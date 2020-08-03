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Кравчук енергійно підійшов до своєї ролі, говорив про посилення інформаційної складової, - член делегації на переговорах у Мінську Костін

Кравчук енергійно підійшов до своєї ролі, говорив про посилення інформаційної складової, - член делегації на переговорах у Мінську Костін

Глава делегації України в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук на ознайомчій зустрічі із членами делегації в понеділок говорив про необхідність бути активнішими в переговорах і посилити інформаційну складову роботи української делегації в ТКГ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив член делегації, народний депутат від "Слуги народу" Андрій Костін.

"Мені дуже сподобалося, що Леонід Макарович (Кравчук. - Ред.) дуже енергійно підходить до своєї ролі, з ентузіазмом, і говорив неодноразово про те, що нам треба ще активніше позиціонувати нашу делегацію в цих переговорах", - розповів він.

Костін зазначив, що Кравчук детально зупинявся на інформаційному забезпеченні переговорного процесу в межах ТКГ.

"Він (Кравчук. - Ред.) вважає, що нам потрібно посилити, зокрема, інформаційний супровід нашої роботи. Щоб українське суспільство ще більше знало і розуміло, що відбувається на Мінських переговорах", - пояснив депутат.

Костін вважає, що делегація України проведе ще одну зустріч ближче до наступного засідання ТКГ і її робочих груп, які заплановані на 18-19 серпня, і на цій зустрічі ще буде узгоджено позиції для представників України в кожній із підгруп.

Також читайте: Кравчук виступає за залучення США до переговорів щодо Донбасу: "Можуть мати найбільший вплив"

Автор: 

Кравчук Леонід (546) перемовини (3011) Мінськ (828) Тристороння контактна група (827) Костін Андрій (267)


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Топ коментарі
+25
"Мне очень понравилось, что Леонид Макарович (Кравчук) очень энергично подходит к своей роли..." Роли, Карл. Не миссии и не обязанностям. Сплошной Квартал 95. Позорище.
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03.08.2020 20:41 Відповісти
+23
Кравчук энергично подошел к своей роли, говорил про усиление информационной составляющей, - член делегации на переговорах в Минске Костин - Цензор.НЕТ 8625
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03.08.2020 20:37 Відповісти
+22
Ну прям 86-ти летний энерджайзер...😃
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03.08.2020 20:34 Відповісти
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Ну прям 86-ти летний энерджайзер...😃
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03.08.2020 20:34 Відповісти
А че мы так воем ? Пусть разгребает свое дерьмо с меморандумом.
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03.08.2020 20:41 Відповісти
Он гребсти может только в одну сторону...
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03.08.2020 20:44 Відповісти
Кравчук енергійно підійшов до своєї ролі, говорив про посилення інформаційної складової, - член делегації на переговорах у Мінську Костін - Цензор.НЕТ 658
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03.08.2020 20:54 Відповісти
Во, во, именно ТаК!
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03.08.2020 20:55 Відповісти
как ты думаешь, почему жертвами мошенников в основном становятся люди в возрасте 60 лет и старше? (правильный ответ ДЕМЕНЦИЯ). Из высказываний Кравчука она так и прёт
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03.08.2020 23:02 Відповісти
86-ти летнее Новое Лицо Старая Задница энергично взялась за дело
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03.08.2020 20:56 Відповісти
и тут остапа понесло
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03.08.2020 22:31 Відповісти
с выдержкой
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03.08.2020 22:58 Відповісти
Блин, на что они надеются, кого они хотят обмануть? Человек который в зрелом возрасте просрал все что можно было, пребываючи в маразме всех переиграет? Хотя для людей избравших телеперсонажа президентом наверно прокатит...
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03.08.2020 20:35 Відповісти
Кравчук энергично подошел к своей роли, говорил про усиление информационной составляющей, - член делегации на переговорах в Минске Костин - Цензор.НЕТ 8625
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03.08.2020 20:37 Відповісти
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03.08.2020 20:56 Відповісти
https://twitter.com/eurokharkiv

https://twitter.com/eurokharkiv #ЄвроМайдан #Харків https://twitter.com/eurokharkiv @eurokharkiv https://twitter.com/eurokharkiv/status/1289891398645198850 2 авг.

