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17 українських заробітчан можуть оштрафувати на 9600 євро і вислати з Естонії за порушення самоізоляції
145 українців прилетіли в Естонію спецрейсом 21 липня. Вони мали провести 2 тижні в самоізоляції, але замість цього частина заробітчан вирушила працювати.
Департамент здоров'я і Департамент поліції з'ясували, що українці 46 разів порушили правила самоізоляції. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на естонське видання EER.
"Можна вислати іноземця з Естонії, покарати роботодавця штрафом до 32 000 євро або почати кримінальну справу за поширення інфекційних хвороб. Держава не має толерантно ставитися до подібних порушень і безвідповідальної поведінки", - сказав міністр внутрішніх справ Естонії Март Хельме.
Самих заробітчан можуть оштрафувати на суму до 9600 євро і вислати з країни.
Топ коментарі
+7 5 копійок
показати весь коментар03.08.2020 20:02 Відповісти Посилання
+4 Fjall_Raven
показати весь коментар03.08.2020 20:08 Відповісти Посилання
+3 Лариса #401376
показати весь коментар03.08.2020 20:11 Відповісти Посилання
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я говорил - давайте страйкуем, но быдлота языки в ж. и продолжала пахать - год времени.
и просто не в Украине это было.
Быдлятина - она будет рабами даже в ..... даже не прикините где то..
Я реально говорю - не прикините.
отвечаю - хахлы тупые, я имею в виду - быдло-рабы.
поляки даже с нас смеялись. слов нету, быдлота, мне так "повезло" в такой бригаде быдла працювати((