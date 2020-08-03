Окупанти 7 годин не випускали з Криму сім'ю з маленькими дітьми, - Чубаров

Російські окупанти весь день тримали на адмінмежі сім'ю кримських татар, які приїхали в Крим провідати старих батьків.

Про це повідомив у фейсбуці глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні з 11-ї години ранку російськими окупантами на адміністративній межі Каланчак між окупованим Кримом і Херсонською областю утримується сім'я Карашаєвих Ісляма і Діляри з двома малолітніми дітьми", - написав він.

Родина Карашаєвих живе в Києві, до Криму приїжджали провідати старих батьків.

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"Згідно з інформацією, що надходить з Криму, ФСБівці весь цей час ведуть допит Ісляма Карашаєва", - додав Чубаров.

Пізніше він написав, що окупанти випустили сім'ю з півострова на територію Херсонської області.