! 17 украинских заробитчан могут оштрафовать на 9600 евро и выслать из Эстонии за нарушение самоизоляции - Цензор.НЕТ 4940
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03.08.2020 20:04 Відповісти
ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ "ЗБАГАТИТЬСЯ" АЖ НА 17 БЕЗРОБІТНИХ
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03.08.2020 20:03 Відповісти
Зеленский обещал что вернет заробитчан в Украину ну и где они? Брехло подлое что хорошего сделало народу , а не олигархам, потому что для олигархов он стелится. Что он народу сделал? Цена на электроэнергию в Украине уже выше европейской. Это так зеленые сатанисты стараются для народа аж пыхтят? С нашими пенсиями и зарплатами электроэнергия стоит выше, чем в ЕС. Нормально? Куда катимся?
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03.08.2020 20:11 Відповісти
если честно, я работал и не платили 1 год.
я говорил - давайте страйкуем, но быдлота языки в ж. и продолжала пахать - год времени.
и просто не в Украине это было.
Быдлятина - она будет рабами даже в ..... даже не прикините где то..
Я реально говорю - не прикините.
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03.08.2020 20:03 Відповісти
а нафига было работать 1 год? если не заплатили сразу, то однозначно, шо не будут платить и дальше.
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03.08.2020 20:08 Відповісти
Ну как бы... Самитпро себя все и сказали: Быдло, не уважающее себя. Месяц не заплатили. Суд и увольнение...
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03.08.2020 20:15 Відповісти
та, да. это ж элементарно и лежит на поверхности. первая же невыплата - запуск алгоритма выплаты и потом первым говориш - пшёл нах. по любому, оставаться там больше нет смысла.
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03.08.2020 20:53 Відповісти
🤣🤣🤣 не ну ты бро или лохонулся или тупой
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03.08.2020 20:16 Відповісти
или работал с дураками - босс купил люксовую машину, прятал ее, а брагада далала вот так
отвечаю - хахлы тупые, я имею в виду - быдло-рабы.
поляки даже с нас смеялись. слов нету, быдлота, мне так "повезло" в такой бригаде быдла працювати((
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03.08.2020 21:50 Відповісти
Нет худа без добра. Ети нещясные 17 человек, которых барыга вынудил покинуть родной дом наконецто вернутся на родину и воссоединятся со своими семьями.
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03.08.2020 20:04 Відповісти
Ох уж этот Порох, доколе!?
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03.08.2020 20:09 Відповісти
😁
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03.08.2020 20:12 Відповісти
Если бы наказать каждого хотя бы штуки на 3 евро, а повторных на 10, больше бы такого не было.
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03.08.2020 20:09 Відповісти
Думаете от хорошей жизни они увельнули ?
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03.08.2020 20:16 Відповісти
Из 145-ти 17 самых несчастных? Думаю от повышенной отмороженности и украинского пофигизма.
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03.08.2020 20:42 Відповісти
Теперь на́до всю Эстонию спецрейсом на Ан-225 привезти,пусть помогают кавуны на Херсонщине собирать.
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03.08.2020 20:29 Відповісти
Платить им зарплаты замучитесь.
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03.08.2020 20:43 Відповісти
Ну и хйу с ними.
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03.08.2020 20:55 Відповісти
 
 