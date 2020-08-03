Захоплення банку і фейкові повідомлення про мінування в Києві ніяк не пов'язані, - Геращенко

У МВС немає жодних доказів зв'язків між захопленням відділення банку в центрі Києва і повідомленнями про мінування, які надійшли цього ж дня і які так і не підтвердилися.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Що стосується зв'язку з іншими дзвінками про замінування, які не підтвердилися, - у нас немає жодних доказів якихось прямих зв'язків. Але вже помічено статистично, що після кожної заяви про той чи інший теракт психічно ненормальні люди, які бачать, що показують по телебаченню, пишуть у соцмережах - їм теж хочеться зробити "подвиг". вони починають дзвонити і говорити, що щось заміновано", - сказав він.

За словами Геращенка, терорист Карімов, який захопив відділення банку, зараз перебуває в СБУ.

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"На цей момент громадянин Узбекистану, який сьогодні імітував терористичний акт, перебуває в СБУ. Він затриманий. З ним проводяться слідчі дії. Попереду - обрання запобіжного заходу судом. Найімовірніше, це буде безальтернативне тримання під вартою. Далі він буде відповідати за всією суворістю закону", - сказав Геращенко.

Нагадаємо, 3 серпня о 12:00 у поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" і повідомила, що у відділення, розташоване в БЦ "Леонардо", зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію. Через кілька годин терориста було затримано. Ніхто не постраждав. У СБУ повідомили, що у нього не було при собі вибухівки.

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Також поліція в Києві сьогодні перевіряла "замінований" автомобіль і підозрілу валізу. А у Львові вибухівку шукали в будинку, в якому розташовані три суди.