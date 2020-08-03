УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5759 відвідувачів онлайн
Новини
6 793 181

Питання членства в НАТО може бути винесено на референдум, - "слуга народу" Стефанчук

Питання членства в НАТО може бути винесено на референдум, -

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук допускає можливість проведення всеукраїнського референдуму з питання вступу України в НАТО, якщо це питання буде доречним для громадян.

Про це він сказав в інтерв'ю журналу "Фокус", інформує Цензор.НЕТ.

"Є країни, які перед вступом у НАТО та ЄС проводили референдуми. В українців має бути шанс висловитися, якщо народ вважатиме таке питання доречним", - сказав Стефанчук.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, він також заявив, що на референдум можна винести питання про особливий статус Донбасу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук припустив можливість винесення питання про особливий статус Донбасу на референдум

Автор: 

референдум (628) членство в НАТО (1745) Стефанчук Руслан (760)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+77
Конституцию перечитайте
показати весь коментар
03.08.2020 20:14 Відповісти
+49
кончений, воно давно вже закріплене в Конституції!
показати весь коментар
03.08.2020 20:17 Відповісти
+45
_Это враги Украины! Плевать они хотели на украинские Конституцию и государственность.
показати весь коментар
03.08.2020 20:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Это решение уже принято. Теперь комплексом мероприятий воплощается.
показати весь коментар
03.08.2020 20:41 Відповісти
Да кому нужны твои дебильные референдумы сделанные дебилами для дебильной власти?
показати весь коментар
03.08.2020 20:26 Відповісти
Выберут шария.
Запрос на "новые лица" пока не используешь. Будут продвигать "наведение порядка" суровой рукой. И в этом нам поможет догадайтесь сами какая страна.
показати весь коментар
03.08.2020 20:26 Відповісти
пагадите...так начните уже с Незалежности...что уж так кокетничать ?
***** так мечтает собрать осколки сссра...ну...так подставь ему своё жирное плечо...или бедро...или шо то так у него ))))
жиром мозг оплыл...
показати весь коментар
03.08.2020 20:26 Відповісти
вот ты сейчас насоветуешь
показати весь коментар
03.08.2020 20:32 Відповісти
та хто меня послушает? )))
от советую им советую... такие бывает хорошие...сам плачу, как читаю))))
показати весь коментар
03.08.2020 20:48 Відповісти
Интересно, какой толщины должна быть ветка киевского каштана, что бы выдержала вес одного хряка? Хряк весит прибризительно до 180-190 кг.
показати весь коментар
03.08.2020 20:27 Відповісти
Таков кремлёвский холуй ,бегемот выродок поломает все каштаны в столице Украинского государства. Государства которое хотят уничтожить продажные слуги кремля ЗЕбилы капитулянты и лютые враги Украины бандиты экс- рыгоАналы сбежавшего в паРашу ЗЕКА - Иуды аналы замаскированные под "жыття сепаратистов!
показати весь коментар
03.08.2020 20:40 Відповісти
Да, каштаны жалко. Остаются только фонари. Да и раки в Днепре недоедают.
показати весь коментар
03.08.2020 20:45 Відповісти
взяти консультацію у женьі расчлененного "украинского" репера.
показати весь коментар
03.08.2020 23:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=hn-tK4F47T0 Это только начало! Все случится осенью - Валерий Соловей

