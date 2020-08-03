Кравчук енергійно підійшов до своєї ролі, говорив про посилення інформаційної складової, - член делегації на переговорах у Мінську Костін
Глава делегації України в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук на ознайомчій зустрічі із членами делегації в понеділок говорив про необхідність бути активнішими в переговорах і посилити інформаційну складову роботи української делегації в ТКГ.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив член делегації, народний депутат від "Слуги народу" Андрій Костін.
"Мені дуже сподобалося, що Леонід Макарович (Кравчук. - Ред.) дуже енергійно підходить до своєї ролі, з ентузіазмом, і говорив неодноразово про те, що нам треба ще активніше позиціонувати нашу делегацію в цих переговорах", - розповів він.
Костін зазначив, що Кравчук детально зупинявся на інформаційному забезпеченні переговорного процесу в межах ТКГ.
"Він (Кравчук. - Ред.) вважає, що нам потрібно посилити, зокрема, інформаційний супровід нашої роботи. Щоб українське суспільство ще більше знало і розуміло, що відбувається на Мінських переговорах", - пояснив депутат.
Костін вважає, що делегація України проведе ще одну зустріч ближче до наступного засідання ТКГ і її робочих груп, які заплановані на 18-19 серпня, і на цій зустрічі ще буде узгоджено позиції для представників України в кожній із підгруп.
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Новое ЛицоСтарая Задница энергично взялась за дело
https://twitter.com/eurokharkiv #ЄвроМайдан #Харків https://twitter.com/eurokharkiv @eurokharkiv https://twitter.com/eurokharkiv/status/1289891398645198850 2 авг.
Безвіз для китайців, попри епідситуацію та загострення стосунків США-КНР, здивувало усіх. Однак відповідь на поверхні - зелений "кінець епохи договірняків": у Суркіса є ГО, через яке самостверджується пенсіонер Кравчук, який є почесним президентом цієї ГО Товариство Україна-Китай
«3 августа 2020
На Украине допустили референдум об особом статусе Донбасса.
https://lenta.ru/auth/
Первый заместитель председателя https://lenta.ru/tags/organizations/verhovnaya-rada/ Верховной Рады и представитель президента Украины в парламенте https://lenta.ru/tags/persons/stefanchuk-ruslan/ Руслан Стефанчук допустил проведение референдума об особом статусе Донбасса. Об этом он рассказал в интервью журналу «Фокус».»
тут с Кравчуком мало кто сравнится (особенно с зеленых соплей и абырвалгов))))
===== "Надо взять главный документ, который подписан (Минские соглашения - ред). Там определены наши шаги - Украины на Донбассе. Там 12 пунктов, кажется. И определиться - будем мы их выполнять, или нет, потому что люди, записавшие эти шаги, сегодня говорят, что выполнять их - это предательство", - сказал Кравчук.
П.С А шо делать? Пенсия - не разгуляешься....
Кравчук - коммуняка, приспособленец на побегушках у Медведчука и Суркиса, и тоже без достижений в области управления страной!
https://www.youtube.com/watch?v=nTHWPcyzhno
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
товарищи по Партии все еще ждут отчетного доклада по членским взносам и золоту Партии
призываем отнестись строго к партийной дисциплине