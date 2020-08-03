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Новини
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Захоплення банку і фейкові повідомлення про мінування в Києві ніяк не пов'язані, - Геращенко

Захоплення банку і фейкові повідомлення про мінування в Києві ніяк не пов'язані, - Геращенко

У МВС немає жодних доказів зв'язків між захопленням відділення банку в центрі Києва і повідомленнями про мінування, які надійшли цього ж дня і які так і не підтвердилися.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Що стосується зв'язку з іншими дзвінками про замінування, які не підтвердилися, - у нас немає жодних доказів якихось прямих зв'язків. Але вже помічено статистично, що після кожної заяви про той чи інший теракт психічно ненормальні люди, які бачать, що показують по телебаченню, пишуть у соцмережах - їм теж хочеться зробити "подвиг". вони починають дзвонити і говорити, що щось заміновано", - сказав він.

За словами Геращенка, терорист Карімов, який захопив відділення банку, зараз перебуває в СБУ.

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"На цей момент громадянин Узбекистану, який сьогодні імітував терористичний акт, перебуває в СБУ. Він затриманий. З ним проводяться слідчі дії. Попереду - обрання запобіжного заходу судом. Найімовірніше, це буде безальтернативне тримання під вартою. Далі він буде відповідати за всією суворістю закону", - сказав Геращенко.

Нагадаємо, 3 серпня о 12:00 у поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" і повідомила, що у відділення, розташоване в БЦ "Леонардо", зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію. Через кілька годин терориста було затримано. Ніхто не постраждав. У СБУ повідомили, що у нього не було при собі вибухівки.

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Також поліція в Києві сьогодні перевіряла "замінований" автомобіль і підозрілу валізу. А у Львові вибухівку шукали в будинку, в якому розташовані три суди.

Автор: 

банки (7784) Київ (19683) мінування (1218) тероризм (2868) Геращенко Антон (935) Сухроб Карімов (8)


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Топ коментарі
+10
Захват банка и фейковые сообщения о минировании в Киеве никак не связаны, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4024
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03.08.2020 21:18 Відповісти
+8
Люди пишуть....

Арсен Борисыч, опубликуйте пожалуйста график терактов на август. Я хочу пару раз на рыбалку вырваться, а пропускать не хочется
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03.08.2020 21:28 Відповісти
+4
и это не считая самих уродов из "Слуги урода" !!!!!!!
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03.08.2020 21:16 Відповісти
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ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫПУСТИЛ ИЗ ДУРОК 8 ТЫСЯЧ АКТИВНЫХ ПСИХОВ !

все еще впереди........
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03.08.2020 21:15 Відповісти
и это не считая самих уродов из "Слуги урода" !!!!!!!
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03.08.2020 21:16 Відповісти
тоха, там молюська платні камери в тюрьмах робить, пора тобі одну зарезервувати.
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03.08.2020 21:16 Відповісти
малюська не успевает строить, их активно скупают инвесторы из самого же СИЗО для бизнеса
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03.08.2020 21:17 Відповісти
хоч в камері з опущеними хай чаляться, мені пох на них.
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03.08.2020 21:19 Відповісти
Короче, нашли умственно неполноценного бедолагу, промыли ему мозги и готово дело - "захват заложников".
Ну и для внушительности "минирование".
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03.08.2020 21:18 Відповісти
Захват банка и фейковые сообщения о минировании в Киеве никак не связаны, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4024
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03.08.2020 21:18 Відповісти
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03.08.2020 21:30 Відповісти
Правда плов больше на лапшу похож.
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03.08.2020 21:40 Відповісти
дешевый клейстер !!!!!