Это только начало! Все случится осенью - Валерий Соловей : Украина, Беларусь, Россия
показати весь коментар
03.08.2020 20:29 Відповісти
Осенью дети в школу пойдут,а Валерий соловей пойдет нах.
показати весь коментар
03.08.2020 20:32 Відповісти
Он рупор Кремля как и Жириновский.
показати весь коментар
03.08.2020 20:41 Відповісти
Вопрос адекватности этого борова тоже можно выносить на референдум.
показати весь коментар
03.08.2020 20:30 Відповісти
Віє зливою із референдумів ,бо грошей кури чи то зелені жаби не клюють.
показати весь коментар
03.08.2020 20:30 Відповісти
Не будьте наивными. Дедадье и Чемберлен: "Я принес вам мир", и все вздохнули с облегчением, Путин - это Гитлер нашего времени.
показати весь коментар
03.08.2020 20:31 Відповісти
ну а чисто гипотетически ,вот если проголосуют как "нет", что тогда? начнут всё сворачивать и отказываться от прежнего курса? ну что за фарс, никто Украине этого не разрешит.
показати весь коментар
03.08.2020 20:38 Відповісти
Думаешь тонко вбросил, ольгинец? ПНХ рашист!
показати весь коментар
03.08.2020 20:44 Відповісти
типичный ответ на цензоре. Тут нормальных людей вообще нету, способных адекватно реагировать на другое мнение?
показати весь коментар
03.08.2020 23:16 Відповісти
а стефанчуку какаяразница, всё равно ж в ростов...
показати весь коментар
03.08.2020 20:38 Відповісти
та чим пошвидше вже..
набридли ці уроди
намагаються змарнувати ВСЕ, що було досягнуто за 5 кривавих років.
показати весь коментар
03.08.2020 20:39 Відповісти
Для этого их туда кремлины и поставили вообще-то.
показати весь коментар
03.08.2020 20:46 Відповісти
А ми вже в НАТО вступаємо ? Нам підтвердження народу потрібне ?
Так все в КОНСТИТУЦІЇ прописано.
ВИКОНУЙТЕ !!!
показати весь коментар
03.08.2020 20:38 Відповісти
Для этого в Конституции и прописали, поскольку на нынешнее мировозрение и тупизм населения надежды нет.
показати весь коментар
03.08.2020 21:07 Відповісти
🎯100%
показати весь коментар
03.08.2020 21:53 Відповісти
Для приёма в НАТО много критериев, которые Украина не сможет выполнить ещё очень долгое время, власть не заинтересована в этом. Стран с постсовковым олигархическим строем нет в НАТО. Можно прописывать в Конституции, как это сделал Порошенко, но, это всего лишь имитация стремления в НАТО. Как и имитация всех реформ, необходимых для изменения страны.
показати весь коментар
03.08.2020 22:00 Відповісти
Тем временем шла VI пятилетка переливания из пустого в порожнее..
показати весь коментар
03.08.2020 20:40 Відповісти
Недарма Порох стовбив у Конституції Мову, Євроінтеграцію та НАТО - відчував що..ітари крутійствувати будуть.
показати весь коментар
03.08.2020 20:40 Відповісти
В Конституции нельзя ничего застолбить. Она меняется как обычные законы, розница только в количестве голосов "за". Кто-то вписал в Конституцию внеблоковый статус, кто-то курс на НАТО, точно так же кто-то может снова написать внеблоковый или за военный союз с Сомали... Все зависит от того, кто на вершине в текущий момент.
показати весь коментар
03.08.2020 22:33 Відповісти
https://twitter.com/leusenko1

