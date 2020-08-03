Уряд зняв заборону на експорт масок і респіраторів, - заступник міністра економіки Качка
Кабінет міністрів скасував заборону на продаж за межі України засобів індивідуального захисту від коронавірусу.
Про це повідомив у фейсбуці заступник міністра економіки Тарас Качка, інформує Цензор.НЕТ.
"Заборону на експорт засобів індивідуального захисту знято. Це остання заборона на експорт, яка діяла у зв‘язку із коронавірусом", - написав він.
Качка пояснив, що ідея зняти експорт належить Мінекономіки і Міністерству охорони здоров'я.
"Уряд підтримав це рішення. Тому 1 серпня строк дії заборони сплив і не був продовжений", - зазначив заступник міністра.
"Від початку карантину для мене було вкрай важливим, щоб заборон не було взагалі, а якщо їх не можна було уникнути - то вони були найменшими. Тому я дико радію, що Україна їх ввела так мало (ЗІЗи і гречка), заборони були обґрунтовані і ми нарешті відмовилися від цієї практики", - додав Качка.
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На начало 1914 года в 8 украинских провинциях изготовляли :
1)треть всей пшеницы РАБссиянской Вампирии
2)80% всего сахара
3)70% всего угля
4)68% всего чугуна
5)58% всей стали
Как вы думаете,не из за этого ли началась Первая Мировая война летом этого же 1914 года.Нищая Украина говорите была??? Ну ну...
Кстати Британский историк Доминик Ливен и американский историк Наум Сташевский говорят именно об этом...,Первая Мировая началась именно за эти ресурсы Украины...
батальон за батальоном.
)правда обосрались_