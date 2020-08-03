Уряд зняв заборону на експорт масок і респіраторів, - заступник міністра економіки Качка

Кабінет міністрів скасував заборону на продаж за межі України засобів індивідуального захисту від коронавірусу.

Про це повідомив у фейсбуці заступник міністра економіки Тарас Качка, інформує Цензор.НЕТ.

"Заборону на експорт засобів індивідуального захисту знято. Це остання заборона на експорт, яка діяла у зв‘язку із коронавірусом", - написав він.

Качка пояснив, що ідея зняти експорт належить Мінекономіки і Міністерству охорони здоров'я.

"Уряд підтримав це рішення. Тому 1 серпня строк дії заборони сплив і не був продовжений", - зазначив заступник міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко і Зеленський не проти експорту медичних масок за "квотним принципом"

"Від початку карантину для мене було вкрай важливим, щоб заборон не було взагалі, а якщо їх не можна було уникнути - то вони були найменшими. Тому я дико радію, що Україна їх ввела так мало (ЗІЗи і гречка), заборони були обґрунтовані і ми нарешті відмовилися від цієї практики", - додав Качка.