https://twitter.com/leusenko1 Леусенко (з криївки) https://twitter.com/leusenko1 @leusenko1 https://twitter.com/leusenko1/status/1290016262932721665 21 ч
Т.зв. "народовладдя" рекламував кум Путіна.
Враховуючи потужні проросійські ЗМІ, Москва спробує посіяти хаос в країні.
Не випадково маріонетка Зеленський вніс закон як невідкладний - на тлі гри Єрмака в перемовини з агресором і московськими маріонетками ОРДЛо в бутафорний "мир"
показати весь коментар
03.08.2020 20:40 Відповісти
щоб виконувати конституцію, референдум не потрібен. чи ця особа ставить під сумнів конституцію?
показати весь коментар
03.08.2020 20:42 Відповісти
А почему не вынесли продажу земли?
показати весь коментар
03.08.2020 20:45 Відповісти
_Потому что вопросов на пользу народу и Украине враги и первого, и второго выносить на референдум не будут. Ожидать от них этого абсурдно!
показати весь коментар
03.08.2020 20:48 Відповісти
У Украины один путь, все средства направлять на армию.
показати весь коментар
03.08.2020 20:50 Відповісти
Наверное самое глупое, что можно придумать.
показати весь коментар
03.08.2020 21:23 Відповісти
Ну, да, скажи это своим дедам.
показати весь коментар
03.08.2020 22:00 Відповісти
Ти своєму путлеру публічно порадь роззброїтися.
Швидко познаймишся із зеленими чоловічками. А також синіми, чорними та білими в червоних плямах.
показати весь коментар
04.08.2020 20:15 Відповісти
Поддерживаю! И можно будет политикам разговаривать по этому вопросу опираясь на результат референдума, а не толочь воду в ступе, заставляя "баранов" разбегаться на дистанцию и бить с разбегу об лоб друг друга.
показати весь коментар
03.08.2020 20:55 Відповісти
''Барани'' - це як раз більшість українців, які обрали зелену банду. Саме через це нема сенсу цікавитись іх думкою стосовно НАТО. В них в голові і досі суцільний квартал.
показати весь коментар
03.08.2020 21:06 Відповісти
Це ті https://www.eurointegration.com.ua/news/2015/08/3/7036559/ 63,9% українців,які проголосували б за вступ України до НАТО за опитуванням у липні 2015-го, але не за твого мародера у 2019-му.Так,що заспокойся ,тримай шоколадними губами те,чим грають на роялі і не шельмуй український народ.
показати весь коментар
03.08.2020 21:47 Відповісти
Политиков? Кого ты называешь "политиками"? Зеленую труппу клоуна зеленского??? Того свадебного фотографа, аниматора, стилистку, насильника-педофила??? Кто там политики из числа 420? Велюровая котлета? Сашок куницын? Ну, назови тех, кто может или мог бы обсуждать? Тем более, если речь твоя стала такой уж метафоричной, от большинства населения, готового принять участие в рехверендии, здравый смысл отлетает, как овечий помет от полкового барабана. Оно, это большинство, в буквальном смысле вручило свое будущее в руки бездарного комика... бездарнейшего и никчемного, которого ты счел политиком...
показати весь коментар
03.08.2020 21:07 Відповісти
Политики разные, а популярные политики(за которых голосуют)-это отражения мнения народа(если они обманули на поп.лозунгах-это уже другой вопрос).
Я это всё понимаю, но нужно чтобы народ "нахавался" по полной. Никто же не запрещает провести другой референдум(впоследствии) после "насыщения".
показати весь коментар
03.08.2020 21:15 Відповісти
Как будет "нахавался" по-немецки... ну, кроме фрюйштюк ессен... антвортен зи, Дмитрий, битте
показати весь коментар
03.08.2020 21:24 Відповісти
Нахавался- это точно не завтрак.Поэтому отвечаю- ничего общего к еде это не имеет, скорее- к насыщению.
показати весь коментар
03.08.2020 21:28 Відповісти
Та давайте заразом і конституцію на референдум винесемо.Як у сусідів східних.Заразом і коронуємо Зєлю.Або Бєню.А королевою Аваков буде.
показати весь коментар
03.08.2020 21:02 Відповісти
Не может ! Это направление закреплено в Конституции !
показати весь коментар
03.08.2020 21:04 Відповісти
95 квартал! Оказывается вступление в НАТО решает всенародный референдум, а не само НАТО. Давайте примем всенародное решение и пускай только попробует НАТО не взять Украину в члены.
показати весь коментар
03.08.2020 21:07 Відповісти
Взять во что????
показати весь коментар
03.08.2020 21:10 Відповісти
Перечитав коментарі-тільки декілька за вступ до НАТО.А так верещали,що сайт патріотичний.Брехня.
показати весь коментар
03.08.2020 21:08 Відповісти
Я за вступ в НАТО. УВЕРЕН украинцы полнейшим большинством будут ,,за,,. Если бы это только помогло . Увы.
показати весь коментар
03.08.2020 21:13 Відповісти
Це, **** не обговорюється. Ми йдемо в НАТО.
показати весь коментар
03.08.2020 21:12 Відповісти
А НАТО каже, що ми поки, що. ідем на фіг. Для вступу в НАТО треба провести багато реформ, які не вигідні нашій владі, олігархам. І від бажання народу вступ ніяк не залежить.
показати весь коментар
03.08.2020 22:04 Відповісти
У вас дикція погана, нічого не зрозуміло
показати весь коментар
03.08.2020 22:39 Відповісти
читайте законы и Кониституцию!
мразье зеленое!
показати весь коментар
03.08.2020 21:13 Відповісти
Я за вступ в НАТО. УВЕРЕН украинцы полнейшим большинством будут ,,за,,. Если бы это только помогло . Увы.
показати весь коментар
03.08.2020 21:14 Відповісти
Може спочатку референдум чи повішати на гиляку зелених,чи ні?
показати весь коментар
03.08.2020 21:15 Відповісти
Я офицер запаса за вступление Украины в НАТО.
показати весь коментар
03.08.2020 21:16 Відповісти
Вот гандон .Гребаные лицемеры хотят чтобы страну засосало в мордерские болота
показати весь коментар
03.08.2020 21:32 Відповісти
Грамотный парень г-н Стефанчук! Настолько грамотный ,что тело начало наполняться мозгом и уже задница подаёт идеи.
показати весь коментар
03.08.2020 21:34 Відповісти
З нього толк вийшов... Одна бестолоч лишилась))
показати весь коментар
03.08.2020 22:04 Відповісти
Не вижу ничего страшного в референдуме о членстве в Нато .По всем соцопросам более 60% населения поддерживает вступлениетуда Украины
показати весь коментар
03.08.2020 21:43 Відповісти
Так стефанчук и ко не на народ Украины работают. И вообще не на Украину.
показати весь коментар
03.08.2020 21:49 Відповісти
Почему до сих пор не провели референдум?