Безвіз для китайців, попри епідситуацію та загострення стосунків США-КНР, здивувало усіх. Однак відповідь на поверхні - зелений "кінець епохи договірняків": у Суркіса є ГО, через яке самостверджується пенсіонер Кравчук, який є почесним президентом цієї ГО Товариство Україна-Китай

Кравчук енергійно підійшов до своєї ролі, говорив про посилення інформаційної складової, - член делегації на переговорах у Мінську Костін - Цензор.НЕТ 2331
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03.08.2020 21:11 Відповісти
Кравчук енергійно підійшов до своєї ролі, говорив про посилення інформаційної складової, - член делегації на переговорах у Мінську Костін - Цензор.НЕТ 3516
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03.08.2020 21:11 Відповісти
даешь чайнатауны в каждом городе и селе !
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03.08.2020 21:23 Відповісти
Будьте обережними зі своїми жартами. Зеленський може їх почути.
Кравчук енергійно підійшов до своєї ролі, говорив про посилення інформаційної складової, - член делегації на переговорах у Мінську Костін - Цензор.НЕТ 4761
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03.08.2020 22:07 Відповісти
🤣
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03.08.2020 21:11 Відповісти
Все превратится в бег на месте, ему торопиться некуда.
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03.08.2020 20:37 Відповісти
Итак, Кравчук. Деладьены и Чемберлены в нашем мире не переводятся
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03.08.2020 20:38 Відповісти
Замість цього маразматіка сцикливого в ТКГ потрібно було взяти Лану Зеркаль.
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03.08.2020 20:39 Відповісти
Так хтож ту Лану візьме?!) Кацапам тільки мурку захєрову можна за еталон скрєпної баби мати!)
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03.08.2020 20:52 Відповісти
ну тоді ірку верещук хай візьмуть, все одно в Київі на виборах пролетить, а вона такаж як і скабєєва
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03.08.2020 20:55 Відповісти
Кравчук энергично подошел к своей роли, говорил про усиление информационной составляющей, - член делегации на переговорах в Минске Костин - Цензор.НЕТ 7866
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03.08.2020 20:40 Відповісти
бувших хохлокомуняк, не буває...
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03.08.2020 20:44 Відповісти
Раша одобряє:

«3 августа 2020
На Украине допустили референдум об особом статусе Донбасса.