у народа уже слипается !!!
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03.08.2020 22:45 Відповісти
так затребовал гость солнечного из узбекистана
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03.08.2020 21:54 Відповісти
Вот вроде бы и тема серьезная,а кроме какого-то раздражения ничего не вызывает...Вот правда-только одно вертится на языке:бл...ий цирк!!!
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03.08.2020 21:22 Відповісти
Вот попёрло Антонине, так попёрло! Уже никто не вспоминает, как это тело снимало квартиру стоимостью больше всех его доходов.....
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03.08.2020 21:24 Відповісти
щаз везде он, везде, на гребне...остальные самоустранились...
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03.08.2020 21:57 Відповісти
Фейкометы РАБссии с Лахты-2 используют любую инфу об Украине в негативном свете,пора бы уже и привыкнуть к высерам ********** и прочих Шалавьевых Сикелевых...
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03.08.2020 21:26 Відповісти
качество терактов хуже качества сборки таврии или таза
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03.08.2020 21:27 Відповісти
Люди пишуть....

Арсен Борисыч, опубликуйте пожалуйста график терактов на август. Я хочу пару раз на рыбалку вырваться, а пропускать не хочется
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03.08.2020 21:28 Відповісти
https://twitter.com/GoshaGo06574197

https://twitter.com/GoshaGo06574197 Стрєлок Воз борн ту Хєлл https://twitter.com/GoshaGo06574197 @GoshaGo06574197 https://twitter.com/GoshaGo06574197/status/1290242875519913985 9 ч

Ну,жопа очкастая, https://twitter.com/Gerashchenko7 @Gerashchenko7 , так з етого нада било і начінать.
А то "тєроріст-тєроріст". А авторам сценарія передай: самоплагіат це теж плагіат.
(Леммі Кілмістер)

Захоплення банку і фейкові повідомлення про мінування в Києві ніяк не пов'язані, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3193
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03.08.2020 23:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=7LaJU869_cU "Террористы", сценаристы и статисты, харе бухать перед спектаклем, качество у террактов как у Таврии
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03.08.2020 21:28 Відповісти
Карл Маркс и Фридрих Энгельс это не муж и жена ,а четыре разных человека
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03.08.2020 21:35 Відповісти
Так і захват банка було фейковим.
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03.08.2020 21:37 Відповісти
шо не неделя то новые постановки для зебилов)
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03.08.2020 21:55 Відповісти
Ватникам в эрефии рассказывай - не связано. Хотите диктаторский закон пропихнуть, чтоб наступить на волю и свободы украинцев вот и кино перед Зеленским разыгрываете - лохаете его. Все всё понимают.
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03.08.2020 21:39 Відповісти
Представляю, как московские режисеры из ФСБ сейчас потешаются. После их блокбастеров на Каширском шоссе, в Волгодонске и тд это просто любительские короткометражки.
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03.08.2020 21:39 Відповісти
глубинный нарот! отдельная цывылызация! духовность!
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03.08.2020 21:44 Відповісти
Еще чуть-чуть и услышим - Запланированый на завтра акт терроризма и его героическое предотвращение переносится в связи с непогодой и плохими условиями съемки.
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03.08.2020 21:46 Відповісти
Да, измельчали терористы при Зеле - несерьезные какие-то, клоуны! Другое дело при Петре Лексеиче - арсеналы взрывали, машины, во где масштабы, о-го-го!
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03.08.2020 21:50 Відповісти
У ***** все было круче.И дома взрывались.сами.И беслан и норд ост и курск.
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03.08.2020 21:57 Відповісти
Журналист рядом с рюкзаком со "взрывчаткой" - это не фейк
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03.08.2020 22:02 Відповісти
Цікаво, на планеті існує ще хоч одне таке паразитичне створіння як Антон Геращенко?
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03.08.2020 22:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=zS2FYGjLY8w&t=0s Займаєтесь паскудством! Здай свої нагородні стволи! - емоційна відповідь Геращенку щодо самозахисту...
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03.08.2020 23:16 Відповісти
а полнолуніє..?
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03.08.2020 23:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Kf6x3yTq_dc&t=0s 50 відтінків Киви. Як одіозний нардеп перевзувався в повітрі та суперечив сам собі;;;
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03.08.2020 23:22 Відповісти
В сценарии такого не было.
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04.08.2020 02:39 Відповісти
Антоніна це аваківський говномет. Жирна, брехлива, паскудна свинья.
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04.08.2020 06:32 Відповісти
 
 