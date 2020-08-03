Кравчук енергійно підійшов до своєї ролі, говорив про посилення інформаційної складової, - член делегації на переговорах у Мінську Костін

Глава делегації України в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук на ознайомчій зустрічі із членами делегації в понеділок говорив про необхідність бути активнішими в переговорах і посилити інформаційну складову роботи української делегації в ТКГ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив член делегації, народний депутат від "Слуги народу" Андрій Костін.

"Мені дуже сподобалося, що Леонід Макарович (Кравчук. - Ред.) дуже енергійно підходить до своєї ролі, з ентузіазмом, і говорив неодноразово про те, що нам треба ще активніше позиціонувати нашу делегацію в цих переговорах", - розповів він.

Костін зазначив, що Кравчук детально зупинявся на інформаційному забезпеченні переговорного процесу в межах ТКГ.

"Він (Кравчук. - Ред.) вважає, що нам потрібно посилити, зокрема, інформаційний супровід нашої роботи. Щоб українське суспільство ще більше знало і розуміло, що відбувається на Мінських переговорах", - пояснив депутат.

Костін вважає, що делегація України проведе ще одну зустріч ближче до наступного засідання ТКГ і її робочих груп, які заплановані на 18-19 серпня, і на цій зустрічі ще буде узгоджено позиції для представників України в кожній із підгруп.

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