Ждут возврата Крыма и Донбасса, они точно проголосуют "За".
показати весь коментар
03.08.2020 21:49 Відповісти
Можно на референдум вынести вопрос: Путин - Х*йло?, поскольку это не прописано в Конституции Украины, но вопросы перспективы членства в ЕС и НАТО не оговариваются!
показати весь коментар
03.08.2020 21:55 Відповісти
Вот гниды.. все таки готовят капитуляцию.. И НАТО - "референдум" и "особый статус " Референдум".. Да знаем как вы его проводите.. не хуже чем РФ об "обнулении" или в ОРДЛО о " независимости". Вопрос о нейтральном статусе Украины закрыт раз и навсегда в связи с нарушением Будапештского меморандума и оккупацией одним из подписантов ( РФ) Крыма, Севастополя, ОРДЛО и развязанная война против Украины идущая седьмой год. ( а что с нейтральной Молдовой и Приднестровьем, а с нейтральной Грузией и Сев. Осетией и Абхазией, нейтральным Азербайджаном и Карабахом) Ну вот мы были нейтральными и каков итог. До этих событий можно было это все обсуждать и рассматривать варианты, сейчас это уже поздно. ( Ну разве что РФ вернет на прежних правах ( на неукоснительных условиях Украины) ОРДЛО, Крым, Севастополь, уберется из базы в Севастополе ( мы ведь нейтральные то и базы не должно быть), компенсирует все потери. А США, Великобритания, Германия, Франция и т.д. дадут Украине военные гарантии ее целостности и неприкосновенности. Тогда Украина может согласиться на шведскую модель нейтралитета. ( и не на какую другую) Но так как РФ на это никогда не пойдет, то и разговоре о каком то "нейтралитете" и внеблоковости уже неактуальна. Путь Украины только в НАТО, а до этого заключение с США спец. договора как у них с Японией. Иначе нас просто сдадут РФерии под соусом референдумов - "слуги, олигархи ОПОЗЖоповская банда путинских прости--ток и еще довольно большая часть других "партий" соглашателей ( вон уже и Юля "за мир" и не одна она.. поверьте , там их 90% все готовы, долго перечислять, продаться, дело в цене)
показати весь коментар
03.08.2020 22:20 Відповісти
Самый уместный вопрос это немедленные перевыборы Президента Украины и Рады !!!
показати весь коментар
03.08.2020 22:21 Відповісти
Зеление мрази на подтанцовке у путлера и мертветчука.
показати весь коментар
03.08.2020 22:48 Відповісти
спрашивал у своих менеджеришек о расшифровке аббревиатуры НАТО..
ответ отрицательный - не знает ни один..
печалька может с референдумом выйти..
показати весь коментар
03.08.2020 23:24 Відповісти
А питання дострокового усунення ЗЄлі з посади і розпуск ВР можуть бути винесені на референдум ?
показати весь коментар
04.08.2020 00:26 Відповісти
Давно пора провести референдум з ключових питань і розставити всі крапки над "і".
А то багато хто талдиче про "волю народу" не маючи на це ніяких підстав.
показати весь коментар
04.08.2020 04:38 Відповісти
Сказать можно одно - реваншист пропарашенский!!!
показати весь коментар
04.08.2020 08:41 Відповісти
А давайте краще винесемо на референдум два питання: "слуг" розстріляти, чи слуг "повісити". Після цього будемо питати у людей за НАТО і мову.
показати весь коментар
04.08.2020 08:50 Відповісти
Опять этот бугай билины объелся и мычит невесть что. Ни закона ни механизма не разработано, а он уже пердит о светлом будущем.
показати весь коментар
04.08.2020 09:02 Відповісти
Конституцию собрался отменить ? Себя считает бессмертным или домик в Ростове уже прикупил ?
показати весь коментар
04.08.2020 09:52 Відповісти
Невже на грунті референдума щось в голові заклинило? Інших проблем нема як тільки референдуми. За рейтинги подумай, бо у немовлят ще першими словами можуть бути матюки на вас.
показати весь коментар
04.08.2020 12:14 Відповісти
Коли хочуть влаштувати "Крим" по всій Україні, починають розмови про референдум.
Вже без референдума телевізор вибрав "апокаліпсис"!
поїхав у Францію - згорів собор
поїхав у Німеччіну - затрусило Меркель і зіткнулись 2 літаки
поїхав в Оман - помер шейх і був паводок
поїхав в Італію - почався мор
поїхав на захід України - почався потоп
побував у Луцьку - терорист
.....
Може в Москву відправити?
Що це таке? Чи хто? Наберіть в google картах "маленькое зеленое чмо " і вам покаже де воно знаходиться.
показати весь коментар
04.08.2020 19:18 Відповісти
То ти боров бородатий може спочатку референдум щодо деребану української землі організуєш?
показати весь коментар
04.08.2020 20:20 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 