https://lenta.ru/auth/

Первый заместитель председателя https://lenta.ru/tags/organizations/verhovnaya-rada/ Верховной Рады и представитель президента Украины в парламенте https://lenta.ru/tags/persons/stefanchuk-ruslan/ Руслан Стефанчук допустил проведение референдума об особом статусе Донбасса. Об этом он рассказал в интервью журналу «Фокус».»
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03.08.2020 20:40 Відповісти
"Мне очень понравилось, что Леонид Макарович (Кравчук) очень энергично подходит к своей роли..." Роли, Карл. Не миссии и не обязанностям. Сплошной Квартал 95. Позорище.
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03.08.2020 20:41 Відповісти
Пусть разгребает свое дерьмо с меморандумом.
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03.08.2020 20:42 Відповісти
Старая гнида энергично обгадилась сама и обгадила Украину только тем, что пообщалось с мразью скабеевой.
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03.08.2020 20:42 Відповісти
Я с вами не общался. 😉
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03.08.2020 20:51 Відповісти
І тій мразі скабеевій ця стара пердуняка розказував, що на донбасі воюють киргизи й турки, а про кацапню ні слова.
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03.08.2020 22:59 Відповісти
Ваще-то перед смертью безнадьожный больной проявляет необычайную активность...
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03.08.2020 20:47 Відповісти
Безнадійний маразматик Леонід перед смертю може хіба що активно пітніти..
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03.08.2020 21:07 Відповісти
Ну так і я ж кажу! Нехай собі пітніє, а не лізе туди, куди його зельцман з *уйлом пхають!
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03.08.2020 21:14 Відповісти
Все прекрасно знают цену рашенского "слова". Все прекрасно понимают насколько там "щепетильно" относятся к выполнению обещаний и обязательств. Но бла бла бла продолжается... Переговоры, недоговоры, фу, ***... Любому, кто чешет про переговоры можно смело присваивать брехла 1 степени. Можно пойти на переговоры, не вопрос. Но- если противник сам уговаривает о том. А кто лепит горбатого, кто без переговоров жить не может, тот о себе печется, о своем типа, рейтинге. А як жа- переговорщик, мать его...
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03.08.2020 20:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=VhTo0-01ONc Вы знаете, кто этот мощный старик? Это гигант мысли, отец русской демократии!
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03.08.2020 20:49 Відповісти
Кравчук енергійно підійшов до своєї ролі, говорив про посилення інформаційної складової, - член делегації на переговорах у Мінську Костін - Цензор.НЕТ 4206
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03.08.2020 20:51 Відповісти
Старые Сморщенные Задницы !
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03.08.2020 21:03 Відповісти
Может зеля ещё Хрущева а могилы поднимет?
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03.08.2020 20:52 Відповісти
Наверно он думал об этом в кокаиновых снах, но не получится...
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03.08.2020 20:56 Відповісти
так энергично языком молоть - действительно только у старых комуняк , прошедших политшколы и десятилетиями практикующими словоблудие и краснобрехство... выходит...
тут с Кравчуком мало кто сравнится (особенно с зеленых соплей и абырвалгов))))
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03.08.2020 20:54 Відповісти
это https://www.youtube.com/watch?v=NX7-QIAFhas энергичный седой и старый кравчук )))
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03.08.2020 20:57 Відповісти
маразм крепчал)))
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03.08.2020 20:58 Відповісти
Чувак решил искупить грехи (зима не за горами) ,ну и что в этом плохого?
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03.08.2020 20:59 Відповісти
В аду искупит !
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03.08.2020 21:04 Відповісти
Кремль очень удачно продавливает "руssкий мир" в Украине.
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03.08.2020 21:05 Відповісти
Забавно, но Кравчуку Кучма давно уже предлагал заменить его в ТКГ. Но Кравчук не соглашался, так и говорил- "Смысл какой,что с ними разговаривать?- всё решает Москва, а не Донецк". Почему сейчас согласился? Чем аргументированно изменения его решения?
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03.08.2020 21:09 Відповісти
бабло-с
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03.08.2020 22:23 Відповісти
Думаю именно по этому ===
===== "Надо взять главный документ, который подписан (Минские соглашения - ред). Там определены наши шаги - Украины на Донбассе. Там 12 пунктов, кажется. И определиться - будем мы их выполнять, или нет, потому что люди, записавшие эти шаги, сегодня говорят, что выполнять их - это предательство", - сказал Кравчук.
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03.08.2020 22:49 Відповісти
Особливо коли інтерв'ю давало 60 мокшанським заилинам
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03.08.2020 21:10 Відповісти
Бездарний президент. У народу залишилась тільки одна згадка про нього: возик-кравчучка, як символ збіднілого українця.
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03.08.2020 21:13 Відповісти
_Кто знает, может кравчук и будучи подвешенным петлёй за шею тоже энергично крутился бы да извивался.
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03.08.2020 21:14 Відповісти
Кравчука развели, как лоха! Сказали, что снимают сериал "Свадебный генерал", его пригласили на главную роль старика Козлодоева!
П.С А шо делать? Пенсия - не разгуляешься....
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03.08.2020 21:17 Відповісти
Кравчук як почав Незалежність України-так має її й закінчити.Не вдалося українцям,шкода.
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03.08.2020 21:20 Відповісти
Зеленский - слишком молодой , Кравчук - слишком старьій , на порохоботов не угодишь. Как у безденежного клиента в Одесском борделе : одни претензии , то грудь маленькая, то зад холодньій...
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03.08.2020 21:32 Відповісти
Зеленский - безграмотный, тупой, без опыта и соответствующих знаний в области управления страной!
Кравчук - коммуняка, приспособленец на побегушках у Медведчука и Суркиса, и тоже без достижений в области управления страной!
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03.08.2020 21:38 Відповісти
бачу, ти всім задоволений, некрофіл мабуть?
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03.08.2020 21:41 Відповісти
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03.08.2020 22:23 Відповісти
Смотрю все новости и одна мысль .Пацан,сморчек ,как ты зае..л.
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03.08.2020 21:43 Відповісти
Кучма Ведмедчук Кравчук это молодое поколение построит коммунизм,вы главное верьте Обнуляйтер Кремля поможет вместе с другим Обнуляйтером,Бацком Лукашом...,а 33 богатыря из команды ВагенрНетов Путлера помогут...
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03.08.2020 21:45 Відповісти
Засада від Кравчука. Вільна (від пам'яті і тверезого глузду) економічна зона. Придумав!

https://www.youtube.com/watch?v=nTHWPcyzhno
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03.08.2020 22:18 Відповісти
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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03.08.2020 22:54 Відповісти
куди не харкни одні квартальні ролісти та старі пердуни на психотропних енергетиках
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03.08.2020 23:20 Відповісти
тов. Кравчук!
товарищи по Партии все еще ждут отчетного доклада по членским взносам и золоту Партии
призываем отнестись строго к партийной дисциплине
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04.08.2020 01:03 Відповісти
интересно, почему мармеладная методичка предписывает ботам гадости про Кравчука писать?
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04.08.2020 01:54 Відповісти
Ага, рвонув на 1000 як на 100, якби не здохнув.
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04.08.2020 12:00 Відповісти
Энергично говорить - это он умеет!
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04.08.2020 12:57 Відповісти
 
 