На фото з банку - різні жінки, бо терорист погодився відпустити всіх, крім однієї співробітниці, - СБУ

На першій фотографії із захопленого терористом Карімовим відділення банку - співробітниця, до якої він звернувся на самому початку захоплення. Після цього Карімов погодився відпустити всіх, крім однієї людини. З ним залишилася начальниця відділення.

Про це сказано в повідомленні на сторінці СБУ у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час захоплення терористом банківської установи її співробітники перебували на робочих місцях. Зокрема, співробітниця банку, до якої спочатку звернувся зловмисник, – вона й була зафіксована на перших фото з місця події. Згодом зловмисник погодився залишити у заручниках будь-кого з працівників банку. Тож у терміновому порядку була проведена евакуація працівників банку та відвідувачів, а керівниця відділення №12 ПАТ "Універсал банк" виявила бажання залишитись і стала єдиною заручницею терориста. Вона була зафіксована на фото, опублікованих пізніше", - зазначено в повідомленні.

Раніше про начальницю відділення Наталію Чучупак, яка добровільно залишилася у відділенні і 3 години спілкувалася з терористом, розповіла глава правління банку Старомінська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карімов, який погрожував підірвати відділення банку в центрі Києва, має діагноз "олігофренія", - Геращенко

Нагадаємо, 3 серпня о 12:00 у поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" і повідомила, що у відділення, розташоване в БЦ "Леонардо", зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію.

Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівниця відділення залишилася за власним бажанням.

Поліція ввела в дію спецоперацію "Грім" і почала переговори з терористом. Незабаром стала відома особа зловмисника: це громадянин Узбекистану Сухроб Карімов.

Бізнес-центр "Леонардо" повністю евакуювали.

Через кілька годин Карімова було затримано. Ніхто не постраждав. У СБУ повідомили, що у нього не було при собі вибухівки.

Карімова судитимуть за теракт, йому загрожує до 10 років за ґратами.