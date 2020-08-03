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Новини Репресії в окупованому Криму
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Окупанти 7 годин не випускали з Криму сім'ю з маленькими дітьми, - Чубаров

Окупанти 7 годин не випускали з Криму сім'ю з маленькими дітьми, - Чубаров

Російські окупанти весь день тримали на адмінмежі сім'ю кримських татар, які приїхали в Крим провідати старих батьків.

Про це повідомив у фейсбуці глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні з 11-ї години ранку російськими окупантами на адміністративній межі Каланчак між окупованим Кримом і Херсонською областю утримується сім'я Карашаєвих Ісляма і Діляри з двома малолітніми дітьми", - написав він.

Родина Карашаєвих живе в Києві, до Криму приїжджали провідати старих батьків.

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"Згідно з інформацією, що надходить з Криму, ФСБівці весь цей час ведуть допит Ісляма Карашаєва", - додав Чубаров.

Пізніше він написав, що окупанти випустили сім'ю з півострова на територію Херсонської області.

Окупанти 7 годин не випускали з Криму сімю з маленькими дітьми, - Чубаров 01

Автор: 

Крим (14192) Чубаров Рефат (565) кримські татари (2005)


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Топ коментарі
+6
Не дивує, а очікувано. Оккупанты 7 часов не выпускали из Крыма семью с маленькими детьми, - Чубаров - Цензор.НЕТ 1590
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03.08.2020 22:02 Відповісти
+3
да там имущество и т.д. думайте прежде чем туда ездить, никто здесь ничего не сможет для вас сделать, рискуйте и понимайте это.
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03.08.2020 22:09 Відповісти
+2
Оккупанты 7 часов не выпускали из Крыма семью с маленькими детьми, - Чубаров - Цензор.НЕТ 5925
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03.08.2020 22:03 Відповісти
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Не дивує, а очікувано. Оккупанты 7 часов не выпускали из Крыма семью с маленькими детьми, - Чубаров - Цензор.НЕТ 1590
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03.08.2020 22:02 Відповісти
Оккупанты 7 часов не выпускали из Крыма семью с маленькими детьми, - Чубаров - Цензор.НЕТ 5925
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03.08.2020 22:03 Відповісти
А когда обещанный Чубаровым мирный поход на Крым ?
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03.08.2020 22:08 Відповісти
А коли ти язика з дупи ***** витягнеш?
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03.08.2020 22:19 Відповісти
Одразу після обіцянної Лукою платні в 500 баксів.
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03.08.2020 22:19 Відповісти
какая разница куда тебе идти?
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03.08.2020 22:45 Відповісти
да там имущество и т.д. думайте прежде чем туда ездить, никто здесь ничего не сможет для вас сделать, рискуйте и понимайте это.
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03.08.2020 22:09 Відповісти
А ЗЄля голову сушить, як би ото так хитро.обано водичку в Крим москалям підігнати. Скоро будемо співати "Несе ЗЄля воду, коромисло гнеться.."
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03.08.2020 22:20 Відповісти
А старе корито кравчук розказує басні про те що рашку треба вміти слухати!!!І того совкопітека фокіна нафталінового ще туди єрмак мудак підтягує,а зелбуїн десь сховався ні слуху ні духу.
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03.08.2020 22:25 Відповісти
6 років їздили відпочивати літом у Крим типу "провідати старих батьків" і все було нормально. А тут хлобись - зненацька окупанти...
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04.08.2020 19:10 Відповісти
 
 