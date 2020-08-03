17 українських заробітчан можуть оштрафувати на 9600 євро і вислати з Естонії за порушення самоізоляції

145 українців прилетіли в Естонію спецрейсом 21 липня. Вони мали провести 2 тижні в самоізоляції, але замість цього частина заробітчан вирушила працювати.

Департамент здоров'я і Департамент поліції з'ясували, що українці 46 разів порушили правила самоізоляції. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на естонське видання EER.

"Можна вислати іноземця з Естонії, покарати роботодавця штрафом до 32 000 євро або почати кримінальну справу за поширення інфекційних хвороб. Держава не має толерантно ставитися до подібних порушень і безвідповідальної поведінки", - сказав міністр внутрішніх справ Естонії Март Хельме.

Самих заробітчан можуть оштрафувати на суму до 9600 євро і вислати з країни.

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