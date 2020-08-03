На фото з банку - різні жінки, бо терорист погодився відпустити всіх, крім однієї співробітниці, - СБУ
На першій фотографії із захопленого терористом Карімовим відділення банку - співробітниця, до якої він звернувся на самому початку захоплення. Після цього Карімов погодився відпустити всіх, крім однієї людини. З ним залишилася начальниця відділення.
Про це сказано в повідомленні на сторінці СБУ у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час захоплення терористом банківської установи її співробітники перебували на робочих місцях. Зокрема, співробітниця банку, до якої спочатку звернувся зловмисник, – вона й була зафіксована на перших фото з місця події. Згодом зловмисник погодився залишити у заручниках будь-кого з працівників банку. Тож у терміновому порядку була проведена евакуація працівників банку та відвідувачів, а керівниця відділення №12 ПАТ "Універсал банк" виявила бажання залишитись і стала єдиною заручницею терориста. Вона була зафіксована на фото, опублікованих пізніше", - зазначено в повідомленні.
Раніше про начальницю відділення Наталію Чучупак, яка добровільно залишилася у відділенні і 3 години спілкувалася з терористом, розповіла глава правління банку Старомінська.
Нагадаємо, 3 серпня о 12:00 у поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" і повідомила, що у відділення, розташоване в БЦ "Леонардо", зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію.
Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівниця відділення залишилася за власним бажанням.
Поліція ввела в дію спецоперацію "Грім" і почала переговори з терористом. Незабаром стала відома особа зловмисника: це громадянин Узбекистану Сухроб Карімов.
Бізнес-центр "Леонардо" повністю евакуювали.
Через кілька годин Карімова було затримано. Ніхто не постраждав. У СБУ повідомили, що у нього не було при собі вибухівки.
Карімова судитимуть за теракт, йому загрожує до 10 років за ґратами.
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аваков з антоном таки змогли розподілити ролі
департирую и все
Терористи/аніматори))))
вибухи/феєрверки))))
Клоуни/БТР)))))
Довідка ☎️102
Питать Арсена
Уляна Юхимовна Світисонечко: Ложись на пол, піздоболи!
Всі кидаються на пол, причому поспєшно кинута Гнатом Пилиповичем Раком арфа іздає протівний звук.
Уляна Юхимовна Світисонечко: Ви ж мєня іжвінітє жа ****** дікцію. У мєня кольцо в жубах.
Дійсно, Уляна Юхимовна не бреше, в зубах у неї кольцо від противотанкової гранати.
Клім Моісєйович Кац: Не вєрю! Нє вєрю!
Уляна Юхимовна, яка все чула, починає страшно реготати. Під регіт Уляни Юхимовни завіса поступово закривається. За завісою чути страшний вибух. Світло гасне. У темряві і тиші чути жахливий стук телетайпа.
Голос діктора: Останнім часом діяльність терористів знов активізувалась. Сьогодні невідомими особами була закинута бомба в театр імені ****** *********** під час постановки опєрєти "Орфєй і Еврідіка". Деякі обозрєватєлі думають, шо вибух - дєло рук мафії, но от чєго на самом дєлє проізошла ця пацавата історія, ніхто об'ясніть не може.
(с) Лесь Подерв'янський "Пацавата історія"
Террористы и преступники всегда имеют определенную цель.
А этому доходяге с IQ=60 кто то промыл мозги, хорошо задурив голову и готово дело - "теракт"!
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Якщо це робить узбек, то він терорист, а якщо таке робить таке ж саме русскій, то це звичайний злочинець 🤪😵😰
https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/3/7261675/
Все поняли?
Ай да рюкзаков, ай да хитрец!!!!
Дуже дякую, що так гарно підняли настрій і втома помаленьку моя іде геть від сміху.
Пишіть ще !
вот при потужном все теракты были настоящие, а при Зе - фейк.