Питання членства в НАТО може бути винесено на референдум, - "слуга народу" Стефанчук

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук допускає можливість проведення всеукраїнського референдуму з питання вступу України в НАТО, якщо це питання буде доречним для громадян.

Про це він сказав в інтерв'ю журналу "Фокус", інформує Цензор.НЕТ.

"Є країни, які перед вступом у НАТО та ЄС проводили референдуми. В українців має бути шанс висловитися, якщо народ вважатиме таке питання доречним", - сказав Стефанчук.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, він також заявив, що на референдум можна винести питання про особливий статус Донбасу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук припустив можливість винесення питання про особливий статус Донбасу на референдум